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Разработчики Chrome экспериментируют с языком Rust

20.08.2020 22:33

Разработчики Chrome экспериментируют с использованием языка Rust. Работа ведётся в рамках инициативы по предотвращению появления ошибок работы с памятью в кодовой базе Chrome. В настоящее время работа ограничивается созданием прототипов средств для использования Rust. Первой задачей, которую необходимо решить до того, как начать полноценно использовать Rust в кодовой базе Chrome, называется обеспечение переносимости между кодом на C++ и Rust.

В обозримом будущем язык C++ останется первичным в Chrome, поэтому основное внимание в проводимых экспериментах уделяется возможностям по вызову существующих C++ функций из кода на Rust и безопасному способу передачи типов между Rust и C++. В качестве основного решения для организации обмена данными между Rust и C++ рассматривается библиотека cxx, которая автоматически создаёт безопасные привязки между функциями C++ и Rust. Вручную подобные привязки создавать слишком трудоёмко так как API Chrome насчитывает более 1700 вызовов и велика вероятность допустить ошибку.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  3. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.45
  5. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
  6. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53575-chrome
Ключевые слова: chrome, rust
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  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Ждём комментариев про хромокапец от товарищей, которые утверждали, что раст убил лису.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:52, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Так оно и есть, мозиле раст не помог, и хромому не поможет. Ждём сообщений "гугл уволил 250 разработчиков".
     
     
  • 3.27, имя_ (?), 23:42, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое "250 разработчиков" для гугла и лисы? Несравнимые размеры.
     
     
  • 4.29, Аноним (3), 23:50, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    а, ну да, у гугла будет "уволили 250 тыс разработчиков"
     
  • 2.4, Suverenman (ok), 22:52, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "В обозримом будущем язык C++ останется первичным в Chrome". Да и толку слушать фанатиков, сегодня они говорят: "Rust убил лису", а завтра: "Rust помог Chrome увеличить производительность/безопасность/удобство на 146%".
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:13, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безопасность Раста должна была ускорять разработку из-за того что не нужно проверять все пограничные условия в с/с++, но в итоге получилось что разработка на Расте в 10 раз дольше чем на с/с++ итог всю команду Раста выгнали на мороз.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 03:11, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Команду экспериментального браузера Servo на расте ликвидировали, потому что этот эксперимент больше не нужен. Куски серво на расте уже успешно вошли в лису: stylo еще в 2018 и webrender. Теперь планируется разрабатывать модули на расте сразу в рамках разработки лисы, а не отдельным проектом экспериментального браузера (у которого проблемы с совместимостью с вебом).
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Думаю для форка название Bright Sun подойдёт...
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:55, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Хромирование же против ржавчины делается
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:11, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже 10 минут изучаю как лучше всего окислить хром. Я думаю, у такого Мидаса, как Гугл, всё получится. Ведь всё, чего он касается, деградирует и умирает.
     
     
  • 3.28, имя_ (?), 23:43, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Ведь всё, чего он касается, деградирует и умирает

    ах, эти фантазии...

     

  • 1.6, Аноним (-), 22:56, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Я же говорил, что растохипсторы жидко обделались со своим Servo в Мозилле и прибежали с ржавчиной в Гугл - ещё раз пытаться корродировать уже там.
     
     
  • 2.19, Аноним (3), 23:23, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо же где-то работать 250-ти уволенным разработчикам из Мозилы.
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:38, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я же говорил

    чрезвычайно важное мнение крупнейшего иксперта опеннетов

     

  • 1.7, yet another anonymous (?), 23:01, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Добавление wrapper'а четвертого порядка благодатно скажется на кодовой базе.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:03, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему Rust? Почему именно этот язык выбрали?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:18, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погуглите про особенности языка программирования Rust, и тогда всё встанет на свои места, всё сразу станет ясно, почему именно этот язык выбрали.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:19, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, почему? Есть же Ада и реализация – Gnat.
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:22, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    От рустофанатиков и рустомакак много пиара. Вот Си никто не пиарит, по этому на него не переходят.
     
     
  • 3.20, Аноним (3), 23:24, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но при этом... где Си и где раст, смотрим рейтинги.
     
  • 3.39, Аноним (39), 00:44, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, симакаки уже ничего не пиарят
     
  • 2.25, Рева RarogCmex Денис (?), 23:37, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Хаскель слишком ленив.
     
     
  • 3.34, user (??), 00:22, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для таких случаев есть Ocaml.
     
  • 2.26, пох. (?), 23:37, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему Rust? Почему именно этот язык выбрали?

    "Ф хозяйстфе приккотится..."

    (через год, выбрасывая дохлую ворону и 250 снова-ненужных мазильных разработчиков: "Не приккотилось!")

     
  • 2.40, Аноним (39), 00:45, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Знаешь какие-нибудь годные альтернативы Расту?
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 00:54, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Lisp
     
  • 3.46, Аноним (3), 00:56, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, если раст не годен, то его альтернативы могут где-то сгодиться?
     
  • 3.53, Аноним (16), 01:22, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ада.
     
  • 2.51, Аноним (51), 01:20, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Решили попробовать. Гугл, в отличие от Мозиллы, может позволить себе провести эксперимент и не резвалиться в процессе.
     

  • 1.9, Васёк (?), 23:05, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ага, один разработчик поэксперементировал и забил, а состряпали целую новость
     
  • 1.10, Аноним (12), 23:08, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фрактал от этой новости будет оргазмировать.
     
  • 1.13, Аноним (18), 23:15, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    можно будет qt использовать из rust
    возможно...
     
