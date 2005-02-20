Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса

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|1.1, Леголас (ok), 08:09, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Линус жжёт) Запасаемся попкорном для продолжения истории недопустимых типов.
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|3.29, n00by (ok), 08:49, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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panic() это аналог BSOD. Поскольку B сокращённо от Blue, очевидна дискриминация и нетолерантность.
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|4.46, Аноним (-), 09:08, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так пусть Майкрософт и сместят тогда, наконец то займутся чем-то полезным.
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|5.66, n00by (ok), 09:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Микрософт и так толерантен к панике, издавна показывает BSOD. И на Rust писать драйвера не запрещает. Позволяет даже на Delphi. Но это никому не надо. Задача ведь не писать драйвера, а бороться с дискриминацией и нетолерантностью.
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|6.76, Аноним (-), 09:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кернел так то тоже паник иногда показывает. Вполне себе на черном экране временами, так что все схвачено. И зелеными (или синими) светодиодами на клаве иногда мигает, так что зеленые человечки или представители голубых кровей тоже не в обиде.
> И на Rust писать драйвера не запрещает. Позволяет даже на Delphi.
Удачи написать на них kernel-mode драйвера винды... юзермод нещитово, линух тоже сто лет позволяет некоторые вещи в юзермоде.
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|7.127, n00by (ok), 10:59, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кернел так то тоже паник иногда показывает.
Простейший драйвер для NT выводит BSOD. Для чего обращается по 0-му адресу. Как поведёт себя Linux в такой ситуации?
>> И на Rust писать драйвера не запрещает. Позволяет даже на Delphi.
> Удачи написать на них kernel-mode драйвера винды... юзермод нещитово
"Погуглил" за Вас:
"Создание драйверов режима ядра в среде Borland Delphi" https://www.rsdn.org/article/delphi
Опубликовано: 20.02.2005
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|5.89, Аноним (89), 09:56, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видимо сместилка ещё не выросла. И похоже, что так и не подрастёт.
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|2.44, Аноним (-), 09:07, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Понимаешь ли, ядро работает в довольно специфичном окружении, здорово отличном от апликух.
Поэтому, кроме всего прочего его может интересовать хренова куча вещей о которых вебмакачные апликушники вообще не греют мозг.
- Атомарность доступа к типам данных, в т.ч. из разных тредов и проч. Нет, никто в здравом уме не припрет в кернел полную стандартную либу с черти чем и сбоку бантиком.
- Сохранение контекста. Ядро заведует в том числе и сохранением контекста FPU и прочим. И должно работать даже на системах не снабженных FPU, их есть. Драйвера которые не работают на половине платформ поддерживаемых ОС таки не рулят.
- Некоторые операции в ядре могут представлять неожиданные проблемы. Например как это в памяти раскладывается. В тех патчах например Little Endian на гвозди прибили местами. На что получили резонный вопрос в тыкву - а что вы будете делать на big endian, дескать?
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|3.50, Аноним (50), 09:16, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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>Драйвера которые не работают на половине платформ поддерживаемых ОС таки не рулят.
Дропнуть все платформы без аппаратных флоатов.
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|4.70, n00by (ok), 09:32, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>>Драйвера которые не работают на половине платформ поддерживаемых ОС таки не рулят.
> Дропнуть все платформы без аппаратных флоатов.
Оставить только Apple M1. Да и ядро потом дропнуть.
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|4.78, Аноним (-), 09:43, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Дропнуть все платформы без аппаратных флоатов.
Лучше дропнуть дропателей.
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|3.110, Урри (ok), 10:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ждем открытое письмо "Торвальд трахал семилетних детей, я их лично знаю, но они не хотят себя деанонимизировать. Требуем исключить Линуса Торвальдса из всех советов директоров, компаний, обществ, не пускать в кафе и запретить пользоваться компьютером".
Уверен, пара тысяч идиотов подписаться под это найдется. Причем половина будет из списка против Столлмана.
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|4.118, Клыкастый (ok), 10:52, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас есть вещи посерьёзнее. Например отказался встать на колено перед негром или например 26 лет назад своим домогательством (прикоснулся в локтю) сломал жизнь попутчице в метро.
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|2.154, Аноним (89), 11:44, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус Турвальд — яблочник.
Линус Турвальд не боится посылать всех на йух. Он женат на чемпионке Финляндии по карате.
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|1.3, Онаним (?), 08:10, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач
А Торвальдс-то очень умный мужик...
