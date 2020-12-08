The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества

08.12.2020 23:04

Компания Google сообщила о расширении открытой модели разработки операционной системы Fuchsia. Отныне кроме сотрудников Google в разработке Fuchsia смогут принимать участие и представители сообщества, изменения от которых будут приниматься в проект. Для упрощения общения с разработчиками введены в строй публичные списки рассылки и система отслеживания ошибок. Разработана модель управления проектом, описывающая механизмы принятия решений.

Также опубликован план дальнейшей разработки Fuchsia, в котором отмечены основные направления развития и приоритеты. Среди первичных задач отмечена разработка фреймворка для драйверов устройств, которые можно будет обновлять отдельно от ядра системы, а также улучшение производительности файловых систем и расширение средств ввода для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что в рамках проекта Fuchsia компанией Google развивается универсальная операционная система, способная работать на любых типах устройств, от рабочих станций и смартфонов до встраиваемой и потребительской техники. Разработка ведётся с учётом опыта создания платформы Android и учитывает недостатки в области масштабирования и обеспечения безопасности.

Система базируется на микроядре Zircon, основанного на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для совместимости с Linux в Fuchsia предлагается библиотека Machina, которая позволяет запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине, формируемой при помощи гипервизора на базе ядра Zircon и спецификаций Virtio, по аналогии с тем, как организован запуск Linux-приложений в Chrome OS.

Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia
  3. OpenNews: Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов
  4. OpenNews: ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google
  5. OpenNews: Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia
  6. OpenNews: Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54223-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    можно будет мобильные приложения для fuchsia на rust писать
     
     
  • 2.3, анонимуслинус (?), 23:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    закинте вы этот зас'rast'ый язык . ога? чет распиарили лишку и в каждой бочке затычка.
     
     
  • 3.11, анонимуслинус (?), 00:27, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а растаманов все больше. смотри как заминусовали вражины)))) ахахах кстати там штаты помоему каннабис хотят вынести из списка наркотиков, может это как то связано с увеличением количества растаманолв? хорошая идейка кажется. надо расследовать, а то они в последнее время все взбесились. чурастаманы вот так будет правильнее.))
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:37, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но растафанатики ничего кроме хеллоу ворлдов не напишут.
     
     
  • 3.13, анонимуслинус (?), 00:32, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не я видел что то серьезне, но чел не фанатик так взял поэксперементировать. но да фанатики не смогут. лучше пусть питон возьмут там от них проблем меньше будет.))
     
  • 2.8, Anon546e (?), 23:44, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rustаманы из всех щелей лезут?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:21, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    операционная система здорового человека
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:59, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С микроядром? У вас странное понимание "здоровья".
     

  • 1.4, Kuromi (ok), 23:31, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Первое же изменение - патч Бармина?

    "Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC."

    Ну то есть тотальная огороженность и DRM, ясненько.

     
  • 1.5, Аноним (7), 23:31, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Похоже на закрытие проекта.
     
     
  • 2.14, Kuromi (ok), 00:46, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сливают сообществу? Вот только зачем оно ему? Тот же Tizen до сих недалеко ушел от статуса призрака, появляется иногда украдкой в самсунговских продуктах и все.
    Допускаю, что Гугл побаивался что Фатальные Недостатки (ТМ) Андроида создадут кому-то конкурентные преимущества...но пока что конкурентов не наблюдается (Даже Хуавей со своей Гармонией ничего пока не добились), так что решили расслабиться?
     
     
  • 3.15, SmartTvDeveloper (?), 00:49, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tizen ваще-та на всех Самгнуснутых телевизорах стоит
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tizen сейчас стандарт-дефакто в самсунговских телевизорах. Так же как WebOS никуда не делся - он в телевизорах LG. Просто сузили специализацию и сменили приоритеты.
     

  • 1.9, Albertio (ok), 23:49, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > FAT на языке Go

    Страшно

     
  • 1.10, Аноним (10), 23:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > писали новую ос, ибо жава тормозит
    > графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:52, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно интерфейс надо писать не на переоптимизированном джаваскрипте и не на легаси джаве. А на своем ни с кем несовместимым DSL и самим его доить
     
     
  • 3.22, n242name (?), 01:35, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Dart, будет следующим JS, очередной костыль... вермишель из скобочек и запятых - это очередной креатив веб-макаки
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:27, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется что писать системные компоненты на языке со сборщиком мусора это плохая идея.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 00:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато появляется поле для будущей оптимизации
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:10, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело Redox OS на Rust...
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 02:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То ли дело Redox OS на Rust...

    Или мягкое тепло ...


     

  • 1.20, Аноним (20), 01:05, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ишь ты, с барского плеча, помещик разрешил принимать изменения.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 02:12, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Холопы, запрягайтесь за механизмы свои с мозгами электрическими, да стучите пальцами аки кони копытами раз уж царь смилостивился да изволил принять писания ваши сатанинские.
     

  • 1.23, Аноним (23), 01:43, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не взлетит... никто в здравом уме не будет переписывать приложения на новую ОС, только потому что она стильная, модная, молодежная... пример тому tizen, win mobile, symbian anna, meego, palmos тысячи их
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 02:17, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, они дофига времени профукали, когда первый раз заикнулись о своей ОС. Потому что в тот момент я увидел, что документации практически не было. Да и сейчас, беглый осмотр кроме простенького helloworld в три строчки ничем не поможет. Современные приложения это не helloworld в три строчки, а сеть, чтение файлов, кастомизация UI и т.п. Они заглохнут еще на несколько лет, пока не напишут примеров нормальных приложений. ИМХО.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 03:34, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие вёдра будет продавать гугл, под то и будут писать хомячки. Иначе бы все только на симбе и писали.
     
  • 2.27, Аноним (28), 03:32, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никто в здравом уме не будет переписывать приложения на новую ОС

    Весь мир пишет под симбиан, тут гугля покупает ведро: "никто в здравом уме не будет переписывать приложения на новую ОС" :) смишно, да?

     
     
  • 3.29, Аноним (26), 04:09, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно, что историю андроида вы не знаете. Андроид это наработки множества компаний, например, был знаком с людьми, которые писали этот андроид до того момента когда его так стали именовать в Моторолле. В случае с Фуксией ощущение такое, что ее пилят от силы 15 человек и никто из них не удосужился написать нормальные примеры программ, аля MVP, который _покупателям_ понравится.

    Забавный факт, что на https://fuchsia.dev/ официальном сайте нету ни одного скриншота, не то что видео как это все выглядит. Теперь вопрос, сколько людей верят просто на слово гуглу, что фуксия это что-то невероятное? Ответ очевиден, это те же люди, которые работают на инвест-фондовых рынках. Да, их мало, да, у них много денег, но история доткомов из памяти видимо у них выпала. Поздравляю.

     

  • 1.30, Аноньимъ (ok), 04:33, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

    Это шизофрения.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру