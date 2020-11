Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia

2.12 , Аноним ( 12 ), 21:32, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – О да, лаконичность так лаконичность. 126 строк кода за вычетом комментариев против 100 строк кода за вычетом комментариев.

Dart по сути это зафейленный ответ гугла сисярпу и жабе, который все еще пытаются сделать вином... хз, может и получится, ведь та же жаба на старте в 90 была также нах никому не нужна... короче вопрос в деньгах сколько гугл вкорячит в Dart

Причём тут дарт если проблема в декларативных фреймворках? Сейчас они нынче в моде, достаточно посмотреть как выглядят проекты на ReactJS, SwiftUI, Jetpack Compose и прочие. Дарт даже удобнее для этих целей, так как местами синтаксис пилили для Flutter-целей. Главное в таких фреймворках разбиение на виджеты и методы, чтобы не писать нечитаемое полотно. Ну а QML можно тоже знатно зас*ать если писать на смеси QML + JS, сам QML без JS не может быть сравним с дартом, скорее с XML-подобными декларативными разметками.

Вообще тупой ход гугла пилить свой ответ Qt в виде flutter, почему бы с Digia не договорится и использовать уже готовый фрейморк который все знают?

Велосипеды сэр!

Не думаю что гуглу нужен ещё один висяк в виде сторонней технологии. Разбирательства с Oracle тому пример. Nokia использовала QML, Nemo Mobile и Sailfish как продолжатели тоже, но и активы Qt принадлежали именно Nokia, это не стоит забывать. Сам же Qt как кросс-решение на мобилках и в вебе на данный момент сомнительно, максимум QML, но и он не лишён проблем, в т.ч с экосистемой пакетов и UI-библиотек.

Оракель бугуртил по факту, так как гугель использовал самопальную java вместо той что в openjdk, за что и отгреб, кстати а че забыли как Microsoft хотела провернуть тот же трюк с жабой вкорячив туда activex и прочие свои приблуды отчего пригорело у Sun, и также закончилось в суде... итог если берешь чужое, не нужно его ломать

Ну, понятно что по хорошему надо бэкпортировать свои наработки, но надо ли это гуглу, если эта компания не принадлежит ей? Вы скажете "а вот в линукс ядро бэкпортируют", но так линукс это не корпорация и живёт за счёт донатов от других корпораций, в т.ч гугла.

У гугла хватит денег чтобы купить digia с qt с потрохами, но не хватит мозгов это сделать

Но чето samsung не засцал и вкорячил решетки в tizen отчего тот взлетел на телеках и прочих специфичных вещах, при том что те же решетки стандарт ECMA и даже базовый API и формат байтода Microsoft передала в ECMA, отказавшись от прав на него

Самсунг, думаю, не претендует на лавры софтверной корпорации, наработки которой ...
Лол но гугл не софтверная корпа, а сервисная Что кроме поиска и почты они могут...
Формально все софтовые проекты гугла ей не принадлежат , но по факту 90 денег ...
Софтверной компанией называется та которая софт продает именно как продукт Adobe...
Ну придираться к терминам не обязательно Хорошо, обзавём это как компания кото...
Решают как всегда нюансы гугл хрон не разрабатывала, тупо форкнула webkit app...
Ну а эпл в свою очередь форкнули кедовый kHTML Ключевое слово купили Но раз...
Насчет khtml вкурсе, но когда аппле взялся за него он был не рыба не мясо Клю...
Кстати и tesla не засцала и лицензировала Qt для своих каров...
Ага, сейчас бы вендорам не софтовым корпорациям сцать и не использовать сторон...
Хз электромобили это очень софтверные машинки, так что пора их записывать в их...
в ит...
Так всё таки причём здесь вендоры Я не думаю что тесла переквалифицировалась в...
Гугл не софт корпорация, он использует софт для предаставления услуг, также как ...
Читай внимательнее tesla лицензировала Qt у digia, что позволяет ей пилить св...
Ну а тогда с чего им сцать то вруг К чему тут тесла в целом Qt многие компа...
Затем что гугл не может в софт, подтверждений тому масса перечислять устану п...
А гуглу такая технология не нужна. Надо чтоб издохло. Поэтому вброс для распыления ресурсов.

Минус уже чисто за упоминание кутей как чего-то лаконичного

тю, иксперт всея опеннтов снова имеет мнение! продолжай держать в курсе

На JS надо сравнивать синтаксис JSX от React. Он выигрывает по сравнению с аналогами.

у QML он точно не выигрывает