Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

|
|1.1, пох. (?), 23:52, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Нда, это вам не какой-то ненужный драйвер ненужной ntfs. Это платиновые спонсоры пропихнут, не сомневайтесь.
|
|
|
|2.71, gogo (?), 02:48, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правда среди этих платиновых спонсоров нет производителей железа. IBM не в счет, тухлятина.
Это борцунство какое-то. Пишут только чтобы было, не решают конкретные проблемы.
Таки очевидно, что мечтают о вендорлоке ядра...
|
|
|
|3.88, uis (ok), 03:25, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Правда среди этих платиновых спонсоров нет производителей железа. IBM не в счет,
> тухлятина.
С другой стороны это не заговор производителей железа для уведичения продаж. Угадал?
>Таки очевидно, что мечтают о вендорлоке ядра...
Майки уже имеют своё, скрепное ядро. Точнее отжали оное у Digital Research. Гугл тоже пытается запилить своё с блекджеком, растоманами и госеками.
|
|1.2, Аноним (2), 23:54, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
На опеннет надо запретить новости о rust, так как каждая из них вызывает параксизм ненависти у местных анонимных и не очень экспертов.
|
|
|
|
|
|3.6, пох. (?), 00:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
это не успех хруста, дурачки. это успех гуглевого вендорлока. очередной.
Вам-то похрен, вы все равно не умеете кодить.
|
|
|
|4.7, Аноним (7), 00:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Во-первых, при чем тут вендорлок?
Во-вторых, кто не умеет кодить-то?
|
|
|
|5.9, пох. (?), 00:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Во-первых, при чем тут вендорлок?
> Во-вторых, кто не умеет кодить-то?
Ну вот ты и не умеешь. Раз тебе непонятно, "причем тут".
|
|
|
|6.13, Аноним (7), 00:07, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свободный опенсорс язык физически не может быть вендорлоком.
Даже привязка к опенсорс фреймворку/либе не есть он.
|
|
|
|7.16, пох. (?), 00:13, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Свободный опенсорс язык физически не может быть вендорлоком.
шваааабодкаааааа....
милый дурачок, свобода это вовсе не твоя возможность на халявку скачать бесплатный дистрибутив, и она кончается ровно в тот момент, когда лично ты ничего не можешь изменить в коде. Так вот в хрустокоде - ты ничего изменить не сможешь.
Равно как и исправить (не говоря уже о портировать) шваааабодный нескучный язычок на платформе где он "не 1st tier" и вообще толком не работает и не будет. Потому что гугль (владелец по совместительству марионетки в хрустофаундейшне) в этом не заинтересован.
А ты - не сможешь.
Так в чем твоя шва6одка-то, расскажи же нам?
|
|
|
|8.30, Аноним (7), 00:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С каких пор нельзя что-то изменить в коде то есть в любом коде изменить можно, ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.40, пох. (?), 01:07, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
не, ну можешь написать туда абаракадабру Только он работать перестанет И собир... текст свёрнут, показать
|
|7.72, Аноним (-), 02:50, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Свободный опенсорс язык физически не может быть вендорлоком.
Опенсорс ведроид физически не может быть вендорлоком! =)
|
|6.20, Аноним (2), 00:17, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
сразу видно великого программиста, у которого способность писать код определяется тем видит ли собеседник выдуманный им "вендорлок" или нет.
При этом неспособного продемонстрировать что же он сам собственно написал.
|
|4.50, Anonymoustus (ok), 01:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты их вразумляешь, а они твоих вразумлений даже не вспомнят, когда будут подметать дворы после сокращения вон из профессии вместе с самой профессией.
Ничего здесь уже не исправить, пусть всё горит и сгорает дотла.
|
|
|
|5.63, пох. (?), 02:26, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты их вразумляешь, а они твоих вразумлений даже не вспомнят, когда будут
> подметать дворы после сокращения вон из профессии вместе с самой профессией.
да нет, почему же? "Я у мамы девопс, помогите мне настроить сеть - а то что-то из одного сегмента моя прекрасная система не видна". (Ну да, и не из одного, доскер опять сп-л первый попавшийся /16 - что, кстати, говорит не только о состоянии мозга девопса, но и о тех кто этот доскер вот так написал, сопровождал, и ничего плохого в этом поведении не видел. Их, правда, надысь того, при помощи ноги, но я уверен - без работы тоже не остались)
И ничего, двор мести не отправлен. Скорее уж я пойду собачек выгуливать (ну а чего, я ж конфиг положил, зачем я там дальше нужен - проект явно обойдется без меня).
