Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows

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|3.29, Арагорн (?), 13:36, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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судя по минусам, у местных знатоков левых лицензий знатно подгорело -- кушайте, не обляпайтесь, маменькины хацкеры
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|1.2, нитупен (?), 12:18, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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"на руинах Микрософта" говорите? пока Сталлман там не может самоопределиться и занимается леватской чушнёй, MS благополучно поедает пингвина. а скоро мы ещё и увидим как винду перепесывают проприетарной МСовской редакцией ржаки. слились в экстазе.
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|3.34, Гэндальф (?), 13:53, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне нужна таблетка, хотя бы половинка, ведь в моём сердце дырка, а Саруман -- жалкая марионетка!
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|2.12, Аноним (12), 12:38, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, да ладно вам чушь городить. "Не такие как все" и кому по кайфу как пользовались так и будем пользоваться даже на домашнем компе/ноуте.
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|2.25, Ivan_83 (ok), 13:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не переживайте вы так, в венде с сетью всё ещё очень так себе.
Говорят они втащили из гиперви манагер для работы с вланами и теперь вроде как венда умеет вланы своими силами, а то до этого вланы были только через дрова и утилиты вендоров сетевух.
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|2.14, Аноним (-), 12:50, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пользователи xp и ядра 2.4 взволнованы, пользователи дилиньков и самсунгов уже перепрошивают последним виндовс.
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|1.15, Аноним (15), 12:52, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шиндекапец? А то все орали что линуксу приходится догонять. Не то чтобы дело в этом. Ну у них наверное есть деньги и на венду, и на серверную редакцию оной. Зачем теперь венда, когда она признает все величие Linux?
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|2.19, Аноним (-), 13:10, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шиндекапец? А то все орали что линуксу приходится догонять.
Наверное именно поэтому они WSL запилили, ага...
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|1.16, gogo (?), 12:57, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Метод учитывает множество типовых шаблонов выполнения, полученных на основе анализа существующих eBPF-программ.
> После верификации байткод передаётся в интерпретатор....
Что-то я не понял... Если напишешь какой-то нетипичный код, то тебе еще как-то придется доказывать машине, что ты не вирус, а человек??
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|2.23, пох.. (?), 13:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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машина - она железная, как ты ей что-то доказывать собрался? Сказали вирус - значит ты вирус, шагом марш в колбу с изопропиловым спиртом.
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|1.27, Ivan_83 (ok), 13:29, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и что они будут делать с этим?
Это же максимум аналог ACL с коммутаторов будет, который только пущать/дропать умеет.
Из картинок не видно как можно отматченный пакет не дропнуть а переслать куда то ещё, хотя бы просто на другой интерфейс или вообще взять и поменять в нём что то.
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|2.40, 1 (??), 14:09, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это же тебе не netgraph.
Хотя ... возможно, дорога к нему.
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|1.28, Ivan_83 (ok), 13:31, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, но я вот во фре запилил для себя, за вечер такое же, с помощью чистого шелла и того что есть в системе лет 15: https://reviews.freebsd.org/D30175
можно вешать фильтры на интерфейсы, на вход и на выход раздельно, синтаксис фильтров - tcpdump.
Те в начале обкатываем в tcpdump что нужно, а потом копипастим это в конфиг и дёргаем скрипт.
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|1.41, Аноним (41), 14:13, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут есть хоть один официальный член СПО?
Или все латентные неофициальные виртуальные псевдочленики?
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