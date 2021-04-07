Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android

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|2.19, Аноним (19), 14:46, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если при этом ещё 100500 раз повторить слово "безопасность", то код в unsafe станет самым безопасным в мире, а растаманы перестанут путать > и <=.
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|3.24, ranen (?), 14:58, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если ты не понимаешь для чего unsafe, то мне даже страшно представить, что за гавнокод ты пишешь на Си.
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|2.36, Аноним (36), 15:50, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не слушает.
Контроль за корректностью работы с памятью процессов необходимо организовывать с помощью ядра OS и процессора.
Компилятор важен но гарантии безопасности от компилятора ты не получишь, а от ядра OS и процессора получишь гарантии безопасности.
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|1.3, InuYasha (??), 14:26, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ох, уж эти маркенеджеры! Правильный график - это развернуть на 180 градусов и назвать анализ "качество кода падает с каждым годом". Нет, ребята, раст вас не спасёт.
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|2.21, Аноним (19), 14:48, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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- Мозила начала использовать раст
- Доля FF упала до 1%
- Мозила выгнала растаманов.
...
- Гугл начал использовать раст...
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|3.29, Аноним (-), 15:15, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Мозила выгнала растаманов.
А до этого растаманы выгнали Грейдона Хоара.
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|4.33, Аноним (-), 15:40, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - Мозила выгнала растаманов.
> А до этого растаманы выгнали Грейдона Хоара.
Это да, если бы не они ... А так, Митчель очень внимательно прислушалась к негодующим сотрудникам из Mozilla Research и со слезами на глазах ...
Часовню кстати, тоже они развалилил. Инфа 146%!
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|3.31, Аноним (-), 15:30, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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- Мозилла начала обезъяннить хромогугель, развивая "сервисы", выкидывая XUL и кладя на разработку браузерного движка
- Анонимы на опеннете начали хаять раст
- Доля FF упала до 1%
- Мозила выгнала команду реагирования на угрозы, часть комманды по безопасности, всех сотрудников Mozilla Developer Network и растаманов из Mozilla Research, оставив только скруглителей углов и менеджеров
- Доля FF почему-то не выросла
...
- Гугл начал использовать раст...
- Анонимы, хающие раст на опеннете, подорвались от такой наглости
Дрожь от близких подрывов, громкий залп пуканов
Дружный вопль "Вы все врети! Аноним к атаке хруста готов!"
Это опеннет, детка!
О-о-о-у-у-о-о-о, это опеннет!
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|1.14, Аноним (14), 14:39, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одни уже пытались использовать хрустик. 2021 год, на растишке довольно небольшая часть кода, разработчики предпочитают не связываться с фурифоксом в том числе из-за нелюбимого раста, да и сам раст выкинут на мороз, подбирать его видимо будут гугл и мелкософт, у обоих есть "типа безопасные альтернативы" джава, c#, go, все три внедрялись (особенно джава) под предлогом безопасности и скорости. Ни того ни другого не получилось, не получится и с растом, потому что он далеко не серебряная пуля, а решает либо очень узкий класс проблем, либо то что давно решено, даже в современном c++ (при лучшей производительности)
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|1.18, Аноним12345 (?), 14:43, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему для обеспечения безопасности кода на Rust в Android не применяется sandbox-изоляция ?
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|2.20, Аноним (20), 14:46, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потому что у Rust и так "Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода".
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|3.22, Аноним (19), 14:51, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И вся эта красивая сказка рушится на unsafe. Как недавно падал FF из-за кривого раст-кода.
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|4.26, Аноним (20), 15:00, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От кривого кода уже изобрели обзор кода (code review) и автотесты.
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|4.27, НяшМяш (ok), 15:04, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том падении заменив растовый panic на плюсовый std::exception разве что-то бы поменялось?
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|1.32, Аноним (32), 15:40, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну включен. Даже Go гугловцы не реализовали. Ни чо чем новость. Все равно надо будет ежемесячно обновлять систему патчами безопасности.
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