Разработчики Chrome экспериментируют с языком Rust

Разработчики Chrome экспериментируют с использованием языка Rust. Работа ведётся в рамках инициативы по предотвращению появления ошибок работы с памятью в кодовой базе Chrome. В настоящее время работа ограничивается созданием прототипов средств для использования Rust. Первой задачей, которую необходимо решить до того, как начать полноценно использовать Rust в кодовой базе Chrome, называется обеспечение переносимости между кодом на C++ и Rust. В обозримом будущем язык C++ останется первичным в Chrome, поэтому основное внимание в проводимых экспериментах уделяется возможностям по вызову существующих C++ функций из кода на Rust и безопасному способу передачи типов между Rust и C++. В качестве основного решения для организации обмена данными между Rust и C++ рассматривается библиотека cxx, которая автоматически создаёт безопасные привязки между функциями C++ и Rust. Вручную подобные привязки создавать слишком трудоёмко так как API Chrome насчитывает более 1700 вызовов и велика вероятность допустить ошибку.