> Ничего здесь уже не исправить, пусть всё горит и сгорает дотла.
В целом да. Закат цивилизации... до каскада промышленных катастроф еще, наверное, не доживем, это будет лет через десять после нас. Впрочем, Рим пал не из-за того что произошли катастрофы...
|
|2.5, пох. (?), 00:00, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
на опеннет надо бы запретить хрустофанатиков с их воплями.
По крайней мере пока не предъявят хоть строчку кода, которую они смогли исправить в чужом хрустопрожекте.
|
|
|
|2.86, uis (ok), 03:19, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Которые никогда в ядре не были? Вот это я понимаю опыт!
|
|1.8, Sadok (ok), 00:03, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
замахал ваш руст. какой-то модуль, рисующий картинки, требует его себе в зависимости и это собирается 2 часа. ппц!
|
|
|
|2.12, пох. (?), 00:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> замахал ваш руст. какой-то модуль, рисующий картинки, требует его себе в зависимости
> и это собирается 2 часа. ппц!
поскольку исправить в нем что-либо ты все равно не можешь - зачем ты его героически собираешь? curl | sudo sh -
- таков путь современного впопенсорсия. Все за тебя уже собрано правильными ребятами.
|
|
|
|
|
|4.18, пох. (?), 00:15, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем там sudo?
А я знаю? Это какая-то волшебная приправа, ее если перед каждой командой писать, они вдесятеро сильнее колдунство делают.
Полный же ж stack таких примеров.
Я только опечатался, bash, конечно, какой еще в 2k21 sh
|
|2.15, Аноним (7), 00:09, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это вина языка, что зависимости красиво подтягиваются и собираются на твоём железе?
|
|1.17, Аноним (17), 00:13, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
хруст безальтернативен и вне конкуренции, правильной дорогой идут товарищи
|
|
|
|
|
|3.22, пох. (?), 00:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> прямо в ад!
Ну зачем вы так. В ад пойдет стадо баранов. Под барабаны из кожи тех самых баранов.
Гугль вежливо пропустит их вперед, и, вероятно, аккуратно даже за ними закроет дверку. Чтоб не ошиблись направлением.
|
|
|
|4.68, Аноним (68), 02:43, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идет уже лет 40 идет и все не могут решить NPE и даже обычный LL или DL,
но так привыкли, что готовы плакать и страдать, но голой жопой с елки
слезать не хотят. Ну можно понять - страшно же прочитать Rust Book.
|
|1.21, Онаним (?), 00:18, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Надеюсь, у текущих мейнтейнеров хватит мозгов это никогда в ядро не втащить.
Потому что идея не плохая, а очень плохая.
Там очень много привязок к структурам ядра и т.п.
И получится, что чтобы поправить что-то серьёзно в ядре - надо ещё 100500 лет ждать мейнтейнеров этого чуда дивного, которых полтора человека, чтобы они исправили свои привязки, иначе оно просто не соберётся.
|
|
|
|2.25, пох. (?), 00:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Надеюсь, у текущих мейнтейнеров хватит мозгов это никогда в ядро не втащить.
текущий майнтейнер отлично знает, откуда берутся денежки у линyпсь фаундейшн, из которых ему платят ежемесячный транш. И уже, смотри, смотри - согласовал включение в "linux-next".
> И получится, что чтобы поправить что-то серьёзно в ядре - надо ещё
> 100500 лет ждать мейнтейнеров этого чуда дивного, которых полтора человека, чтобы
> они исправили свои привязки, иначе оно просто не соберётся.
Вот и нехрен ничего править в ядре. Это не твое ведро. И не мое. И даже не Линусово. Это гугля и присных ведро теперь.
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 00:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это не твое ведро. И не мое.
Берешь и форкаешь, форк будет твой, развивай как хочешь. Но мне кажется, ты можешь только толсто набрасывать и ныть, а если ты можешь только толсто набрасывать и ныть, то зачем тебе ядро?
|
|
|
|4.29, пох. (?), 00:51, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Берешь и форкаешь
полудурок опеннетовский - что ты лично форкнул?
|
|
|
|5.53, Аноним (53), 01:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я форкал огромное количество проектов и разбирался в них, в разной степени. Например, GTK.
Так же я был в команде поддержки компилятора GCC под Tizen. Мы поддерживали toolchain, тестировали, патчили (патчи сами не писали, могли минимально доработать) с нужными фичами.
