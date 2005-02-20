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Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса

15.04.2021 04:30

Линус Торвальдс провёл рецензирование патчей c реализацией возможности создания драйверов на языке Rust для ядра Linux, и высказал некоторые критические замечания.

Наибольшие претензии вызвала потенциальная возможность ухода в panic() в ошибочных ситуациях, например, в ситуации нехватки памяти, когда операции динамического распределения памяти, в том числе и внутри ядра, могут завершиться ошибкой. Торвальдс заявил, что подобный подход в ядре принципиально недопустим и при непонимании этого момента он может полностью отвернуть (totally NAKed) любой код, который попытается использовать подобный подход. С другой стороны, разработчик, занимающийся патчами, согласился с данной проблемой и считает её решаемой.

Ещё одной проблемой стали попытки использования вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами, что не является допустимым для таких окружений, как ядро Linux. Это оказалось более серьёзной проблемой, так как в данный момент базовая (core) библиотека Rust неделима и представляет собой один большой blob - в ней нет возможности запросить только некоторые из возможностей, предотвратив использование той или иной проблемной функциональности. Решение проблемы может потребовать внесения изменений в компиляторе rust и библиотеки, при том, что на данный момент у команды ещё нет стратегии, как реализовать модульность библиотек языка.

Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач.

Дополнение: Компания Google заявила о своём участии в инициативе по продвижению поддержки Rust в ядро Linux и привела технические аспекты целесообразности внедрения Rust для борьбы с проблемами, возникающими из-за ошибок при работе с памятью. Google полагает, что Rust уже готов присоединиться к Си в качестве языка для разработки компонентов ядра Linux. В статье также приведены примеры использования языка Rust для разработки драйверов ядра, в контексте их использования в платформе Android (Rust признан официально поддерживаемым языком для разработки Android).

Отмечается, что Google подготовил начальный прототип написанного на языке Rust драйвера для механизма межпроцессного взаимодействия Binder, который позволит провести детальное сравнение производительности и безопасности реализаций Binder на Си и Rust. В текущем виде работа ещё не завершена, но уже почти для всех базовых абстракций функциональности ядра, необходимых для работы Binder, подготовлены прослойки для использования этих абстракций в коде на языке Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/4/1...)
  2. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
  3. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  4. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  5. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54970-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (161) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 08:09, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Линус жжёт) Запасаемся попкорном для продолжения истории недопустимых типов.
     
     
  • 2.22, richman1000000 (ok), 08:39, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ща его по каким-нибудь секс причинам зарежут и сместят..
    И велком Rust и тормоза в ядре!!!
     
     
  • 3.29, n00by (ok), 08:49, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    panic() это аналог BSOD. Поскольку B сокращённо от Blue, очевидна дискриминация и нетолерантность.
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 09:08, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так пусть Майкрософт и сместят тогда, наконец то займутся чем-то полезным.
     
     
  • 5.66, n00by (ok), 09:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Микрософт и так толерантен к панике, издавна показывает BSOD. И на Rust писать драйвера не запрещает. Позволяет даже на Delphi. Но это никому не надо. Задача ведь не писать драйвера, а бороться с дискриминацией и нетолерантностью.
     
     
  • 6.76, Аноним (-), 09:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кернел так то тоже паник иногда показывает. Вполне себе на черном экране временами, так что все схвачено. И зелеными (или синими) светодиодами на клаве иногда мигает, так что зеленые человечки или представители голубых кровей тоже не в обиде.

    > И на Rust писать драйвера не запрещает. Позволяет даже на Delphi.

    Удачи написать на них kernel-mode драйвера винды... юзермод нещитово, линух тоже сто лет позволяет некоторые вещи в юзермоде.

     
     
  • 7.127, n00by (ok), 10:59, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кернел так то тоже паник иногда показывает.

    Простейший драйвер для NT выводит BSOD. Для чего обращается по 0-му адресу. Как поведёт себя Linux в такой ситуации?

    >> И на Rust писать драйвера не запрещает. Позволяет даже на Delphi.
    > Удачи написать на них kernel-mode драйвера винды... юзермод нещитово

    "Погуглил" за Вас:

    "Создание драйверов режима ядра в среде Borland Delphi" https://www.rsdn.org/article/delphi

    Опубликовано: 20.02.2005

     
  • 5.89, Аноним (89), 09:56, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо сместилка ещё не выросла. И похоже, что так и не подрастёт.
     
  • 4.130, Аноним (130), 11:10, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Blue переводится как "грустный".
     
     
  • 5.136, Аноним (89), 11:23, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Печальный педик?
     
  • 2.44, Аноним (-), 09:07, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Понимаешь ли, ядро работает в довольно специфичном окружении, здорово отличном от апликух.

