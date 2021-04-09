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На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft

09.04.2021 09:12

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own 2021, ежегодно проводимых в рамках конференции CanSecWest. Как и в прошлом году соревнования проводились виртуально и атаки демонстрировались online. Из 23 намеченных целей рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей были продемонстрированы для Ubuntu Desktop, Windows 10, Сhrome, Safari, Parallels Desktop, Microsoft Exchange, Microsoft Teams и Zoom. Во всех случаях тестировались самые свежие версии программ, включающие все доступные обновления. Суммарный размер выплат составил один миллион двести тысяч долларов США (общий призовой фонд насчитывал полтора миллиона долларов).

На соревнованиях были предприняты три попытки эксплуатации уязвимостей в Ubuntu Desktop. Первая и вторая попытки были засчитаны и атакующим удалось продемонстрировать локальное повышение привилегий через эксплуатацию ранее неизвестных уязвимостей, связанных с переполнением буфера и двойном освобождении памяти (в каких именно компонентах проблемы пока не сообщается, до раскрытия данных разработчикам даётся 90 дней на исправление ошибок). За данные уязвимости выплачены премии в 30 тыс. долларов.

Третья попытка, предпринятая другой командой в категории локальное превышение привилегий, удалась лишь частично - эксплоит сработал и дал возможность получить доступ root, но атака была зачтена не полностью, так как связанная с уязвимостью ошибка уже была известна разработчикам Ubuntu и обновление с исправлением находилось на стадии подготовки.

Успешная атака также была продемонстрирована для браузеров на основе движка Chromium - Google Chrome и Microsoft Edge. За создание эксплоита, позволяющего выполнить свой код при открытии специально оформленной страницы в Chrome и Edge (был создан один универсальный эксплоит для двух браузеров), была выплачена премия в 100 тысяч долларов. Исправление планируется опубликовать в ближайшие часы, пока известно лишь то, что уязвимость присутствует в процессе, отвечающем за обработку web-контента (renderer).

Другие успешные атаки:

  • 200 тысяч долларов за взлом приложения Zoom (удалось выполнить свой код, отправив сообщение другому пользователю, без необходимости совершения со стороны получателя каких-либо действий). Для атаки использовались три уязвимости в Zoom и одна в операционной системе Windows.
  • 200 тысяч долларов за взлом Microsoft Exchange (обход аутентификации и локальное повышение привилегий на сервере для получения прав администратора). Другой командной был продемонстрирован ещё один успешно работающий эксплоит, но вторая премия не была выплачена, так как те же ошибки уже были использованы первой командой.
  • 200 тысяч долларов за взлом Microsoft Teams (выполнение кода на сервере).
  • 100 тысяч долларов за эксплуатацию Apple Safari (целочисленное переполнение в Safari и переполнение буфера в ядре macOS для обхода sandbox и выполнении кода на уровне ядра).
  • 140 тысяч долларов за взлом Parallels Desktop (выход из виртуальной машины и выполнение кода в основной системе). Атака совершена через эксплуатацию трёх разных уязвимостей - утечки неинициализированной памяти, переполнения стека и целочисленного переполнения.
  • Две премии по 40 тысяч долларов за взломы Parallels Desktop (логическая ошибка и переполнение буфера, позволившие выполнить код во внешней ОС через действия внутри виртуальной машины).
  • Три премии по 40 тысяч долларов за три успешных эксплуатации Windows 10 (целочисленное переполнение, обращение к уже освобождённой памяти и состояние гонки, позволившие добиться получения привилегий SYSTEM).

Предприняты, но не увенчались успехом, попытки взлома Oracle VirtualBox. Номинации за взлом Firefox, VMware ESXi, Hyper-V client, MS Office 365, MS SharePoint, MS RDP и Adobe Reader осталась невостребованными. Также не нашлось желающих продемонтрировать взлом информационной системы автомобиля Tesla, несмотря на приз в 600 тысяч долларов плюс автомобиль Tesla Model 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  3. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF
  4. OpenNews: На соревновании Tianfu Cup продемонстрированы 0-day уязвимости в Chrome и qemu-kvm
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 продемонстрированы взломы Firefox, Edge и Safari
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54931-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own
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  • 1.1, Unit (??), 09:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Firefox не осилили. Отличный браузер сколько лет.
     
     
  • 2.2, Анонимъ (?), 09:30, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рендер лисы на Rust написан. В отличии от сломанного Chrome.

    Вот и ваши дырени сишные. Фрактала на вас нет.

     
  • 2.3, Аноним (3), 09:30, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    s/не осилили/не пытались даже/
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:38, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да кому он нужен трехпроцентный.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:59, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нормальным людям!
    не 95% ;-)
     
     
  • 4.42, Ты идиот лол (?), 12:24, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни 95 ни 3х процентность не делает тебя нормальным. Нынешний фф такое-же говно как всё современное ПО.
     
  • 3.54, КО (?), 13:11, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну слава богу, что не им.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:39, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Справедливости ради стоит отметить https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50376
     
     
  • 3.45, Анон Анонов (?), 12:35, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано, что там взлом JIT. Жабаскриптовый двиг у них менее надёжный, т.к. на сях.
     
  • 2.28, Урри (ok), 11:18, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неуловимый Джо.
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:00, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этот раз он не попал в списки. Его нахлобучили ранее.
    Взламать можно всё. Главное поставить задачу. Не надо обольщаться.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:37, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Потому ms teams, zoom, skype запускаю только в firejail-леном google chrome.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:39, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и других продуктов Microsoft
     
     
  • 2.20, ms (??), 10:43, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда, зум не наш!
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:10, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не ваш?
     

