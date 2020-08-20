Разработчики Chrome экспериментируют с языком Rust

2.33 , Аноним ( 32 ), 00:07, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не может. Деградировать не выйдет, компиляторов много, обратную совместимость они сохраняют, никто не заставит переходить на новый стандарт если он тебе не понравиться. Такое можно сотворить с хипстоподелками, типа go, rust, python. Вот эти любят всё испортить, наломать совместимость и выкинуть без поддержки.

3.36 , Аноним ( 35 ), 00:39, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Такое можно сотворить с хипстоподелками, типа go, rust, python. Вот эти любят всё испортить, наломать совместимость и выкинуть без поддержки. да у нас тут крупнейший исксперт опеннетов, все по машинам

4.38 , Кайф ( ? ), 00:43, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЧСХ он прав, так как обратной совместимости в этих ЯП нет от слова совсем

3.37 , Кайф ( ? ), 00:42, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты говоришь про обратную совместимость, а я про новые фичи и сам страуструп утверждает после C++17 что дальнейшее усложнение крестов неизбежно, впрочем как и других ЯП

3.41 , Кайф ( ? ), 00:45, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C++ полностью деградировать не может так как миллиарды строк легаси и никогда переписывать не будет, а вот мутировать так это запросто достаточо вспомнить шаблоны

2.44 , Аноним ( 39 ), 00:50, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – C++ до Раста уже сейчас слишком далеко, и с каждым годом эта пропасть лишь растет. Объективно, в Расте есть несколько фатальных недостатков, которые мешают сказать, что он безоговорочно лучше, но лет через 5-10 C++ станет уделом консерваторов и легасименов, скриньте

3.49 , Кайф ( ? ), 01:06, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слышали уже 20 лет назад