    Поэтому, кроме всего прочего его может интересовать хренова куча вещей о которых вебмакачные апликушники вообще не греют мозг.

    - Атомарность доступа к типам данных, в т.ч. из разных тредов и проч. Нет, никто в здравом уме не припрет в кернел полную стандартную либу с черти чем и сбоку бантиком.
    - Сохранение контекста. Ядро заведует в том числе и сохранением контекста FPU и прочим. И должно работать даже на системах не снабженных FPU, их есть. Драйвера которые не работают на половине платформ поддерживаемых ОС таки не рулят.
    - Некоторые операции в ядре могут представлять неожиданные проблемы. Например как это в памяти раскладывается. В тех патчах например Little Endian на гвозди прибили местами. На что получили резонный вопрос в тыкву - а что вы будете делать на big endian, дескать?

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 09:16, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    >Драйвера которые не работают на половине платформ поддерживаемых ОС таки не рулят.

    Дропнуть все платформы без аппаратных флоатов.

     
     
  • 4.70, n00by (ok), 09:32, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >>Драйвера которые не работают на половине платформ поддерживаемых ОС таки не рулят.
    > Дропнуть все платформы без аппаратных флоатов.

    Оставить только Apple M1. Да и ядро потом дропнуть.

     
  • 4.78, Аноним (-), 09:43, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Дропнуть все платформы без аппаратных флоатов.

    Лучше дропнуть дропателей.

     
  • 4.128, псевдонимус (?), 11:06, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анус себе дропни, пес.
     
  • 2.79, Аноним (89), 09:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Теперь и Турвальд начал бычить?
     
     
  • 3.110, Урри (ok), 10:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ждем открытое письмо "Торвальд трахал семилетних детей, я их лично знаю, но они не хотят себя деанонимизировать. Требуем исключить Линуса Торвальдса из всех советов директоров, компаний, обществ, не пускать в кафе и запретить пользоваться компьютером".

    Уверен, пара тысяч идиотов подписаться под это найдется. Причем половина будет из списка против Столлмана.

     
     
  • 4.118, Клыкастый (ok), 10:52, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас есть вещи посерьёзнее. Например отказался встать на колено перед негром или например 26 лет назад своим домогательством (прикоснулся в локтю) сломал жизнь попутчице в метро.
     

  • 1.2, Вован (??), 08:10, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    По фактам!
     
     
  • 2.154, Аноним (89), 11:44, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус Турвальд — яблочник.
    Линус Турвальд не боится посылать всех на йух. Он женат на чемпионке Финляндии по карате.
     

  • 1.3, Онаним (?), 08:10, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач

    А Торвальдс-то очень умный мужик...
    Конкретно на этом хрустеры ломаются не только в ядре, а в принципе где угодно.

     
     
  • 2.6, Арагорн (?), 08:13, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    конкретно на этом ломаются все местные ыкспэрты со своими комментариями
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:12, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    После этих слов в опеннет поезде начался сущий кошмар...
     
     
  • 2.16, Андрей (??), 08:30, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    «Антология!» (Рик и Морти)
     
     
  • 3.96, Qwerty (??), 10:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чего не в школе-то?
     
  • 2.48, Ненавижу SJW (?), 09:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опеннет поезде

    Скорее так, вагонетка

     
  • 2.87, Аноним (89), 09:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А всё зло опенсорса началось с пингвино-турвальда? Или ещё раньше?
     
     
  • 3.149, Аноним (149), 11:37, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С МакКузиков и подобных.
     

  • 1.5, Зукд (?), 08:12, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лаконично и содержательно послал фантазёров нах.
    Красавчик!
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 08:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну почему же.
    Достаточно организовать модульность рантайма и предложить реальное применение.
     
     
  • 3.8, Онаним (?), 08:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    (если с первым ещё всё как-то решаемо, то вот со вторым будут серьёзные проблемы)
     
     
  • 4.114, Аноним (114), 10:41, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то вот со вторым будут серьёзные проблемы)

    Строчки про Binder ты благополучно пропустил?

