The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows

11.05.2021 11:41

Компания Microsoft опубликовала реализацию подсистемы eBPF для Windows, позволяющую запускать произвольные обработчики, работающие на уровне ядра операционной системы. eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода, дающий возможность создавать загружаемые из пространства пользователя обработчики сетевых операций, контролировать доступ и отслеживать работу систем. eBPF включён в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.18 и позволяет обрабатывать входящие/исходящие сетевые пакеты, перенаправлять пакеты, управлять пропускной способностью, перехватывать системные вызовы, контролировать доступ и осуществлять трассировку. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью скомпилированного кода. Исходные тексты eBPF для Windows открыты под лицензией MIT.

eBPF для Windows может применяться с уже существующими инструментами для работы eBPF и предоставляет типовой API, применяемый для eBPF-приложений в Linux. В том числе проект позволяет компилировать написанный на языке Си код в байткод eBPF при помощи штатного компилятора eBPF на базе Clang и запускать уже созданные для Linux обработчики eBPF поверх ядра Windows, предоставляя специальную прослойку совместимости и поддерживая штатный API Libbpf для совместимости c приложениями, взаимодействующими с программами eBPF. В том числе предлагаются прослойки, предоставляющие Linux-подобные hook-и для XDP (eXpress Data Path) и socket bind, абстрагирующие доступ к сетевому стеку и сетевым драйверам Windows. Из планов отмечается предоставление полноценной совместимости на уровне исходных текстов с типовыми eBPF-обработчиками Linux.

Ключевым отличием реализации eBPF для Windows является применение альтернативного верификатора байткода, изначально предложенного сотрудниками компании VMware и исследователями из канадских и израильских университетов. Верификатор запускается в отдельном изолированном процессе в пространстве пользователя и применяется перед выполнением BPF-программ с целью выявления ошибок и блокирования возможной вредоносной активности.

Для проверки в eBPF для Windows применяется метод статического анализа на основе абстрактной интерпретации (Abstract Interpretation), который по сравнению с верификатором eBPF для Linux демонстрирует более низкий уровень ложных срабатываний, поддерживает анализ циклов и обеспечивает хорошую масштабируемость. Метод учитывает множество типовых шаблонов выполнения, полученных на основе анализа существующих eBPF-программ.

После верификации байткод передаётся в интерпретатор, работающий на уровне ядра, или пропускается через JIT-компилятор с последующим выполнением результирующего машинного кода с правами ядра. Для изоляции обработчиков eBPF на уровне ядра применяется механизм HVCI (HyperVisor-enforced Code Integrity), использующий средства виртуализации для защиты процессов в ядре и обеспечивающий подтверждение целостности выполняемого кода по цифровой подписи. Ограничением HVCI является возможность верификации только интерпретируемых eBPF-программ и невозможность использования совместно с JIT (предоставляется выбор - либо производительность, либо дополнительная защита).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF
  3. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  4. OpenNews: В состав GCC принят бэкенд для компиляции в eBPF
  5. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
  6. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55127-ebpf
Ключевые слова: ebpf, bpf, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:16, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    MIT - это хорошо, теперь и в BSD могут портировать.
     
     
  • 2.7, Арагорн (?), 12:30, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –16 +/
    уж точно лучше GPL
     
     
  • 3.29, Арагорн (?), 13:36, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    судя по минусам, у местных знатоков левых лицензий знатно подгорело -- кушайте, не обляпайтесь, маменькины хацкеры
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:59, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у местных знатоков

    у местных псов

     
     
  • 5.37, Аноним (37), 14:02, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    петушков
     
  • 2.24, Ivan_83 (ok), 13:25, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Berkley Packet Filter = BPF, думаете этого в BSD ещё нет?))))
     

  • 1.2, нитупен (?), 12:18, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    "на руинах Микрософта" говорите? пока Сталлман там не может самоопределиться и занимается леватской чушнёй, MS благополучно поедает пингвина. а скоро мы ещё и увидим как винду перепесывают проприетарной МСовской редакцией ржаки. слились в экстазе.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Опять таблетки кончились?
     