Да любой Pull Request - это фактически fork проекта, в котором ты самостоятельно разбираешься.
Для поддержания проекта Rust в рабочем состоянии 1-5 full time разработчиков будет вполне достаточно.
Это сможет себе позволить практически любая компания.
|
|
|
|6.57, Ivan_83 (ok), 02:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы не поняли.
Можете хоть обфоркатся по подъёздам, у вас каждый раз получается мёртвый клон, который суппортить вам одному, а потом ваши ценные изменения и зннания или засовывать в /dev/null или идти на плклон к меинстриму чтобы приняли от вас патчи.
|
|
|
|7.60, пох. (?), 02:13, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы не поняли.
> Можете хоть обфоркатся по подъёздам, у вас каждый раз получается мёртвый клон,
если бы было хоть это можно - я бы может согласился и на мертвый клон. Но, к сожалению, и этого давно уже тоже нельзя. Именно потому что у гугля пять рабов (а понадобится - будет и пять тысяч), а ты - сам чей-то раб, и надсмотрщик уже недобро посматривает в твою сторону.
Как только где-то украду миллион...впрочем, хер вам. Кража не настолько отвратительный грех, чтоб за нее расплачиваться всю жизнь, как некто Коум, продавший чужие души дьяволу оптом.
Куплю себе пулемет, ящик патронов и необитаемый остров в сравнительно теплых морях. И хер вы меня найдете. И никаких компьютеров там не будет.
|
|7.61, Аноним (53), 02:15, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тоже самое можно сказать про ванильную ветку ядра. Иди на поклон к Линусу - примет, не примет, на ... ну вы поняли.
Можно не попасть в ядро и без всякого Rust.
Пока само ядро контролируется Линусом - нет проблем использовать свой форк Rust. Пилят же GCC специально под Linux. И другим компилятором ядро не собрать.
Но почему же на опеннет никто не вопит про vender-lock от GCC? Много ли с opennet смогут поправить GCC для ядра? Ситуация полностью аналогична Rust.
А если само ядро как проект будет контролироваться единолично какой-нибудь Google - то Rust это самая маленькая из ваших проблем.
|
|
|
|8.64, пох. (?), 02:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
так и есть Но там еще можно что-то иногда и ненадолго поправить хотя бы в мелоч... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.77, Аноним (53), 02:55, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну поддержка платформы или перевода в 1st tier - это плёвое дело Нужен специали... текст свёрнут, показать
|
|8.85, uis (ok), 03:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Шигорин категорически не согласен Всё собирается ICC Да и шланг вроде тоже мож... текст свёрнут, показать
|
|6.59, пох. (?), 02:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и сколько прожил твой форк? День?
> Да любой Pull Request - это фактически fork проекта
нет. Любой pull request - это даром потраченное твое время на исправление чужой ошибки или недоделки, и только.
А форк проекта - это когда ты перестаешь даром тратить свое время на чужой проект, которому ты нахрен не уперся, и начинаешь таки на полном серьезе пилить свой. С неимоверными затратами, даже если это что-то совсем ерундовое.
Удивительно что тебе надо это объяснять, если ты на самом деле что-то такое делал, пусть даже и под фееричное ненужно.
Оно, к сожалению, умирает, как только твой работодатель вежливо начинает интересоваться, какого хрена ты на работе занят не работой. Или ты просто перестаешь успевать. Это, конечно, при условии что у тебя вообще никакой другой жизни нету.
> Для поддержания проекта Rust в рабочем состоянии 1-5 full time разработчиков будет вполне
> достаточно.
здорово, но я не могу купить 5 фуллтайм разработчиков. Во-первых, у меня нет дома подвала, где я мог бы их посадить на цепь, во-вторых работорговля, по-моему, уголовно наказуема.
Разумеется, у гугля все это есть, но речь, собственно, именно об этом. У гугля - есть. У тебя - нет. Поэтому рабы будут разрабатывать в интересах гугля и для гугля.
А твоя "свобода" существует только в теории. Потому что ты даже угнаться за этими пятью не в состоянии.
|
|
|
|7.66, Аноним (53), 02:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Видимо ты совсем не понимаешь что такое open source и как свободное ПО работает ... большой текст свёрнут, показать
|
|1.23, Аноним (23), 00:20, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
ура, наконец линукс пошел в верную сторону - инновации !
пора и ООП в ядро вводить !
|
|
|
|2.51, Ordu (ok), 01:43, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> пора и ООП в ядро вводить!
