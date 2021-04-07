The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android

07.04.2021 14:11

Компания Google объявила о включении языка программирования Rust в число языков, допустимых для разработки платформы Android. Компилятор языка Rust был включён в дерево исходных текстов Android ещё в 2019 году, но поддержка данного языка оставалась экспериментальной. Одними из первых компонентов на Rust, которые планируется поставлять в Android, являются новые реализации механизма межпроцессного взаимодействия Binder и Bluetooth-стека.

Внедрение Rust произведено в рамках проекта по усилению защищённости, продвижению приёмов безопасного программирования и повышению эффективности выявления проблем при работе с памятью в Android. Отмечается, что около 70% из всех опасных уязвимостей, выявленных в Android, вызваны ошибками при работе с памятью. Применение языка Rust, который сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечивает автоматическое управление памятью, позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью, такими как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

В Android безопасная работа с памятью обеспечивается в уже поддерживаемых языках Kotlin и Java, но они не подходят для разработки системных компонентов из-за больших накладных расходов. Rust даёт возможность добиться производительности близкой к языкам C и С++, что позволяет использовать его для разработки низкоуровневых частей платформы и компонентов для взаимодействия с оборудованием.

Для обеспечения безопасности кода на C и C++ в Android применяется sandbox-изоляция, статический анализ и fuzzing-тестирование. Возможности sandbox-изоляции ограничены и достигли предела своих возможностей (дальнейшее дробление на процессы нецелесообразно с точки зрения потребления ресурсов). Из ограничений применения sandbox упоминаются большие накладные расходы и рост потребления памяти, вызванные необходимостью порождения новых процессов, а также возникновение дополнительных задержек, связанных с использованием IPC.

При этом sandbox не устраняет уязвимости в коде, а лишь снижает риски и усложняет проведение атаки, так как для эксплуатации требуется выявление не одной, а нескольких уязвимостей. Методы на основе тестирования кода ограничены тем, что для выявления ошибок необходимо создание условий для проявления проблемы. Охватить все возможные варианты не представляется возможным, поэтому многие ошибки остаются незамеченными.

Для системных процессов в Android компания Google придерживается "правила двух", в соответствии с которым любой добавляемый код должен подпадать не больше, чем под два условия из трёх: работа с непроверенными входными данными, использование небезопасного языка программирования (C/C++) и выполнение без жёсткой sandbox-изоляции (наличие повышенных привилегий). Из этого правила следует, что код для обработки внешних данных должен либо быть урезан до минимальных привилегий (изолирован), либо быть написан на безопасном языке программирования.

Google не ставит перед собой цель переписать на Rust уже имеющийся код C/C++, а планирует использовать данный язык для разработки нового кода. Использовать Rust для нового кода имеет смысл, так как по статистике большинство ошибок всплывает в новом или недавно изменённом коде. В частности, около 50% выявляемых ошибок работы с памятью в Android выявляются в коде, написанном менее года назад.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust
  3. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
  4. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  5. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  6. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54918-rust
Ключевые слова: rust, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 14:21, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    надо было на rust переписать, вот тогда дела в гору пойдут
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:46, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если при этом ещё 100500 раз повторить слово "безопасность", то код в unsafe станет самым безопасным в мире, а растаманы перестанут путать > и <=.
     
     
  • 3.24, ranen (?), 14:58, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если ты не понимаешь для чего unsafe, то мне даже страшно представить, что за гавнокод ты пишешь на Си.  
     
     
  • 4.39, Анон123 (?), 16:04, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    triggered
     
  • 4.40, Аноним (40), 16:04, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой код он и не пишет, он только комменты строчит
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:25, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И опять гулаг не слушает икспертов с опеннета...
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:50, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слушает.
    Контроль за корректностью работы с памятью процессов необходимо организовывать с помощью ядра OS и процессора.
    Компилятор важен но гарантии безопасности от компилятора ты не получишь, а от ядра OS и процессора получишь гарантии безопасности.
     

  • 1.3, InuYasha (??), 14:26, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ох, уж эти маркенеджеры! Правильный график - это развернуть на 180 градусов и назвать анализ "качество кода падает с каждым годом". Нет, ребята, раст вас не спасёт.
     
