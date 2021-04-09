На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft

|
|
|
|2.2, Анонимъ (?), 09:30, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Рендер лисы на Rust написан. В отличии от сломанного Chrome.
Вот и ваши дырени сишные. Фрактала на вас нет.
|
|
|
|
|
|4.42, Ты идиот лол (?), 12:24, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ни 95 ни 3х процентность не делает тебя нормальным. Нынешний фф такое-же говно как всё современное ПО.
|
|2.58, Аноним (58), 14:00, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В этот раз он не попал в списки. Его нахлобучили ранее.
Взламать можно всё. Главное поставить задачу. Не надо обольщаться.
|
|1.4, Аноним (4), 09:37, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Потому ms teams, zoom, skype запускаю только в firejail-леном google chrome.
|
|1.6, Аноним (6), 09:39, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и других продуктов Microsoft
|
|1.8, Леголас (ok), 09:41, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Также не нашлось желающих продемонтрировать взлом информационной системы автомобиля Tesla, несмотря на приз в 600 тысяч долларов плюс автомобиль Tesla Model 3.
Маск забашлял)
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 09:46, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Просто не нашлось дураков, готовых слить так дешево уязвимости в тесле. $600к окупится за десяток угнанных машин, так что стоимость уязвимости в разы выше.
|
|
|
|
|
|4.21, пох. (?), 10:45, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А у кого нашлась (чисто случайно сосед слишком близко к антенкам припарковал) - уже давно уехал на ней туда, где его не найдет геолокация, и потихоньку барыжит запчастями.
|
|4.40, Аноним (39), 12:14, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Команда представила себе, что если они получат, то как потом им Tesla Model 3 делить на всех?
|
|3.37, Аноним (37), 12:02, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> $600к окупится за десяток угнанных машин
По-моему, ты ошибаешься. 600k $ лучше, чем 600k лет изоляции от общества.
|
|
|
|4.55, пох. (?), 13:30, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну зря ты так, тесла в этом плане самая безопасна машина. Она же автопилотная! Сама завелась, сама тихо уехала, васян на пикапчике в полукилометре сзади вроде как не при делах вообще.
|
|
|
|2.38, Аноним (37), 12:05, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
С данного условия начинаются все якобы взломы Linux и другого СПО. Пора бы уже привыкнуть. С другой стороны, если физический доступ получен, о чем вообще речь?
|
|2.46, Амоним (?), 12:37, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не с физическим, а с локальным. Локальный доступ (то есть shell) можно иметь и через сеть (ssh).
|
|
|
|3.50, Амоним (?), 12:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тем более что в тексте новости однозначно указано:
> Как и в прошлом году соревнования проводились виртуально и атаки демонстрировались online.
то есть физического доступа не было.
|
|1.16, Соня Мармеладова (?), 10:27, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Если бы взлом теслы удался то приз "в 600 тысяч долларов плюс автомобиль Tesla Model 3" звучал бы как "в 600 тысяч долларов плюс дырявый автомобиль Tesla Model 3"
|
|
|
|2.18, пох. (?), 10:28, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну необязательно же на нем ездить - можно побыстрому перепродать, со скидочкой.
|
|
|
|3.23, Анончик (?), 10:53, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
процентов 30% от цены, в сша то сложно продавать такие вещи без кредита.
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 11:03, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это как? Понимаю покупать с кредитом. А продавать не понимаю...
|
|
|
|5.26, пох. (?), 11:08, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это как? Понимаю покупать с кредитом. А продавать не понимаю...
Ну как бы товарищ намекал что если тебе в соседнем сарае НОВУЮ теслу предлагают с кредитом под 0% (теслу х-й предложат, но более другие машинки - да) - то придется сильно поступиться принципами, чтобы продать то же самое за кэш.
Но на самом деле не все так печально, хотя 0% на бу, конечно, не дадут.
|
|1.36, Аноним (37), 12:00, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
> дал возможность получить доступ root
По умолчанию в Ubuntu нет root.
|
|
|
|
|
|3.57, kissmyass (?), 13:42, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет, потому что ты не знаешь пароль рута после установки
нужно делать смену пароля через sudo
потом включать рута в SSH, если надо удаленно конектиться
я уже писал что в убунту все через жопу, на что парочка мух заминусовала ))
|
|
|
|4.64, Аноним (37), 14:11, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничем не хуже, чем везде, но идеологически похоже на другие системы (Windows и macOS), что удобно при кроссплатформенной поддержке и разработке.
|
|2.51, Аноним (39), 12:51, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То, что по умолчанию в Ubuntu не установлен пароль root, не значит, что им нельзя войти.
|
|
|
|
|
|4.62, Аноним (37), 14:06, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вот сказанное в заметке опровергает. Либо автор ни разу не видел Ubuntu.
|
|
|
|2.63, Аноним (37), 14:07, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В следующий раз примите участие. И народу польза, и денег заработате.
|