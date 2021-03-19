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В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust

19.03.2021 20:07

В состав ветки linux-next, на основе которой будет сформирован выпуск ядра Linux 5.13, включён начальный набор компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Отдельно опубликована документация по использованию Rust в ядре Linux и пример модуля ядра с драйвером символьного устройства на языке Rust. Код добавил Стивен Ротвелл (Stephen Rothwell), мэйнтейнер ветки Linux-next. Обычно ветка Linux-next включает код, готовый для принятия в следующем цикле приёма изменений в ядро, но пока точно не ясно будет ли поддержка Rust принята Линусом Торвальдсем в состав Linux 5.13, так как код не прошёл рецензирование широким кругом разработчиков.

Поддержка разработки драйверов ядра Linux на языке Rust активно обсуждалась в прошлом году, в том числе с участием Линуса Торвальдс, который не исключал такую возможность. Идею также поддержал Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Для активации поддержки Rust в ветке linux-next в KConfig добавлена опция CONFIG_RUST ("Rust support" в меню "General setup"), при включении которой проверяется наличие в системе компилятора rustc и при его присутствии даётся возможность включить остальные компоненты, завязанные на Rust (например, в меню "Kernel hacking" появляется секция "Rust hacking"). Использование Rust рассматривается как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

Сборка компонентов ядра на Rust возможна как при использовании GCC, так и при сборки при помощи Clang. Для использования Rust в ядре требуется установка свежих ночных сборок компилятора rustc, не старее ветки nightly-2021-02-20 (по возможности обещают добавить поддержку стабильных веток Rust, но пока имеется привязка к некоторым экспериментальным возможностям). Также необходимо наличие в системе стандартных библиотек Rust, поставляемых в пакете rust-src, и генератора привязок bindgen. Поддержка пока ограничена платформами x86_64 и ARM64.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/84984...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  3. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  4. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54792-linux
Ключевые слова: linux, rust
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Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Растоним (?), 20:18, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 20:22, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:26, 19/03/2021 Скрыто модератором
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  • 3.23, Аноним (23), 20:36, 19/03/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Леголас (ok), 20:18, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вот и на растоулице праздник
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 20:27, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бы лучше свой ресдох делали. А то не работает на реальном железе. Вот и линух перестанет работать...
     

  • 1.3, Растобой (?), 20:20, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это было ожидаемо.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:23, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ядро приобретает очертания супер стабильности
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 20:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вздрогнул от случаев, когда раст тёк и падал.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 20:47, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сейчас то поправили? Или по прежнему проблема где-то сохранилась?
     
     
  • 4.36, Аноним (10), 20:53, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дыры на си тоже правят, внезапно. Или их где-то оставляют?
     
  • 2.21, Аноным (ok), 20:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    суперпозиции
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 20:24, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Х.з. С моей колокольни Си++ выглядит куда перспективней.
     
     
  • 2.11, leibniz (??), 20:27, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты несешь?
     
  • 2.19, leibniz (??), 20:31, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всем до лампочки твоя колокольня
     
     
  • 3.25, валяйте (?), 20:39, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя впрочем тоже
     
     
  • 4.28, leibniz (??), 20:42, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Твоя впрочем тоже

    даже не спорю

     
  • 2.31, Аноним (30), 20:48, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перспективней для чего? Все в мире обьект хочешь скзаать?
    Уже понятно, что все в мире это примесь. Простой пример COVID19 это примесь.
     
     
  • 3.38, Аноним (10), 20:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все в мире обьект хочешь скзаать?

    Не поверишь... С тех пор, как у процов появились операции над данными.

     
  • 3.47, ZyklonB (?), 21:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >COVID19

    Уже немодно.

     

  • 1.7, InuYasha (??), 20:24, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем, как

    В общем, всё. Лечим рукожопие спиливанием зубчиков на вилках. :(

     
     
  • 2.13, leibniz (??), 20:27, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты что несёшь?
     
