Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust

2.42 , боня ( ? ), 21:48, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда весь мир повалил на Rust, который сделан чтобы программист мог говнокодить не вникая в работу компьютера Rust сделан чтобы программист НЕ мог говнокодить не вникая в работу компьютера 3.46 , Аноним ( 31 ), 22:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если вы пишите на Rust, вам компилятор будет диктовать жёсткие правила и точка. Жёсткие правила часто приводят к тому, что вы что-то можете сделать только одним способом и даже если он не оптимален, вы не можете его изменить. В результате программист отвыкает думать сам и по умолчанию предполагает что компилятор всё знает сам. А это ведёт к тому что вместо придумывания крутых штук, программист занимается поиском способа "тупо заставить это скомпилироваться".

4.49 , Аноним ( 30 ), 22:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно пример? Вообще подход "как делать", а не "что делать", уже давно доказал свою неправильность.

4.71 , Аноним ( 71 ), 00:50, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать По опыту почти каждый раз, когда начинало казаться, что та или иная система в т... 3.73 , uis ( ok ), 00:56, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – php, basic

2.47 , Аноним ( 47 ), 22:38, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Говорят, что аутизм страшная болезнь, ты главное не падай духом, весь опеннет с тобой. Хорошо, что научился письменности, обычно люди даже ложку без посторонней помощи держать не могут.

