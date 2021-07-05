Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

2.25 , пох. ( ? ), 00:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надеюсь, у текущих мейнтейнеров хватит мозгов это никогда в ядро не втащить. текущий майнтейнер отлично знает, откуда берутся денежки у линyпсь фаундейшн, из которых ему платят ежемесячный транш. И уже, смотри, смотри - согласовал включение в "linux-next". > И получится, что чтобы поправить что-то серьёзно в ядре - надо ещё

> 100500 лет ждать мейнтейнеров этого чуда дивного, которых полтора человека, чтобы

> они исправили свои привязки, иначе оно просто не соберётся. Вот и нехрен ничего править в ядре. Это не твое ведро. И не мое. И даже не Линусово. Это гугля и присных ведро теперь. 3.26 , Аноним ( 26 ), 00:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это не твое ведро. И не мое. Берешь и форкаешь, форк будет твой, развивай как хочешь. Но мне кажется, ты можешь только толсто набрасывать и ныть, а если ты можешь только толсто набрасывать и ныть, то зачем тебе ядро?

4.29 , пох. ( ? ), 00:51, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Берешь и форкаешь полудурок опеннетовский - что ты лично форкнул? 5.35 , Аноним ( 7 ), 01:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опиши свои достижения в искусстве форка?

5.53 , Аноним ( 53 ), 01:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я форкал огромное количество проектов и разбирался в них, в разной степени. Например, GTK. Так же я был в команде поддержки компилятора GCC под Tizen. Мы поддерживали toolchain, тестировали, патчили (патчи сами не писали, могли минимально доработать) с нужными фичами. Да любой Pull Request - это фактически fork проекта, в котором ты самостоятельно разбираешься. Для поддержания проекта Rust в рабочем состоянии 1-5 full time разработчиков будет вполне достаточно. Это сможет себе позволить практически любая компания.

6.57 , Ivan_83 ( ok ), 02:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не поняли.

Можете хоть обфоркатся по подъёздам, у вас каждый раз получается мёртвый клон, который суппортить вам одному, а потом ваши ценные изменения и зннания или засовывать в /dev/null или идти на плклон к меинстриму чтобы приняли от вас патчи.

7.60 , пох. ( ? ), 02:13, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы не поняли.

> Можете хоть обфоркатся по подъёздам, у вас каждый раз получается мёртвый клон, если бы было хоть это можно - я бы может согласился и на мертвый клон. Но, к сожалению, и этого давно уже тоже нельзя. Именно потому что у гугля пять рабов (а понадобится - будет и пять тысяч), а ты - сам чей-то раб, и надсмотрщик уже недобро посматривает в твою сторону. Как только где-то украду миллион...впрочем, хер вам. Кража не настолько отвратительный грех, чтоб за нее расплачиваться всю жизнь, как некто Коум, продавший чужие души дьяволу оптом. Куплю себе пулемет, ящик патронов и необитаемый остров в сравнительно теплых морях. И хер вы меня найдете. И никаких компьютеров там не будет. 7.61 , Аноним ( 53 ), 02:15, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тоже самое можно сказать про ванильную ветку ядра. Иди на поклон к Линусу - примет, не примет, на ... ну вы поняли. Можно не попасть в ядро и без всякого Rust. Пока само ядро контролируется Линусом - нет проблем использовать свой форк Rust. Пилят же GCC специально под Linux. И другим компилятором ядро не собрать. Но почему же на опеннет никто не вопит про vender-lock от GCC? Много ли с opennet смогут поправить GCC для ядра? Ситуация полностью аналогична Rust. А если само ядро как проект будет контролироваться единолично какой-нибудь Google - то Rust это самая маленькая из ваших проблем.

8.64 , пох. ( ? ), 02:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать так и есть Но там еще можно что-то иногда и ненадолго поправить хотя бы в мелоч... 9.77 , Аноним ( 53 ), 02:55, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну поддержка платформы или перевода в 1st tier - это плёвое дело Нужен специали... 8.85 , uis ( ok ), 03:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Шигорин категорически не согласен Всё собирается ICC Да и шланг вроде тоже мож... 6.59 , пох. ( ? ), 02:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и сколько прожил твой форк? День? > Да любой Pull Request - это фактически fork проекта нет. Любой pull request - это даром потраченное твое время на исправление чужой ошибки или недоделки, и только. А форк проекта - это когда ты перестаешь даром тратить свое время на чужой проект, которому ты нахрен не уперся, и начинаешь таки на полном серьезе пилить свой. С неимоверными затратами, даже если это что-то совсем ерундовое.

Удивительно что тебе надо это объяснять, если ты на самом деле что-то такое делал, пусть даже и под фееричное ненужно. Оно, к сожалению, умирает, как только твой работодатель вежливо начинает интересоваться, какого хрена ты на работе занят не работой. Или ты просто перестаешь успевать. Это, конечно, при условии что у тебя вообще никакой другой жизни нету. > Для поддержания проекта Rust в рабочем состоянии 1-5 full time разработчиков будет вполне

> достаточно. здорово, но я не могу купить 5 фуллтайм разработчиков. Во-первых, у меня нет дома подвала, где я мог бы их посадить на цепь, во-вторых работорговля, по-моему, уголовно наказуема. Разумеется, у гугля все это есть, но речь, собственно, именно об этом. У гугля - есть. У тебя - нет. Поэтому рабы будут разрабатывать в интересах гугля и для гугля. А твоя "свобода" существует только в теории. Потому что ты даже угнаться за этими пятью не в состоянии. 7.66 , Аноним ( 53 ), 02:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Видимо ты совсем не понимаешь что такое open source и как свободное ПО работает ...