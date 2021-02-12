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В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ

12.02.2021 08:54

Разработчики из компании Google опубликовали план реализации в операционной системе Fuchsia механизма для запуска немодифицированных программ, собранных для Linux. Для выполнения Linux-программ в пространстве пользователя планируется предоставить прослойку "starnix", обеспечивающую совместимость с ABI Linux.

В развиваемой прослойке системные интерфейсы ядра Linux реализуются в обработчике, запускаемом в виде процесса для ОС Fuchsia, работающего в пространстве пользователя и транслирующего запросы Linux-программ в обращения к соответствующим подсистемам Fuchsia. Отмечается, что при разработке проекта многие подсистемы Fuchsia придётся доработать для реализации всех доступных в Linux системных интерфейсов. Архитектура starnix во многом повторяет подсистму Windows Subsystem for Linux, применяемую в Windows для трансляции системных вызовов Linux в системные вызовы Windows.

Код starnix планируется реализовать на языке Rust для минимизации возможных векторов для возникновения уязвимостей, которые потенциально могут использоваться для поднятия привилегий Linux-процесса до процесса starnix. Для обеспечения безопасности в starnix по возможности будут задействованы штатные механизмы защиты Fuchsia. Например, при обращении к системным сервисам, таким как файловая система, сетевой стек или графическая подсистема, starnix будет лишь транслировать запросы, преобразуя Linux ABI в Fuchsia System ABI, что позволит использовать те же ограничения, которые применяются для обычных процессов Fuchsia. При этом будут реализованы и специфичные для Linux-процессов механизмы контроля полномочий, например, определяющие в каких ситуациях один Linux-процесс имеет право завершить другой.

Поддержку запуска приложений Linux разработчики Fuchsia развивали и ранее, но экспериментировали с реализацией, работающей по аналогии с тем, как организован запуск Linux-приложений в Chrome OS. Для совместимости с Linux в Fuchsia предлагалась библиотека Machina, которая позволяла запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине, формируемой при помощи гипервизора на базе ядра Zircon и спецификаций Virtio.

Применение виртуализации не сбрасывается со счетов, так как полная реализация системного интерфейса Linux является нетривиальной задачей. В дополнение к прослойке starnix не исключается создание механизма для запуска исполняемых файлов Linux с использованием ядра Linux, работающего в отдельной виртуальной машине. Данные способ отмечается как самый простой в реализации, но и наиболее ресурсоёмкий. В своё время компания Microsoft начала развитие своей прослойки совместимости с Linux с транслятора, но в конечном счёте перешла на использование родного ядра Linux в Windows Subsystem for Linux 2.

Кроме того, в Fuchsia уже предоставляется уровень совместимости POSIX Lite, работающий поверх Fuchsia System ABI. POSIX Lite позволяет обеспечить запуск некоторых Linux-программ, но требует перекомпиляции кода приложения, а в ряде случаев и модификации исходных текстов. Одной из проблем POSIX Lite является неполная реализация всех возможностей POSIX, в том числе не поддерживаются вызовы для изменения глобального состояния процессов (например, функция kill), которые расходятся с концепциями обеспечения безопасности в Fuchsia, запрещающими изменение глобального состояния. Применение POSIX Lite оправдывает себя в процессе портирования открытых приложений, но не решает проблемы с запуском программ, для которых отсутствует доступ к коду (например, невозможно добиться совместимости с Android-приложениями, содержащими скомпилированные нативные вставки).

Напомним, что в рамках проекта Fuchsia компанией Google развивается универсальная операционная система, способная работать на любых типах устройств, от рабочих станций и смартфонов до встраиваемой и потребительской техники. Разработка ведётся с учётом опыта создания платформы Android и учитывает недостатки в области масштабирования и обеспечения безопасности.

Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества
  3. OpenNews: Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia
  4. OpenNews: ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google
  5. OpenNews: Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia
  6. OpenNews: В Google ведётся обсуждение возможной замены Android на ОС Fuchsia
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54574-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше сразу виндоуз программ.
     
     
  • 2.10, Леголас (ok), 10:32, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем им это, когда есть открытая бутылка с вином? Завезут её в каком-нибудь виде, хоть в трансляционном. Или вообще извратятся с ReactOS Subsystem for Fuchsia.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:58, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы заместить  виндоуз вестимо.
     
  • 2.26, Аноним (-), 11:00, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше сразу виндоуз программ.

    Именно , линукс бесплатный - просто поставь и запускай линукс программы.

     
     
  • 3.56, Нанобот (ok), 12:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто поставь и запускай

    😂

     
  • 2.33, Анонимное (?), 11:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают запуск Linux софта значит запустится wine, а в нем уже и виндовый софт.
    Больше абстракций богу абстракций.
     
  • 2.36, SinoptikU (?), 11:16, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это что, gedit можно будет запустить? Надо более конкретно писать. Fuchsia пишут полным ходом. Скоро Android выкинут на помойку, а Linux засунут в контейнер, как WSL от Microsoft.
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше сразу виндоуз программ.

    О, узнаю опеннетчика. Кому что, а опеннетчику - вантуз.

     

  • 1.2, knike (?), 10:25, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Код starnix планируется реализовать на языке Rust

    Во! Стильно, модно, молодежно.

     
     
  • 2.4, Частник (?), 10:28, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Смузихлебы будут довольны!
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот только автор того предложения Adam Barth, который разрабатывал модель безопасности Chrome (то самое разделение вкладок по процессам) в то время когда Rust ещё в помине не было.
     
     
  • 4.30, пох. (?), 11:02, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эта чепуха точно-точно было про безопасность, а не про то как выжрать максимум ресурсов из многопроцессорного юзверя, не слишком заморачиваясь синхронизацией и блокировками (как это сделала неосиляторша мурзила) ?

     
     
  • 5.45, Аноним (42), 11:36, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато ты такое умное и все делаешь лучше, да.
     
  • 2.28, пох. (?), 11:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все правильно написано - "планируется".
    Попланируют-попланируют, да и не реализуют... ничего.
    Отправят этот прожект туда же, где уже валяется гуглезглаз и куча прочего гуглемусора.

    Не переживайте, никуда не денется ваш ведроид.


     
     
  • 3.64, SinoptikU (?), 12:09, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux самый лучший, самый защищённый, самый свободный, самый совершенный, самый современный... Linux вечен!
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 10:27, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Код starnix планируется реализовать на языке Rust

    Разум понемногу начинает торжествовать. Смерть дырявой сишке!

     
     
  • 2.5, Частник (?), 10:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ты такое несешь, холоп?
     
  • 2.12, Lex (??), 10:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не сишке а дарту.. что.. довольно странно
     
  • 2.14, Леголас (ok), 10:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы ты не писал, всем понятно: Fracta1L ♥ C holes.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:25, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой Леголас настоящий: с авой или без оной?
     
     
  • 4.43, Леголас (ok), 11:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да
     
  • 2.25, Аноним (24), 11:00, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только планирует. Написать то на Расте все равно никто ничего не может.
     
     
  • 3.47, гугель (?), 11:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать - нет, даже мы не сможем - но _писать_ - вполне!
    Лет на десять уже планов напланировали!
     
  • 3.60, Нанобот (ok), 12:03, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уточнение: написать то на Расте все равно никто из икспертов опеннета ничего не может.
     
  • 2.40, Корец (?), 11:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пишешь это так, как будто не бывает ржавых дыреней.
     
     
  • 3.46, Аноним (42), 11:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:29, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Видимо планируется "малой кровью" портировать Android на Zirkon + starnix.
     
  • 1.7, Иваня (?), 10:30, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень интересно наблюдать за тем, как развивается абсолютно новая ОС в 21 веке. Спасибо за новость и Google.
     
     
  • 2.17, Леголас (ok), 10:43, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    спасибо шмугл за костыли и велосипеды
     
     
  • 3.21, Анон1234567890 (?), 10:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >спасибо шмугл за костыли и велосипеды

    Линуксоиды быстрее всех побегут покупать такие велофоны, вангую очереди на километры из возбуждённых бородочей. Это ли не влажная мечта, когда линукс работает искаробки?

     
     
  • 4.27, Аноним (24), 11:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой андройд телефон купи, бородач. Там линукс всегда работает из коробки.
     
  • 4.29, Аноним (-), 11:02, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть сначала докажут что там нормальный линукс и его можно самостоятельно переделать - тогда подумаем об осуществлении влажных мечт бородачей из маркетингового отдела гулга.
     
