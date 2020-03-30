Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei

Компания Huawei представила Linux-дистрибутив openEuler 20.03, который стал первым выпуском, который будет сопровождаться в рамках длительного цикла поддержки (LTS). Обновления пакетов для openEuler 20.03 будут выпускаться до 31 марта 2024 года. Репозитории и установочные iso-образы (x86_64 и aarch64) доступны для свободной загрузки с предоставлением исходных текстов пакетов. Исходные тексты специфичных для дистрибутива компонентов размещены в сервисе Gitee. openEuler базируется на наработках коммерческого дистрибутива EulerOS, который является ответвлением от пакетной базы CentOS и оптимизирован для использования на серверах с процессорами ARM64. Применяемые в дистрибутиве EulerOS методы защиты сертифицированы Министерством общественной безопасности КНР, а также признаны соответствующими требованиям CC EAL4+ (Германия), NIST CAVP (США) и CC EAL2+ (США). EulerOS является одной из пяти операционных систем (EulerOS, macOS, Solaris, HP-UX и IBM AIX) и единственным дистрибутивом Linux, сертифицированных комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03. Отличия openEuler от CentOS довольно существенны и не ограничиваются проведением ребрендинга. Например, в openEuler поставляется модифицированное ядро Linux 4.19, systemd 243, bash 5.0 и рабочий стол на основе GNOME 3.30. Внесено много специфичных для ARM64 оптимизаций, часть которых уже передана в основные кодовые базы ядра Linux, GCC, OpenJDK и Docker. Среди заявленных преимуществ openEuler: Ориентация на достижение максимальной производительности на многоядерных системах и высокий параллелизм обработки запросов. Оптимизация механизма управления файловым кэшем дала возможность избавиться от лишних блокировок и поднять число параллельно обрабатываемых запросов в Nginx на 15%.

Интегрированная библиотека KAE, позволяющая использовать аппаратные ускорители Hisilicon Kunpeng для ускорения производительности различных алгоритмов (криптографические операции, регулярные выражения, сжатие и т.п.) от 10% до 100%.

Упрощённый инструментарий управления изолированными контейнерами iSulad, сетевой конфигуратор clibcni и runtime lcr (Lightweight Container Runtime, совместим с OCI, но в отличие от runc написан на Си и использует gRPC). При использовании легковесных контейнеров iSulad отмечается ускорение запуска контейнеров до 35% и снижение потребления памяти до 68%.

Оптимизированная сборка OpenJDK, демонстрирующая увеличение производительности на 20% за счёт модернизированной системы управления памятью и применения расширенных оптимизаций при компиляции.

Система автоматической оптимизации настроек A-Tune, использующая методы машинного обучения для тюнинга параметров работы системы. По тестам Huawei автоматическая оптимизация настроек в зависимости от сценария использования системы демонстрирует увеличение эффективности до 30%.

Поддержка различных аппаратных архитектур, таких как процессоры Kunpeng и x86 (в будущем ожидается увеличения числа поддерживаемых архитектур). Компания Huawei также объявила о появлении четырёх коммерческих редакций openEuler - Kylin Server OS, iSoft Server OS, deepinEuler и EulixOS Server, подготовленных сторонними производителями Kylinsoft, iSoft, Uniontech и ISCAS (Institute of Software Chinese Academy of Sciences), которые подключились к работе сообщества, развивающего openEuler. Компания Huawei изначально преподносит openEuler как открытый совместный проект, развиваемый при участии сообщества. В настоящее время уже приступили к работе курирующие openEuler технический комитет, комитет обеспечения безопасности и общественный секретариат. При сообществе планируется создать службы сертификации, обучения и технической поддержки. LTS-выпуски планируют формировать раз в два года, а развивающие функциональность версии - раз в полгода. Проектом также принято обязательство по первоочередной передаче изменений в Upstream и возвращению всех разработок сообществу в форме открытых проектов.