     
  • 2.21, Аноним (3), 23:25, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кутэ/раст/системда и вяленый обязательно, вот тогда точно всё получится. А то гугл как-то не спортивно использует upstart.
     

  • 1.14, Вася (??), 23:17, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У гугла же есть Go.
     
  • 1.17, Аноним (18), 23:19, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой кашмар. Даже гугол поддался на пиар этого недоязыка. Все кто разбирается понимает что Си безопастнее rust ведь в нем нет unsafe блоков.
    Все понимают что на этом языке ничего сложнее hello world ненапишешь и убогий фаерфокс, серво и прочие поделки тому доказательство.
    Хром надо на Си переписать.
     
     
  • 2.22, Аноним (3), 23:29, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хром надо на Си переписать.

    Было бы прикольно, глядишь, объём в разы сократился бы. А то уже не знаешь, кто вперёд скачается: 100 ГБ флайт симулятора или исходники хромого.

     
  • 2.42, Аноним (39), 00:47, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая пародия на глупых растохейтерков, браво :)
     
  • 2.52, Аноним (51), 01:22, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fracta1L, тут тебя зовут!
     

  • 1.23, Аноним (23), 23:29, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У хейтеров раста опять сидалище рвёт.
     
     
  • 2.24, Аноним (3), 23:36, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст - как вирус, переходит от мёртвого организма к следующему.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:05, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ты не далёк от истины. Именно подобным образом распространяется ржавчина, разрушая на своём пути по кусочку, пока не уничтожит всё.

    Любопытны некоторые значения слова. В частности мне нравится

    Глагол
    притупляться dull, rust, hebetate

    слабеть weaken, wilt, fail, slacken, faint, rust

     
  • 3.43, Аноним (39), 00:48, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Си - как вирус, плодит уязвимости везде
     
     
  • 4.54, Аноним (3), 01:22, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некорректная аналогия с вирусом. Си - это симбиот.
     

  • 1.30, Кайф (?), 23:55, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Че сраться то, rust это хипсторская подделка, в отличии от промышленного C++ который как бы в ближайшем будущем никуда не денется, если сам конечно не мутирует в раст хаскель ерланг и же с ними, а то могет судя по движу в новых стандартах
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 00:07, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не может. Деградировать не выйдет, компиляторов много, обратную совместимость они сохраняют, никто не заставит переходить на новый стандарт если он тебе не понравиться.

    Такое можно сотворить с хипстоподелками, типа go, rust, python. Вот эти любят всё испортить, наломать совместимость и выкинуть без поддержки.

     
     
  • 3.36, Аноним (35), 00:39, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Такое можно сотворить с хипстоподелками, типа go, rust, python. Вот эти любят всё испортить, наломать совместимость и выкинуть без поддержки.

    да у нас тут крупнейший исксперт опеннетов, все по машинам

     
     
  • 4.38, Кайф (?), 00:43, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧСХ он прав, так как обратной совместимости в этих ЯП нет от слова совсем
     
  • 3.37, Кайф (?), 00:42, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты говоришь про обратную совместимость, а я про новые фичи и сам страуструп утверждает после C++17 что дальнейшее усложнение крестов неизбежно, впрочем как и других ЯП
     
  • 3.41, Кайф (?), 00:45, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ полностью деградировать не может так как миллиарды строк легаси и никогда переписывать не будет, а вот мутировать так это запросто достаточо вспомнить шаблоны
     
  • 2.44, Аноним (39), 00:50, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    C++ до Раста уже сейчас слишком далеко, и с каждым годом эта пропасть лишь растет. Объективно, в Расте есть несколько фатальных недостатков, которые мешают сказать, что он безоговорочно лучше, но лет через 5-10 C++ станет уделом консерваторов и легасименов, скриньте
     
     
  • 3.49, Кайф (?), 01:06, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слышали уже 20 лет назад
     

  • 1.31, Аноним (32), 00:00, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну по тому как работает хром видно, что у разработчиков не только с памятью проблема. В принципе там с головой проблема. И Rust это не исправит.
     
  • 1.47, Аноним (47), 01:00, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust обеспечивает безопасность от double-free и use-after-free, а то что "библиотека cxx автоматически создает безопасные биндинги" - это про отсутствие помарки unsafe, что не делает код безбажным и не превращает С++, над которым вы делаете обертку, в гарантированно безопасный даже от тех двух багов, которые Rust заявляет что помогает избежать.

    Кстати, это и в репозитории генератора оберток cxx написано - мол, наши прекрасные обертки великолепны и безопасны, но ваш код на С++ никто не проверяет. То есть баги как были так и остаются, меняется только то, что Rust-разработчики хрома с гордым лицом переложат ответственность за любые баги на С++-разработчиков, а сами продолжат писать код на "safe rust".

     
     
  • 2.48, Кайф (?), 01:05, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы очко своё на кон ставят, что это не так
     

  • 1.50, Аноним (50), 01:19, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > CXX — safe FFI between Rust and C++

    Никакого уважения у этих растоманов. CXX уже давным давно использующееся название переменной окружения для компилятора C++.

     
  • 1.55, Аноним (55), 01:45, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Готовятся к покупке лисы небось
     
     
  • 2.56, Аноним (3), 01:56, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лисы

    панды. firefox - это панда, а не лиса.

     

  • 1.58, Аноним 80_уровня (ok), 03:11, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тромозилла кагбе овладевае!..
     
  • 1.59, Аноним (59), 03:58, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно.
    Пора постепенно отказываться от UB-based языков (да, сишечка, я смотрю на тебя!) и переходить на memory-safe или даже вообще managed.
     
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