Давно уже там. Загугли kobject. Но даже до kobject'а существовали character и block девайсы, которые по сути абстрактные классы с методами использующими динамический диспатч. И реализованы они при помощи vtable -- таблички указателей на функции. Если ты заглянешь в код vfs, ты увидишь там как vtable vtable'ом vtable vtable vtable vtable. Ну, а как ещё ты реализуешь единую абстракцию файла для файлов лежащих на разных файловых системах, для специальных файлов, типа пайпов, фифо, unix-сокетов, девайс-нодов, среди которых есть символьные (и их подтип tty) и блочные? Ах да, ещё же есть /proc, с кучей файлов, каждый из которых имеет свой собственный набор методов open/read/write/close.
|
|
|
|3.58, Ivan_83 (ok), 02:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чувак просто думает что ООП это классы в крестах.
Он же не понимает что даже описатель файла + все функции куда оно засовывается в вин95 это уже ООП.
|
|2.70, Аноним (68), 02:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так в Rust нет ООП? Точнее наследования нет в чистом виде, а перечисления
и вызов по ссылке есть и в обычном C.
Так что слышал звон, но не разобрался. Поди почитай книжку.
|
|1.28, Аноним (28), 00:51, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Майки, Гугл, ИБМ, все они выразили интерес к разработке ядра Линукс именно на расте, не странно ли? Чувствую через 5-10 лет придется на сырой GNU/Hurd или на опенка переходить.
|
|
|
|2.32, Аноним (7), 00:57, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А что странного? Ощутили его прелести в сравнении с альтернативами.
Любой, кто хотя бы немного всерьёз попробует, это понимает.
А зачем переходить на Хард, если будет еще более улучшенный Линукс?
Конечно, хотелось бы не монолитное ядро, но шо поделать
|
|
|
|3.43, Аноним (28), 01:14, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем переходить на Хард, если будет еще более улучшенный Линукс?
Конечно будет, компания добра всегда только лучше делает.
|
|2.36, пох. (?), 01:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Через 5-10 лет ни на какого опенка ты не перейдешь, потому что даже в виртуалке уже не будет запускаться.
А hurd как раз совсем и не сырой, его мумия отлично высохла за прошедшие 25 лет.
Расслабьтесь, эпоха свободного софта кончилась давным-давно. Майки, гугл, ibm (где индусский раджа только что выкинул поджопником белого "директора"). Вот это вот все.
|
|
|
|3.67, Мимо прохожий (?), 02:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Печально, что скорее всего, вы правы.. Кто бы мог подумать, что так всё и закончится? Ведь была же надежда.. Сейчас достояние линуксоидов - это возможность запускать проприетарный софт: «Смотрите, у нас есть спотифай!!», туда же и вайн и иже с ними.. Печально, что пользуясь свободным софтом сейчас, ты уже реально изгой-одиночка
|
|
|
|4.80, uis (ok), 03:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда я последний раз запускал винцо? Не помню. У меня оно в системе вообще есть? Когда-то пользовался, с тех времён может и осталось.
|
|2.42, Аноним (19), 01:13, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть ещё Haiku, а если хочется оставить Unix, то есть Openindiana. GNU/Hurd ведь работает только в виртуалках. А насчёт OpenBSD, не знаю. Не пробовал.
|
|
|
|3.49, Аноним (49), 01:33, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Openindiana
Там тоже хрюстанутые заправляют, читай последние новости.
|
|2.84, Аноним (84), 03:15, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На genode свалишь. Жаль она на плючах а на плючах как известно ос не написать (см предыдущие попытки for reference).
|
|1.31, Аноним (31), 00:54, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Не подскажите, как на rust с си переписать парсер? Парсер на си использует __attribute__((packed))-структуры, и раскладывает их по отображённым в память страницам. Только слишком много приходится писать кода обвязки, проверяющего выходы за границы отображённой области.
Опасаюсь, что я где-то пропустил проверку. Хочу, чтобы компилятор сам написал эти проверки в нужных местах за меня.
|
|
|
|2.69, Аноним (69), 02:44, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Крушение манямирка растопейсателя в прямом эфире, спешите видеть.
|
|2.73, Аноним (68), 02:50, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О каком парсере идет речь? Ты хочешь отобразить область данных на структуру как это делает C?
Есть макрос #[repr(C)] расположит поля структуры строго по сишному, а для копирования данных
в структуру на манер сишного memcpy есть два пути или использовать unsafe или использовать std::io::Write сейчас синтаксис не вспомню, но &struct.write(&source) вполне нормально отработает.
