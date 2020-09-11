Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов

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|2.9, Аноним (9), 09:49, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Они никогда и не обещали использовать Аврору для себя. Речь была о каких-то специальных поставках для чиновников и сводилась к тому, что "за ваши деньги поставим что угодно".
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|1.2, nebularia (ok), 09:42, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В системе не предоставляется доступ пользователей на уровне root.
Странный какой-то пункт. Типа все системные настройки только через прошивку?
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|2.29, Аноним (29), 10:24, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всмысле? Сейчас Huawei и в Android не дает доступ к root, как и Samsung которая по факту при доступе к root отключает NFC и часть других функций (т.е. root == поломка телефона). Но не знаю как кто, а я не вижу смысл в телефоне без root, разве что бабушкам/дедушкам покупать.
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|3.36, iPony129412 (?), 10:53, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Но не знаю как кто, а я не вижу смысл в телефоне без root, разве что бабушкам/дедушкам покупать.
Ну не все же #FF0000-глазые эти самые.
Раньше, и для бабушек была проблема на Android без root.
Обновят часовые пояса и привет... В Android 10 только сделали.
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|1.3, A.Stahl (ok), 09:42, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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>В системе не предоставляется доступ пользователей на уровне root.
Читай как "Комания Huawei оставляет за собой полное и единоличное право внесения любых изменений в систему. Права пользователя ограничены просмотром рекламы и наполнением БД личной информацией."
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|2.16, очень плохая дорога (?), 10:05, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С первым пунктом вы не ошиблись. Со вторым проявили досадную близорукость - какие еще у пользователя могут быть - ПРАВА? Это его ОБЯЗАННОСТЬ!
Он пользователь, и мы его будем - пользовать.
А не будет просматривать и наполнять - отключим интернет!
P.S. Кстати, мы уже договорились о поставках в ваши школы, больницы, и министерство обороны, разумеется.
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|1.4, слакварявод (ok), 09:43, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше ОС- больше конкуренции! Эти андроедовские свистелкоперделки- то, кругые иконки, то-квадратные иконки уже заманали...
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|2.19, Аноним (19), 10:08, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Больше ОС- больше конкуренции!
Больше зондов - больше способов проникновения!
Поправил, не благодари.
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|1.5, m.makhno (ok), 09:43, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Huawei считает, что Android не так хорош для мобильных устройств из-за излишне большого объёма кода, устаревшего планировщика процессов и вопросов фрагментации платформы
... и американских санкций конечно
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|2.11, 123 (??), 09:57, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Трамп специально начал войну с Китаем для повышения конкуренции. Он республиканец, они за бизнес и компании, а демократы за единство народов и прочую левацкую муть т.е за монополии.
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|3.13, Аноним (13), 10:03, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Не тешьте себя надеждами, Трам - в демократической партии состоит, так же как и Байден. Это Клинтон - в республиканской партии. Просто Трамп не политик а бизнесмес, какого хрена он в политику полез - одному ему известно.
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|3.15, Аноним (13), 10:04, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а демократы за единство народов и прочую левацкую муть т.е за монополии.
Демократы левые? С каких это пор?
*Смех в демократической партии США*
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|4.18, . (?), 10:08, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не левые, а именно леваки.
Левые - они за гражданские свободы, независимость бизнесов и все такое.
А дерьмократы не являются ни левыми, ни демократами. Отнять и поделить, под видом заботки о ниграх, климате и прочей брехни.
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|1.6, Аноним (6), 09:44, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последний пункт что-то слишком сахарный, чтобы быть правдой. Наверное, всё как обычно, и работать это не будет в ближайшие 100 миллионов лет. Остальное конечно прекрасно, но приложения точно не оценят и внесут свои поправки в сей замечательный концепт.
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|2.10, Аноним (10), 09:57, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> работать это не будет
Очевидно, что то, как фукнционируют Windows и Android, Вы считаете работой?
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|2.22, очень плохая дорога (?), 10:13, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мы-то тут причем?!
Батарейки японцы делают. Из нашего лития и на наших заводах, у них остров маленький, после взрыва может не остаться кому дорабатывать.
Кстати, нам они - нормальные делают (мы и не требуем от них чудес), взрываются в карманах, обратите внимание, не наши модели. Наши даже в самолете возить пока можно.
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|3.39, Анотолей (?), 11:14, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Интересная инфа, можно подробностей? Про «нас» - это про Россию или кого-то другого? И модели/коммерческие названия таких продуктов? Если что, не из праздного интереса спрашиваю, действительно есть нужда в хороших аккумах в мелкосерийном производстве
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|2.20, очень плохая дорога (?), 10:10, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, конечно опен - смотрите, вот - стоя на коленях, вы можете умолять нас принять ваши нужные и полезные патчи. Разьве это не так же, как в привычном вам линуксе?
А, да - и "не нравится - сделай форк!" мы тоже умеем говорить!
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|2.35, iPony129412 (?), 10:51, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё как. Во всяких часах и телевизорах у Samsung не плохо себя чувствует.
Со смартфонами так себе. В последний раз Samsung Z4 в 2017 году вышел чисто для Индии и с тех пор всё.
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|1.34, mos87 (ok), 10:48, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё универсально - работает везде, неудобно нигде.
Разница только в том что раньше и не работало.
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|1.38, Аноним (38), 11:02, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для сборки приложения применяется собственный компилятор Arc, который поддерживает код на языках C, C++, Java, JavaScript и Kotlin.
Это как вообще, ребята?
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|1.40, Аноним (40), 11:17, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чего ничего не написано про зонды детектирующие каждый чих пользователя?
Уверен, сейчас начнут минусовать те, кто не понимает, что такое приватность, мол, "кому твои фотки нужны".
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|1.41, Анотолей (?), 11:19, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По описанию похоже, что они за базу микроядро seL4 брали. Хз как они так смогли его IPC оптимизировать... Главное, чтобы эти показатели не были как китайские мА. А так, конечно, любопытно будет поковырять.
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