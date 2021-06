Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust

2.7 , Ordu ( ok ), 11:24, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как обычно, надо полагать. Data race исключаются как класс, пока ты не прибегаешь к unsafe, а остальное всё в твоих руках. А почему ты спрашиваешь? Есть основания полагать, что у него ситуация с thread-safety отличается от дефолтной в расте?

3.14 , lockywolf ( ok ), 12:14, 16/06/2021 > Как обычно, надо полагать. Data race исключаются как класс, пока ты не

> прибегаешь к unsafe, а остальное всё в твоих руках. А почему

> ты спрашиваешь? Есть основания полагать, что у него ситуация с thread-safety

> отличается от дефолтной в расте? Ну, я помню смешные курьёзы с errno, который в стандарте переменная, но для thread-safety сделано как макрос, разворачивающийся в вызов функции. Интересно, помнили ли об этом растовики, когда писали свой crate.

4.15 , Ordu ( ok ), 12:38, 16/06/2021 > Ну, я помню смешные курьёзы с errno, который в стандарте переменная, но

> для thread-safety сделано как макрос, разворачивающийся в вызов функции. Чё за курьёзы? Я не помню. Мне было бы интересно посмотреть, как кто-то не справился не заметить таких нюансов. > Интересно

> ли об этом растовики, когда писали свой crate. А, ну это общая проблема создания safe API поверх unsafe операций. Тут она несколько осложняется тем, что там unsafe будет во все поля из-за интерфейса с внешним кодом, который rustc не может проанализировать на safety, и поэтому на всякий случай считает unsafe. То есть, в unsafe будет заворачиваться слишком много, и поэтому придётся проявлять чудеса умения обходить грабли. Да, вероятность косяков повышена. Тут ты прав.

4.19 , Аноним ( 19 ), 13:29, 16/06/2021

__thread int errno;

extern __thread int __libc_errno __attribute__ ((alias ("errno"))) attribute_hidden;

