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Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia

03.11.2020 20:24

Проект dahliaOS нацелен на создание новой операционной системы, комбинирующей технологии из GNU/Linux и ОС Fuchsia. Наработки проекта написаны на языке Dart и распространяются под лицензией Apache 2.0. Сборки dahliaOS формируются в двух вариантах - для систем с UEFI (158 МБ) и старых систем/виртуальных машин (115 МБ). Базовый дистрибутив dahliaOS собирается на базе ядра Linux и типового системного окружения GNU. Параллельно развиваются сборки на базе микроядра Zircon и окружения из ОС Fuchsia, которые доступны для Raspberry Pi 4, msm8917 и некоторых других устройств.

В настоящее время основные усилия сосредоточены на создании собственной пользовательской оболочки Pangolin, написанной на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Оболочка в том числе поддерживает мозаичных режим компоновки окон. В качестве основы задействованы наработки проекта Capybara и собственная система управления окнами, написанная с нуля. Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия (работает только в Chrome).

Оболочка может запускаться в системах с ядром Linux и микроядром Zircon, развиваемым проектом Fuchsia. Для дистрибутива также развивается ряд приложений, большинство из которых написаны на Dart и Flutter. Например, проектом развивается файловый менеджер, конфигуратор, текстовый редактор, эмулятор терминала, приложение для управления виртуальными машинами и контейнерами, мультимедийный проигрыватель и каталог приложений.

Для запуска сторонних программ в окружении Pangolin предлагается встроенная поддержка изолированных контейнеров, в которых можно запустить любое не связанное с dahliaOS приложение. Для систем с UEFI поставляется приложение system-recovery, позволяющее в случае проблем с системой автоматически загрузить свежий образ dahliaOS и загрузиться с его использованием.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.8
  4. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  5. OpenNews: Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia
  6. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54021-dahlia
Ключевые слова: dahlia, fuchsia, pangolin, flutter, dart
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:05, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Про ДОХЛУЮ ос уже пошутили?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 22:29, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Разрабам опенсорса явно не помешал бы хороший логопед... то mandriva, то pidora, то ubuntu, теперь dahlia...
     
     
  • 3.50, Timoteo Cirkla (ok), 22:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разработчики эти не русскоязычные, если вы вдруг не знали.
     
     
  • 4.54, Аноним (40), 22:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Microsoft или SAP исконно русские? Или че у одних названия ок, а у других стыд какой то
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 23:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft - название ок? с тобой все ясно
     
     
  • 6.80, Аноним (40), 23:29, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu в компании друзей и девушек не стыдно произносить?
     
     
  • 7.85, Аноним (62), 23:43, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому? тебе? и почему?
     
     
  • 8.87, Аноним (40), 23:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы потом подкалывали меня юбунтой или бубунтой Не спасибо, сам обмазывайся,... текст свёрнут, показать
     
  • 5.70, Я (??), 23:15, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то-то мы всей латвией смеялись над куриным окном перспектив..
     
     
  • 6.82, Аноним (40), 23:30, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Негражданина ответ
     
  • 3.88, Аноним (88), 23:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разрабам опенсорса явно не помешал бы хороший логопед... то mandriva, то pidora, то ubuntu, теперь dahlia...

    Грамотный нейминг - это важно. Не просто придумать локоничное, благозвучное на всех языках название дистрибутива. Этим должен заниматься специально обученные люди.
    Предлагайте названия.

     
  • 2.58, ouyyo (?), 23:00, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Шуток про линукс еще не было.
    Гугль играюче ваншотнет линукс своим поделием
     
     
  • 3.76, Онаним (?), 23:21, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Камшотнет
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:08, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это получается первый дистр для Фуксии и Линукса вместе?
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:10, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Линуксокапец не загорами
     
     
  • 2.6, заминированный тапок (ok), 21:25, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    особенно когда кругом равнина
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дарт, апач… Ммм, нет, сомневаюсь, не в этом случае. Но микроядра нужны, пусть копаются дальше. Должна же быть какая-то альтернатива QNX,
     
     
  • 3.15, Аноним (40), 21:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    QNX мертв, как и HP-UX, OS/2, AIX, IRIX, BeOS и прочие герои...не трожь мертвых!
     
