Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux

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|2.32, Аноним (32), 14:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если код коммуниздили, а это наверняка так, то естесственно.
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|2.4, нах.. (?), 13:08, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну вон в isotp нет джит, а перфорация первосортная, никакого CAP_SYS_ADMIN (помните, я намекал дурачкам, почему это - дурная и никуда негодная "безопастность" в отличие от правильными руками написанной просто suid root программы?) не надо чтоб стать рутом.
Оно, понятно, нафиг ненужно и можно было в нормальных ядрах просто не включать - но где вы видели дистрибутивы с нормальными ядрами, не считая васянских локалхостовых? Если ручка есть, за нее непременно ж надо дернуть!
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|4.18, нах.. (?), 14:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да ладно? Это ж детали совершенно ненужного can-bus, я немного охренею если у меня в сервере такой заведется. (а дальше включит передачку и уедет на автопилоте, что-ли? Сервер!)
Хотя, конечно, где умные холодильники, там и серверы с автомобильным шасси в комплекте будут :-(
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|2.11, Аноним (11), 13:47, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Кто бы мог подумать: язык C из 70-х годов прошлого века и вдруг перфорация!
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|3.16, Аноним (16), 14:00, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Твой святой Раст тоже не защищает от уязвимостей. От уязвимости могут защитить только прямые руки.
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|4.22, нах.. (?), 14:04, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты гонишь! Прекрасно защищает от уязвимостей - НИ ОДНОЙ уязвимости в растокоде ведра еще не обнаружено!
Нет кода - нет и уязвимостей. От уязвимостей в CoC.md никому особого вреда и нет.
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|3.19, Урри (ok), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Подумать только, топор из железного века и вдруг ногу отрубил.
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|4.24, Петя Кантроп (?), 14:12, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я и своим каменным норм могу уе6ать!
Ток давай я хрустомана сперва им по башке фигану - а то ногу моим отрубать долго, он орать сильно будет.
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|1.6, Аноним (7), 13:19, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Стоит уже начинать новости как "очередные уязвимости в подсистеме ebpf", лол.
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|1.10, Аноним (11), 13:45, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Атакующий может воспользоваться данной ошибкой для чтения и записи данных вне границ выделенного буфера.
>размер выделенной области памяти может оказаться меньше фактического размера
Ну как там на Сишечке любимой, нормально писать? Сколько дыр/сек?
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|2.12, Нонаним (?), 13:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напишите adobe flash на "не-сишечке", чтобы оно стало самым безопасным в мире.
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|3.23, нах.. (?), 14:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пишуть! Но пока...
chore: Bump wgpu from 0.8.0 to 0.8.1
@dependabot
@Herschel
dependabot authored and Herschel committed 4 days ago
chore: Bump enum-map from 1.0.0 to 1.1.0
@dependabot
@Herschel
dependabot authored and Herschel committed 4 days ago
chore: Bump syn from 1.0.71 to 1.0.72
@dependabot
@Herschel
dependabot authored and Herschel committed 4 days ago
кипит, короч, работа. А видео как не проигрывал, так и не сможет видимо никогда. Не смотря на реализованный уже код, который всю основную работенку уже делает.
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|2.15, bi brother (?), 13:59, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помнится, при аналогичной дыре в мазилле без си, здешние фанбои пели и танцевали что это никакая не дыра)) Может и здесь не дыра, а?)
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|2.21, BorichL (?), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обитателям побережья Антарктиды - никак, ну нехватает квалификации пингвиняткам. Они что съесть не смогут - всё сломают.
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|2.14, Аноним (14), 13:56, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я приложил раст к своей дыре, и теперь она печёт. Что делать?
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|3.17, Аноним (16), 14:01, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь самое главное доказать всем окружающим что у вас на самом деле ничего не печёт/течёт а у них у самих печёт/течёт.
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|1.25, Аноним (25), 14:12, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Почему если Си такой простой, быстрый и удобный как швейцарские часы, в нем опять оказалось переполнение буфера?
Такое впечатление что код для ядра пишут необразованные растомакаки не умеющие убирать за собой выделенную память, которые не способны отследить выход за границы переменных и буфера. Кто их вообще допустил до написания кода ядра?
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|2.26, Аноним (16), 14:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если Раст такой сложный и якобы безопасный почему на нем еще не написали ядро?
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|3.34, Аноним (34), 14:43, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что ядро написать памятебезопасно - не языком ворочать, и не пальцами по клаве, а мозгами. На расте труднее программировать, чем на си, ибо на си у тебя будет уязвимость, но и будет рабочая программа, а на расте если компилятор не сможет доказать, что программа памяте- и потокобезопасна, то ты проследуешь перепроектировать. И плевать компилятору, что **тебе кажется**, что она безопасна.
Ядро своё нормальное с минимальными требованиями к современным ядрам по поддержке всего ЗООПАРКА де-факто полузакрытых (некоторые документы есть в инете, но не все, а что есть - с надписями Confidential, Copyright, Trade Secret, ну вы поняли, а остальные частично отреверсены) проприетарных отвратительно документированных под-NDAшных стандартов и даже на сишке написать - нетривиальная задача на годы работы для крупной команды. А на расте - сложнее раз в 10.
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|2.30, Аноним (34), 14:34, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что Си - это диагноз. Адекватные сишники давно уже переехали на C++. Вот у них всё в порядке, и UB компилятором детектируется и еррорится, и умные указатели где надо используются, и в коде архитектура есть, а не говнокод, как ортодоксальные сишники любят.
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|3.38, B (?), 14:54, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> UB компилятором детектируется и еррорится,
Давно откинулся?
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|3.47, Аноним (7), 15:48, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чисто статистически, 100% утечек памяти случается на плюсах, а не на си. Если они так хороши, то чё ж текут так?
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|1.31, Аноним (31), 14:35, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ваще нормально публиковать уязвимости до исправления их в ядре и заявлять про какие-то убогие заплатки для конкретных дистров. Всем пофиг что там в мухоморном дистре запилено. Пусть сами жрут мухоморы.
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|1.35, Аноним (35), 14:47, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пришли иксперты и наверное не зная что это для разгончика начинают какую то ерунду молоть , ну так используйте соответствующее ядро
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|1.45, Анон Анонов (?), 15:28, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ошибки на самом деле детские. Такие легко допустить, когда в голове держишь всю систему. Тогда можно и про проверки INT32 забыть, и про размер памяти. Скорее всего проверка на OOM есть, про то, что размер может быть меньше тупо забыли.
Тут, я думаю, никакой раст не поможет. Только внимательность и тесты.
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