Нужно только не забыть указать макрос #[Deserializable], но что бы не страдать этой фигней можно использоват крейт bytes или bincode.
В любом случае да вы правы обвязки больше выходит, но она позволяет сделать ваши действия платформонезависимыми на LittleEndian и BigEndian и при разных упаковках и правилах переполнения.
Это все цена за безопастность и переносимость.
|
|
|
|3.82, Ordu (ok), 03:08, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О каком парсере идет речь?
Ни о каком. Тролль же. Он раста в глаза не видел, только маркетинговые листовки читал. По его писанине видно.
|
|3.87, Ordu (ok), 03:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, и да. Если __attribute__((packed)), то repr(C) будет мало, надо repr(C,packed). Хотя я б рекомендовал взгуглить на тему крейтов, заточенных под описание бинарных данных -- я навскидку не помню, но там было что-то, позволяющее чётко описывать бинарное представление каждого поля, что в целом даёт более полноценное решение, нежели C'шные структуры. Например, ты можешь после mmap'а файла, прозрачно работать с big-endian данными, даже если не знаешь, на машине с каким endianness'ом будет запускаться твой код. Это, понятно, можно применять и для ffi, чтобы описывать произвольные C'шные структуры в памяти, и работать потом с ними in-place.
|
|1.33, Аноним (-), 00:57, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Можете конечно не верить в суеверия (это же глупости всё), но вот чем дольше смотришь на всякое-разное - замечаешь, что если что-то названо плохо\неудачно\глупо и т.п., то оно и вылезет чем-то плохим\неудачным\глупым. Вот "rust" - это "ржавчина" же? - и они её тащут в ядро системы, - в уже !!!работаюший!!! механизм. Плохо закончится. Делайте вторую систему. Типа - сразу "правильную". А мы поглядим - поможет вам раст или нет.
|
|1.34, Аноним (34), 00:58, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Компания Microsoft выразила интерес к участию в работе по интеграции поддержки Rust в ядро Linux
Ну, эти, понятно, только и мечтают, что-нибудь в ядро Linux запихать.
|
|1.37, Аноним (37), 01:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера
С каких пор это вообще стало проблемой? Если у человека такие трудности с программированием, то раст ему всё равно не поможет.
|
|
|
|2.39, uis (ok), 01:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Редкий return value check. Вот ты знал, что вызов close может быть неудачным? Теперь знай, и не забывай проверять возвращаемое значение.
|
|2.47, Аноним (7), 01:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Такие проблемы есть у _каждого_ c/c++ разработчика
а у того, кто верит, что у него их нет, их у него ещё больше
|
|
|
|
|
|4.54, Ordu (ok), 01:56, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рабочий код существует. Безбажного кода не существует. Об этом даже опеннет знает, но когда речь заходит про раст, у опеннета забрало падает, и он забывает об этом своём знании, и начинает догматически религиозно верить в существование мифического программиста на C, который никогда не выходит за границы буфера.
|
|4.56, Аноним (53), 01:58, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По сути да. Всё это работает с условиями "достаточно оперативной памяти", "достаточно файловых дескрипторов на процесс", "достаточно постоянной памяти" все вызовы write отработали правильно (а кто проверяет код ошибок?), во время чтения ФС нет состояния гонок, допускаем что чтение файлов в директории атомарно (получаем snapshot во времени), что естественно не так, все malloc отработали, все кэши были записаны на диск, внутренний кеш в самом SSD тоже записан на flash.
Я могу продолжать ещё очень долго.
Если посмотреть любой проект там таких допущений, упущений, багов, гонок пруд пруди.
За исключением тех, которые вылизывались десятилетиями типа SQLite, Postgres, и ТП.
|
|
|
|5.79, uis (ok), 03:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> За исключением тех, которые вылизывались десятилетиями типа SQLite, Postgres, и ТП.
git. Разрабатывал человек, знающий всё, что может пойти не так.
|
|1.38, uis (ok), 01:03, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Мигель Охеда
Ещё трап?
>автор проекта Rust-for-Linux
Типа "Смотрите! Мы как V4L, мы уже в ядре"
>защиты от целочисленных переполнений
Регистры бесконейчной длинны? Или просто builtin'ы для проверки, как уже реализовано в си?
|
|
|
|2.44, пох. (?), 01:14, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё трап?
ну зачем же так? Просто еще один Пэдро. Много там их в гишпанской ламерике, Пэдров.
