В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ

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|2.10, Леголас (ok), 10:32, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем им это, когда есть открытая бутылка с вином? Завезут её в каком-нибудь виде, хоть в трансляционном. Или вообще извратятся с ReactOS Subsystem for Fuchsia.
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|2.26, Аноним (-), 11:00, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучше сразу виндоуз программ.
Именно , линукс бесплатный - просто поставь и запускай линукс программы.
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|2.33, Анонимное (?), 11:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделают запуск Linux софта значит запустится wine, а в нем уже и виндовый софт.
Больше абстракций богу абстракций.
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|2.36, SinoptikU (?), 11:16, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это что, gedit можно будет запустить? Надо более конкретно писать. Fuchsia пишут полным ходом. Скоро Android выкинут на помойку, а Linux засунут в контейнер, как WSL от Microsoft.
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|2.42, Аноним (42), 11:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше сразу виндоуз программ.
О, узнаю опеннетчика. Кому что, а опеннетчику - вантуз.
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|1.2, knike (?), 10:25, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Код starnix планируется реализовать на языке Rust
Во! Стильно, модно, молодежно.
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|3.13, Аноним (13), 10:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот только автор того предложения Adam Barth, который разрабатывал модель безопасности Chrome (то самое разделение вкладок по процессам) в то время когда Rust ещё в помине не было.
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|4.30, пох. (?), 11:02, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта чепуха точно-точно было про безопасность, а не про то как выжрать максимум ресурсов из многопроцессорного юзверя, не слишком заморачиваясь синхронизацией и блокировками (как это сделала неосиляторша мурзила) ?
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|2.28, пох. (?), 11:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все правильно написано - "планируется".
Попланируют-попланируют, да и не реализуют... ничего.
Отправят этот прожект туда же, где уже валяется гуглезглаз и куча прочего гуглемусора.
Не переживайте, никуда не денется ваш ведроид.
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|3.64, SinoptikU (?), 12:09, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Linux самый лучший, самый защищённый, самый свободный, самый совершенный, самый современный... Linux вечен!
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|1.3, Fracta1L (ok), 10:27, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Код starnix планируется реализовать на языке Rust
Разум понемногу начинает торжествовать. Смерть дырявой сишке!
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|2.25, Аноним (24), 11:00, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только планирует. Написать то на Расте все равно никто ничего не может.
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|3.47, гугель (?), 11:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написать - нет, даже мы не сможем - но _писать_ - вполне!
Лет на десять уже планов напланировали!
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|3.60, Нанобот (ok), 12:03, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уточнение: написать то на Расте все равно никто из икспертов опеннета ничего не может.
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|1.6, Аноним (6), 10:29, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Видимо планируется "малой кровью" портировать Android на Zirkon + starnix.
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|1.7, Иваня (?), 10:30, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень интересно наблюдать за тем, как развивается абсолютно новая ОС в 21 веке. Спасибо за новость и Google.
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|3.21, Анон1234567890 (?), 10:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>спасибо шмугл за костыли и велосипеды
Линуксоиды быстрее всех побегут покупать такие велофоны, вангую очереди на километры из возбуждённых бородочей. Это ли не влажная мечта, когда линукс работает искаробки?
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|4.27, Аноним (24), 11:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любой андройд телефон купи, бородач. Там линукс всегда работает из коробки.
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|4.29, Аноним (-), 11:02, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть сначала докажут что там нормальный линукс и его можно самостоятельно переделать - тогда подумаем об осуществлении влажных мечт бородачей из маркетингового отдела гулга.
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|2.49, Аноним (49), 11:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>абсолютно новая ОС в 21 веке. Спасибо за новость и Google.
Спасибо товарищу Google за наше счастливое школьное детство!
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|1.8, Аноним (8), 10:31, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Нужно больше прослоек в телефоне, а то они недостаточно энергии жрут.
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|2.16, Анон1234567890 (?), 10:43, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нужно больше прослоек в телефоне, а то они недостаточно энергии жрут
Это мне напомнило серию ералаша, где пацан с крутыми говорящими часами менялся на шмотки с другим пацаном. Ну и батарейки - два чемодана.
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|1.9, Аноним (6), 10:31, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK
Да у Гугла всё на LK, включая ОС для TEE.
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|3.39, гугель (?), 11:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что вы, что вы - пока и на них только в эмуляторе. (У нас бесконечные ресурсы, поэтому разработчики ничуть не страдают.)
Там ведь микроведро, чудеса и порхающие единороги, поэтому собирается как следует только под арм64, и то под пока существующий только в воображении разработчика.
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|2.54, Аноним (54), 11:49, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, в виртуалке под Linux, запущеном в WSL, под виндой, установленной на MacBook с M1
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|1.19, Аноним (19), 10:46, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень плохо что разработчики fuchsia не читают комментарии opennet и не понимают насколько ужасен rust
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|2.20, Леголас (ok), 10:50, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык они может фильтруют только Fracta1L и последователей его культа
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|1.22, Аноним (22), 10:53, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А гноме и дбас они тоже собрались эмулировать? Или под линукс-программами они имеют в виду cat и ls?
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|1.31, Аноним (31), 11:05, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Срочно плите Универсальный Стандарт для Приложений как Единое Хранилище, сокращенно УСПЕХ.
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|1.34, lockywolf (ok), 11:10, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это чудовищно! Linux Foundation и Free Software Foundation должны немедленно принять меры, чтобы этого не допустить.
Свободный софт должен работать только на свободных операционных системах!
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|2.62, Нанобот (ok), 12:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux Foundation и Free Software Foundation должны немедленно принять меры, чтобы этого не допустить.
Принималка мер недоросла
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|1.44, Сишник (?), 11:35, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Апрель 1991: Линус Торвальдс начал работу над некоторыми механизмами операционной системы. Он начал с эмулятора терминала и планировщика задач.
...
Апрель 1992: Linux версии 0.96, на котором стало возможно запустить графический сервер X Window System.
Это на древней деревянной сишке без нормальной IDE.
Сколько интересно смузихлёбы будут пилить запуск графических linux приложений нахрусте?
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