Конкретно на этом хрустеры ломаются не только в ядре, а в принципе где угодно.
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|2.6, Арагорн (?), 08:13, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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конкретно на этом ломаются все местные ыкспэрты со своими комментариями
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|2.87, Аноним (89), 09:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А всё зло опенсорса началось с пингвино-турвальда? Или ещё раньше?
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|1.5, Зукд (?), 08:12, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лаконично и содержательно послал фантазёров нах.
Красавчик!
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|2.7, Онаним (?), 08:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну почему же.
Достаточно организовать модульность рантайма и предложить реальное применение.
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|3.8, Онаним (?), 08:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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(если с первым ещё всё как-то решаемо, то вот со вторым будут серьёзные проблемы)
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|4.114, Аноним (114), 10:41, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то вот со вторым будут серьёзные проблемы)
Строчки про Binder ты благополучно пропустил?
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|3.26, n00by (ok), 08:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Microsoft Singularity (кто про неё помнит?) написана на Sing#, цитата:
Низкоуровневый код обработки прерываний x86 написан на языке ассемблера и C. Библиотеки времени исполнения (англ. runtime) и сборщик мусора написаны на Sing# (специально доработанном для данного проекта диалекте C#) с использованием небезопасного режима (англ. unsafe mode). Также присутствует код на C, использующийся в целях отладки. BIOS компьютера вызывается только на этапе загрузки в 16-разрядном реальном режиме работы процессора. После перехода в 32-разрядный режим, BIOS больше никогда не вызывается, вместо него используются драйверы, написанные на Sing#. При установке ядра, оп-коды CIL компилируются в инструкции x86 при помощи компилятора Bartok.
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|4.147, Аноним (147), 11:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там же производительность уровня питона. Только памяти побольше уходит. Они серьёзно потратили на это время?
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|3.38, Аноним (38), 09:04, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Баловался с Cosmos OS В этом что-то есть. Не понятно только зачем, но в целом неплохо.
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|1.10, Онаним (?), 08:17, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну и вот да, эта самая "прелесть хруста" - run-time failure panic...
Она ограниченно годна для юзерспейса - менее важных процессов, которые могут позволить себе упасть. Но для ядра...
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|2.51, Аноним (-), 09:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так там хрустерам и за это досталось Их смачно макнули что так грохаться сак... большой текст свёрнут, показать
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|1.11, village_coder (ok), 08:24, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А почему рустерам не написать свой полностью совместимый клон ядра и цеплять к нему любый драйверы?
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|2.56, Аноним (-), 09:18, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что несколько миллиардов долларов (во столько оценивается разраобтка эквивалента линя с ноля) на это донкихотство с неочевидным результатом ну вот вообще совсем никто не даст. Особенно когда уже есть Linux.
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|3.58, Онаним (?), 09:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну на сам хруст же давали.
Тоже донкихотство, причём с более-менее очевидным результатом, сколько уж всяких рубей было.
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|4.80, Аноним (-), 09:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там очень сильно меньше давали, и закончилось все увольнением команды из мозилы. На эти деньги линукс не получится, как максимум очередной реактос.
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|3.133, Урри (ok), 11:19, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не путай разработку с нуля и переписывание на другом языке.
Что б было понятнее - это как написание с нуля войны и мира и перевод его на французский.
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|3.97, Аноним (97), 10:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ядро отобрать. Турвальда высадить с поезда.
Реактос и прочие редоксы уже и так есть, нафиг нам еще одно такое же?
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|2.158, Аноним (149), 11:48, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ядро оказалось нержавеющим
Чтобы ядро оставалось нержавеющим, пусть как можно дольше остаются нержавеющими ядра Торвальса.
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|1.18, Аноним (50), 08:33, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Решение проблемы может потребовать внесения изменений в компиляторе rust и библиотеки, при том, что на данный момент у команды ещё нет стратегии, как реализовать модульность библиотек языка.
Хоть какая-то польза от продвижения раста в ядро. Если бы такое попросил аноним опеннета, то его бы послали на ***. А раз приказал Торвальдс, то всё-таки придётся запилить.
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|1.23, Имя (?), 08:43, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач.
Вот подлец, с козырей решил зайти. Так 90% растокода можно списать.
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|2.111, Аноним (-), 10:38, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так может и стоит его списать? Нахрен вперся код паникующий с единичного облома выделения памяти? Чтобы наслаждаться упавшими серверами и про#$%аными документами?
