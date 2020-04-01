Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего

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|3.25, Аноним (1), 13:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Следующий шаг в великом китайском фаерволе, а не то что вы подумали. И сам ты чемодан.
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|2.16, asdasdasd (?), 13:12, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Он уже давно есть и называется IPv6.
P.S. Если вы не в курсе, то IPv6 это не просто +2 байта.
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|2.38, внедрения (?), 14:07, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Около 30% по статистике гугля. Все тормозится жадными провайдерами.
Кто побежит внедрять это китайскую хрень - вопрос открытый, разве что компартия обяжет в принудительном порядке.
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|3.47, rvs2016 (ok), 15:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все тормозится жадными провайдерами
Это не главная причина торможения внедрения IPv6.
Главная причина в том, что ничто не мешает работать с IPv4.
Вот если бы что-то начало мешать (компартия бы запретила IPv4 или инопланетяне уничтожили бы все маршрутизаторы, работающие с IPv4) или если бы IPv6 посулил бы выгоду, то его внедрили бы "за 2 часа". :-)
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|1.3, Аноним (12), 12:49, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Последний абзац про домыслы... Речь про Huawei - китайскую компанию.
Как там с интернетом в Китае ?
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|2.6, Аноним (1), 12:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что если китайцы в документе не написали, что "мы будем следить за вами бледнолицые, и заблочим кого захотим". Значит это домыслы все просто.
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|3.9, Аноним (1), 12:54, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то тут в комментах её писал. Видимо сподобился на полную статью.
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|2.10, Аноним (10), 12:57, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Если разработку ведёт китаец, это не значит, что он обязательно встроит зонд.
Вообщем-то никто так и не доказал, что Huawei вставляет зонды. Вброс блумберг про бэкдор давно уже все опровергли, а введённые в США санкции связаны исключительно с поставкой оборудование в Иран, в обход экономичкской блокады.
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|3.14, Аноним (12), 13:04, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наивность простительна детям.
Huawei китайская компания с гос. поддержкой (ангажированно). И видя, как развивается китайский интернет последние 20 лет, что-то другого от них ожидать ?
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|4.19, Аноним (10), 13:21, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Аргументация из разряда "фашисты пили воду, значит все кто пьёт воду фашисты".
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|5.23, Аноним (12), 13:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наивность, а теперь ещё и утрирование.
p.s.:
По ссылке на источник забавные комментарии.
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|6.35, Аноним (10), 14:04, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас какая-то излишняя уверенность в теории заговоров, преобладающая над здравым смыслом. Не все люди только и думают как нагадить, украсть и вставить зонд. То что компания из Китая ровным счётом ни о чём не говорит, а придумки, что правительство заставляет вставлять бэкдоры - это только тараканы в вашей голове. Найдут бэкдор, тогда и поговорим. А пока - это лишь глословное словоблудие.
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|5.26, Аноним (12), 13:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас пока что интернет не как в Китае. Анализируйте информацию из разных источников (критическое мышление полезно).
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|5.43, Ag (ok), 14:57, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, тут скорее такой посыл: фашисты гнобили всех расово/национально "неполноценных" у себя дома. Значит придя в другие страны скорее всего они будут проводить ту же политику.
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|5.48, rvs2016 (ok), 15:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Аргументация из разряда "фашисты пили воду,
> значит все кто пьёт воду фашисты".
Во-во! Они и свастику присвоили себе. Запретить!
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|3.24, Аноним (1), 13:28, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну конечно компания Apple которая вставляет зонды в свои китайские версии айфонов, для китайского же правительства, не может рассказать Трампу что это правда. А не тиражируют это потому что могут испортит Apple репутацию. И Apple только поэтому в Китае и продается еще со своим собственным стором. И это при том что сервисы того же гугла заблокированы в Китае даже Google Play.
Велика вероятность что Хуавей просто отказалась вставлять американские бекдоры к себе. А в америке не могут просто так сказать что мы знаем про бекдоры потому что нам за них выкатили такой ценник что мы не потянули.
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|2.8, Аноним (1), 12:53, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Тогда в Китае партия выпустит указ: "Все на новый айпи". И все перейдут на новый айпи. И тут уже проблема с великим китайским фаерволом решена сама собой.
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|1.11, InuYasha (?), 12:57, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересная (и закономерная) тенденция - дополнения ДАННЫХ информацией о том КАК их обрабатывать. Всё больше метаданных и новый ИП в этом плане напоминает Матрёшку (MKV). Это очень радует т.к. может улучшить ситуацию с подстраиваемой совместимостью.
С другой стороны, Хуавей...
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|1.17, user90 (?), 13:17, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Каша кокая-то.
Ладо Huawei, а "исследователи из Университетского колледжа Лондона" тут вообще каким боком?
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|2.20, Р (?), 13:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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очевидно так называемые БРИТАНСКИЕ ученые
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|2.21, ыва (?), 13:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока что, это лучшая шутка на первое апреля. Даже лучше банк про анальныхе кары, за нарушение карантина.
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|3.52, rvs2016 (ok), 15:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока что, это лучшая шутка на первое апреля.
Кстати. А ежегодная опеннетовская подборка первоапрельских компьютерных шуток уже прошла ли сегодня (а то я что-то не заметил) или свежий выпуск шуток выйдет в печать ближе к вечеру?
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|2.30, Аноним (1), 13:37, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таким что туда отправили несколько Китайцев учится/работать. И теперь с помощью них пытаются толкнуть стандарт.
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|1.29, zanswer (?), 13:37, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если бы не первое апреля, то я бы сказал, что они решили оживить OSI CLNS/CLNP. :)))
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|1.39, gogo (?), 14:21, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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При локальном трафике экономия нескольких байт на укороченной "локальной" форме адреса выглядит смешно.
Парадигма "что нужно", а не "где получить" звучит заманчиво, а на практике упирается в 2 вопроса:
1. могу ли я достаточно четко сформулировать средствами протокола, что мне нужно?
2. будет ли мне дано именно то, что мне нужно, или же выдан ближайших суррогат?
Внесение дополнительных полей в каждый из пакетов - вообще бредом кажется. На картинке-примере пакеты маршрутизируются в зависимости от требуемой ширины канала. Но зачем это делать на уровне КАЖДОГО ПАКЕТА? Такое имеет смысл на уровень више, то есть на уровне соединения.
В общем, китайцы наворотили всего, что только смогли придумать. Не вдаваясь в подробности, действительно ли это кому-то необходимо...
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|1.40, Аноним (40), 14:33, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Идентификаторы сервисов позволяют обойтись без DNS и маршрутизировать
>запрос к ближайшему обработчику, соответствующему указанному
>идентификатору
А маршрутизаторы значит должны хранить все эти идентификаторы сервисов, чтобы знать в какой порт перенаправлять пакет? Я боюсь, что в нынешнем интернете имён гораздо больше чем IPv4-адресов, не говоря уже о том, что сейчас они адресуют только группы адресов значительного размера.
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|1.44, rvs2016 (ok), 15:04, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Не обязательность указания адреса источника
> или адреса назначения (например, для экономии
> ресурсов при отправке данных с датчика).
Вот это да...!
И как тогда узнать - какой датчик отправил информацию? Отправлять идентификатор датчика? Укоротили сообщение улением адреса датчика, зато обратно удлинили его добавлением идентификатора. В итоге ничего не выиграли, но работу по созданию нового протокола проделали. Ну круто же! 😆
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|1.45, rvs2016 (ok), 15:09, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> создают дополнительную нагрузку на маршрутизаторы
А усложнение алгоритмов из-за "разной семантики адресов" и т.п. разве дополнительную нагрузку на маршрутизаторы не создаст?
> Допускается определение разной семантики адресов.
> Например, помимо классического формата IPv4/IPv6,
> можно использовать вместо адреса уникальные
> идентификаторы сервиса
...и так далее...
(пустую строку после 2-й цитаты перед строкой "...и так далее..." я не вставлял - её зачем-то в моё сообщение вставляет програма Опеннета)
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|2.49, Аноним (12), 15:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда столько сторонников китайского на OPENnet ?
Когнитивный диссонанс.
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