  • 1.4, Тов Майор (?), 14:27, 07/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.5, user90 (?), 14:29, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А синтаксис хруста все равно блевотен!)))
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 14:30, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Не то что в прекрасном С++, да?)
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:40, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    да
     
  • 3.23, заминированный тапок (ok), 14:51, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да
     
  • 3.28, Аноним (-), 15:12, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:55, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, а при чём тут С++?
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:55, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Но нечайно плюсанул, не обольщайся
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:31, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дык котлин же есть, он интереснее по всем параметрам
     
     
  • 2.12, NameName (?), 14:33, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Системное программирование на котле? Да вы батенька ебобо.
     
     
  • 3.17, Ann (??), 14:40, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для системного программирования есть С.
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:58, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Kotlin Native как же?
     

  • 1.9, Растобой (?), 14:32, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Great news!
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:32, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    пришел почитать экспертов с opennet по этому поводу
     
     
  • 2.35, Леголас (ok), 15:48, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fracta1L пока молчит 😑
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:32, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас начнётся ©®™
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:35, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конец ведру
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 14:48, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    - Мозила начала использовать раст
    - Доля FF упала до 1%
    - Мозила выгнала растаманов.
    ...
    - Гугл начал использовать раст...
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 15:15, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Мозила выгнала растаманов.

    А до этого растаманы выгнали Грейдона Хоара.

     
     
  • 4.33, Аноним (-), 15:40, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - Мозила выгнала растаманов.
    > А до этого растаманы выгнали Грейдона Хоара.

    Это да, если бы не они ... А так, Митчель очень внимательно прислушалась к негодующим сотрудникам из Mozilla Research и со слезами на глазах ...
    Часовню кстати, тоже они развалилил. Инфа 146%!

     
  • 3.31, Аноним (-), 15:30, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - Мозилла начала обезъяннить хромогугель, развивая "сервисы", выкидывая XUL и кладя на разработку браузерного движка
    - Анонимы на опеннете начали хаять раст
    - Доля FF упала до 1%
    - Мозила выгнала команду реагирования на угрозы, часть комманды по безопасности, всех сотрудников Mozilla Developer Network и растаманов из Mozilla Research, оставив только скруглителей углов и менеджеров
    - Доля FF почему-то не выросла
    ...
    - Гугл начал использовать раст...
    - Анонимы, хающие раст на опеннете, подорвались от такой наглости


    Дрожь от близких подрывов, громкий залп пуканов
    Дружный вопль "Вы все врети! Аноним к атаке хруста готов!"

    Это опеннет, детка!
    О-о-о-у-у-о-о-о, это опеннет!

     

  • 1.14, Аноним (14), 14:39, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одни уже пытались использовать хрустик. 2021 год, на растишке довольно небольшая часть кода, разработчики предпочитают не связываться с фурифоксом в том числе из-за нелюбимого раста, да и сам раст выкинут на мороз, подбирать его видимо будут гугл и мелкософт, у обоих есть "типа безопасные альтернативы" джава, c#, go, все три внедрялись (особенно джава) под предлогом безопасности и скорости. Ни того ни другого не получилось, не получится и с растом, потому что он далеко не серебряная пуля, а решает либо очень узкий класс проблем, либо то что давно решено, даже в современном c++ (при лучшей производительности)
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:40, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну всё! И сюда добрался...
     
  • 1.18, Аноним12345 (?), 14:43, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему для обеспечения безопасности кода на Rust в Android не применяется sandbox-изоляция ?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:46, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потому что у Rust и так "Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода".
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 14:51, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вся эта красивая сказка рушится на unsafe. Как недавно падал FF из-за кривого раст-кода.
     
     
  • 4.26, Аноним (20), 15:00, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От кривого кода уже изобрели обзор кода (code review) и автотесты.
     
  • 4.27, НяшМяш (ok), 15:04, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том падении заменив растовый panic на плюсовый std::exception разве что-то бы поменялось?
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 15:44, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, аноним перестал бы бугуртить.
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:40, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну включен. Даже Go гугловцы не реализовали. Ни чо чем новость. Все равно надо будет ежемесячно обновлять систему патчами безопасности.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру