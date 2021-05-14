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Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux

14.05.2021 12:51

Выявлены две новые уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющей запускать обработчики внутри ядра Linux в специальной виртуальной машине с JIT. Обе уязвимость дают возможность выполнить свой код с правами ядра, вне изолированной виртуальной машины eBPF. Информацию о проблемах опубликовала команда Zero Day Initiative, проводящая соревнования Pwn2Own, в ходе которых в этом году были продемонстрированы три атаки на Ubuntu Linux, в которых использовались ранее неизвестные уязвимости (связаны ли уявзимости в eBPF с данными атаками не сообщается).

  • CVE-2021-3490 - уязвимость вызвана отсутствием проверки выхода за границу 32-разрядных значений при выполнения битовых операций AND, OR и XOR в eBPF ALU32. Атакующий может воспользоваться данной ошибкой для чтения и записи данных вне границ выделенного буфера. Проблема с операций XOR проявляется начиная с версии ядра 5.7-rc1, а AND и OR - начиная с выпуска 5.10-rc1.
  • CVE-2021-3489 - уязвимость вызвана ошибкой в реализации кольцевого буфера и связана с тем, что функция bpf_ringbuf_reserve не проверяла возможность того, что размер выделенной области памяти может оказаться меньше фактического размера кольцевого буфера ringbuf. Проблема проявляется начиная с выпуска 5.8-rc1.

Статус исправления уязвимостей в дистрибутивах можно проследить на данных страницах: Ubuntu, Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Arch). Исправления также доступны в виде патчей (CVE-2021-3489, CVE-2021-3490). Возможность эксплуатации проблемы зависит от доступности пользователю системного вызова eBPF. Например, в конфигурации по умолчанию в RHEL для эксплуатации уязвимости требуется наличие у пользователя прав CAP_SYS_ADMIN.

Отдельно можно отметить ещё одну уязвимость в ядре Linux - CVE-2021-32606, позволяющую локальному пользователю поднять свои привилегии до уровня root. Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.11 и вызвана состоянием гонки в реализации протокола CAN ISOTP, которое даёт возможность изменить параметры привязки к сокету из-за отсутствия установки должных блокировок в функции isotp_setsockopt() при обработке флага CAN_ISOTP_SF_BROADCAST.

После закрытия сокета ISOTP продолжает действовать привязка к сокету получателя, который может продолжить использовать связанные с сокетом структуры после освобождения связанной с ними памяти (use-after-free из-за обращения при вызове isotp_rcv() к уже освобождённой структуре isotp_sock). Через манипуляции с данными можно добиться переопределения указателя на функцию sk_error_report() и выполнить свой код на уровне ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF
  4. OpenNews: В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre
  5. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  6. OpenNews: Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55150-ebpf
Ключевые слова: ebpf, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нах.. (?), 12:59, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Никогда же ж не было и вот, ОПЯТЬ!
     
  • 1.2, Леголас (ok), 13:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для Винды-то поди аналогично
    https://opennet.ru/55127-ebpf
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если код коммуниздили, а это наверняка так, то естесственно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто бы мог подумать: JIT и вдруг перфорация!
     
     
  • 2.4, нах.. (?), 13:08, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну вон в isotp нет джит, а перфорация первосортная, никакого CAP_SYS_ADMIN (помните, я намекал дурачкам, почему это - дурная и никуда негодная "безопастность" в отличие от правильными руками написанной просто suid root программы?) не надо чтоб стать рутом.

    Оно, понятно, нафиг ненужно и можно было в нормальных ядрах просто не включать - но где вы видели дистрибутивы с нормальными ядрами, не считая васянских локалхостовых? Если ручка есть, за нее непременно ж надо дернуть!


     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:21, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно больше не отключается в ядре емнип, уже давно.
     
     
  • 4.18, нах.. (?), 14:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да ладно? Это ж детали совершенно ненужного can-bus, я немного охренею если у меня в сервере такой заведется. (а дальше включит передачку и уедет на автопилоте, что-ли? Сервер!)

    Хотя, конечно, где умные холодильники, там и серверы с автомобильным шасси в комплекте будут :-(

     
  • 2.11, Аноним (11), 13:47, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кто бы мог подумать: язык C из 70-х годов прошлого века и вдруг перфорация!
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:00, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Твой святой Раст тоже не защищает от уязвимостей. От уязвимости могут защитить только прямые руки.
     
     
  • 4.22, нах.. (?), 14:04, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты гонишь! Прекрасно защищает от уязвимостей - НИ ОДНОЙ уязвимости в растокоде ведра еще не обнаружено!
    Нет кода - нет и уязвимостей. От уязвимостей в CoC.md никому особого вреда и нет.

     
  • 3.19, Урри (ok), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Подумать только, топор из железного века и вдруг ногу отрубил.
     
     
  • 4.24, Петя Кантроп (?), 14:12, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я и своим каменным норм могу уе6ать!

    Ток давай я хрустомана сперва им по башке фигану - а то ногу моим отрубать долго, он орать сильно будет.

     
  • 4.27, Аноним (16), 14:19, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что характерно лазером из 21 века можно сделать тоже самое.
     

  • 1.5, Анонисмус (?), 13:15, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Тащите больше всякого хлама в ведро.
     
  • 1.6, Аноним (7), 13:19, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Стоит уже начинать новости как "очередные уязвимости в подсистеме ebpf", лол.
     
     
  • 2.9, Аноним (11), 13:41, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В формате еженедельной рубрики.
     

  • 1.10, Аноним (11), 13:45, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Атакующий может воспользоваться данной ошибкой для чтения и записи данных вне границ выделенного буфера.
    >размер выделенной области памяти может оказаться меньше фактического размера

    Ну как там на Сишечке любимой, нормально писать? Сколько дыр/сек?

     
     
  • 2.12, Нонаним (?), 13:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите adobe flash на "не-сишечке", чтобы оно стало самым безопасным в мире.
     
     
  • 3.23, нах.. (?), 14:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишуть! Но пока...
    chore: Bump wgpu from 0.8.0 to 0.8.1
    @dependabot
    @Herschel
    dependabot authored and Herschel committed 4 days ago
    chore: Bump enum-map from 1.0.0 to 1.1.0
    @dependabot
    @Herschel
    dependabot authored and Herschel committed 4 days ago
    chore: Bump syn from 1.0.71 to 1.0.72
    @dependabot
    @Herschel
    dependabot authored and Herschel committed 4 days ago

    кипит, короч, работа. А видео как не проигрывал, так и не сможет видимо никогда. Не смотря на реализованный уже код, который всю основную работенку уже делает.

     
  • 2.15, bi brother (?), 13:59, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится, при аналогичной дыре в мазилле без си, здешние фанбои пели и танцевали что это никакая не дыра)) Может и здесь не дыра, а?)
     
  • 2.20, Аноним (16), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь попробуй объяснить причем тут сишечка?
     
  • 2.21, BorichL (?), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обитателям побережья Антарктиды - никак, ну нехватает квалификации пингвиняткам. Они что съесть не смогут - всё сломают.
     

  • 1.13, Аноним (16), 13:52, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикладывать Раст к дырам 5 раз в день до полного выздоровления.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:56, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я приложил раст к своей дыре, и теперь она печёт. Что делать?
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 14:01, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь самое главное доказать всем окружающим что у вас на самом деле ничего не печёт/течёт а у них у самих печёт/течёт.
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:24, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ржавая дыра, все равно дыра
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:12, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Почему если Си такой простой, быстрый и удобный как швейцарские часы, в нем опять оказалось переполнение буфера?
    Такое впечатление что код для ядра пишут необразованные растомакаки не умеющие убирать за собой выделенную память, которые не способны отследить выход за границы переменных и буфера. Кто их вообще допустил до написания кода ядра?
     
     
  • 2.26, Аноним (16), 14:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если Раст такой сложный и якобы безопасный почему на нем еще не написали ядро?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:32, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что растобои пишут не на расте, а про раст.
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:43, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ядро написать памятебезопасно - не языком ворочать, и не пальцами по клаве, а мозгами. На расте труднее программировать, чем на си, ибо на си у тебя будет уязвимость, но и будет рабочая программа, а на расте если компилятор не сможет доказать, что программа памяте- и потокобезопасна, то ты проследуешь перепроектировать. И плевать компилятору, что **тебе кажется**, что она безопасна.

    Ядро своё нормальное с минимальными требованиями к современным ядрам по поддержке всего ЗООПАРКА де-факто полузакрытых (некоторые документы есть в инете, но не все, а что есть - с надписями Confidential, Copyright, Trade Secret, ну вы поняли, а остальные частично отреверсены) проприетарных отвратительно документированных под-NDAшных стандартов и даже на сишке написать - нетривиальная задача на годы работы для крупной команды. А на расте - сложнее раз в 10.

     
  • 3.42, Анонус (?), 15:24, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.redox-os.org/
     
     
  • 4.46, Жинон (?), 15:32, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ресдох, не?
     
  • 2.30, Аноним (34), 14:34, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Си - это диагноз. Адекватные сишники давно уже переехали на  C++. Вот у них всё в порядке, и UB компилятором детектируется и еррорится, и умные указатели где надо используются, и в коде архитектура есть, а не говнокод, как ортодоксальные сишники любят.
     
     
  • 3.38, B (?), 14:54, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> UB компилятором детектируется и еррорится,

    Давно откинулся?

     
  • 3.47, Аноним (7), 15:48, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто статистически, 100% утечек памяти случается на плюсах, а не на си. Если они так хороши, то чё ж текут так?
     

  • 1.29, ыы (?), 14:33, 14/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.36, Аноним (32), 14:47, 14/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.37, ыы (?), 14:50, 14/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.31, Аноним (31), 14:35, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ваще нормально публиковать уязвимости до исправления их в ядре и заявлять про какие-то убогие заплатки для конкретных дистров. Всем пофиг что там в мухоморном дистре запилено. Пусть сами жрут мухоморы.
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:47, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришли иксперты и наверное не зная что это для разгончика начинают какую то ерунду молоть , ну так используйте соответствующее ядро
     
  • 1.39, Аноним (43), 14:59, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft зря с дырявым связалась
     
  • 1.40, FractAL (?), 15:15, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная закладка. А сколько на черном рынке ходит?
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 15:25, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю не меньше 9000
     

  • 1.41, Аноним (43), 15:23, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патчи из Миннесоты
     
  • 1.45, Анон Анонов (?), 15:28, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибки на самом деле детские. Такие легко допустить, когда в голове держишь всю систему. Тогда можно и про проверки INT32 забыть, и про размер памяти. Скорее всего проверка на OOM есть, про то, что размер может быть меньше тупо забыли.

    Тут, я думаю, никакой раст не поможет. Только внимательность и тесты.

     

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