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|3.138, fi (ok), 11:29, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если вспомнить все сложности языка "С" в истории - то это мелочи.
ЗЫ. до сих пор помню сложности выбора как писать: '+=' или '=+' :DD
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|3.160, Аноним (-), 11:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нахрен вперся код паникующий с единичного облома выделения памяти?
Ыксперты опеннета во всей своей Ыкспертной красе?
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|1.24, Аноним (24), 08:44, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Какая-то болезнь началась с этим Rust, пытаются пропихнуть его везде, где он нужен и где не нужен
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|2.28, Имя (?), 08:48, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Самое печальное, что таки пропихнут, и потом следующим поколениям разработчиков придется разбираться в этом птичьем языке.
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|3.63, Аноним (-), 09:24, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Они пропихнут не раньше чем довольно радикально пересмотрят некоторые подходы. Что интересно - вероятно опять потеряв совместимость. В этом месте хрустики истошно матерясь пойдут изучать i++'й вариант синтаксиса, теперь банановый. Если не задолбаются к тому моменту.
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|2.140, fi (ok), 11:30, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если вспомнить все сложности языка "С" в истории - то это мелочи.
ЗЫ. до сих пор помню сложности выбора как писать: '+=' или '=+' :DD
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|2.60, Аноним (-), 09:23, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, они что-то там "разрешили использовать". И в андроиде аналогично, если оригинал новости читать а не опеннет.
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|4.137, Аноним (137), 11:25, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не только ШГ, но и куча скрипоты с gstatic, без которой оно - тыквенное пюре. WWW goes GWW. Но другого вэба у нас уже нет.
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|4.145, Урри (ok), 11:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Боже, как же бесит, когда отключаешь в браузере загрузку левых шрифтов, и
> сайт превращается в тыкву. Сраные верстальщики.
А как с тебя еще, такого хитропопого, телеметрию собирать?
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|1.27, Иваня (?), 08:46, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот, хотели решить все проблемы при работе с памятью, но всплыли новые проблемы... Может Rust не нужен в ядре?
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|2.129, Клыкастый (ok), 11:10, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну как сказать. Раст задумывался как замена C с решением некоторых проблем. Они их решили. Теперь настало время выяснять, насколько это замена C. И тут внезапно выяснилось, что "безопасная работа с памятью на уровне языка" требует плотного взаимодействия с ОС, и рантайма, который "сам себе режиссёр", недостаточно. Сумеют ли растеры справиться с внезапно возникшими проблемами? Так ли внезапно возникли проблемы? Какой первый полезный драйвер дадут Торвальдсу прозревшие растеры? Смотрите в следующих сериях...
Если без шуток - очень интересная загогулина выходит. Если раст в итоге порешает проблемы настолько, что станет "вторым языком ядра", да ещё не втихую втащат, а официально, со всеми замечаниями Линуса, это вот прямо неплохая веха в развитии. Хотя как это будет выглядеть - неясно.
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|1.31, Аноним (-), 08:51, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Решение проблем с памятью через падение драйверов и/или ядра, небольшая плата за безопасность.
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|1.32, Аноним (32), 08:51, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач.
Ахаха... то есть, гав!
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|2.74, Аноним (-), 09:38, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вам не нравится? Написав _реальную_ штуку вместо нафигнужной затычки вы ощутите все прелести (или грабли) своей инициативы гораздо реалистичнее. Если вообще осилите. В процессе окажется что вашу фигню надо раз пять отрефакторить, и от оригинала не осталось чуть менее чем нихрена.
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|1.33, Ананимус (?), 08:54, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>So I replied with my reactions to a couple of the individual patches,
but on the whole I don't hate it.
>
>HOWEVER.
>
>I do think that the "run-time failure panic" is a fundamental issue.
Это называется "конструктивная критика". То, на что комментаторы opennet неспособны :D
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|2.61, Онаним (?), 09:24, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понимаешь в чём дело - тратить своё время на детализацию "конструктива" имеет смысл только в рамках рабочего процесса. Комментаторы в рамках опеннетика не работают, а поэтому смысла вкладываться в детализацию - ноль.
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|3.142, Ананимус (?), 11:31, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Понимаешь в чём дело - тратить своё время на детализацию "конструктива" имеет смысл только в рамках рабочего процесса.
Да нет, любая здоровая дискуссия подразумевает это.
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|2.72, Михрютка (ok), 09:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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товарищ, вы не понимаете всей высоты эмоционального накала настоящего горячего финского парня, когда он начинает писать КАПСОМ
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|3.144, Ананимус (?), 11:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У него есть два валидных поинта, оба поинта авторы PR понимают, но не стали тратить на них время ибо RFC. Концептуально Торвальдс не против, они допилят и пришлют вторую версию. Обычный процесс принятия патчей в ядро, йопт.
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|1.34, Аноним (34), 08:55, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Может гуголу озаботиться поддержкой раста в хроме, вон у них тоже там уязвимости. Обязательно в ядро лезть сразу.
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|2.73, Аноним (-), 09:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мозила попробовала и уволила нафиг всю команду. Гугловские растаманы сыкуются :)
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|3.141, Аноним (89), 11:30, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мазиле главной бабе (трансу) просто денег не хватало на свою зарплату.
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|1.35, Аноним (35), 08:58, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Пора Торвальдсу на покой.
Слишком придирается к инновациям и закостенел в своём мышлении. Нужно уступать дорогу молодым, а мы будем его раз в год поздравлять и вспоминать его неоценимый вклад.
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|2.65, EuPhobos (ok), 09:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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"Чего мелочиться, давайте JS в ядро! Пусть компилятор сам определяет типы, ибо нам ведь лень. Чего нам вообще заморачиваться там с какой-то памятью, указанием типов? Это прошлый дедушкин век! CPU вон какие мощьные, подумаешь лишнее ядро только под интерпретатор выделим, с пользователей не убудет!"
До инноваций: Интернет 56кбит, браузер в 32Mb RAM
После инноваций: Интернет 100Мбит, браузер в 8Gb RAM
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|3.148, Урри (ok), 11:37, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> До инноваций: Интернет 56кбит, браузер в 32Mb RAM
> После инноваций: Интернет 100Мбит, браузер в 8Gb RAM
А информации на страничке такое же количество.
|
|2.67, Аноним (-), 09:29, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хипстеры попробовали сделать редокс. И он оказался никому на... не нужен со всеми своими инновациями. Этим хипстеры от Торвальдса и отличаются - не умеют в архитектуру и прожектменеджмент чуть более чем нихрена. У операционки задача номер 1 это работать. А инновации - хорошо, но все же приоритет номер 1 - работать, цуко! Без этого оно даром не уперлось, ни инновационное, ни какое там еще.
Извини, конечно, но безопасТный аналог Win95 в современном мире не надо, внезапно, даже гуглу. Его за это юзеры порвут на британский флаг. Торвальдс за свои годы прожект менеджмента об этом научился догадываться, да и в гугле наверное хрустиками заведует все же кто-то с наличествующим головным мозгом, хотя-бы просто потому что падучие системы нагнут извлечение прибыли.
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|2.77, Аноним (77), 09:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие лета Торвальдсу!
Многие free проекты разваливались, когда теряли ключевых специалистов. А инновациям неплохо хотя бы дорасти до GPLv2, чтобы на что-то претендовать. А так лучше согласиться Python использовать в ядре. Чем проприетарщину, которыя может изменить своё поведение по любому хотению "любого левого мизинца любой правой ноги" в любой момент времени.
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|2.163, Аноним (149), 11:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так скатертью дорога молодым, слабо своё ядро с нуля написать и продвигать? А Торвальдс смог from scratch.
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|3.98, Аноним (97), 10:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Один в поле не воин.
Если выбирать между армией из ста вебмакак и одним Торвальдсом - я выберу Торвальдса.
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|3.132, n00by (ok), 11:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Один в поле не воин.
Один - верховный бог скандинавской мифологии, бог войны и создатель миров.
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|4.151, Sw00p aka Jerom (?), 11:40, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Торвальдс такой же растоман, как в свое время на него среагировал профессор Т. - дурак ты зачем все яйца в одну корзину сложил:)
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|1.37, Аноним (37), 09:01, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем пихать в Ядро всякую всяку?
Завтра у гугла поменяются приоритеты и придётся чистить Ядро от ржавчины...
Или гугл чегой-то там собрался втихаря впрыснуть Торвальдсу в самое-самое сокровенное?
Это прям какойто голимый Lennart Poettering, право слово!
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|2.49, Аноним (49), 09:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Завтра у гугла поменяются приоритеты и придётся чистить Ядро от ржавчины...
Если в бочку с говном добавить ложку мёда, то для бочки с говном ничего не изменится.
