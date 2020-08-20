Разработчики Chrome экспериментируют с языком Rust

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|1.1, Аноним (1), 22:40, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Ждём комментариев про хромокапец от товарищей, которые утверждали, что раст убил лису.
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|2.3, Аноним (3), 22:52, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Так оно и есть, мозиле раст не помог, и хромому не поможет. Ждём сообщений "гугл уволил 250 разработчиков".
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|3.27, имя_ (?), 23:42, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что такое "250 разработчиков" для гугла и лисы? Несравнимые размеры.
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|2.4, Suverenman (ok), 22:52, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"В обозримом будущем язык C++ останется первичным в Chrome". Да и толку слушать фанатиков, сегодня они говорят: "Rust убил лису", а завтра: "Rust помог Chrome увеличить производительность/безопасность/удобство на 146%".
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|3.12, Аноним (12), 23:13, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безопасность Раста должна была ускорять разработку из-за того что не нужно проверять все пограничные условия в с/с++, но в итоге получилось что разработка на Расте в 10 раз дольше чем на с/с++ итог всю команду Раста выгнали на мороз.
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|4.57, Аноним (57), 03:11, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Команду экспериментального браузера Servo на расте ликвидировали, потому что этот эксперимент больше не нужен. Куски серво на расте уже успешно вошли в лису: stylo еще в 2018 и webrender. Теперь планируется разрабатывать модули на расте сразу в рамках разработки лисы, а не отдельным проектом экспериментального браузера (у которого проблемы с совместимостью с вебом).
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|2.11, Аноним (11), 23:11, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже 10 минут изучаю как лучше всего окислить хром. Я думаю, у такого Мидаса, как Гугл, всё получится. Ведь всё, чего он касается, деградирует и умирает.
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|3.28, имя_ (?), 23:43, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Ведь всё, чего он касается, деградирует и умирает
ах, эти фантазии...
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|1.6, Аноним (-), 22:56, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Я же говорил, что растохипсторы жидко обделались со своим Servo в Мозилле и прибежали с ржавчиной в Гугл - ещё раз пытаться корродировать уже там.
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|2.19, Аноним (3), 23:23, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надо же где-то работать 250-ти уволенным разработчикам из Мозилы.
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|2.35, Аноним (35), 00:38, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я же говорил
чрезвычайно важное мнение крупнейшего иксперта опеннетов
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|2.15, Аноним (15), 23:18, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Погуглите про особенности языка программирования Rust, и тогда всё встанет на свои места, всё сразу станет ясно, почему именно этот язык выбрали.
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|2.18, Аноним (18), 23:22, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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От рустофанатиков и рустомакак много пиара. Вот Си никто не пиарит, по этому на него не переходят.
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|2.26, пох. (?), 23:37, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему Rust? Почему именно этот язык выбрали?
"Ф хозяйстфе приккотится..."
(через год, выбрасывая дохлую ворону и 250 снова-ненужных мазильных разработчиков: "Не приккотилось!")
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|3.46, Аноним (3), 00:56, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаешь, если раст не годен, то его альтернативы могут где-то сгодиться?
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|2.51, Аноним (51), 01:20, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Решили попробовать. Гугл, в отличие от Мозиллы, может позволить себе провести эксперимент и не резвалиться в процессе.
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|1.9, Васёк (?), 23:05, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ага, один разработчик поэксперементировал и забил, а состряпали целую новость
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|2.21, Аноним (3), 23:25, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кутэ/раст/системда и вяленый обязательно, вот тогда точно всё получится. А то гугл как-то не спортивно использует upstart.
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|1.17, Аноним (18), 23:19, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какой кашмар. Даже гугол поддался на пиар этого недоязыка. Все кто разбирается понимает что Си безопастнее rust ведь в нем нет unsafe блоков.
Все понимают что на этом языке ничего сложнее hello world ненапишешь и убогий фаерфокс, серво и прочие поделки тому доказательство.
Хром надо на Си переписать.
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|2.22, Аноним (3), 23:29, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хром надо на Си переписать.
Было бы прикольно, глядишь, объём в разы сократился бы. А то уже не знаешь, кто вперёд скачается: 100 ГБ флайт симулятора или исходники хромого.
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|3.32, Аноним (32), 00:05, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так ты не далёк от истины. Именно подобным образом распространяется ржавчина, разрушая на своём пути по кусочку, пока не уничтожит всё.
Любопытны некоторые значения слова. В частности мне нравится
Глагол
притупляться dull, rust, hebetate
слабеть weaken, wilt, fail, slacken, faint, rust
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|1.30, Кайф (?), 23:55, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Че сраться то, rust это хипсторская подделка, в отличии от промышленного C++ который как бы в ближайшем будущем никуда не денется, если сам конечно не мутирует в раст хаскель ерланг и же с ними, а то могет судя по движу в новых стандартах
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|2.33, Аноним (32), 00:07, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не может. Деградировать не выйдет, компиляторов много, обратную совместимость они сохраняют, никто не заставит переходить на новый стандарт если он тебе не понравиться.
Такое можно сотворить с хипстоподелками, типа go, rust, python. Вот эти любят всё испортить, наломать совместимость и выкинуть без поддержки.
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|3.36, Аноним (35), 00:39, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Такое можно сотворить с хипстоподелками, типа go, rust, python. Вот эти любят всё испортить, наломать совместимость и выкинуть без поддержки.
да у нас тут крупнейший исксперт опеннетов, все по машинам
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|4.38, Кайф (?), 00:43, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЧСХ он прав, так как обратной совместимости в этих ЯП нет от слова совсем
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|3.37, Кайф (?), 00:42, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты говоришь про обратную совместимость, а я про новые фичи и сам страуструп утверждает после C++17 что дальнейшее усложнение крестов неизбежно, впрочем как и других ЯП
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|3.41, Кайф (?), 00:45, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C++ полностью деградировать не может так как миллиарды строк легаси и никогда переписывать не будет, а вот мутировать так это запросто достаточо вспомнить шаблоны
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|2.44, Аноним (39), 00:50, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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C++ до Раста уже сейчас слишком далеко, и с каждым годом эта пропасть лишь растет. Объективно, в Расте есть несколько фатальных недостатков, которые мешают сказать, что он безоговорочно лучше, но лет через 5-10 C++ станет уделом консерваторов и легасименов, скриньте
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|1.31, Аноним (32), 00:00, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну по тому как работает хром видно, что у разработчиков не только с памятью проблема. В принципе там с головой проблема. И Rust это не исправит.
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|1.47, Аноним (47), 01:00, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Rust обеспечивает безопасность от double-free и use-after-free, а то что "библиотека cxx автоматически создает безопасные биндинги" - это про отсутствие помарки unsafe, что не делает код безбажным и не превращает С++, над которым вы делаете обертку, в гарантированно безопасный даже от тех двух багов, которые Rust заявляет что помогает избежать.
Кстати, это и в репозитории генератора оберток cxx написано - мол, наши прекрасные обертки великолепны и безопасны, но ваш код на С++ никто не проверяет. То есть баги как были так и остаются, меняется только то, что Rust-разработчики хрома с гордым лицом переложат ответственность за любые баги на С++-разработчиков, а сами продолжат писать код на "safe rust".
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|1.50, Аноним (50), 01:19, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> CXX — safe FFI between Rust and C++
Никакого уважения у этих растоманов. CXX уже давным давно использующееся название переменной окружения для компилятора C++.
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|1.59, Аноним (59), 03:58, 21/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильно.
Пора постепенно отказываться от UB-based языков (да, сишечка, я смотрю на тебя!) и переходить на memory-safe или даже вообще managed.
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