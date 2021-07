Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

2.39 , uis ( ok ), 01:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Редкий return value check. Вот ты знал, что вызов close может быть неудачным? Теперь знай, и не забывай проверять возвращаемое значение.

2.47 , Аноним ( 7 ), 01:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Такие проблемы есть у _каждого_ c/c++ разработчика

а у того, кто верит, что у него их нет, их у него ещё больше

3.48 , Аноним ( 37 ), 01:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вас послушать, так рабочего кода вообще не существует.

4.54 , Ordu ( ok ), 01:56, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рабочий код существует. Безбажного кода не существует. Об этом даже опеннет знает, но когда речь заходит про раст, у опеннета забрало падает, и он забывает об этом своём знании, и начинает догматически религиозно верить в существование мифического программиста на C, который никогда не выходит за границы буфера.

4.56 , Аноним ( 53 ), 01:58, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сути да. Всё это работает с условиями "достаточно оперативной памяти", "достаточно файловых дескрипторов на процесс", "достаточно постоянной памяти" все вызовы write отработали правильно (а кто проверяет код ошибок?), во время чтения ФС нет состояния гонок, допускаем что чтение файлов в директории атомарно (получаем snapshot во времени), что естественно не так, все malloc отработали, все кэши были записаны на диск, внутренний кеш в самом SSD тоже записан на flash. Я могу продолжать ещё очень долго.

Если посмотреть любой проект там таких допущений, упущений, багов, гонок пруд пруди. За исключением тех, которые вылизывались десятилетиями типа SQLite, Postgres, и ТП.

5.79 , uis ( ok ), 03:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > За исключением тех, которые вылизывались десятилетиями типа SQLite, Postgres, и ТП. git. Разрабатывал человек, знающий всё, что может пойти не так.