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|1.40, все такойже ононим как и всегда (?), 09:05, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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нельзя откидвать язык просто потому что хейтят.
Линус указал на реальные проблемы - решат, велком!
Если нет молотка, то забивать гвоздь можно и пассатижами, но крайне выгодно найти молоток или подобный интсрумент.
Похоже инициатива из-за того, что спецов си всё меньше.
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|2.43, Аноним (34), 09:07, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А растоманов все больше? Давайте, тогда сразу V8 туда запихаем и будем на JS драйвера писать.
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|2.55, Аноним (55), 09:18, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя п***ть бомжа, откладывающего тебе под дверь кучки коричневого, просто потому что ты хейтишь эту ситуацию. И убирать тоже.
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|3.82, пох. (?), 09:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну escopeta.swf уже ж стреляет не самому себе в оппу. Правда, посередь экрана какая-то дырка в текстурах, но уже неплохо.
https://github.com/ruffle-rs/ruffle/graphs/contributors - 67 штук. Из которых минимум четверо действительно умеют. Не считая всех тех что понаписали весь мильен библиотек, которые хрустоподелка традиционно скачивает в процессе.
Другое дело, что ЭТИМ вряд ли придет в голову страдать фигней в попытках написать драйвер ведра - они и так по уши в работе (оплачиваемой, между нами), со сроками окончания где-то лет через двадцать.
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|4.107, Аноним (-), 10:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как показал пример мозиллы даже донкихотов хватает лет на 10, не более.
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|1.41, Аноним (41), 09:06, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"начальный прототип"...
"который позволит провести детальное сравнение производительности и безопасности реализаций Binder на Си и Rust."
"В текущем виде работа ещё не завершена, но уже почти... подготовлены прослойки для использования этих абстракций в коде на языке Rust."
Но, при существующих проблемах народ, в том числе гугель, до усёру топит за заталкивание коричневого в ядро, просто прекрасно!
Недалимый раста-blob для ядра - тоже эпично!
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|2.52, Аноним (52), 09:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Процесс идёт, отлично 👍🏻👍🏻👍🏻
Процесс по деградации ядра, да, начался!
Если Торвальдс пропустит это шлак, в итоге Linux скурвится.
Линус как может сдерживает всяческих макакокодиров, но при общей тенденции на дегродство разрабов в мире, процесс деградаци скорее всего неизбежен.
Вот когда у корпов раком будут вставать их процессы, тогда они может быть вспомнят, что наверное лучше было бы нанимать грамотных разработчиков, которые знают процессы в железе и умеют в низкоуровневые языки, а не альтернативно одарённых хипсторов, у которых вместо головы известное место с известным содержимым, которые лабают свою ржавчину известным местом, "застобаксов пучок".
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|3.81, Аноним (81), 09:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Родной, ты наверное и строчки кода на C не написал.
Достаточно посмотреть на libc чтобы понять всю ущербность. Там в каждом вызове функции потенциальные ошибки.
malloc может не возвращать память, read может прочитать меньше чем запрошено, обойти файловую систему атомарно невозможно (ты прочитал файл, сделал его hash например, а он уже изменился пока ты другие файлы обходишь), и т.д.
Чтобы всё это обернуть во что-то безопасное и надёжное нужно писать тысячи строк кода только обёртки (хотя libc уже обёртка).
Говорить что Linux написан экспертами, а сейчас профессионалов не осталось... ну показывать свой уровень.
Rust как глоток свежего воздуха. Да, кто-то в этот воздух пёрнул.
Язык 👅 не без греха.
И всё равно это лучше чем было и есть сейчас
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|4.99, Аноним (-), 10:20, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rust как глоток свежего воздуха. Да, кто-то в этот воздух пёрнул.
> Язык 👅 не без греха.
Если посмотреть пример кода на си и хрусте, сишный как-то сильно лучше читаем и обработчик ioctl почему-то вдвое короче. Вот те и хайлевел, однако. В других местах получше, но технической сp@ни в разы больше, местами выглядит довольно наркомански, иллюстрируя чем нонейм вебмакаки отличаются от K&R..
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|4.106, YetAnotherOnanym (ok), 10:28, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, похоже, оцениваешь C с точки зрения человека, привыкшего к языку, который всё делает за программиста. А в C надо самому отрабатывать разные ситуации. То есть, открываешь man на оответствующую функцию, идёшь в раздел "Return values" и расписываешь действия при всех возможных вариантах развития событий. Если тебе это кажется неправильным, то просто C - не для тебя.