     
  • 4.18, Аноним (9), 21:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не тот QNX, который RTOS, но, тем не менее, оно шевелится, и только пару месяцев назад зарелизилось. Я не знаю, сколько обещаний они выполнили, но вполне живое. Да и AIX, судя по движухе, живее всех живых -- кому-то же потребовалась нормальная работа питона на нём.
     
     
  • 5.31, заминированный тапок (ok), 22:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не просто шевелится, оно ещё и за некислые $ продаётся ведущим мировым автоконцернам (и не только)
     
     
  • 6.34, Аноним (40), 22:22, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое... давай пруфы
     
  • 2.27, Лунный модуль ядра (?), 22:02, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же. В стиральных машинах, образно выражаясь, он вполне себе хорошо прописался.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:14, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия (работает только в Chrome).

    Не-а, не работает и там.

     
  • 1.5, Аноним (5), 21:19, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >flutter

    где диванные эксперты у которых оно везде тормозит?

     
     
  • 2.11, анонимуслинус (?), 21:29, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там dart им не прикопаться. а оболочка чет сильно смахивает на помесь вин7, некоторых частей гнома и кед( совсем чуточку. но первой реакцие было  - боже они копирнули семерку))) с другой стороны если будет работать и не тормозить может даже выйдет очень годная DE.
     
     
  • 3.21, Lex (??), 21:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне прикопаться в т.ч к самому дарту, будущее которого неясно ввиду полной зависимости от гугла и каждой его хотелки.

    Другое дело, что дистр получился столь странный и легковесный, что пока толком и обсуждать нечего.

     
  • 3.24, НяшМяш (ok), 21:51, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит 1 в 1 как PhoenixOS или PrimeOS.
     
     
  • 4.78, Аноним (-), 23:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то все копируют собственно ChromeOS, но зачем об этом знать.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:26, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Dart (js, c, c++, c#, java и подобные) - синтаксически плохой выбор для создания интерфейса
    Посмотрите, какой символьно замусореный код начинается даже в часах:
    https://github.com/dahlia-os/pangolin-desktop/blob/master/lib/applications/clo

    А потом на гораздо более лаконичное это (хотя оно тоже далеко не идеал):
    https://doc.qt.io/qt-5/qtdoc-demos-clocks-content-clock-qml.html

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:32, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О да, лаконичность так лаконичность.

    126 строк кода за вычетом комментариев против 100 строк кода за вычетом комментариев.

     
  • 2.13, Аноним (40), 21:32, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dart по сути это зафейленный ответ гугла сисярпу и жабе, который все еще пытаются сделать вином... хз, может и получится, ведь та же жаба на старте в 90 была также нах никому не нужна... короче вопрос в деньгах сколько гугл вкорячит в Dart
     
  • 2.14, proninyaroslav (ok), 21:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут дарт если проблема в декларативных фреймворках? Сейчас они нынче в моде, достаточно посмотреть как выглядят проекты на ReactJS, SwiftUI, Jetpack Compose и прочие. Дарт даже удобнее для этих целей, так как местами синтаксис пилили для Flutter-целей. Главное в таких фреймворках разбиение на виджеты и методы, чтобы не писать нечитаемое полотно. Ну а QML можно тоже знатно зас*ать если писать на смеси QML + JS, сам QML без JS не может быть сравним с дартом, скорее с XML-подобными декларативными разметками.
     
     
  • 3.16, Аноним (40), 21:37, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще тупой ход гугла пилить свой ответ Qt в виде flutter, почему бы с Digia не договорится и использовать уже готовый фрейморк который все знают?
     
     
  • 4.17, Аноним (40), 21:39, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Велосипеды сэр!
     
  • 4.20, proninyaroslav (ok), 21:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю что гуглу нужен ещё один висяк в виде сторонней технологии. Разбирательства с Oracle тому пример. Nokia использовала QML, Nemo Mobile и Sailfish как продолжатели тоже, но и активы Qt принадлежали именно Nokia, это не стоит забывать. Сам же Qt как кросс-решение на мобилках и в вебе на данный момент сомнительно, максимум QML, но и он не лишён проблем, в т.ч с экосистемой пакетов и UI-библиотек.
     
