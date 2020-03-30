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Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei

30.03.2020 21:44

Компания Huawei представила Linux-дистрибутив openEuler 20.03, который стал первым выпуском, который будет сопровождаться в рамках длительного цикла поддержки (LTS). Обновления пакетов для openEuler 20.03 будут выпускаться до 31 марта 2024 года. Репозитории и установочные iso-образы (x86_64 и aarch64) доступны для свободной загрузки с предоставлением исходных текстов пакетов. Исходные тексты специфичных для дистрибутива компонентов размещены в сервисе Gitee.

openEuler базируется на наработках коммерческого дистрибутива EulerOS, который является ответвлением от пакетной базы CentOS и оптимизирован для использования на серверах с процессорами ARM64. Применяемые в дистрибутиве EulerOS методы защиты сертифицированы Министерством общественной безопасности КНР, а также признаны соответствующими требованиям CC EAL4+ (Германия), NIST CAVP (США) и CC EAL2+ (США). EulerOS является одной из пяти операционных систем (EulerOS, macOS, Solaris, HP-UX и IBM AIX) и единственным дистрибутивом Linux, сертифицированных комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03.

Отличия openEuler от CentOS довольно существенны и не ограничиваются проведением ребрендинга. Например, в openEuler поставляется модифицированное ядро Linux 4.19, systemd 243, bash 5.0 и рабочий стол на основе GNOME 3.30. Внесено много специфичных для ARM64 оптимизаций, часть которых уже передана в основные кодовые базы ядра Linux, GCC, OpenJDK и Docker.

Среди заявленных преимуществ openEuler:

  • Ориентация на достижение максимальной производительности на многоядерных системах и высокий параллелизм обработки запросов. Оптимизация механизма управления файловым кэшем дала возможность избавиться от лишних блокировок и поднять число параллельно обрабатываемых запросов в Nginx на 15%.
  • Интегрированная библиотека KAE, позволяющая использовать аппаратные ускорители Hisilicon Kunpeng для ускорения производительности различных алгоритмов (криптографические операции, регулярные выражения, сжатие и т.п.) от 10% до 100%.
  • Упрощённый инструментарий управления изолированными контейнерами iSulad, сетевой конфигуратор clibcni и runtime lcr (Lightweight Container Runtime, совместим с OCI, но в отличие от runc написан на Си и использует gRPC). При использовании легковесных контейнеров iSulad отмечается ускорение запуска контейнеров до 35% и снижение потребления памяти до 68%.
  • Оптимизированная сборка OpenJDK, демонстрирующая увеличение производительности на 20% за счёт модернизированной системы управления памятью и применения расширенных оптимизаций при компиляции.
  • Система автоматической оптимизации настроек A-Tune, использующая методы машинного обучения для тюнинга параметров работы системы. По тестам Huawei автоматическая оптимизация настроек в зависимости от сценария использования системы демонстрирует увеличение эффективности до 30%.
  • Поддержка различных аппаратных архитектур, таких как процессоры Kunpeng и x86 (в будущем ожидается увеличения числа поддерживаемых архитектур).

Компания Huawei также объявила о появлении четырёх коммерческих редакций openEuler - Kylin Server OS, iSoft Server OS, deepinEuler и EulixOS Server, подготовленных сторонними производителями Kylinsoft, iSoft, Uniontech и ISCAS (Institute of Software Chinese Academy of Sciences), которые подключились к работе сообщества, развивающего openEuler. Компания Huawei изначально преподносит openEuler как открытый совместный проект, развиваемый при участии сообщества. В настоящее время уже приступили к работе курирующие openEuler технический комитет, комитет обеспечения безопасности и общественный секретариат.

При сообществе планируется создать службы сертификации, обучения и технической поддержки. LTS-выпуски планируют формировать раз в два года, а развивающие функциональность версии - раз в полгода. Проектом также принято обязательство по первоочередной передаче изменений в Upstream и возвращению всех разработок сообществу в форме открытых проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.huawei.com/en/pres...)
  2. OpenNews: Huawei опубликовал новый Linux-дистрибутив openEuler
  3. OpenNews: Компания Huawei предложила новую ФС EROFS для ядра Linux
  4. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
  5. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  6. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52637-openeuler
Ключевые слова: openeuler, huawei, centos
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:47, 30/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    О, а это уже интересно. С самого начала был их фанатом, все-таки годные бюджетные девайсы у них и прошивка не такая зарекламленная и напичканная китайским хламом как MIUI.
     
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