Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia

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|2.40, Аноним (40), 22:29, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Разрабам опенсорса явно не помешал бы хороший логопед... то mandriva, то pidora, то ubuntu, теперь dahlia...
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|4.54, Аноним (40), 22:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А Microsoft или SAP исконно русские? Или че у одних названия ок, а у других стыд какой то
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|8.87, Аноним (40), 23:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы потом подкалывали меня юбунтой или бубунтой Не спасибо, сам обмазывайся,... текст свёрнут, показать
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|5.70, Я (??), 23:15, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то-то мы всей латвией смеялись над куриным окном перспектив..
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|3.88, Аноним (88), 23:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Разрабам опенсорса явно не помешал бы хороший логопед... то mandriva, то pidora, то ubuntu, теперь dahlia...
Грамотный нейминг - это важно. Не просто придумать локоничное, благозвучное на всех языках название дистрибутива. Этим должен заниматься специально обученные люди.
Предлагайте названия.
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|2.58, ouyyo (?), 23:00, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Шуток про линукс еще не было.
Гугль играюче ваншотнет линукс своим поделием
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|2.9, Аноним (9), 21:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дарт, апач… Ммм, нет, сомневаюсь, не в этом случае. Но микроядра нужны, пусть копаются дальше. Должна же быть какая-то альтернатива QNX,
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|3.15, Аноним (40), 21:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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QNX мертв, как и HP-UX, OS/2, AIX, IRIX, BeOS и прочие герои...не трожь мертвых!
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|4.18, Аноним (9), 21:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не тот QNX, который RTOS, но, тем не менее, оно шевелится, и только пару месяцев назад зарелизилось. Я не знаю, сколько обещаний они выполнили, но вполне живое. Да и AIX, судя по движухе, живее всех живых -- кому-то же потребовалась нормальная работа питона на нём.
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|1.4, Аноним (4), 21:14, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия (работает только в Chrome).
Не-а, не работает и там.
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|2.11, анонимуслинус (?), 21:29, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там dart им не прикопаться. а оболочка чет сильно смахивает на помесь вин7, некоторых частей гнома и кед( совсем чуточку. но первой реакцие было - боже они копирнули семерку))) с другой стороны если будет работать и не тормозить может даже выйдет очень годная DE.
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|3.21, Lex (??), 21:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне прикопаться в т.ч к самому дарту, будущее которого неясно ввиду полной зависимости от гугла и каждой его хотелки.
Другое дело, что дистр получился столь странный и легковесный, что пока толком и обсуждать нечего.
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|4.78, Аноним (-), 23:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то все копируют собственно ChromeOS, но зачем об этом знать.
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|2.12, Аноним (12), 21:32, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О да, лаконичность так лаконичность.
126 строк кода за вычетом комментариев против 100 строк кода за вычетом комментариев.
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|2.13, Аноним (40), 21:32, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Dart по сути это зафейленный ответ гугла сисярпу и жабе, который все еще пытаются сделать вином... хз, может и получится, ведь та же жаба на старте в 90 была также нах никому не нужна... короче вопрос в деньгах сколько гугл вкорячит в Dart
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|2.14, proninyaroslav (ok), 21:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут дарт если проблема в декларативных фреймворках? Сейчас они нынче в моде, достаточно посмотреть как выглядят проекты на ReactJS, SwiftUI, Jetpack Compose и прочие. Дарт даже удобнее для этих целей, так как местами синтаксис пилили для Flutter-целей. Главное в таких фреймворках разбиение на виджеты и методы, чтобы не писать нечитаемое полотно. Ну а QML можно тоже знатно зас*ать если писать на смеси QML + JS, сам QML без JS не может быть сравним с дартом, скорее с XML-подобными декларативными разметками.
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|3.16, Аноним (40), 21:37, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще тупой ход гугла пилить свой ответ Qt в виде flutter, почему бы с Digia не договорится и использовать уже готовый фрейморк который все знают?
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|4.20, proninyaroslav (ok), 21:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думаю что гуглу нужен ещё один висяк в виде сторонней технологии. Разбирательства с Oracle тому пример. Nokia использовала QML, Nemo Mobile и Sailfish как продолжатели тоже, но и активы Qt принадлежали именно Nokia, это не стоит забывать. Сам же Qt как кросс-решение на мобилках и в вебе на данный момент сомнительно, максимум QML, но и он не лишён проблем, в т.ч с экосистемой пакетов и UI-библиотек.