> Типа "Смотрите! Мы как V4L, мы уже в ядре"
v4l в ядре кое что полезное для окружающих делал (правда, пока не доломали бесконечным переписыванием). А от этой хрени - один вред.
> Или просто builtin'ы для проверки, как уже реализовано в си?
они немного небесплатные получаются, не так ли?
|
|
|
|3.76, uis (ok), 02:53, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> v4l в ядре кое что полезное для окружающих делал (правда, пока не
> доломали бесконечным переписыванием). А от этой хрени - один вред.
Я не спорю, что v4l делает полезное дело. Я при написании и подразумевал, что прикрываются схожестью названий с нормальным проектом.
А про переписывание - жду, когда hantro выйдет из staging. Если глянуть тамошний TODO, то можно узнать, что изначально v4l не всё поддерживало для видео. А переписывают чтоб получился годный интерфейс не только для этих ваших вебок, но и различных аппарантых декодировщиков, чтоб не плодить зоопарк api видео в ядре. Как в userspace с Xv, XvMC, VDPAU, VAAPI. Хотя предпоследним пользуется только блободрова нвидии, а последним - различные драйвера в составе месы.
> они немного небесплатные получаются, не так ли?
Что? Проверки? Логично, что для проверки нужно почесаться и, ВНЕЗАПНО, проверить
|
|1.41, Аноним (41), 01:11, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру."
Systemd сначала тоже не был обязятелен.
|
|
|
|2.45, Аноним (19), 01:14, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Systemd сначала тоже не был обязятелен.
Так он и сейчас не обязателен. Очень много дистрибутивов без него. К тому же я уверен что linux-libre будет без rust.
|
|1.46, Андрей (??), 01:16, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> возможность применения doctests для документирования тестов
Некорректный перевод. doctests это не документирование тестов, а тестирование документации.
Это когда в документации приводятся примеры использования и они выполняются как тесты (принудительно), то есть документация гарантированно не отстаёт от того API которое она документирует.
|
|1.55, Xasd7 (?), 01:56, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Компания Google напрямую обеспечивает поддержку проекта Rust for Linux,
> развивает новую реализацию механизма межпроцессного взаимодействия
> Binder на Rust и рассматривает возможность переработки на Rust различных
> драйверов
господи. как стращно жить. ну причём тут Binder и драйвера?
тоже IPC! (сраный кривой IPC.. который станет иещё хуже)
кудаже они со своим растом полезли?!?!
|
|1.65, Аноним (65), 02:36, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пусть форк делают и суют туда свои грязные патчи. Попытка заменить си на раст в ядре очевидно является диверсией. Если каждое новое ядро будет требовать новую, более прожорливую версию раста, да еще и Интернет зависимости, жители страны скреп скоро не смогут его собрать так как мощное железо станет недоступным и Чебурнет не будет пускать в Интернет.
|
|
|
|2.81, Ordu (ok), 03:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> жители страны скреп скоро не смогут его собрать так как
> мощное железо станет недоступным...
Не, лет 10-15 у них ещё есть. Экономический кризис a la '80/'90-е раньше не наступит. Сокращение выбросов CO2, замещение ископаемых углеводоров возобновляемыми источниками энергии и снижение себестоимости сланцевой нефти идут недостаточными темпами, чтобы раньше накрыло. А до тех пор будет сказываться лишь плавное и медленное отставание подушевого дохода от мировых уровней, вызванное разительным отставанием в темпах роста экономики. Но это отставание плавное и медленное.
> ...и Чебурнет не будет пускать в Интернет.
Эмм... Ну да, это может ускорить приближение песца. Но я не думаю, что сможет. Эти потуги приблизить катаклизм, на мой взгляд, малопродуктивны. Они могли бы снижать поток иностранных инвестиций, но... было бы что снижать. И иностранные инвесторы в большей степени заинтересованы в экономических свободах, а не в личных. В смысле им плюс-минус начхать на Чебурнет.
То есть, 10-15 лет ещё есть -- этого времени достаточно, чтобы погрейдить железо до 16+ ядер и 32Gb+. Подождать лет пять, когда б/у-райзены появятся, погрейдить, и начать запасаться сухарями.
|
|1.89, Аноним (89), 03:27, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В настоящий момент в качестве эталонного компилятора используется rustc 1.54-beta1, но после выхода релиза 1.54 в конце месяца, в качестве эталонного будет поддерживаться именно он.
А ещё через три недели эталонным станет 1.55-beta1. И так далее.
|