     
  • 2.20, Атон (?), 08:35, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    у команды Rust ещё нет стратегии
     
     
  • 3.126, Онаним (?), 10:58, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Ещё" кажется лишним.
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:16, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Че уж там, давайте на mono драйвера писать и все в ядро пихать
     
     
  • 2.17, Anonymousqwe (?), 08:33, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знаете на C# ОС и драйвера для неё ради эксперимента написали
     
     
  • 3.26, n00by (ok), 08:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Microsoft Singularity (кто про неё помнит?) написана на Sing#, цитата:

    Низкоуровневый код обработки прерываний x86 написан на языке ассемблера и C. Библиотеки времени исполнения (англ. runtime) и сборщик мусора написаны на Sing# (специально доработанном для данного проекта диалекте C#) с использованием небезопасного режима (англ. unsafe mode). Также присутствует код на C, использующийся в целях отладки. BIOS компьютера вызывается только на этапе загрузки в 16-разрядном реальном режиме работы процессора. После перехода в 32-разрядный режим, BIOS больше никогда не вызывается, вместо него используются драйверы, написанные на Sing#. При установке ядра, оп-коды CIL компилируются в инструкции x86 при помощи компилятора Bartok.

     
     
  • 4.146, Sw00p aka Jerom (?), 11:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Microsoft Singularity (кто про неё помнит?)

    Вспомните еще и про ФантомОС от  ДЗ :)

     
  • 4.147, Аноним (147), 11:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же производительность уровня питона. Только памяти побольше уходит. Они серьёзно потратили на это время?
     
  • 3.38, Аноним (38), 09:04, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баловался с Cosmos OS В этом что-то есть. Не понятно только зачем, но в целом неплохо.
     

  • 1.10, Онаним (?), 08:17, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну и вот да, эта самая "прелесть хруста" - run-time failure panic...
    Она ограниченно годна для юзерспейса - менее важных процессов, которые могут позволить себе упасть. Но для ядра...
     
     
  • 2.51, Аноним (-), 09:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так там хрустерам и за это досталось Их смачно макнули что так грохаться сак... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.134, red75prime (?), 11:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но для ядра будут использовать непаникующие API.
     

  • 1.11, village_coder (ok), 08:24, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А почему рустерам не написать свой полностью совместимый клон ядра и цеплять к нему любый драйверы?
     
     
  • 2.14, Аноним (9), 08:27, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так есть уже несколько
     
  • 2.56, Аноним (-), 09:18, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что несколько миллиардов долларов (во столько оценивается разраобтка эквивалента линя с ноля) на это донкихотство с неочевидным результатом ну вот вообще совсем никто не даст. Особенно когда уже есть Linux.
     
     
  • 3.58, Онаним (?), 09:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну на сам хруст же давали.
    Тоже донкихотство, причём с более-менее очевидным результатом, сколько уж всяких рубей было.
     
     
  • 4.80, Аноним (-), 09:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там очень сильно меньше давали, и закончилось все увольнением команды из мозилы. На эти деньги линукс не получится, как максимум очередной реактос.
     
  • 3.133, Урри (ok), 11:19, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не путай разработку с нуля и переписывание на другом языке.

    Что б было понятнее - это как написание с нуля войны и мира и перевод его на французский.

     

  • 1.12, Аноним (12), 08:25, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    ядро оказалось нержавеющим
     
     
  • 2.57, Аноним (-), 09:21, 15/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.139, Урри (ok), 11:29, 15/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.155, Аноним (12), 11:45, 15/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.90, Аноним (89), 09:57, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ядро отобрать. Турвальда высадить с поезда.
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 10:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ядро отобрать. Турвальда высадить с поезда.

    Реактос и прочие редоксы уже и так есть, нафиг нам еще одно такое же?

     
  • 2.158, Аноним (149), 11:48, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ядро оказалось нержавеющим

    Чтобы ядро оставалось нержавеющим, пусть как можно дольше остаются нержавеющими ядра Торвальса.

     

  • 1.15, acroobat (ok), 08:28, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где подписать?
     
     
  • 2.30, Арагорн (?), 08:49, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за тяга к бюрократии?
     
     
  • 3.39, acroobat (ok), 09:05, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что за тяга к бюрократии?

    Скорее к демократии

     
  • 2.86, Аноним (89), 09:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петицию против Турвальда? Богу бы в уши.
     
     
  • 3.93, acroobat (ok), 10:06, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Богу бы в уши.

    Марку или Патрику?

     
     
  • 4.112, Аноним (-), 10:39, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Марк это бог чего? Космоса чтоли?
     
     
  • 5.124, acroobat (ok), 10:55, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Марк - это бог Патрика.
     
  • 4.113, Аноним (89), 10:39, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может Полу и Патрику? https://i.pinimg.com/originals/33/30/f4/3330f4f45ac2309ce940cd67d8e20dd1.png
     
     
  • 5.116, acroobat (ok), 10:47, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему "и", ЛГБТ что ли?
     
     
  • 6.125, Аноним (89), 10:55, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они педики что ли?
     
     
  • 7.131, acroobat (ok), 11:10, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по фото, нестандартная пара
     
     
  • 8.143, Аноним (89), 11:31, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что у них в банках Коктейль Молотова ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.153, acroobat (ok), 11:43, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стаканчиках пунш ессно... текст свёрнут, показать
     

  • 1.18, Аноним (50), 08:33, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Решение проблемы может потребовать внесения изменений в компиляторе rust и библиотеки, при том, что на данный момент у команды ещё нет стратегии, как реализовать модульность библиотек языка.

    Хоть какая-то польза от продвижения раста в ядро. Если бы такое попросил аноним опеннета, то его бы послали на ***. А раз приказал Торвальдс, то всё-таки придётся запилить.

     
  • 1.19, Аноним (19), 08:33, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раст всё ещё не готов для десктоп^W ядра.
     
  • 1.21, Аноним (-), 08:37, 15/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.23, Имя (?), 08:43, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач.

    Вот подлец, с козырей решил зайти. Так 90% растокода можно списать.

     
     
  • 2.111, Аноним (-), 10:38, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так может и стоит его списать? Нахрен вперся код паникующий с единичного облома выделения памяти? Чтобы наслаждаться упавшими серверами и про#$%аными документами?
     
     
  • 3.138, fi (ok), 11:29, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если вспомнить все сложности языка "С" в истории - то это мелочи.

    ЗЫ. до сих пор помню сложности выбора как писать: '+=' или '=+' :DD

     
  • 3.160, Аноним (-), 11:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нахрен вперся код паникующий с единичного облома выделения памяти?

    Ыксперты опеннета во всей своей Ыкспертной красе?

     
  • 2.162, Аноним (162), 11:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем вам не нравится драйвер считающий числа Фибоначчи?
     

  • 1.24, Аноним (24), 08:44, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Какая-то болезнь началась с этим Rust, пытаются пропихнуть его везде, где он нужен и где не нужен
     
     
  • 2.28, Имя (?), 08:48, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самое печальное, что таки пропихнут, и потом следующим поколениям разработчиков придется разбираться в этом птичьем языке.
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 09:24, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Они пропихнут не раньше чем довольно радикально пересмотрят некоторые подходы. Что интересно - вероятно опять потеряв совместимость. В этом месте хрустики истошно матерясь пойдут изучать i++'й вариант синтаксиса, теперь банановый. Если не задолбаются к тому моменту.
     
  • 2.140, fi (ok), 11:30, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если вспомнить все сложности языка "С" в истории - то это мелочи.

    ЗЫ. до сих пор помню сложности выбора как писать: '+=' или '=+' :DD

     

  • 1.25, Аноним (25), 08:45, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Гугл уже свою Фуксию на Расте написал?
     
     
  • 2.54, Аноним (50), 09:18, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не всю, но написал.
     
  • 2.60, Аноним (-), 09:23, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, они что-то там "разрешили использовать". И в андроиде аналогично, если оригинал новости читать а не опеннет.
     
  • 2.101, Аноним (-), 10:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро на крестах с элементами asm, драйвера на С и крестах. Для юзерспейса - dart и go, а хруст и python сбоку приляпаны, не функционала ради, а толерантности для. Такие дела.
    https://fuchsia.dev/fuchsia-src/development/languages
     
     
  • 3.119, Аноним (119), 10:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >https://fuchsia.dev/fuchsia-src/development/languages

    Боже, как же бесит, когда отключаешь в браузере загрузку левых шрифтов, и сайт превращается в тыкву. Сраные верстальщики.

     
     
  • 4.137, Аноним (137), 11:25, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не только ШГ, но и куча скрипоты с gstatic, без которой оно - тыквенное пюре. WWW goes GWW. Но другого вэба у нас уже нет.
     
  • 4.145, Урри (ok), 11:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боже, как же бесит, когда отключаешь в браузере загрузку левых шрифтов, и
    > сайт превращается в тыкву. Сраные верстальщики.

    А как с тебя еще, такого хитропопого, телеметрию собирать?

     

  • 1.27, Иваня (?), 08:46, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, хотели решить все проблемы при работе с памятью, но всплыли новые проблемы... Может Rust не нужен в ядре?
     
     
  • 2.129, Клыкастый (ok), 11:10, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну как сказать. Раст задумывался как замена C с решением некоторых проблем. Они их решили. Теперь настало время выяснять, насколько это замена C. И тут внезапно выяснилось, что "безопасная работа с памятью на уровне языка" требует плотного взаимодействия с ОС, и рантайма, который "сам себе режиссёр", недостаточно. Сумеют ли растеры справиться с внезапно возникшими проблемами? Так ли внезапно возникли проблемы? Какой первый полезный драйвер дадут Торвальдсу прозревшие растеры? Смотрите в следующих сериях...

