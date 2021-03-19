В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust

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|2.12, Аноним (10), 20:27, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они бы лучше свой ресдох делали. А то не работает на реальном железе. Вот и линух перестанет работать...
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|3.30, Аноним (30), 20:47, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну сейчас то поправили? Или по прежнему проблема где-то сохранилась?
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|2.31, Аноним (30), 20:48, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перспективней для чего? Все в мире обьект хочешь скзаать?
Уже понятно, что все в мире это примесь. Простой пример COVID19 это примесь.
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|3.38, Аноним (10), 20:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все в мире обьект хочешь скзаать?
Не поверишь... С тех пор, как у процов появились операции над данными.
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|1.7, InuYasha (??), 20:24, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем, как
В общем, всё. Лечим рукожопие спиливанием зубчиков на вилках. :(
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|2.15, Аноним (10), 20:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да там растаманы весь код на асме будут писать, заворачивая в unsafe.
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|2.17, Аноним (10), 20:30, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошее предложение, у php тоже безопасно с памятью, даже безопасней, чем в расте.
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|2.39, Аноним (39), 20:57, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты всерьёз сравниваешь мощный и быстрый системный язык с скриптовым легаси?
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|3.52, Аноним (10), 21:06, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мощный
Такой мощный, что фурифоксы руками проверяют, не вышло ли смещение за пределы блока памяти...
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|1.18, Андрей (??), 20:30, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ресурсов стало дофига что ли? c какого драйвера на чём то кроме ассемблера внезапно писать стали лоботрясы смузихлебы?
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|2.24, Аноним (23), 20:38, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> c какого драйвера на чём то кроме ассемблера внезапно писать стали
примерно с 1972 года
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|3.50, Аноним (10), 21:03, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие лоботрясы и смузихлебы?
растамановские лоботрясы и смузихлёбы.
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|1.20, Аноним (-), 20:32, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Начало конца, теперь будет код не только течь, но и станет нечитабельным
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|2.34, Аноним (30), 20:50, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скорее читабельным, но непонимабельным. Впрочем к любому привыкаешь. Я к си тоже привыкал
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|1.26, Аноним (26), 20:40, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
вот будет весело собирать растовые модули на архитектурах, для которых нет подде... большой текст свёрнут, показать
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|2.35, Аноним (30), 20:52, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Желаю здоровья и покинуть лягерь не осиливших.
Тогда поднятые в сообщении аргументы будут закрыты сами собой.
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|2.44, Аноним (39), 21:00, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> раст - язык для бездарных программистов, которым наплевать на эти и все подобные вещи.
Чушь пишешь.
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|1.27, Аноним (-), 20:41, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С++ в ядро не пустили, а Раст уже в ядре, сейчас у цпп-макак от обидки начнется истерика
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|2.43, Аноним (10), 20:59, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(англ.-рус. словарь)
Rust:
- моральное разложение; коррупция, продажность;
- вредное влияние безделья, бездеятельности.
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|1.33, ZyklonB (?), 20:49, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не за горами тот день, когда будет анонсировано переписывание ядра на Rust, о котором объявит лично Торвальдс, зачитав плохо заученный монолог, пойдёт пересчитывать парочку внезапно появившихся миллионов на своём банковском счёте.
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|2.37, Аноним (30), 20:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее Rust-овая система дорастет до нужного уровня. Какой смысл борьбы с ядром Linux?
Уж очень много нуджно будет переделывать. Проще делать по аналогии.
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|3.46, Аноним (10), 21:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой смысл борьбы с ядром Linux?
Какой смысл лезть в Линух, если есть ресдох?!
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