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Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов

11.09.2020 09:32

На конференции HDC 2020 компания объявила о расширении планов, касающихся операционной системы Harmony, анонсированной в прошлом году. Помимо изначально заявленных портативных устройств и продуктов интернета вещей (IoT), таких как дисплеи, носимые устройства, умные колонки и инфо-системы автомобилей, разрабатываемая ОС также будет применяться и на смартфонах.

Тестирование SDK для разработки мобильных приложений для Harmony начнётся в конце 2020 года, а первые смартфоны на базе новой ОС планируется выпустить в октябре 2021 года. Отмечается, что новая ОС уже готова для IoT-устройств с объёмом оперативной памяти от 128KB до 128MB, в апреле 2021 года начнётся продвижение варианта для устройств с объёмом памяти от 128MB до 4GB, а в октябре для устройств, с ОЗУ больше 4GB.

Напомним, что проект Harmony находится в разработке начиная с 2017 года и представляет собой микроядерную операционную систему, которую можно рассматривать как конкурента ОС Fuchsia от Google. Платформа будет опубликована в исходных текстах как полностью открытый проект с независимым управлением (Huawei уже развивает открытый LiteOS для IoT-устройств). Код платформы будет передан под покровительство некоммерческой организации China Open Atomic Open Source Foundation. Huawei считает, что Android не так хорош для мобильных устройств из-за излишне большого объёма кода, устаревшего планировщика процессов и вопросов фрагментации платформы.

Особенности Harmony:

  • Ядро системы верифицировано на уровне формальной логики/математики для минимизации риска появления уязвимостей. Верификация проведена с использованием методов, которые обычно используются при разработке критически важных систем в таких областях, как авиация и космонавтика, и позволяют добиться соответствия уровню защищённости EAL 5+.
  • Микроядро изолированно от внешних устройств. Система отделена от оборудования и даёт возможность разработчикам создавать приложения, которые можно использовать на различных категориях устройств без создания отдельных пакетов.
  • Микроядро реализует только планировщик и IPC, а всё остальное вынесено в системные сервисы, большая часть которых выполняется в пространстве пользователя.
  • В качестве планировщика задач предлагается минимизирующий задержки детерминистический движок распределения ресурсов (Deterministic Latency Engine), анализирующий нагрузку в режиме реального времени и использующий методы предсказания поведения приложений. По сравнению с другими системами планировщик позволяет добиться сокращения задержек на 25.7% и снизить флуктуации задержек на 55.6%.
  • Для обеспечения связи между микроядром и внешними сервисами ядра, такими как ФС, сетевой стек, драйверы и подсистема запуска приложений, применяется IPC, который по заявлениям компании работает в пять раз быстрее, чем IPC в Zircon, и в три раза быстрее, чем IPC в QNX.
  • Вместо обычно применяемого четырёхуровневого стека протоколов для уменьшения накладных расходов в Harmony задействована упрощённая одноуровневая модель на основе распределённой виртуальной шины, обеспечивающей взаимодействие с оборудованием, таким как экраны, камеры, звуковые платы и т.п.
  • В системе не предоставляется доступ пользователей на уровне root.
  • Для сборки приложения применяется собственный компилятор Arc, который поддерживает код на языках C, C++, Java, JavaScript и Kotlin.
  • Для создания приложений для различных классов устройств, таких как телевизоры, смартфоны, умные часы, автомобильные информационные системы и т.п, будет предоставлен собственный универсальный фреймворк для разработки интерфейсов и SDK с интегрированной средой разработки. Инструментарий позволит автоматически адаптировать приложения для разных экранов, элементов управления и методов взаимодействия с пользователем. Также упоминается предоставление инструментов для адаптации для Harmony существующих Android-приложений с минимальными изменениями.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.xda-developers.com...)
  2. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  3. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei
  5. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
  6. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53692-harmony
Ключевые слова: harmony, huawei
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  • 1.1, Залупа (?), 09:39, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть Huawei  не нужна "наша" Аврорушка?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:49, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Они никогда и не обещали использовать Аврору для себя. Речь была о каких-то специальных поставках для чиновников и сводилась к тому, что "за ваши деньги поставим что угодно".
     

  • 1.2, nebularia (ok), 09:42, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В системе не предоставляется доступ пользователей на уровне root.

    Странный какой-то пункт. Типа все системные настройки только через прошивку?

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:24, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всмысле? Сейчас Huawei и в Android не дает доступ к root, как и Samsung которая по факту при доступе к root отключает NFC и часть других функций (т.е. root == поломка телефона). Но не знаю как кто, а я не вижу смысл в телефоне без root, разве что бабушкам/дедушкам покупать.
     
     
  • 3.36, iPony129412 (?), 10:53, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Но не знаю как кто, а я не вижу смысл в телефоне без root, разве что бабушкам/дедушкам покупать.

    Ну не все же #FF0000-глазые эти самые.
    Раньше, и для бабушек была проблема на Android без root.
    Обновят часовые пояса и привет... В Android 10 только сделали.

     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:42, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    >В системе не предоставляется доступ пользователей на уровне root.

    Читай как "Комания Huawei оставляет за собой полное и единоличное право внесения любых изменений в систему. Права пользователя ограничены просмотром рекламы и наполнением БД личной информацией."

     
     
  • 2.8, Онаним (?), 09:47, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так в общем оно так и есть.
     
  • 2.16, очень плохая дорога (?), 10:05, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С первым пунктом вы не ошиблись. Со вторым проявили досадную близорукость - какие еще у пользователя могут быть - ПРАВА? Это его ОБЯЗАННОСТЬ!

    Он пользователь, и мы его будем - пользовать.
    А не будет просматривать и наполнять - отключим интернет!

    P.S. Кстати, мы уже договорились о поставках в ваши школы, больницы, и министерство обороны, разумеется.

     
  • 2.23, Аноним (23), 10:15, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа в Ведроиде по-другому, ага
     
     
  • 3.26, A.Stahl (ok), 10:18, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа я что-то говорил про "Ведроид", ага
     

  • 1.4, слакварявод (ok), 09:43, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше ОС- больше конкуренции! Эти андроедовские свистелкоперделки- то, кругые иконки, то-квадратные иконки уже заманали...
     
     
  • 2.7, m.makhno (ok), 09:44, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    iconpack-и — обязательная часть ОС, конечно
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:08, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Больше ОС- больше конкуренции!

    Больше зондов - больше способов проникновения!
    Поправил, не благодари.

     
     
  • 3.25, vitektm (?), 10:17, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу две ОС поставишь на смартфон ??? Ждем инструкцию на ютуб!
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 10:57, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мультибут и вот уже с двух сторон e-boot!
     

  • 1.5, m.makhno (ok), 09:43, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Huawei считает, что Android не так хорош для мобильных устройств из-за излишне большого объёма кода, устаревшего планировщика процессов и вопросов фрагментации платформы

    ... и американских санкций конечно

     
     
  • 2.11, 123 (??), 09:57, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трамп специально начал войну с Китаем для повышения конкуренции. Он республиканец, они за бизнес и компании, а демократы за единство народов и прочую левацкую муть т.е за монополии.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:03, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не тешьте себя надеждами, Трам - в демократической партии состоит, так же как и Байден. Это Клинтон - в республиканской партии. Просто Трамп не политик а бизнесмес, какого хрена он в политику полез - одному ему известно.
     
  • 3.15, Аноним (13), 10:04, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а демократы за единство народов и прочую левацкую муть т.е за монополии.

    Демократы левые? С каких это пор?
    *Смех в демократической партии США*

     
     
  • 4.18, . (?), 10:08, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не левые, а именно леваки.
    Левые - они за гражданские свободы, независимость бизнесов и все такое.

    А дерьмократы не являются ни левыми, ни демократами. Отнять и поделить, под видом заботки о ниграх, климате и прочей брехни.

     
     
  • 5.27, erakry (?), 10:19, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    узнаю Латынинский слог.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:44, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний пункт что-то слишком сахарный, чтобы быть правдой. Наверное, всё как обычно, и работать это не будет в ближайшие 100 миллионов лет. Остальное конечно прекрасно, но приложения точно не оценят и внесут свои поправки в сей замечательный концепт.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:57, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работать это не будет

    Очевидно, что то, как фукнционируют Windows и Android, Вы считаете работой?

     

  • 1.12, СССР (?), 09:59, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    главное что бы кутя работала там ))
     
  • 1.14, КО (?), 10:04, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока нормальные батарейки не сделают - всё гумно
     
     
  • 2.22, очень плохая дорога (?), 10:13, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы-то тут причем?!

    Батарейки японцы делают. Из нашего лития и на наших заводах, у них остров маленький, после взрыва может не остаться кому дорабатывать.

    Кстати, нам они - нормальные делают (мы и не требуем от них чудес), взрываются в карманах, обратите внимание, не наши модели. Наши даже в самолете возить пока можно.


     
     
  • 3.39, Анотолей (?), 11:14, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Интересная инфа, можно подробностей? Про «нас» - это про Россию или кого-то другого? И модели/коммерческие названия таких продуктов? Если что, не из праздного интереса спрашиваю, действительно есть нужда в хороших аккумах в мелкосерийном производстве
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:06, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Загрузчик заблокирован, рута нет, а так да полный опенсорц
     
     
  • 2.20, очень плохая дорога (?), 10:10, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, конечно опен - смотрите, вот - стоя на коленях, вы можете умолять нас принять ваши нужные и полезные патчи. Разьве это не так же, как в привычном вам линуксе?

    А, да - и "не нравится - сделай форк!" мы тоже умеем говорить!

     

  • 1.21, nuzhny (?), 10:13, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Tizen ещё живой?
     
     
  • 2.32, mos87 (ok), 10:46, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если гнусмас не перестал выпускать телевизоры то да
     
  • 2.35, iPony129412 (?), 10:51, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как. Во всяких часах и телевизорах у Samsung не плохо себя чувствует.

    Со смартфонами так себе. В последний раз Samsung Z4 в 2017 году вышел чисто для Индии и с тех пор всё.

     

  • 1.24, Аноним (23), 10:15, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно посмотреть
     
  • 1.28, Fracta1L (ok), 10:22, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Энтересно, что у них выйдет в реале.
     
  • 1.30, Аноним (30), 10:34, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никто не кричит о Раст? День прошел зря!
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:46, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем кричать о том, что и так очевидно
     
  • 2.42, Ordu (ok), 11:20, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты спас день. Покричал о раст.
     

  • 1.31, mos87 (ok), 10:45, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кетай таки выходит на?
     
  • 1.34, mos87 (ok), 10:48, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё универсально - работает везде, неудобно нигде.
    Разница только в том что раньше и не работало.
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:02, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для сборки приложения применяется собственный компилятор Arc, который поддерживает код на языках C, C++, Java, JavaScript и Kotlin.

    Это как вообще, ребята?

     
  • 1.40, Аноним (40), 11:17, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего ничего не написано про зонды детектирующие каждый чих пользователя?

    Уверен, сейчас начнут минусовать те, кто не понимает, что такое приватность, мол, "кому твои фотки нужны".

     
  • 1.41, Анотолей (?), 11:19, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По описанию похоже, что они за базу микроядро seL4 брали. Хз как они так смогли его IPC оптимизировать... Главное, чтобы эти показатели не были как китайские мА. А так, конечно, любопытно будет поковырять.
     
  • 1.43, Im banana man (?), 11:22, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту ОС хоть кто-то видел в глаза?
     
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