    Если без шуток - очень интересная загогулина выходит. Если раст в итоге порешает проблемы настолько, что станет "вторым языком ядра", да ещё не втихую втащат, а официально, со всеми замечаниями Линуса, это вот прямо неплохая веха в развитии. Хотя как это будет выглядеть - неясно.

     

  • 1.31, Аноним (-), 08:51, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Решение проблем с памятью через падение драйверов и/или ядра, небольшая плата за безопасность.
     
  • 1.32, Аноним (32), 08:51, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный пример драйвера - бесполезный и посоветовал приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач.

    Ахаха... то есть, гав!

     
     
  • 2.74, Аноним (-), 09:38, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вам не нравится? Написав _реальную_ штуку вместо нафигнужной затычки вы ощутите все прелести (или грабли) своей инициативы гораздо реалистичнее. Если вообще осилите. В процессе окажется что вашу фигню надо раз пять отрефакторить, и от оригинала не осталось чуть менее чем нихрена.
     

  • 1.33, Ананимус (?), 08:54, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >So I replied with my reactions to a couple of the individual patches,

    but on the whole I don't hate it.
    >
    >HOWEVER.
    >
    >I do think that the "run-time failure panic" is a fundamental issue.

    Это называется "конструктивная критика". То, на что комментаторы opennet неспособны :D

     
     
  • 2.61, Онаним (?), 09:24, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понимаешь в чём дело - тратить своё время на детализацию "конструктива" имеет смысл только в рамках рабочего процесса. Комментаторы в рамках опеннетика не работают, а поэтому смысла вкладываться в детализацию - ноль.
     
     
  • 3.142, Ананимус (?), 11:31, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Понимаешь в чём дело - тратить своё время на детализацию "конструктива" имеет смысл только в рамках рабочего процесса.

    Да нет, любая здоровая дискуссия подразумевает это.

     
  • 2.72, Михрютка (ok), 09:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    товарищ, вы не понимаете всей высоты эмоционального накала настоящего горячего финского парня, когда он начинает писать КАПСОМ
     
     
  • 3.144, Ананимус (?), 11:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него есть два валидных поинта, оба поинта авторы PR понимают, но не стали тратить на них время ибо RFC. Концептуально Торвальдс не против, они допилят и пришлют вторую версию. Обычный процесс принятия патчей в ядро, йопт.
     

  • 1.34, Аноним (34), 08:55, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Может гуголу озаботиться поддержкой раста в хроме, вон у них тоже там уязвимости. Обязательно в ядро лезть сразу.
     
     
  • 2.73, Аноним (-), 09:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мозила попробовала и уволила нафиг всю команду. Гугловские растаманы сыкуются :)
     
     
  • 3.141, Аноним (89), 11:30, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мазиле главной бабе (трансу) просто денег не хватало на свою зарплату.
     

  • 1.35, Аноним (35), 08:58, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Пора Торвальдсу на покой.
    Слишком придирается к инновациям и закостенел в своём мышлении. Нужно уступать дорогу молодым, а мы будем его раз в  год поздравлять и вспоминать его неоценимый вклад.
     
     
  • 2.65, EuPhobos (ok), 09:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Чего мелочиться, давайте JS в ядро! Пусть компилятор сам определяет типы, ибо нам ведь лень. Чего нам вообще заморачиваться там с какой-то памятью, указанием типов? Это прошлый дедушкин век! CPU вон какие мощьные, подумаешь лишнее ядро только под интерпретатор выделим, с пользователей не убудет!"

    До инноваций: Интернет 56кбит, браузер в 32Mb RAM
    После инноваций: Интернет 100Мбит, браузер в 8Gb RAM

     
     
  • 3.148, Урри (ok), 11:37, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До инноваций: Интернет 56кбит, браузер в 32Mb RAM
    > После инноваций: Интернет 100Мбит, браузер в 8Gb RAM

    А информации на страничке такое же количество.

     
  • 2.67, Аноним (-), 09:29, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хипстеры попробовали сделать редокс. И он оказался никому на... не нужен со всеми своими инновациями. Этим хипстеры от Торвальдса и отличаются - не умеют в архитектуру и прожектменеджмент чуть более чем нихрена. У операционки задача номер 1 это работать. А инновации - хорошо, но все же приоритет номер 1 - работать, цуко! Без этого оно даром не уперлось, ни инновационное, ни какое там еще.

    Извини, конечно, но безопасТный аналог Win95 в современном мире не надо, внезапно, даже гуглу. Его за это юзеры порвут на британский флаг. Торвальдс за свои годы прожект менеджмента об этом научился догадываться, да и в гугле наверное хрустиками заведует все же кто-то с наличествующим головным мозгом, хотя-бы просто потому что падучие системы нагнут извлечение прибыли.

     
  • 2.77, Аноним (77), 09:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие лета Торвальдсу!
    Многие free проекты разваливались, когда теряли ключевых специалистов. А инновациям неплохо хотя бы дорасти до GPLv2, чтобы на что-то претендовать. А так лучше согласиться Python использовать в ядре. Чем проприетарщину, которыя может изменить своё поведение по любому хотению "любого левого мизинца любой правой ноги" в любой момент времени.
     
     
  • 3.123, Аноним (89), 10:55, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рано распевать "Многие лета". Он ещё не усоп.
     
  • 2.163, Аноним (149), 11:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так скатертью дорога молодым, слабо своё ядро с нуля написать и продвигать? А Торвальдс смог from scratch.
     

  • 1.36, Аноним (38), 09:00, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мочи их Торвальдс!
     
     
  • 2.84, Аноним (89), 09:49, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один в поле не воин.
     
     
  • 3.98, Аноним (97), 10:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Один в поле не воин.

    Если выбирать между армией из ста вебмакак и одним Торвальдсом - я выберу Торвальдса.

     
  • 3.132, n00by (ok), 11:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Один в поле не воин.

    Один - верховный бог скандинавской мифологии, бог войны и создатель миров.

     
     
  • 4.151, Sw00p aka Jerom (?), 11:40, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдс такой же растоман, как в свое время на него среагировал профессор Т. - дурак ты зачем все яйца в одну корзину сложил:)
     
  • 2.85, Аноним (89), 09:49, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как бы сам не обмочился.
     

  • 1.37, Аноним (37), 09:01, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем пихать в Ядро всякую всяку?
    Завтра у гугла поменяются приоритеты и придётся чистить Ядро от ржавчины...
    Или гугл чегой-то там собрался втихаря впрыснуть Торвальдсу в самое-самое сокровенное?
    Это прям какойто голимый Lennart Poettering, право слово!  

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 09:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Завтра у гугла поменяются приоритеты и придётся чистить Ядро от ржавчины...

    Если в бочку с говном добавить ложку мёда, то для бочки с говном ничего не изменится.

     
     
  • 3.121, Аноним (89), 10:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато в ложке мёда появятся очень пикантные вкусовые оттенки.
     
  • 2.152, Sw00p aka Jerom (?), 11:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем пихать в Ядро всякую всяку?

    Ровно это и советовал профессор Т. самому Торвальдсу.

     

  • 1.40, все такойже ононим как и всегда (?), 09:05, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нельзя откидвать язык просто потому что хейтят.
    Линус указал на реальные проблемы - решат, велком!
    Если нет молотка, то забивать гвоздь можно и пассатижами, но крайне выгодно найти молоток или подобный интсрумент.
    Похоже инициатива из-за того, что спецов си всё меньше.
     
     
  • 2.43, Аноним (34), 09:07, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А растоманов все больше? Давайте, тогда сразу V8 туда запихаем и будем на JS драйвера писать.
     
     
  • 3.47, Аноним (49), 09:13, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инфантилизм головного мозга малолетнего д.
     
     
  • 4.108, Аноним (108), 10:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совершенно незачем здесь свою медкарту цитировать.
     
  • 2.55, Аноним (55), 09:18, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя п***ть бомжа, откладывающего тебе под дверь кучки коричневого, просто потому что ты хейтишь эту ситуацию. И убирать тоже.
     
  • 2.64, Онаним (?), 09:25, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _Спецов_ раста - вообще около 0, но тебя же это не смущает?
     
     
  • 3.82, пох. (?), 09:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну escopeta.swf уже ж стреляет не самому себе в оппу. Правда, посередь экрана какая-то дырка в текстурах, но уже неплохо.

    https://github.com/ruffle-rs/ruffle/graphs/contributors - 67 штук. Из которых минимум четверо действительно умеют. Не считая всех тех что понаписали весь мильен библиотек, которые хрустоподелка традиционно скачивает в процессе.

    Другое дело, что ЭТИМ вряд ли придет в голову страдать фигней в попытках написать драйвер ведра - они и так по уши в работе (оплачиваемой, между нами), со сроками окончания где-то лет через двадцать.

     
     
  • 4.107, Аноним (-), 10:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как показал пример мозиллы даже донкихотов хватает лет на 10, не более.
     

  • 1.41, Аноним (41), 09:06, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "начальный прототип"...
    "который позволит провести детальное сравнение производительности и безопасности реализаций Binder на Си и Rust."
    "В текущем виде работа ещё не завершена, но уже почти... подготовлены прослойки для использования этих абстракций в коде на языке Rust."