     
  • 5.26, Аноним (40), 22:00, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оракель бугуртил по факту, так как гугель использовал самопальную java вместо той что в openjdk, за что и отгреб, кстати а че забыли как Microsoft хотела провернуть тот же трюк с жабой вкорячив туда activex и прочие свои приблуды отчего пригорело у Sun, и также закончилось в суде... итог если берешь чужое, не нужно его ломать
     
     
  • 6.28, proninyaroslav (ok), 22:04, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, понятно что по хорошему надо бэкпортировать свои наработки, но надо ли это гуглу, если эта компания не принадлежит ей? Вы скажете "а вот в линукс ядро бэкпортируют", но так линукс это не корпорация и живёт за счёт донатов от других корпораций, в т.ч гугла.
     
     
  • 7.30, Аноним (40), 22:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гугла хватит денег чтобы купить digia с qt с потрохами, но не хватит мозгов это сделать
     
  • 7.32, Аноним (40), 22:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но чето samsung не засцал и вкорячил решетки в tizen отчего тот взлетел на телеках и прочих специфичных вещах, при том что те же решетки стандарт ECMA и даже базовый API и формат байтода Microsoft передала в ECMA, отказавшись от прав на него
     
     
  • 8.38, proninyaroslav (ok), 22:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунг, думаю, не претендует на лавры софтверной корпорации, наработки которой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (40), 22:31, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол но гугл не софтверная корпа, а сервисная Что кроме поиска и почты они могут... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.45, proninyaroslav (ok), 22:40, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формально все софтовые проекты гугла ей не принадлежат , но по факту 90 денег ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.51, Аноним (40), 22:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софтверной компанией называется та которая софт продает именно как продукт Adobe... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.65, proninyaroslav (ok), 23:10, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну придираться к терминам не обязательно Хорошо, обзавём это как компания кото... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.73, Аноним (40), 23:18, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решают как всегда нюансы гугл хрон не разрабатывала, тупо форкнула webkit app... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.81, proninyaroslav (ok), 23:29, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а эпл в свою очередь форкнули кедовый kHTML Ключевое слово купили Но раз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.84, Аноним (40), 23:40, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет khtml вкурсе, но когда аппле взялся за него он был не рыба не мясо Клю... текст свёрнут, показать
     
  • 9.44, Аноним (40), 22:39, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати и tesla не засцала и лицензировала Qt для своих каров... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.47, proninyaroslav (ok), 22:42, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, сейчас бы вендорам не софтовым корпорациям сцать и не использовать сторон... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.48, Аноним (40), 22:44, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз электромобили это очень софтверные машинки, так что пора их записывать в их... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.52, Аноним (40), 22:49, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в ит... текст свёрнут, показать
     
  • 12.53, proninyaroslav (ok), 22:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё таки причём здесь вендоры Я не думаю что тесла переквалифицировалась в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.55, Аноним (40), 22:52, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл не софт корпорация, он использует софт для предаставления услуг, также как ... текст свёрнут, показать
     
  • 13.60, Аноним (40), 23:06, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай внимательнее tesla лицензировала Qt у digia, что позволяет ей пилить св... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.69, proninyaroslav (ok), 23:15, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а тогда с чего им сцать то вруг К чему тут тесла в целом Qt многие компа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.75, Аноним (40), 23:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем что гугл не может в софт, подтверждений тому масса перечислять устану п... текст свёрнут, показать
     
  • 4.23, Аноним (23), 21:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А гуглу такая технология не нужна. Надо чтоб издохло. Поэтому вброс для распыления ресурсов.
     
  • 2.25, Lex (??), 21:51, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Минус уже чисто за упоминание кутей как чего-то лаконичного
     
     
  • 3.67, Аноним (62), 23:12, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тю, иксперт всея опеннтов снова имеет мнение! продолжай держать в курсе
     
  • 2.83, Аноним (83), 23:37, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На JS надо сравнивать синтаксис JSX от React.

    Он выигрывает по сравнению с аналогами.

     
     
  • 3.86, Аноним (62), 23:45, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у QML он точно не выигрывает
     

  • 1.10, Аноним (40), 21:28, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит как не странно не плохо... но кто всерьез думает что винду потеснит? Столькие уже пытались, что пора списки погибших ОС составлять и мемориалы... Вообщем интресно и ненужно
     
     
  • 2.22, drar (?), 21:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не вытеснит оно ничего и никогда.
    Уж сколько таких "проектов" проплывало мимо по течению.
     

