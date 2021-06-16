Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust

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|2.7, Ordu (ok), 11:24, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как обычно, надо полагать. Data race исключаются как класс, пока ты не прибегаешь к unsafe, а остальное всё в твоих руках. А почему ты спрашиваешь? Есть основания полагать, что у него ситуация с thread-safety отличается от дефолтной в расте?
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|3.14, lockywolf (ok), 12:14, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как обычно, надо полагать. Data race исключаются как класс, пока ты не
> прибегаешь к unsafe, а остальное всё в твоих руках. А почему
> ты спрашиваешь? Есть основания полагать, что у него ситуация с thread-safety
> отличается от дефолтной в расте?
Ну, я помню смешные курьёзы с errno, который в стандарте переменная, но для thread-safety сделано как макрос, разворачивающийся в вызов функции. Интересно, помнили ли об этом растовики, когда писали свой crate.
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|4.15, Ordu (ok), 12:38, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, я помню смешные курьёзы с errno, который в стандарте переменная, но
> для thread-safety сделано как макрос, разворачивающийся в вызов функции.
Чё за курьёзы? Я не помню. Мне было бы интересно посмотреть, как кто-то не справился не заметить таких нюансов.
> Интересно, помнили
> ли об этом растовики, когда писали свой crate.
А, ну это общая проблема создания safe API поверх unsafe операций. Тут она несколько осложняется тем, что там unsafe будет во все поля из-за интерфейса с внешним кодом, который rustc не может проанализировать на safety, и поэтому на всякий случай считает unsafe. То есть, в unsafe будет заворачиваться слишком много, и поэтому придётся проявлять чудеса умения обходить грабли.
Да, вероятность косяков повышена. Тут ты прав.
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|4.19, Аноним (19), 13:29, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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'''
__thread int errno;
extern __thread int __libc_errno __attribute__ ((alias ("errno"))) attribute_hidden;
'''
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|2.20, Аноним (-), 13:40, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прикольно бы еще напомнить что такое (e)bpf
Extended BlackArch Packet Filter
Хотя некоторые утверждают, что придумано оно было еще в доситорические времена в Blue Linux.
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|3.17, JackoNeill (?), 13:02, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое страшное то, что весьма вероятно, смеяться то он будет как раз последним.
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