     
  • 3.34, Гэндальф (?), 13:53, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне нужна таблетка, хотя бы половинка, ведь в моём сердце дырка, а Саруман -- жалкая марионетка!
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:38, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, да ладно вам чушь городить. "Не такие как все" и кому по кайфу как пользовались так и будем пользоваться даже на домашнем компе/ноуте.
     
  • 2.25, Ivan_83 (ok), 13:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не переживайте вы так, в венде с сетью всё ещё очень так себе.
    Говорят они втащили из гиперви манагер для работы с вланами и теперь вроде как венда умеет вланы своими силами, а то до этого вланы были только через дрова и утилиты вендоров сетевух.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     
     
  • 2.5, A no Nim (?), 12:26, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас других градаций нету?
     
     
  • 3.8, Леголас (ok), 12:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    1 и 0
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:20, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     
  • 3.21, Аноним (20), 13:21, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:28, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это винда, и потому нафиг нужно.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для кого? Для МС и их пользователей наверно хорошо.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:37, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это начала перехода на опенсорсное ядро
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:50, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользователи xp и ядра 2.4 взволнованы, пользователи дилиньков и самсунгов уже перепрошивают последним виндовс.
     

  • 1.9, Аноним (12), 12:35, 11/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.13, Любитель Монеточки (?), 12:41, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть MS в рамках eBPF открыли исходники netsh?
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:52, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шиндекапец? А то все орали что линуксу приходится догонять. Не то чтобы дело в этом. Ну у них наверное есть деньги и на венду, и на серверную редакцию оной. Зачем теперь венда, когда она признает все величие Linux?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 13:10, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шиндекапец? А то все орали что линуксу приходится догонять.

    Наверное именно поэтому они WSL запилили, ага...

     

  • 1.16, gogo (?), 12:57, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Метод учитывает множество типовых шаблонов выполнения, полученных на основе анализа существующих eBPF-программ.
    > После верификации байткод передаётся в интерпретатор....

    Что-то я не понял... Если напишешь какой-то нетипичный код, то тебе еще как-то придется доказывать машине, что ты не вирус, а человек??

     
     
  • 2.17, Аноним (12), 13:04, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сраная типизация подразумевает 32/64?
     
  • 2.23, пох.. (?), 13:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    машина - она железная, как ты ей что-то доказывать собрался? Сказали вирус - значит ты вирус, шагом марш в колбу с изопропиловым спиртом.

     

  • 1.18, Аноним (18), 13:05, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Embrace
     
  • 1.22, Аноним (-), 13:21, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От компания Microsoft нам ничего не нужно.
     
  • 1.26, Аноньимъ (ok), 13:28, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шикарный интерфейс для вирусов.
     
  • 1.27, Ivan_83 (ok), 13:29, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и что они будут делать с этим?
    Это же максимум аналог ACL с коммутаторов будет, который только пущать/дропать умеет.
    Из картинок не видно как можно отматченный пакет не дропнуть а переслать куда то ещё, хотя бы просто на другой интерфейс или вообще взять и поменять в нём что то.
     
     
  • 2.40, 1 (??), 14:09, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это же тебе не netgraph.

    Хотя ... возможно, дорога к нему.

     

  • 1.28, Ivan_83 (ok), 13:31, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, но я вот во фре запилил для себя, за вечер такое же, с помощью чистого шелла и того что есть в системе лет 15: https://reviews.freebsd.org/D30175

    можно вешать фильтры на интерфейсы, на вход и на выход раздельно, синтаксис фильтров - tcpdump.
    Те в начале обкатываем в tcpdump что нужно, а потом копипастим это в конфиг и дёргаем скрипт.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:50, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а ограничения по приложениям тоже можно?
     
     
  • 3.35, Онаним (?), 13:58, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что ты считаешь приложением.
     

  • 1.30, Аноним (32), 13:49, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линуксокапец?
     
  • 1.33, похйуже (?), 13:52, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шигорин сдохни личинка моли!
     
  • 1.38, Catwoolfii (ok), 14:02, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда наступит обещанный "виндекапец"?
     
     
  • 2.39, похйуже (?), 14:04, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда, Слава Билу Гейтсу, Windows Слава!
     

  • 1.41, Аноним (41), 14:13, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут есть хоть один официальный член СПО?
    Или все латентные неофициальные виртуальные псевдочленики?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру