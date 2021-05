Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux

2.12 , Нонаним ( ? ), 13:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Напишите adobe flash на "не-сишечке", чтобы оно стало самым безопасным в мире.

3.23 , нах.. ( ? ), 14:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишуть! Но пока...

chore: Bump wgpu from 0.8.0 to 0.8.1

@dependabot

@Herschel

dependabot authored and Herschel committed 4 days ago

chore: Bump enum-map from 1.0.0 to 1.1.0

@dependabot

@Herschel

dependabot authored and Herschel committed 4 days ago

chore: Bump syn from 1.0.71 to 1.0.72

@dependabot

@Herschel

dependabot authored and Herschel committed 4 days ago кипит, короч, работа. А видео как не проигрывал, так и не сможет видимо никогда. Не смотря на реализованный уже код, который всю основную работенку уже делает. 2.15 , bi brother ( ? ), 13:59, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помнится, при аналогичной дыре в мазилле без си, здешние фанбои пели и танцевали что это никакая не дыра)) Может и здесь не дыра, а?)

2.20 , Аноним ( 16 ), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А теперь попробуй объяснить причем тут сишечка?

2.21 , BorichL ( ? ), 14:03, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обитателям побережья Антарктиды - никак, ну нехватает квалификации пингвиняткам. Они что съесть не смогут - всё сломают.