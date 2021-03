Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust

2.8 , Твой батя ( ? ), 20:07, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Есть мнение что Гугл избавляется от фуксии.

2.15 , proninyaroslav ( ok ), 20:16, 31/03/2021 Они давно заявили, что го плохо интегрируется в фуксию, в т.ч из-за начилия сборщика мусора, жирного рантайма и занимаемой памяти https://fuchsia.dev/fuchsia-src/contribute/governance/policy/programming_langu

3.68 , uis ( ok ), 00:42, 01/04/2021 Чёт мне кажется, что через пару лет mozilla будет активно выпиливать хруст из своих продуктов, как это делает сейчас гоголь

2.39 , Ordu ( ok ), 21:38, 31/03/2021 > google избавляется от собственного golang там, где возможно, или как? Ты тут, мне кажется, демонстрируешь непонимание гугла. У гугла нет задачи зохватить мир языком go. Если ты глянешь на любой проект гугла, ты обязательно увидишь там _мешанину_ из языков. go, C++, rust, python, js, и ещё парочка каких-нибудь, если среди разработчиков оказался любитель совсем уж экзотики. Гугл не парится тем, на каких языках пишут его разработчики. Соответственно, гугл не может ставить задачи типа "избавиться от go" или "перевести всё на go". Это не его стиль совершенно. Если так где-то случается, то это не результат какой-то осознанной централизованной политики, но хаотические флуктуации.