  • 1.8, Леголас (ok), 09:41, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Также не нашлось желающих продемонтрировать взлом информационной системы автомобиля Tesla, несмотря на приз в 600 тысяч долларов плюс автомобиль Tesla Model 3.

    Маск забашлял)

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:46, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Просто не нашлось дураков, готовых слить так дешево уязвимости в тесле. $600к окупится за десяток угнанных машин, так что стоимость уязвимости в разы выше.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:03, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Скорее мало у кого нашлась лишняя тесла для изучения.
     
     
  • 4.21, пох. (?), 10:45, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у кого нашлась (чисто случайно сосед слишком близко к антенкам припарковал) - уже давно уехал на ней туда, где его не найдет геолокация, и потихоньку барыжит запчастями.
     
  • 4.40, Аноним (39), 12:14, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Команда представила себе, что если они получат, то как потом им Tesla Model 3 делить на всех?
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:02, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  $600к окупится за десяток угнанных машин

    По-моему, ты ошибаешься. 600k $ лучше, чем 600k лет изоляции от общества.

     
     
  • 4.55, пох. (?), 13:30, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зря ты так, тесла в этом плане самая безопасна машина. Она же автопилотная! Сама завелась, сама тихо уехала, васян на пикапчике в полукилометре сзади вроде как не при делах вообще.

     

  • 1.10, user90 (?), 09:55, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С физическим доступом к.. не интересно.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 12:05, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С данного условия начинаются все якобы взломы Linux и другого СПО. Пора бы уже привыкнуть. С другой стороны, если физический доступ получен, о чем вообще речь?
     
  • 2.46, Амоним (?), 12:37, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не с физическим, а с локальным. Локальный доступ (то есть shell) можно иметь и через сеть (ssh).
     
     
  • 3.50, Амоним (?), 12:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем более что в тексте новости однозначно указано:

    > Как и в прошлом году соревнования проводились виртуально и атаки демонстрировались online.

    то есть физического доступа не было.

     

  • 1.11, ryoken (ok), 09:56, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >> для обхода sendbox

    ШТА?

    Ну и дико рады за вантуз и монстрософт.

     
     
  • 2.17, пох. (?), 10:28, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:43, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.22, пох. (?), 10:50, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.29, ryoken (ok), 11:21, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.32, пох. (?), 11:39, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.16, Соня Мармеладова (?), 10:27, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если бы взлом теслы удался то приз "в 600 тысяч долларов плюс автомобиль Tesla Model 3" звучал бы как "в 600 тысяч долларов плюс дырявый автомобиль Tesla Model 3"
     
     
  • 2.18, пох. (?), 10:28, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну необязательно же на нем ездить - можно побыстрому перепродать, со скидочкой.

     
     
  • 3.23, Анончик (?), 10:53, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    процентов 30% от цены, в сша то сложно продавать такие вещи без кредита.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:03, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как? Понимаю покупать с кредитом. А продавать не понимаю...
     
     
  • 5.26, пох. (?), 11:08, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как? Понимаю покупать с кредитом. А продавать не понимаю...

    Ну как бы товарищ намекал что если тебе в соседнем сарае НОВУЮ теслу предлагают с кредитом под 0% (теслу х-й предложат, но более другие машинки - да) - то придется сильно поступиться принципами, чтобы продать то же самое за кэш.

    Но на самом деле не все так печально, хотя 0% на бу, конечно, не дадут.

     
  • 4.25, пох. (?), 11:07, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.30, ryoken (ok), 11:23, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.31, пох. (?), 11:37, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 7.33, ryoken (ok), 11:43, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 8.34, Michael Shigorin (ok), 11:54, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.36, Аноним (37), 12:00, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > дал возможность получить доступ root

    По умолчанию в Ubuntu нет root.

     
     
  • 2.41, ryoken (ok), 12:22, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По умолчанию в Ubuntu нет root.

    Шо, совсем..?

     
  • 2.43, TormoZilla (?), 12:29, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    su root не работает?
     
     
  • 3.57, kissmyass (?), 13:42, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, потому что ты не знаешь пароль рута после установки

    нужно делать смену пароля через sudo

    потом включать рута в SSH, если надо удаленно конектиться

    я уже писал что в убунту все через жопу, на что парочка мух заминусовала ))

     
     
  • 4.64, Аноним (37), 14:11, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем не хуже, чем везде, но идеологически похоже на другие системы (Windows и macOS), что удобно при кроссплатформенной поддержке и разработке.
     
  • 2.51, Аноним (39), 12:51, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что по умолчанию в Ubuntu не установлен пароль root, не значит, что им нельзя войти.
     
     
  • 3.61, Аноним (37), 14:05, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем Ваше замечание опровергает сказанное?
     
     
  • 4.62, Аноним (37), 14:06, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот сказанное в заметке опровергает. Либо автор ни разу не видел Ubuntu.
     
  • 2.53, Ыноним (?), 13:07, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo -s
     
     
  • 3.60, Аноним (37), 14:04, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo -i
    passwd root
     

  • 1.47, Аноним12345 (?), 12:37, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    файрфокс рулит
     
     
  • 2.49, Аноним (19), 12:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По телеметрии?
     

  • 1.52, Аноним (-), 12:52, 09/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.59, Аноним (58), 14:01, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хвалёные пингвины тоже ломаются, как три пальца об асфальт. Прикинь!
     
     
  • 2.63, Аноним (37), 14:07, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В следующий раз примите участие. И народу польза, и денег заработате.
     

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