    Но, при существующих проблемах народ, в том числе гугель, до усёру топит за заталкивание коричневого в ядро, просто прекрасно!

    Недалимый раста-blob для ядра - тоже эпично!

     
     
  • 2.45, Аноним (41), 09:07, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Недалимый раста-blob для ядра - тоже эпично!

    *Неделимый

     

  • 1.42, Fracta1L (ok), 09:06, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Процесс идёт, отлично 👍🏻👍🏻👍🏻
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 09:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Процесс идёт, отлично 👍🏻👍🏻👍🏻

    Процесс по деградации ядра, да, начался!
    Если Торвальдс пропустит это шлак, в итоге Linux скурвится.
    Линус как может сдерживает всяческих макакокодиров, но при общей тенденции на дегродство разрабов в мире, процесс деградаци скорее всего неизбежен.
    Вот когда у корпов раком будут вставать их процессы, тогда они может быть вспомнят, что наверное лучше было бы нанимать грамотных разработчиков, которые знают процессы в железе и умеют в низкоуровневые языки, а не альтернативно одарённых хипсторов, у которых вместо головы известное место с известным содержимым,  которые лабают свою ржавчину известным местом, "застобаксов пучок".

     
     
  • 3.81, Аноним (81), 09:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Родной, ты наверное и строчки кода на C не написал.

    Достаточно посмотреть на libc чтобы понять всю ущербность. Там в каждом  вызове функции потенциальные ошибки.

    malloc может не возвращать память, read может прочитать меньше чем запрошено, обойти файловую систему атомарно невозможно (ты прочитал файл, сделал его hash например, а он уже изменился пока ты другие файлы обходишь), и т.д.

    Чтобы всё это обернуть во что-то безопасное и надёжное нужно писать тысячи строк кода только обёртки (хотя libc уже обёртка).

    Говорить что Linux написан экспертами, а сейчас профессионалов не осталось... ну показывать свой уровень.

    Rust как глоток свежего воздуха. Да, кто-то в этот воздух пёрнул.
    Язык 👅 не без греха.
    И всё равно это лучше чем было и есть сейчас

     
     
  • 4.92, Соня Мармеладова (?), 10:06, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Руст, конечно, вылечит неатомарность ФС. Родной, ты видимо, тоже не писал, а только читал.
     
  • 4.99, Аноним (-), 10:20, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust как глоток свежего воздуха. Да, кто-то в этот воздух пёрнул.
    > Язык 👅 не без греха.

    Если посмотреть пример кода на си и хрусте, сишный как-то сильно лучше читаем и обработчик ioctl почему-то вдвое короче. Вот те и хайлевел, однако. В других местах получше, но технической сp@ни в разы больше, местами выглядит довольно наркомански, иллюстрируя чем нонейм вебмакаки отличаются от K&R..

     
  • 4.106, YetAnotherOnanym (ok), 10:28, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, похоже, оцениваешь C с точки зрения человека, привыкшего к языку, который всё делает за программиста. А в C надо самому отрабатывать разные ситуации. То есть, открываешь man на оответствующую функцию, идёшь в раздел "Return values" и расписываешь действия при всех возможных вариантах развития событий. Если тебе это кажется неправильным, то просто C - не для тебя.
     
  • 4.120, MisterX (??), 10:53, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь в ядре нет libc
    А маллоков там много разных
     
  • 4.135, Аноним (55), 11:23, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, раст выделит память, даже если её в системе нет, и прочитает файл, даже если его никогда не существовало!
     

  • 1.53, Сергей (??), 09:18, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По существу сказал, что это пока еще "сырой" инструмент...
    Пусть пилят...
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 09:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  По существу сказал, что это пока еще "сырой" инструмент...
    >  Пусть пилят...

    Конечно сырой, ведь по существу единственный "прототип" от гугла, "работающий", по факту ещё не готов, но вот-вот...

    Но ржавые уже умозрительно считают, как же будет всё замечательно при их ржавом коммунизьме.

     

  • 1.62, Аноним (62), 09:24, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ещё одной проблемой стали попытки использования вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами
    >  базовая (core) библиотека Rust неделима и представляет собой один большой blob

    можно выдыхать, раст в ядре увидим нескоро, даже гугол не поможет

     
     
  • 2.71, Аноним (-), 09:34, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, они смотрели на сишников - мол, зачем вы столько инклудов пихаете, ламеры?! А оказалось что ламеры - немного не там, а инклуды имели пойнт, не нужна фича вы ее и не цепляете. А в 99 сделали стандартным freestanding mode, для вот примерно таких штук как кернелы, фирмвары и бутлоадеры. А хруст что, там для начала и на обычный то вариант формального стандарта нет, а о том что неплохо бы что-то такое они еще эвон когда задумаются.
     