  • 1.29, Аноним (40), 22:05, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Походу гугл держит в заложниках дениска попов, что не новость то жабазарешеткой с нескучным синтаксисом, то go с нескучной многопоточность, то flutter с нескучными обоями, то фуджица с нескучным ядро, то нескучные социальные сети, мессенджеры, тысячи их и все овно
     
  • 1.33, DEF (?), 22:21, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не выстрелит. Нужна принципиально новая ОС, на новых революционных решениях и технологиях. А все эти монолитные Оси никогда не составят конкуренции тому же монолитному Линуксу. Для новой ОС нужен и новый ЯП. Это может быть ржавчина или что-нибудь другое, которое пока еще не вышло в свет. Поживем - увидим.
     
     
  • 2.35, Аноним (40), 22:24, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажи честно, главное чтобы винду сделали легально бесплатной
     
  • 2.37, Аноним (40), 22:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust? Серйозно? Ну ты шутник
     
  • 2.68, анонимуслинус (?), 23:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда следует смотреть на D. потому как раст еще не готов для вещей глубокогго системного уровня типа ядра и прочего. с другой стороны об этом никто не подумает пока не упрутся в предел частот и нанометров в производстве чипов. А пока будут клепать на всем , что под руку попалось хоть на питоне или еще чем скриптовом.
     

  • 1.36, user90 (?), 22:25, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Dart

    Я вот не знаю, что это.

    > Pangolin

    Не, таких слоупочных зверушек мне не нужно))

     
     
  • 2.39, Аноним (40), 22:27, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dart по сути мертв, поэтому неудивительно
     
     
  • 3.42, user90 (?), 22:31, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все таки, что скажет йузер Опеннета?)
     
     
  • 4.43, Аноним (40), 22:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что НЕНУЖОН нам dart ваш!
     
     
  • 5.46, user90 (?), 22:41, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чот смутно припоминаю.. но вы же могли бы в пару слов охарактерозовить йазык? Вот скажем Perl: не для лохов, позволяет все, чоб вы вам хотелось, если руки прямые)
     
     
  • 6.57, Аноним (40), 22:55, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банальный троллинг.... тип brainfuck огонь в прямых руках... учись работать толще или тоньше, но не так постно
     
     
  • 7.59, user90 (?), 23:05, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я б поспорил) Ты на чОм-то пишешь?) - И высниться, что петон.
     
     
  • 8.63, Аноним (40), 23:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петон Да ты походу нюфаг поколения доллара по 80 и нефти по 30 какой петон П... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, user90 (?), 23:17, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ответишь, когда бакс будет 100 Пистон редко видел такую транскибцию Н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.77, Аноним (40), 23:25, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечу что это еще не предел, так как рубль за предыдущие 100 лет обесценился по... текст свёрнут, показать
     
  • 10.79, Аноним (9), 23:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по транскибция у тебя просто дисграфия прогрессирует Петон никто и ник... текст свёрнут, показать
     
  • 2.49, Аноним (-), 22:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Dart
    > Я вот не знаю, что это.

    Мертворожденный уродец. Дух которого так и не находит покоя.

     
     
  • 3.56, user90 (?), 22:53, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ЧТО ЭТО блин?? Вот там развелось, Go всякие.. я дебил, не могу понять.
     
     
  • 4.71, Аноним (62), 23:16, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, ты именно тот самый
     
     
  • 5.74, user90 (?), 23:19, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас я выпью джина пожалуй.. ты чат не попутал?
     

  • 1.61, NotaBug (ok), 23:09, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как овно, плоское кислотное овно типа манжары. Впрочем спасибо гуглю и его андроиду, из-за них я окончательно отказался от смартфонов.
     
  • 1.64, Аноним (64), 23:09, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >настоящее время основные усилия сосредоточены на создании собственной пользовательской оболочки Pangolin, написанной на языке Dart с использованием фреймворка Flutter.

    Лишь бы ядно не писать. Зачем нам какой-то флаттер, лучше бы Qt и кеды под фуксию портировали.

     
  • 1.66, Аноним (40), 23:11, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а че там насчет сишных дыреней?
     

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