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|4.135, Аноним (55), 11:23, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, раст выделит память, даже если её в системе нет, и прочитает файл, даже если его никогда не существовало!
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|1.53, Сергей (??), 09:18, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По существу сказал, что это пока еще "сырой" инструмент...
Пусть пилят...
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|2.59, Аноним (59), 09:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По существу сказал, что это пока еще "сырой" инструмент...
> Пусть пилят...
Конечно сырой, ведь по существу единственный "прототип" от гугла, "работающий", по факту ещё не готов, но вот-вот...
Но ржавые уже умозрительно считают, как же будет всё замечательно при их ржавом коммунизьме.
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|1.62, Аноним (62), 09:24, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ещё одной проблемой стали попытки использования вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами
> базовая (core) библиотека Rust неделима и представляет собой один большой blob
можно выдыхать, раст в ядре увидим нескоро, даже гугол не поможет
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|2.71, Аноним (-), 09:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, они смотрели на сишников - мол, зачем вы столько инклудов пихаете, ламеры?! А оказалось что ламеры - немного не там, а инклуды имели пойнт, не нужна фича вы ее и не цепляете. А в 99 сделали стандартным freestanding mode, для вот примерно таких штук как кернелы, фирмвары и бутлоадеры. А хруст что, там для начала и на обычный то вариант формального стандарта нет, а о том что неплохо бы что-то такое они еще эвон когда задумаются.
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|1.69, Михрютка (ok), 09:31, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>он может полностью отвернуть (totally NAKed)
эээ что он там собргался полностью отворачивать и почему "совершенно голый" не перевели?
оригинал:
this whole approach needs to be entirely NAK'ed
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|1.88, Аноним (88), 09:56, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может кто-нибудь адекватный написать, а что делает код на C в "ошибочных ситуациях, например, в ситуации нехватки памяти, когда операции динамического распределения памяти, в том числе и внутри ядра, могут завершиться ошибкой" ?
Также было бы интересно узнать о проблеме "использования вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами, что не является допустимым для таких окружений, как ядро Linux"
Не тролль, просто интересно спросить людей кто знает больше в этой области. Спасибо.
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|2.100, acroobat (ok), 10:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что делает код на C
Код на С делает ровно то, что ему велел программист в любых ситуациях.
> 128-битными типами, что не является допустимым для таких окружений, как ядро Linux
Это тебя кто-то дезинформирует
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|2.102, Аноним (-), 10:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Я знаю минимум 2 вменяемых варианта действий 1 Ядро и ко отлупляет -ENOMEM нав... большой текст свёрнут, показать
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|2.104, Аноним (104), 10:27, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В "ошибочных ситуациях, например, в ситуации нехватки памяти, когда операции динамического распределения памяти, в том числе и внутри ядра, могут завершиться ошибкой", обработка ошибки лежит на разработчике, для ядра это именно то что надо.
Для использования вычислений с плавающей запятой в ядре надо специальным образом сохранять состояние fpu и потом его восстанавливать.
Использование 128-битных типов без явных блокировок чревато разнообразными гонками при доступе к таким данным.
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|1.94, Соня Мармеладова (?), 10:08, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как это правильно: не стоять со своим категоричным нет, навлекая на себя неодобрительные косые взгляды, а как бы с помпой согласиться, а потом размазать тонким слоем!
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|2.117, Аноним (89), 10:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ему всего 51. До пенсии ещё пилить и пилить. Мож ещё и не дадут, не заработал.
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|1.156, Michael Shigorin (ok), 11:47, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный
> пример драйвера - бесполезный и посоветовал
> приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер,
> решающий одну из реальных задач.
Но как это было нетолерантно!
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|1.159, Аноним (159), 11:49, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новости почти ничего непонятно.
1. Почему речь о panic, а не об abort? Опция panic=abort представляется совершенно необходимой в данном случае. В остальном в этом пункте всё понятно.
2. Почему в ядре нельзя использовать 128-битные целые и вычисления с плавающей точкой?
3. Что это ещё за "большой blob" и каков его размер? Там всё или почти всё должно инлайниться и/или выкидываться из-за неиспользования. Почему это не работает?
4. Почему нельзя просто не использовать те фичи _языка_ — а речь всё-таки, видимо, о фичах языка, которые нужно не использовать? Понятно, что это неидеальное решение, но всё-таки решение. Или нет?
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