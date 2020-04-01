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Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего

01.04.2020 12:21

Компания Huawei совместно с исследователями из Университетского колледжа Лондона ведёт разработку сетевого протокола NEW IP, который учитывает тенденции развития телекоммуникационных устройств будущего и повсеместное распространение устройств интернета вещей, систем дополненной реальности и голографических коммуникаций. Проект изначально позиционируется как международный, в котором могут принять участие любые исследователи и заинтересованные компании. Сообщается, что новый протокол передан на рассмотрение в Международный союз электросвязи (ITU), но он будет готов для тестирования не раньше 2021 года.

Протокол NEW IP предоставляет более эффективные механизмы адресации и управления трафиком, а также решает проблему организации взаимодействия разнотипных сетей в условиях роста фрагментации глобальной сети. Всё более актуальной становится проблема обмена информацией между разнородными сетями, такими как сети устройств интернета-вещей, промышленные, сотовые и спутниковые сети, в которых могут применяться собственные стеки протоколов.

Например, для IoT сетей желательно использование коротких адресов для экономии памяти и ресурсов, промышленные сети вообще избавляются от IP для повышения эффективности обмена данными, спутниковые сети не могут использовать фиксированную адресацию из-за постоянного перемещения узлов. Частично проблемы попытаются решить при помощи протокола 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks), но без динамической адресации, он не настолько эффективен, как хотелось бы.

Второй решаемой в NEW IP проблемой является то, что IP ориентирован на идентификацию физических объектов в привязке к их местоположению, и не рассчитан на идентификацию виртуальных объектов, таких как контент и сервисы. Для абстрагирования сервисов от IP-адресов предлагаются различные механизмы маппинга, которые лишь усложняют систему и создают дополнительные угрозы приватности. Как решение для улучшения доставки контента развиваются архитектуры ICN (Information-Centric Networking), такие как NDN (Named Data Networking) и MobilityFirst, предлагающие использовать иерархическую адресацию, которые не решают проблему с доступном к мобильному (перемещаемому) контенту, создают дополнительную нагрузку на маршрутизаторы или не позволяют установить end-to-end соединения между мобильными пользователями.

Третьей задачей, которую призван решить NEW IP, является тонкое управление качеством сервиса. В будущих системах интерактивной коммуникации потребуются более гибкие механизмы управления пропускной способностью, требующие применения разных методов обработки в контексте отдельных сетевых пакетов.

Отмечаются три ключевые особенности NEW IP:

  • IP-адреса переменной длины, способствующие организации обмена данными между различными типами сетей (например, для взаимодействия устройств интернета вещей в домашней сети могут использоваться короткие адреса, а для обращения глобальным ресурсам длинны). Не обязательность указания адреса источники или адреса назначения (например, для экономии ресурсов при отправке данных с датчика).
  • Допускается определение разной семантики адресов. Например, помимо классического формата IPv4/IPv6, можно использовать вместо адреса уникальные идентификаторы сервиса. Данные идентификаторы обеспечивают привязку на уровне обработчиков и сервисов, не привязываясь к конкретному местоположению серверов и устройств. Идентификаторы сервисов позволяют обойтись без DNS и маршрутизировать запрос к ближайшему обработчику, соответствующему указанному идентификатору. Например, датчики в умном доме могут отправлять статистику определённому сервису без определения его адреса в классическом понимании. Адресоваться могут как физические (компьютеры, смартфоны, датчики), так и виртуальные объекты (контент, сервисы).

    По сравнению с IPv4/IPv6 в плане обращения к сервисам в NEW IP отмечаются следующие преимущества: Более быстрое выполнение запроса за счёт прямого обращения по адресу сервиса без ожидания на определение адреса в DNS. Поддержка динамического развёртывания сервисов и контента - NEW IP адресует данные на основании принципа "что нужно", а не "где получить", что кардинально отличается от принятой в IP маршрутизации, основанной на знании точного местоположения (IP-адреса) ресурса. Построение сетей с оглядкой на информацию о сервисах, которая учитывается при расчёте таблиц маршрутизации.