  • 2.49, Аноним (49), 11:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >абсолютно новая ОС в 21 веке. Спасибо за новость и Google.

    Спасибо товарищу Google за наше счастливое школьное детство!

     
  • 2.58, Аноним (58), 12:03, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +15 ¢
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:31, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нужно больше прослоек в телефоне, а то они недостаточно энергии жрут.
     
     
  • 2.16, Анон1234567890 (?), 10:43, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нужно больше прослоек в телефоне, а то они недостаточно энергии жрут

    Это мне напомнило серию ералаша, где пацан с крутыми говорящими  часами менялся на шмотки с другим пацаном. Ну и батарейки - два чемодана.

     
  • 2.61, kissmyass (?), 12:04, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Librem не блещет автономностью, и здесь будут те же проблемы
     

  • 1.9, Аноним (6), 10:31, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK

    Да у Гугла всё на LK, включая ОС для TEE.

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:32, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сама фуксия запускается где-то уже?
     
     
  • 2.18, Леголас (ok), 10:46, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на компухтерах разрабов
     
     
  • 3.39, гугель (?), 11:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что вы, что вы - пока и на них только в эмуляторе. (У нас бесконечные ресурсы, поэтому разработчики ничуть не страдают.)

    Там ведь микроведро, чудеса и порхающие единороги, поэтому собирается как следует только под арм64, и то под пока существующий только в воображении разработчика.

     
  • 3.50, Аноним (49), 11:40, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... в виртуалочке.
     
  • 2.54, Аноним (54), 11:49, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в виртуалке под Linux, запущеном в WSL, под виндой, установленной на MacBook с M1
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:46, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень плохо что разработчики fuchsia не читают комментарии opennet и не понимают насколько ужасен rust
     
     
  • 2.20, Леголас (ok), 10:50, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык они может фильтруют только Fracta1L и последователей его культа
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:53, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А гноме и дбас они тоже собрались эмулировать? Или под линукс-программами они имеют в виду cat и ls?
     
     
  • 2.23, Онаним (?), 10:54, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ls - это уже сложно. cat и tee
     
  • 2.52, Аноним (49), 11:43, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ГНОМЕ ещё Сыстэмд сэмулировать нужно.
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:05, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Срочно плите Универсальный Стандарт для Приложений как Единое Хранилище, сокращенно УСПЕХ.
     
  • 1.34, lockywolf (ok), 11:10, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это чудовищно! Linux Foundation и Free Software Foundation должны немедленно принять меры, чтобы этого не допустить.

    Свободный софт должен работать только на свободных операционных системах!

     
     
  • 2.62, Нанобот (ok), 12:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux Foundation и Free Software Foundation должны немедленно принять меры, чтобы этого не допустить.

    Принималка мер недоросла

     

  • 1.35, Аноним (35), 11:15, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похоже удел Rust - язык для написания прослоек.
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:16, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фучсиа не нужна, как и любые поделки от компании зла
     
     
  • 2.41, ms (??), 11:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а тут-то мы причём?!

     

  • 1.44, Сишник (?), 11:35, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Апрель 1991: Линус Торвальдс начал работу над некоторыми механизмами операционной системы. Он начал с эмулятора терминала и планировщика задач.
    ...
    Апрель 1992: Linux версии 0.96, на котором стало возможно запустить графический сервер X Window System.

    Это на древней деревянной сишке без нормальной IDE.
    Сколько интересно смузихлёбы будут пилить запуск графических linux приложений нахрусте?

     
     
  • 2.57, SinoptikU (?), 12:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что? Нету возможности писать графические приложения на Rust?
     

  • 1.48, vitalif (ok), 11:37, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Велосипедисты из компании Google... опубликовали...
     
  • 1.51, Любитель Монеточки (?), 11:41, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Android не запустить полноценный Steam с CS и Dota вместо урезанного ненужна. Что доказывает, что Android не Linux
     
     
  • 2.59, SinoptikU (?), 12:03, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Android не Linux

    Android - не GNU/Linux.

     
  • 2.63, Леголас (ok), 12:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Android не запустить полноценный Steam с CS и Dota

    а... зачем?

     

  • 1.53, Аноним (54), 11:45, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux RIP
     
     
  • 2.55, Аноним (31), 11:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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