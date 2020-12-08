В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества

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|2.3, анонимуслинус (?), 23:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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закинте вы этот зас'rast'ый язык . ога? чет распиарили лишку и в каждой бочке затычка.
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|3.11, анонимуслинус (?), 00:27, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а растаманов все больше. смотри как заминусовали вражины)))) ахахах кстати там штаты помоему каннабис хотят вынести из списка наркотиков, может это как то связано с увеличением количества растаманолв? хорошая идейка кажется. надо расследовать, а то они в последнее время все взбесились. чурастаманы вот так будет правильнее.))
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|2.7, Аноним (7), 23:37, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, но растафанатики ничего кроме хеллоу ворлдов не напишут.
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|3.13, анонимуслинус (?), 00:32, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не я видел что то серьезне, но чел не фанатик так взял поэксперементировать. но да фанатики не смогут. лучше пусть питон возьмут там от них проблем меньше будет.))
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|1.4, Kuromi (ok), 23:31, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Первое же изменение - патч Бармина?
"Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC."
Ну то есть тотальная огороженность и DRM, ясненько.
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|2.14, Kuromi (ok), 00:46, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сливают сообществу? Вот только зачем оно ему? Тот же Tizen до сих недалеко ушел от статуса призрака, появляется иногда украдкой в самсунговских продуктах и все.
Допускаю, что Гугл побаивался что Фатальные Недостатки (ТМ) Андроида создадут кому-то конкурентные преимущества...но пока что конкурентов не наблюдается (Даже Хуавей со своей Гармонией ничего пока не добились), так что решили расслабиться?
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|3.17, Аноним (17), 00:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Tizen сейчас стандарт-дефакто в самсунговских телевизорах. Так же как WebOS никуда не делся - он в телевизорах LG. Просто сузили специализацию и сменили приоритеты.
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|1.10, Аноним (10), 23:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> писали новую ос, ибо жава тормозит
> графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter
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|2.16, Аноним (16), 00:52, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно интерфейс надо писать не на переоптимизированном джаваскрипте и не на легаси джаве. А на своем ни с кем несовместимым DSL и самим его доить
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|3.22, n242name (?), 01:35, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Dart, будет следующим JS, очередной костыль... вермишель из скобочек и запятых - это очередной креатив веб-макаки
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|1.12, Аноним (12), 00:27, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется что писать системные компоненты на языке со сборщиком мусора это плохая идея.
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|2.25, Аноним (25), 02:12, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Холопы, запрягайтесь за механизмы свои с мозгами электрическими, да стучите пальцами аки кони копытами раз уж царь смилостивился да изволил принять писания ваши сатанинские.
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|1.23, Аноним (23), 01:43, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не взлетит... никто в здравом уме не будет переписывать приложения на новую ОС, только потому что она стильная, модная, молодежная... пример тому tizen, win mobile, symbian anna, meego, palmos тысячи их
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|2.26, Аноним (26), 02:17, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, они дофига времени профукали, когда первый раз заикнулись о своей ОС. Потому что в тот момент я увидел, что документации практически не было. Да и сейчас, беглый осмотр кроме простенького helloworld в три строчки ничем не поможет. Современные приложения это не helloworld в три строчки, а сеть, чтение файлов, кастомизация UI и т.п. Они заглохнут еще на несколько лет, пока не напишут примеров нормальных приложений. ИМХО.
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|3.28, Аноним (28), 03:34, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие вёдра будет продавать гугл, под то и будут писать хомячки. Иначе бы все только на симбе и писали.
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|2.27, Аноним (28), 03:32, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никто в здравом уме не будет переписывать приложения на новую ОС
Весь мир пишет под симбиан, тут гугля покупает ведро: "никто в здравом уме не будет переписывать приложения на новую ОС" :) смишно, да?
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|3.29, Аноним (26), 04:09, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смешно, что историю андроида вы не знаете. Андроид это наработки множества компаний, например, был знаком с людьми, которые писали этот андроид до того момента когда его так стали именовать в Моторолле. В случае с Фуксией ощущение такое, что ее пилят от силы 15 человек и никто из них не удосужился написать нормальные примеры программ, аля MVP, который _покупателям_ понравится.
Забавный факт, что на https://fuchsia.dev/ официальном сайте нету ни одного скриншота, не то что видео как это все выглядит. Теперь вопрос, сколько людей верят просто на слово гуглу, что фуксия это что-то невероятное? Ответ очевиден, это те же люди, которые работают на инвест-фондовых рынках. Да, их мало, да, у них много денег, но история доткомов из памяти видимо у них выпала. Поздравляю.
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|1.30, Аноньимъ (ok), 04:33, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.
Это шизофрения.
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