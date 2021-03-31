Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust

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|1.2, Аноним (2), 20:03, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Нужно икспертное мнение по поводу того насколько Раст не нужен, и что лучше было взять С/C++
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|4.17, Аноним (17), 20:17, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Писать на более новом качественном языке = хипстерство?
И чтоб не быть хипстером, надо сидеть в каменной пещере и рисовать мамонтов на стене?
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|5.21, псевдонимус (?), 20:28, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>на более качественном языке
Ты перепутал. Они на Форт его не собираются переписывать.
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|2.19, Dzen Python (ok), 20:26, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собрались как-то лебедь, рак и щука...
И это вместо того, чтобы вылизывать далвик и как можно больше из него вынести?
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|4.43, Dzen Python (ok), 21:54, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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...просто переименовав его в арт и немного изменив стратегию компиляции, да?
От этого джава-машина (подумать только! в переносном устройстве, где борьба идет за миллиампер-часы и лишние вейки, вкорячивать слой эмуляции в полноценной виртуалке, фактически налагая табу на нативный софт! Доннер веттер!) джава-машиной быть не перестала.
Им бы в другую сторону повоевать. Чтобы джаву собирать сразу в нативный код, как so'шники, пусть и на фреймворке для мобилко-макак. Нет, будем переписывать и так вылизанный стек на хрусте.
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|5.70, Аноним (70), 00:46, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большре спасибо Гуглу за джаву на устройствах. Не просто большое, а громадное. Именно благоларя этому приложения портативны и легко декомпилируются.
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|2.30, Аноним (30), 21:03, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использование в качестве постфикса названия не каждого языка в корне меняет суть дела.
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|2.41, Аноним (41), 21:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как вообще такое могло произойти? Неужели разработчики Google не читают опеннет?
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|3.44, Dzen Python (ok), 21:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, "свой" директор в файндейшене есть; хейтеров - заткнет толпа *обиженых-от-аватарки-хейтера* толерастов. А пользователи? А что пользователи, схавают. Еще и у васянов с 4пда добавки попросят.
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|3.67, uis (ok), 00:41, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или go. Они-же его и делали. Сами поняли, что сделали что-то не то?
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|2.74, Аноним (-), 01:07, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это mambo jumbo и кодом считать трудно, месиво - самое мягкое определение
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|1.6, Аноним (6), 20:06, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сетевой стэк в fuchsia был на golang написан был вроде;
есть сомнения, что google избавляется от собственного golang там, где возможно, или как?
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|3.68, uis (ok), 00:42, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт мне кажется, что через пару лет mozilla будет активно выпиливать хруст из своих продуктов, как это делает сейчас гоголь
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|2.39, Ordu (ok), 21:38, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> google избавляется от собственного golang там, где возможно, или как?
Ты тут, мне кажется, демонстрируешь непонимание гугла. У гугла нет задачи зохватить мир языком go. Если ты глянешь на любой проект гугла, ты обязательно увидишь там _мешанину_ из языков. go, C++, rust, python, js, и ещё парочка каких-нибудь, если среди разработчиков оказался любитель совсем уж экзотики. Гугл не парится тем, на каких языках пишут его разработчики.
Соответственно, гугл не может ставить задачи типа "избавиться от go" или "перевести всё на go". Это не его стиль совершенно. Если так где-то случается, то это не результат какой-то осознанной централизованной политики, но хаотические флуктуации.
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|1.9, Урри (ok), 20:10, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ахахахах, теперь в андроид-студию кроме прибитой гвоздями конкретной версии джавы будет включаться еще и прибитая гвоздями конкретная версия раста.
А когда через год найдется бага в коде (интерферирующая с багой в компиляторе) исправить ее будет физически невозможно. Ибо обновление компилятора сделает код полностью некомпилябельным.
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|2.14, Аноним (17), 20:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты это к чему? При чем тут Раст, который по производительности на уровне C/C++?
Вот Жаба -- да, ей может и хватит)
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|3.32, Аноним (30), 21:07, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В некоторых ситуациях благодаря мощному статическому анализу он даже значительно быстрее плюсов.
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|1.11, Аноним (11), 20:12, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Пишите дАрАгие хоть на кельтских рунах. Всеравно двоичный код в итоге будет. Вопрос только в том будет ли оно работать.
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|1.12, Аноним (17), 20:14, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Рад за Раст - он всё увереннее шагает по планете.
Честно скажу, не сильно углублялся пока в него, но планы однозначно есть.
Нравится гораздо больше C++, который является основным языком.
Всем бобра
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|1.16, Аноним (16), 20:16, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Android-то сам по себе редкое гуано, Раст его не сделает конфеткой. Особенно Раст
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|2.22, НяшМяш (ok), 20:29, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да в принципе ведроид (в виде AOSP) вполне неплох, ему бы поменьше уязвимостей. А раст может хоть как-то этому поспособствовать.
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|3.34, Аноним (34), 21:08, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> вполне неплох
> ему бы поменьше уязвимостей
Взаимоисключающие параграфы.
> А раст может хоть как-то этому поспособствовать.
Интересно - как? Они магически научатся в качественный код от одного только вида божественного синтаксиса ржавого?
Не имею ничего против Rust, но все эти спекуляции на тему "повысит безопасность" похожи на борьбу за всё хорошее против всего плохого методом переименования master в main.
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|3.60, Lex (??), 23:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А раст может хоть как-то этому поспособствовать
Ростом числа зависимостей ?
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|2.33, псевдонимус (?), 21:08, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебя как в детстве три раза подбросили и два раза поймали, с тех пор и улыбаешься. Улыбаешься и машешь.
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|2.40, Ordu (ok), 21:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я тащусь с тебя. Довести опеннет до состояния, когда фраза "довольно улыбаюсь" вызывает баттхёрт хомячья, это надо уметь. И иметь настойчивость. Не каждому дано, короче. У меня никогда не хватало терпения на то, чтобы годами талдычить одно и то же.
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|1.24, Аноним (24), 20:35, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Может быть хоть один не совсем насквозь дырявый Bluetooth стек будет.
Хотя если писать будут те же индусы, кто писал на плюсах в Android, шансов мало
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|2.45, Аноним (45), 22:18, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема блюпупа не в языке на котором он написано, а в самом стеке.
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|2.72, uis (ok), 00:54, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если программист пишет a делить на b, когда надо из b вычитать a, хруст не будет думать за программиста и вычитать, а будет делить, попутно запуская ракету на Марс. Язык не выпрямляет руки.
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|1.26, Skullnet (ok), 20:47, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще нет никакой разницы на каком языке они пишут. Меня больше волнует исправление архитектурных недостатков.
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|1.27, Аноним (-), 20:57, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Раст настолько бесполезен, что каждый новый проект на нём превращается в новость на опеннете.
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|1.31, Аноним (31), 21:06, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда я говорю что нужно делать интерфейс понятнее и интуитивнее, мне говорят "Ты отупляешь пользователей!", хотя пользователь и не планировал изучать "всю глубину наших глубин". Когда весь мир повалил на Rust, который сделан чтобы программист мог говнокодить не вникая в работу компьютера, хотя он должен в неё вникать, я тихо офигеваю.
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|2.42, боня (?), 21:48, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда весь мир повалил на Rust, который сделан чтобы программист мог говнокодить не вникая в работу компьютера
Rust сделан чтобы программист НЕ мог говнокодить не вникая в работу компьютера
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|3.46, Аноним (31), 22:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если вы пишите на Rust, вам компилятор будет диктовать жёсткие правила и точка. Жёсткие правила часто приводят к тому, что вы что-то можете сделать только одним способом и даже если он не оптимален, вы не можете его изменить. В результате программист отвыкает думать сам и по умолчанию предполагает что компилятор всё знает сам. А это ведёт к тому что вместо придумывания крутых штук, программист занимается поиском способа "тупо заставить это скомпилироваться".
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|4.49, Аноним (30), 22:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно пример? Вообще подход "как делать", а не "что делать", уже давно доказал свою неправильность.
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|4.71, Аноним (71), 00:50, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По опыту почти каждый раз, когда начинало казаться, что та или иная система в т... большой текст свёрнут, показать
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|2.47, Аноним (47), 22:38, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Говорят, что аутизм страшная болезнь, ты главное не падай духом, весь опеннет с тобой. Хорошо, что научился письменности, обычно люди даже ложку без посторонней помощи держать не могут.
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|2.48, Аноним (31), 22:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что для таких вещей, помимо знания английского языка, нужны ещё и мозги. А мозгов всё меньше и меньше. Такие языки как Java/C# были призваны, в первую очередь, решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Rust тут по той же самой причине, только для более низкоуровневой работы.
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|3.50, Аноним (30), 22:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. то, что язык не даёт выстрелить себе в ногу, и для этого не надо изучать тысячу и один кейс UB, это плохо?
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|4.52, Аноним (31), 22:48, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, он не даёт выстрелить себе в ногу. Но и в противника выстрелить он даёт только в полный рост в чистом поле.
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|5.54, анонн (ok), 23:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, он не даёт выстрелить себе в ногу. Но и в противника выстрелить он даёт только в полный рост в чистом поле.
Вы считаете пользователей (вашей) программы противниками, в которых надо стрелять (из укрытия или засады)? 🤔
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|5.61, Аноним (55), 23:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но и в противника выстрелить он даёт только в полный рост в чистом поле, с расстояния 10 шагов.12043
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|1.51, Аноним (31), 22:46, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо тоже придётся похRustеть. Ото без нас эти имбецылы там такого "понапишут"...
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|1.57, макпыф (ok), 23:09, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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c,c++,go,java,kotlin теперь еще и раст.
похоже гуглу хочеться использовать в андроиде все ЯП которые он знает, а заодно напихать в исхи (которые и так весят 250 гб) 100500 компиляторов (и кстати зачем там 15 версий clang???)
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|1.63, Аноним (63), 23:36, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вместо того, чтобы выкинуть на помойку это недоразумение под названием Синезуб. Они будут переписывать его на Rust. Нет, ну ты видел?
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