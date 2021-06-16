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Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust

16.06.2021 10:30

Представлен первый выпуск библиотеки Aya, позволяющей создавать на языке Rust обработчики eBPF, запускаемые внутри ядра Linux в специальной виртуальной машине с JIT. В отличие от других инструментов для разработки eBPF-программ, Aya не использует libbpf и компилятор bcc, а предлагает собственную реализацию, написанную на Rust, которая использует crate-пакет libc для прямого обращения к системным вызовам ядра. Для сборки Aya не требуется наличие инструментария для языка C и заголовочных файлов ядра. Код библиотеки распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

Основные возможности:

  • Поддержка формата BTF (BPF Type Format), предоставляющего информацию о типах в псевдокоде BPF для проверки типов и сопоставления с типами, предоставляемыми текущим ядром. Применение BTF даёт возможность создавать универсальные eBPF-обработчики, которые можно использовать без перекомпиляции с разными версиями ядра Linux.
  • Поддержка вызовов "bpf-to-bpf", глобальных переменных и инициализаторов, что позволяет оформлять программы для eBPF по аналогии с обычными программами, использующими aya в качестве runtime, переопределяющем функции с учётом работы в eBPF.
  • Поддержка различных типов ядра, включая обычные массивы, хэши (hash map), стеки, очереди, трассировки стека, а также структуры для сокетов и отслеживания производительности.
  • Возможность создавать различные типы eBTF-программ, включая программы для фильтрации и управления трафиком, обработчики cgroup и различных операций с сокетами, XDP-программы.
  • Поддержка платформ для асинхронной обработки запросов в неблокирующем режиме tokio и async-std.
  • Быстрая сборка, без и привязки к сборке ядра и заголовочным файлам ядра.

Проект пока рассматривается как экспериментальный - API ещё не стабилизирован и продолжает развиваться. Также ещё не реализованы все задуманные возможности. До конца года разработчики рассчитывают довести функциональность Aya до паритета с libbpf, а в январе 2022 года сформировать первый стабильный релиз. Также планируется объединить части Aya, необходимые для написания кода на Rust для ядра Linux с компонентами, работающими в пространстве пользователя и используемыми для загрузки, прикрепления и взаимодействия с программами eBPF.

Напомним, что eBPF представляет собой встроенный в ядро Linux интерпретатор байткода, позволяющий создавать обработчики сетевых операций, отслеживать работу систем, перехватывать системные вызовы, контролировать доступ, обрабатывать события с сохранением хронометража, подсчитывать частоту и время выполнения операций, выполнять трассировку с использованием kprobes/uprobes/tracepoints. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. XDP предоставляет средства для запуска BPF-программ на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов, что позволяет создавать высокопроизводительные обработчики для работы в условиях большой сетевой нагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://confused.ai/posts/anno...)
  2. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  3. OpenNews: Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows
  4. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  5. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
  6. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55340-bpf
Ключевые слова: bpf, rust, kernel
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 10:39, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И как у этого crate с thread safety?
     
     
  • 2.7, Ordu (ok), 11:24, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно, надо полагать. Data race исключаются как класс, пока ты не прибегаешь к unsafe, а остальное всё в твоих руках. А почему ты спрашиваешь? Есть основания полагать, что у него ситуация с thread-safety отличается от дефолтной в расте?
     
     
  • 3.14, lockywolf (ok), 12:14, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как обычно, надо полагать. Data race исключаются как класс, пока ты не
    > прибегаешь к unsafe, а остальное всё в твоих руках. А почему
    > ты спрашиваешь? Есть основания полагать, что у него ситуация с thread-safety
    > отличается от дефолтной в расте?

    Ну, я помню смешные курьёзы с errno, который в стандарте переменная, но для thread-safety сделано как макрос, разворачивающийся в вызов функции. Интересно, помнили ли об этом растовики, когда писали свой crate.

     
     
  • 4.15, Ordu (ok), 12:38, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, я помню смешные курьёзы с errno, который в стандарте переменная, но
    > для thread-safety сделано как макрос, разворачивающийся в вызов функции.

    Чё за курьёзы? Я не помню. Мне было бы интересно посмотреть, как кто-то не справился не заметить таких нюансов.

    > Интересно, помнили
    > ли об этом растовики, когда писали свой crate.

    А, ну это общая проблема создания safe API поверх unsafe операций. Тут она несколько осложняется тем, что там unsafe будет во все поля из-за интерфейса с внешним кодом, который rustc не может проанализировать на safety, и поэтому на всякий случай считает unsafe. То есть, в unsafe будет заворачиваться слишком много, и поэтому придётся проявлять чудеса умения обходить грабли.

    Да, вероятность косяков повышена. Тут ты прав.

     
  • 4.19, Аноним (19), 13:29, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    '''
    __thread int errno;                                                            
    extern __thread int __libc_errno __attribute__ ((alias ("errno"))) attribute_hidden;
    '''
     

  • 1.2, mos87 (ok), 10:47, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прикольно бы еще напомнить что такое (e)bpf
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 13:40, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прикольно бы еще напомнить что такое (e)bpf

    Extended BlackArch Packet Filter
    Хотя некоторые утверждают, что придумано оно было еще в доситорические времена в Blue Linux.

     

  • 1.3, Qwerty (??), 10:52, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Что бы там луддиты не говорили, а всё-таки за Хрустом будущее.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:08, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага за джаваскриптом, луддит.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:02, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, поржал. Продолжайте снабжать нас веселыми историями.
     
     
  • 3.17, JackoNeill (?), 13:02, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое страшное то, что весьма вероятно, смеяться то он будет как раз последним.
     

  • 1.5, Аноним (4), 11:09, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все равно потечет и будет небезопасной зачем тут раст то?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:21, 16/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +9 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:28, 16/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.12, Lex (??), 12:04, 16/06/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.13, заминированный тапок (ok), 12:10, 16/06/2021 Скрыто модератором
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  • 3.16, Аноним (11), 12:56, 16/06/2021 Скрыто модератором
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  • 2.10, Корец (?), 11:29, 16/06/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.8, псевдонимус (?), 11:24, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >апи ещё не стабилизирован

    Для раста это нормально.

     
  • 1.18, acroobat (??), 13:06, 16/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:53, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У админши припекает, все комменты потерла, эээх
     

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