  • Возможность определения произвольных полей в заголовке IP-пакета. Заголовок допускает прикрепление идентификаторов функций (FID, Function ID), применяемых для обработки содержимого пакета, а также привязываемых к функциям метаданных (MDI - Metadata Index и MD - Metadata). Например, в метаданных может быть определены требования к качеству сервиса, в соответствии с которыми при адресации по типу сервиса будет выбран обработчик, обеспечивающий максимальную пропускную способность.

    В качестве примеров привязываемых функций приводятся ограничение крайнего срока (deadline) для пересылки пакета и определение максимального размера очереди во время пересылки. Маршрутизатор во время обработки пакета будет использовать для каждой функции свои метаданные - для вышеприведённых примеров в метаданных будет передана дополнительная информация о крайнем сроке доставки пакета или максимально допустимой длине сетевой очереди.

Растиражированные в СМИ сведения о встроенных возможностях, обеспечивающих блокировку ресурсов, способствующих деанонимизации и вводящих обязательную аутентификацию, в доступной технической спецификации не упоминаются и, судя по всему, являются домыслами. Технически NEW IP лишь предоставляет больше гибкости при создании расширений, поддержка которых определяется производителями маршрутизаторов и программного обеспечения. В контексте возможности смены IP для обхода блокировок, блокировка по идентификатору сервиса может сравниться с блокировкой доменного имени в DNS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.engadget.com/2020-...)
  2. OpenNews: Компания Google развивает новый сетевой протокол QUIC
  3. OpenNews: Bloomberg заявил о возможном бэкдоре в оборудовании Huawei (опровергнуто)
  4. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
  5. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  6. OpenNews: RIPE выделил последний свободный блок IPv4
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52648-newip
Ключевые слова: newip, huawei, tcpip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:46, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –27 +/
    Давно было пора уже делать следующий шаг.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:58, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Умаодан ?
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 13:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Следующий шаг в великом китайском фаерволе, а не то что вы подумали. И сам ты чемодан.
     
  • 2.16, asdasdasd (?), 13:12, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Он уже давно есть и называется IPv6.
    P.S. Если вы не в курсе, то IPv6 это не просто +2 байта.
     
     
  • 3.18, ыва (?), 13:20, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс два байта - это mac
     
  • 2.50, Vas Yan (?), 15:27, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в джейсончик его, в джейнсончик - хватит уже сублимировать.
     

  • 1.2, Нанобот (ok), 12:49, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    IPv8? учитывая темпы внедрения IPv6, перспективы очень туманные
     
     
  • 2.38, внедрения (?), 14:07, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Около 30% по статистике гугля. Все тормозится жадными провайдерами.

    Кто побежит внедрять это китайскую хрень - вопрос открытый, разве что компартия обяжет в принудительном порядке.

     
     
  • 3.41, Аноним84701 (ok), 14:42, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Около 30% по статистике гугля. Все тормозится жадными провайдерами.

    Вообще-то, первый RFC ipv6 появился в 1995
    https://tools.ietf.org/html/rfc1883
    а поддержка была еще в XP / win2000 SP1 (емнип) -- так что про темпы внедрения вполне верно подмеченно.

     
  • 3.47, rvs2016 (ok), 15:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все тормозится жадными провайдерами

    Это не главная причина торможения внедрения IPv6.
    Главная причина в том, что ничто не мешает работать с IPv4.
    Вот если бы что-то начало мешать (компартия бы запретила IPv4 или инопланетяне уничтожили бы все маршрутизаторы, работающие с IPv4) или если бы IPv6 посулил бы выгоду, то его внедрили бы "за 2 часа". :-)

     

  • 1.3, Аноним (12), 12:49, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Последний абзац про домыслы... Речь про Huawei - китайскую компанию.
    Как там с интернетом в Китае ?
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 12:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что если китайцы в документе не написали, что "мы будем следить за вами бледнолицые, и заблочим кого захотим". Значит это домыслы все просто.
     
  • 2.7, anonymous (??), 12:53, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я похожую новость еще вчера видел в заголовках новостей.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:54, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то тут в комментах её писал. Видимо сподобился на полную статью.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:57, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Если разработку ведёт китаец, это не значит, что он обязательно встроит зонд.

    Вообщем-то никто так и не доказал, что Huawei вставляет зонды. Вброс блумберг про бэкдор давно уже все опровергли, а введённые в США санкции связаны исключительно с поставкой оборудование в Иран, в обход экономичкской блокады.

     
     
  • 3.14, Аноним (12), 13:04, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивность простительна детям.
    Huawei китайская компания с гос. поддержкой (ангажированно). И видя, как развивается китайский интернет последние 20 лет, что-то другого от них ожидать ?
     
     
  • 4.19, Аноним (10), 13:21, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Аргументация из разряда "фашисты пили воду, значит все кто пьёт воду фашисты".
     
     
  • 5.23, Аноним (12), 13:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наивность, а теперь ещё и утрирование.

    p.s.:
    По ссылке на источник забавные комментарии.

     
     
  • 6.35, Аноним (10), 14:04, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас какая-то излишняя уверенность в теории заговоров, преобладающая над здравым смыслом. Не все люди только и думают как нагадить, украсть и вставить зонд. То что компания из Китая ровным счётом ни о чём не говорит, а придумки, что правительство заставляет вставлять бэкдоры - это только тараканы в вашей голове. Найдут бэкдор, тогда и поговорим. А пока - это лишь глословное словоблудие.
     
  • 5.26, Аноним (12), 13:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас пока что интернет не как в Китае. Анализируйте информацию из разных источников (критическое мышление полезно).
     
  • 5.43, Ag (ok), 14:57, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, тут скорее такой посыл: фашисты гнобили всех расово/национально "неполноценных" у себя дома. Значит придя в другие страны скорее всего они будут проводить ту же политику.
     
  • 5.48, rvs2016 (ok), 15:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аргументация из разряда "фашисты пили воду,
    > значит все кто пьёт воду фашисты".

    Во-во! Они и свастику присвоили себе. Запретить!

     
  • 3.24, Аноним (1), 13:28, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно компания Apple которая вставляет зонды в свои китайские версии айфонов, для китайского же правительства, не может рассказать Трампу что это правда. А не тиражируют это потому что могут испортит Apple репутацию. И Apple только поэтому в Китае и продается еще со своим собственным стором. И это при том что сервисы того же гугла заблокированы в Китае даже Google Play.

    Велика вероятность что Хуавей просто отказалась вставлять американские бекдоры к себе. А в америке не могут просто так сказать что мы знаем про бекдоры потому что нам за них выкатили такой ценник что мы не потянули.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:51, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не взлетит
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 12:53, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тогда в Китае партия выпустит указ: "Все на новый айпи". И все перейдут на новый айпи. И тут уже проблема с великим китайским фаерволом решена сама собой.
     

  • 1.11, InuYasha (?), 12:57, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересная (и закономерная) тенденция - дополнения ДАННЫХ информацией о том КАК их обрабатывать. Всё больше метаданных и новый ИП в этом плане напоминает Матрёшку (MKV). Это очень радует т.к. может улучшить ситуацию с подстраиваемой совместимостью.
    С другой стороны, Хуавей...
     
     
  • 2.31, user (??), 13:39, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и DRM метаданные.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:03, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    с первым апреля?
     
     
  • 2.27, Аноним (1), 13:32, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим коронавирусом все забыли про 1 апреля.
     
  • 2.36, все такойже ононим как и всегда (?), 14:05, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оригинал новости датирован 30 марта
     

  • 1.15, Урри (?), 13:09, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как насчет лицензии на протокол? А то знаем мы этих китайцев.
     
  • 1.17, user90 (?), 13:17, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Каша кокая-то.

    Ладо Huawei, а "исследователи из Университетского колледжа Лондона" тут вообще каким боком?

     
     
  • 2.20, Р (?), 13:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очевидно так называемые БРИТАНСКИЕ ученые
     
  • 2.21, ыва (?), 13:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что, это лучшая шутка на первое апреля. Даже лучше банк про анальныхе кары, за нарушение карантина.
     
     
  • 3.22, ыва (?), 13:24, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банк = баек
     
  • 3.52, rvs2016 (ok), 15:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока что, это лучшая шутка на первое апреля.

    Кстати. А ежегодная опеннетовская подборка первоапрельских компьютерных шуток уже прошла ли сегодня (а то я что-то не заметил) или свежий выпуск шуток выйдет в печать ближе к вечеру?

     
  • 2.28, Аноним (28), 13:35, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бейсик изобрели
     
  • 2.30, Аноним (1), 13:37, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таким что туда отправили несколько Китайцев учится/работать. И теперь с помощью них пытаются толкнуть стандарт.
     
     
  • 3.32, Аноним (12), 13:51, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати:
    https://tjournal.ru/stories/155019-kitay-cenzura-slezy
     
  • 2.42, Коровавирус (?), 14:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозги британские, бабло китайское. Ну, или наоборот.
     

  • 1.29, zanswer (?), 13:37, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы не первое апреля, то я бы сказал, что они решили оживить OSI CLNS/CLNP. :)))
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:07, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Описанный в статье документ от 30 марта.
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:56, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NEW IP будет работать через великий китайский firewall
     
  • 1.39, gogo (?), 14:21, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При локальном трафике экономия нескольких байт на укороченной "локальной" форме адреса выглядит смешно.

    Парадигма "что нужно", а не "где получить" звучит заманчиво, а на практике упирается  в 2 вопроса:
    1. могу ли я достаточно четко сформулировать средствами протокола, что мне нужно?
    2. будет ли мне дано именно то, что мне нужно, или же выдан ближайших суррогат?

    Внесение дополнительных полей в каждый из пакетов - вообще бредом кажется. На картинке-примере пакеты маршрутизируются в зависимости от требуемой ширины канала. Но зачем это делать на уровне КАЖДОГО ПАКЕТА? Такое имеет смысл на уровень више, то есть на уровне соединения.

    В общем, китайцы наворотили всего, что только смогли придумать. Не вдаваясь в подробности, действительно ли это кому-то необходимо...

     
  • 1.40, Аноним (40), 14:33, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Идентификаторы сервисов позволяют обойтись без DNS и маршрутизировать
    >запрос к ближайшему обработчику, соответствующему указанному
    >идентификатору

    А маршрутизаторы значит должны хранить все эти идентификаторы сервисов, чтобы знать в какой порт перенаправлять пакет? Я боюсь, что в нынешнем интернете имён гораздо больше чем IPv4-адресов, не говоря уже о том, что сейчас они адресуют только группы адресов значительного размера.

     
  • 1.44, rvs2016 (ok), 15:04, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Не обязательность указания адреса источника
    > или адреса назначения (например, для экономии
    > ресурсов при отправке данных с датчика).

    Вот это да...!
    И как тогда узнать - какой датчик отправил информацию? Отправлять идентификатор датчика? Укоротили сообщение улением адреса датчика, зато обратно удлинили его добавлением идентификатора. В итоге ничего не выиграли, но работу по созданию нового протокола проделали. Ну круто же! 😆

     
  • 1.45, rvs2016 (ok), 15:09, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создают дополнительную нагрузку на маршрутизаторы

    А усложнение алгоритмов из-за "разной семантики адресов" и т.п. разве дополнительную нагрузку на маршрутизаторы не создаст?

    > Допускается определение разной семантики адресов.
    > Например, помимо классического формата IPv4/IPv6,
    > можно использовать вместо адреса уникальные
    > идентификаторы сервиса

    ...и так далее...
    (пустую строку после 2-й цитаты перед строкой "...и так далее..." я не вставлял - её зачем-то в моё сообщение вставляет програма Опеннета)

     
  • 1.46, Коломойский (?), 15:12, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а если Huawei поменять на DARPA, местные анонимы остались бы довольны ?
     
     
  • 2.49, Аноним (12), 15:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда столько сторонников китайского на OPENnet ?
    Когнитивный диссонанс.
     

  • 1.51, Аноним (51), 15:29, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $ date +%Y-%m-%d
    2020-04-01

    ну-ну

     

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