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|5.26, Аноним (40), 22:00, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оракель бугуртил по факту, так как гугель использовал самопальную java вместо той что в openjdk, за что и отгреб, кстати а че забыли как Microsoft хотела провернуть тот же трюк с жабой вкорячив туда activex и прочие свои приблуды отчего пригорело у Sun, и также закончилось в суде... итог если берешь чужое, не нужно его ломать
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|6.28, proninyaroslav (ok), 22:04, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, понятно что по хорошему надо бэкпортировать свои наработки, но надо ли это гуглу, если эта компания не принадлежит ей? Вы скажете "а вот в линукс ядро бэкпортируют", но так линукс это не корпорация и живёт за счёт донатов от других корпораций, в т.ч гугла.
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|7.30, Аноним (40), 22:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У гугла хватит денег чтобы купить digia с qt с потрохами, но не хватит мозгов это сделать
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|7.32, Аноним (40), 22:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но чето samsung не засцал и вкорячил решетки в tizen отчего тот взлетел на телеках и прочих специфичных вещах, при том что те же решетки стандарт ECMA и даже базовый API и формат байтода Microsoft передала в ECMA, отказавшись от прав на него
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|9.41, Аноним (40), 22:31, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Лол но гугл не софтверная корпа, а сервисная Что кроме поиска и почты они могут... текст свёрнут, показать
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|4.23, Аноним (23), 21:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А гуглу такая технология не нужна. Надо чтоб издохло. Поэтому вброс для распыления ресурсов.
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|2.25, Lex (??), 21:51, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Минус уже чисто за упоминание кутей как чего-то лаконичного
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|3.67, Аноним (62), 23:12, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тю, иксперт всея опеннтов снова имеет мнение! продолжай держать в курсе
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|2.83, Аноним (83), 23:37, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На JS надо сравнивать синтаксис JSX от React.
Он выигрывает по сравнению с аналогами.
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|1.10, Аноним (40), 21:28, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Выглядит как не странно не плохо... но кто всерьез думает что винду потеснит? Столькие уже пытались, что пора списки погибших ОС составлять и мемориалы... Вообщем интресно и ненужно
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|2.22, drar (?), 21:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не вытеснит оно ничего и никогда.
Уж сколько таких "проектов" проплывало мимо по течению.
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|1.29, Аноним (40), 22:05, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Походу гугл держит в заложниках дениска попов, что не новость то жабазарешеткой с нескучным синтаксисом, то go с нескучной многопоточность, то flutter с нескучными обоями, то фуджица с нескучным ядро, то нескучные социальные сети, мессенджеры, тысячи их и все овно
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|1.33, DEF (?), 22:21, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не выстрелит. Нужна принципиально новая ОС, на новых революционных решениях и технологиях. А все эти монолитные Оси никогда не составят конкуренции тому же монолитному Линуксу. Для новой ОС нужен и новый ЯП. Это может быть ржавчина или что-нибудь другое, которое пока еще не вышло в свет. Поживем - увидим.
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|2.35, Аноним (40), 22:24, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скажи честно, главное чтобы винду сделали легально бесплатной
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|2.68, анонимуслинус (?), 23:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда следует смотреть на D. потому как раст еще не готов для вещей глубокогго системного уровня типа ядра и прочего. с другой стороны об этом никто не подумает пока не упрутся в предел частот и нанометров в производстве чипов. А пока будут клепать на всем , что под руку попалось хоть на питоне или еще чем скриптовом.
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|1.36, user90 (?), 22:25, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Dart
Я вот не знаю, что это.
> Pangolin
Не, таких слоупочных зверушек мне не нужно))
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|5.46, user90 (?), 22:41, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чот смутно припоминаю.. но вы же могли бы в пару слов охарактерозовить йазык? Вот скажем Perl: не для лохов, позволяет все, чоб вы вам хотелось, если руки прямые)
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|6.57, Аноним (40), 22:55, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Банальный троллинг.... тип brainfuck огонь в прямых руках... учись работать толще или тоньше, но не так постно
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|2.49, Аноним (-), 22:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Dart
> Я вот не знаю, что это.
Мертворожденный уродец. Дух которого так и не находит покоя.
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|3.56, user90 (?), 22:53, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так ЧТО ЭТО блин?? Вот там развелось, Go всякие.. я дебил, не могу понять.
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|1.61, NotaBug (ok), 23:09, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит как овно, плоское кислотное овно типа манжары. Впрочем спасибо гуглю и его андроиду, из-за них я окончательно отказался от смартфонов.
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|1.64, Аноним (64), 23:09, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>настоящее время основные усилия сосредоточены на создании собственной пользовательской оболочки Pangolin, написанной на языке Dart с использованием фреймворка Flutter.
Лишь бы ядно не писать. Зачем нам какой-то флаттер, лучше бы Qt и кеды под фуксию портировали.
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