  • 1.68, КО (?), 09:29, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Был линукс, стал Googlinux
     
  • 1.69, Михрютка (ok), 09:31, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>он может полностью отвернуть (totally NAKed)

    эээ что он там собргался полностью отворачивать и почему "совершенно голый" не перевели?

    оригинал:

    this whole approach needs to be entirely NAK'ed

     
  • 1.75, Аноним (75), 09:39, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь ждём начала кампании против Линуса.
     
     
  • 2.83, Аноним (89), 09:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро тоже свои ошибки признавать будет.
     
  • 2.115, Аноним (89), 10:47, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо начинать с корней. Иначе заразу не победить.
     

  • 1.88, Аноним (88), 09:56, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто-нибудь адекватный написать, а что делает код на C в "ошибочных ситуациях, например, в ситуации нехватки памяти, когда операции динамического распределения памяти, в том числе и внутри ядра, могут завершиться ошибкой" ?

    Также было бы интересно узнать о проблеме "использования вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами, что не является допустимым для таких окружений, как ядро Linux"

    Не тролль, просто интересно спросить людей кто знает больше в этой области. Спасибо.

     
     
  • 2.100, acroobat (ok), 10:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что делает код на C

    Код на С делает ровно то, что ему велел программист в любых ситуациях.

    > 128-битными типами, что не является допустимым для таких окружений, как ядро Linux

    Это тебя кто-то дезинформирует

     
  • 2.102, Аноним (-), 10:26, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я знаю минимум 2 вменяемых варианта действий 1 Ядро и ко отлупляет -ENOMEM нав... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.104, Аноним (104), 10:27, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В "ошибочных ситуациях, например, в ситуации нехватки памяти, когда операции динамического распределения памяти, в том числе и внутри ядра, могут завершиться ошибкой", обработка ошибки лежит на разработчике, для ядра это именно то что надо.

    Для использования вычислений с плавающей запятой в ядре надо специальным образом сохранять состояние fpu и потом его восстанавливать.

    Использование 128-битных типов без явных блокировок чревато разнообразными гонками при доступе к таким данным.

     

  • 1.94, Соня Мармеладова (?), 10:08, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как это правильно: не стоять со своим категоричным нет, навлекая на себя неодобрительные косые взгляды, а как бы с помпой согласиться, а потом размазать тонким слоем!
     
  • 1.95, YetAnotherOnanym (ok), 10:12, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кочевряжится ещё. Ничего, доломают. Не таких ломали.
     
     
  • 2.103, Аноним (-), 10:27, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не таких ломали.

    Это например кого?

     
     
  • 3.109, YetAnotherOnanym (ok), 10:36, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Systemd#Adoption - те, у кого в графе "Enabled by default?" стоит "Yes".
     
  • 2.157, Michael Shigorin (ok), 11:47, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, успеет смыться на Родину, а тут рядом, прикроем.
     

  • 1.105, FraclaL (?), 10:27, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теснят старичков
     
     
  • 2.117, Аноним (89), 10:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ему всего 51. До пенсии ещё пилить и пилить. Мож ещё и не дадут, не заработал.
     

  • 1.122, Annnnonnnyyymous (?), 10:54, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где тут эгзперды, которые на каждом углу орут, что ядром рулят корпорации.

    Ну как Гоогле, много нарулил? :)

     
  • 1.150, Аноним (89), 11:39, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пламенный привет от Линукса. https://lurkmore.so/images/5/5e/Linus_fuck_u.png
     
  • 1.156, Michael Shigorin (ok), 11:47, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме того Торвальдс отметил, что предоставленный
    > пример драйвера - бесполезный и посоветовал
    > приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер,
    > решающий одну из реальных задач.

    Но как это было нетолерантно!

     
  • 1.159, Аноним (159), 11:49, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости почти ничего непонятно.

    1. Почему речь о panic, а не об abort? Опция panic=abort представляется совершенно необходимой в данном случае. В остальном в этом пункте всё понятно.

    2. Почему в ядре нельзя использовать 128-битные целые и вычисления с плавающей точкой?

    3. Что это ещё за "большой blob" и каков его размер? Там всё или почти всё должно инлайниться и/или выкидываться из-за неиспользования. Почему это не работает?

    4. Почему нельзя просто не использовать те фичи _языка_ — а речь всё-таки, видимо, о фичах языка, которые нужно не использовать? Понятно, что это неидеальное решение, но всё-таки решение. Или нет?

     
  • 1.161, Аноним (12), 11:52, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ржунимагу в ядро не пустили, ай-яй-яй... ж#пошники туда даже не лезут...
     

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