  • 2.15, Аноним (10), 20:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да там растаманы весь код на асме будут писать, заворачивая в unsafe.
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:24, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    давайте добавим в ядро код для разработки на php
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:30, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руби 3.0
     
  • 2.17, Аноним (10), 20:30, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошее предложение, у php тоже безопасно с памятью, даже безопасней, чем в расте.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 20:49, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же FUSE для этих целей.
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:57, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты всерьёз сравниваешь мощный и быстрый системный язык с скриптовым легаси?
     
     
  • 3.52, Аноним (10), 21:06, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мощный

    Такой мощный, что фурифоксы руками проверяют, не вышло ли смещение за пределы блока памяти...

     

  • 1.9, anonymous_detected (?), 20:25, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это начало конца.
     
     
  • 2.22, Леголас (ok), 20:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это начало конца.

    этот коммент просто необходимо закрепить

     
  • 2.40, Аноним (39), 20:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему? Раст удобнее и современнее C, он это заслуживает.
     

  • 1.18, Андрей (??), 20:30, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ресурсов стало дофига что ли? c какого драйвера на чём то кроме ассемблера внезапно писать стали лоботрясы смузихлебы?
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 20:38, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > c какого драйвера на чём то кроме ассемблера внезапно писать стали

    примерно с 1972 года

     
  • 2.41, Аноним (39), 20:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие лоботрясы и смузихлебы? Что за бред?
     
     
  • 3.50, Аноним (10), 21:03, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие лоботрясы и смузихлебы?

    растамановские лоботрясы и смузихлёбы.

     

  • 1.20, Аноним (-), 20:32, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Начало конца, теперь будет код не только течь, но и станет нечитабельным
     
     
  • 2.34, Аноним (30), 20:50, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее читабельным, но непонимабельным. Впрочем к любому привыкаешь. Я к си тоже привыкал
     
  • 2.42, Аноним (39), 20:59, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из-за чего он станет нечитабельным?
     
     
  • 3.49, Аноним (10), 21:02, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за раста, кэп.
     

  • 1.26, Аноним (26), 20:40, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    вот будет весело собирать растовые модули на архитектурах, для которых нет подде... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.35, Аноним (30), 20:52, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Желаю здоровья и покинуть лягерь не осиливших.
    Тогда поднятые в сообщении аргументы будут закрыты сами собой.
     
  • 2.44, Аноним (39), 21:00, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > раст - язык для бездарных программистов, которым наплевать на эти и все подобные вещи.

    Чушь пишешь.

     

  • 1.27, Аноним (-), 20:41, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С++ в ядро не пустили, а Раст уже в ядре, сейчас у цпп-макак от обидки начнется истерика
     
  • 1.29, Аноним (29), 20:44, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да этот раст уже задрал, из каждого чайника ржавые уши торчат
     
     
  • 2.43, Аноним (10), 20:59, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (англ.-рус. словарь)
    Rust:
    - моральное разложение; коррупция, продажность;
    - вредное влияние безделья, бездеятельности.
     
  • 2.45, Аноним (39), 21:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может, пора попробовать, раз он настолько крут? :)
     
     
  • 3.48, Аноним (10), 21:02, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он крут? Тем, что не могут ресдох запустить на железе?
     

  • 1.33, ZyklonB (?), 20:49, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не за горами тот день, когда будет анонсировано переписывание ядра на Rust, о котором объявит лично Торвальдс, зачитав плохо заученный монолог, пойдёт пересчитывать парочку внезапно появившихся миллионов на своём банковском счёте.
     
     
  • 2.37, Аноним (30), 20:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее Rust-овая система дорастет до нужного уровня. Какой смысл борьбы с ядром Linux?
    Уж очень много нуджно будет переделывать. Проще делать по аналогии.
     
     
  • 3.46, Аноним (10), 21:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл борьбы с ядром Linux?

    Какой смысл лезть в Линух, если есть ресдох?!

     

  • 1.51, Аноним (51), 21:04, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До 1 апреля вроде ещё жить и жить...
     
  • 1.53, Аноним (53), 21:07, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    требую добавить код на сишарпе! фекалорасту же добавили!
     

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