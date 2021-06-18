Выпуск Rust 1.53. Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux

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|2.3, OnTheEdge (ok), 13:16, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но кроме символов emoji
и так ли хорош этот релиз? хруст бы свершил революцию в программировании с такими переменными
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|3.21, Анонус (?), 13:39, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Джулии уже можно смайлики в именах переменных использовать. Так что революция давно свершилась.
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|4.39, adolfus (ok), 14:09, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только двоеточие в именах файлов и точку на конце имени в некоторых ОС не можно.
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|1.2, Аноним (-), 13:14, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Руст в Ядро до хруста?
Интересно они переупрямят Линуса или нет?
Но в принципе как вариант - ответвление ядра с инкРУСТированным рустом. Почему бы нет?
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|2.12, Аноним (1), 13:23, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А Линус где-то был против?
Были объективные проблемы и будет решение, в чем проблема?
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|3.17, Аноним (-), 13:32, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А Линус где-то был против?
Именно так себе и придумали местные после третьего перечитывания желтоватого опеннетного пересказа (по отдельным ключевым словам - "хруст" "линус" "не готов").
В последствии результат фантазий превратился в "Раст на самом деле не умеет в низкоуровневую системщину! Сам Линус сказал!", "Линус погнал растоманов из ядра ссаными тряпками! Вот!" и прочее ...
ЗЫ:
Кстати, пятница + раст + "в ядро Linux" ... вангую минимум 200 комментариев, минимум 30 потертых, минимум четверть "Скрыто модератором". Летс тзе зрач бегин!
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|4.27, Аноним (1), 13:51, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вообще не понимаю повода для срача
Неужели тут настолько много ярых сектантов C, которые даже попробовать что-то новое не хотят?
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|2.13, НяшМяш (ok), 13:25, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да Линус вроде не против, он выдвинул требования к интеграции (что правильно).
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|3.41, adolfus (ok), 14:13, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Правильно сначала заявиться в ISO/IEC на предмет создания комитета языка, который подготовит стандарт, который будет поддерживаться хотя бы лет двадцать.
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|2.45, Lex (??), 14:16, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто его спрашивает, если фактические владельцы( самые жирные инвесторы ) решили-таки это затолкать в линукс?
Торвальдс если и может возразить, то что-то типа «я категорически против интеграции не_самой_новой версии раста, Господа-инвесторы, кудааах»
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|2.50, Аноним (-), 14:25, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> кроме символов emoji
> За что 😭
Если я скажу, что это просто чтобы досадить iPony, ты поверишь?
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|1.10, eganru (?), 13:22, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Немного непонятно, как собирать - раньше я брал gcc, собирал ядро и никаких проблем в целом не возникало. Так было вчера, так было 10 лет назад.
Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости.
Выходит что, для сборки будет необходимо дополнительно использовать инструментарий с llvm, с которым в общем-то не хочется без особой нужды связываться?
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|2.15, Аноним (1), 13:31, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> проблем в целом не возникало
Есть какие-то проблемы с установкой Раста?
> Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости
Очень надеюсь, что или gcc-версия полностью синхронизируется с мейнстримом, или её будут использовать в специфических случаях.
Не хочется ещё раз такого кошмара с компиляторами, как сейчас с C || C++.
> не хочется без особой нужды связываться
Почему? LLVM универсальнее. Тот же Clang является основным компилятором Андроида и всех Огрызков, достаточно совместим с MSVC на Оффтопике, и только мир Линукса продолжает GCCчить.
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|3.35, deeaitch (ok), 14:01, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> достаточно совместим с MSVC на Оффтопике, и только мир Линукса продолжает GCCчить.
Очнись, какой MSVC? Это это почти вымерло. Его держат только там где есть древний код специально под это заточенный. В нём ни стандартов нифига, оно уже никому не нужно и давно не развивается даже самим мелкософтом.
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|3.38, eganru (?), 14:09, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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[i]Есть какие-то проблемы с установкой Раста?[/i] - не могу Вас понять.
что значит установка раста? наверное Вы хотите сказать, установка инструментария, пригодного для сборки проектов, написанных на Rust.
Если так, то проблем скорее нет - есть особенности. Зачастую очень серьезные.
Rust хочет llvm, llvm в нужной конфигурации собирается долго.
Потом я запускаю firefox и он не работает. Я читаю логи, и делаю какие-то свои шаги дальше.
Может firefox сейчас отпустило(после того, когда разум стал меня покидать перестало интересовать что под капотом той или иной особенности).
[i]Почему? LLVM универсальнее.[/i] - может. нужно проверять. кому-то.
[i]компилятором Андроида и всех Огрызков, достаточно совместим с MSVC[/i] - это плюс какой-то неочевидный?
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|3.46, adolfus (ok), 14:18, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не хочется ещё раз такого кошмара с компиляторами, как сейчас с C || C++.
Это где такой кошмар? И си и кресты великолепно поддерживаются несколькими компиляторами в соответствии со стандартами 9899 и 14882. Все четко работает, как описано.
В этом отношении такого языка, как руст, нет в природе.
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|4.53, Аноним (-), 14:30, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это где такой кошмар? И си и кресты великолепно поддерживаются несколькими компиляторами
> в соответствии со стандартами 9899 и 14882. Все четко работает, как
> описано.
У теоретиков - несомненно. Практики - в курсе "режима сильной совместимости" clang с gcc и прочих
"Over the years, there has been a persistent effort to build the Linux kernel using the Clang C compiler that is part of the LLVM project." (https://lwn.net/Articles/734071/)
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|3.52, n00by (ok), 14:29, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> проблем в целом не возникало
> Есть какие-то проблемы с установкой Раста?
Да, есть: фанаты Раста сами не могут сравнить список поддерживаемых gcc и llvm процессорных архитектур.
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|2.23, Siborgium (ok), 13:49, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Согласно словам Торвальдса, код на расте будет опциональным и ограничится драйверами для периферии.
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|3.42, letsmac (ok), 14:13, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линух стремительно бежит по дорожке, на которой все грабли уже собрали другие.
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|2.47, Ordu (ok), 14:20, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости.
> Выходит что, для сборки будет необходимо дополнительно использовать инструментарий с llvm...
Нет, не выходит, потому что rust в ядре тоже очень далёк от зрелости. Ну вот вообще и совсем. Когда он будет близок к зрелости, возможно напишут какой-нибудь первый драйверок на расте. Который тебе, скорее всего, не будет нужен никогда. К тому моменту, когда ты столкнёшься с драйвером на rust'е, который тебе нужен, может пройти лет десять. А что будет через десять лет, я предсказывать не возьмусь. И тебе не рекомендую.
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|2.19, Аноним (5), 13:36, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линус уже давно ничего не решает. Он играет роль свадебного хенерала. Пустышка, короче.
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|1.18, FortyTwo (ok), 13:33, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Пакетный менеджер Cargo по умолчанию переведён на использование имени "main"
Это победа
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|2.24, Аноним (1), 13:49, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Всегда не нравилось master
Повод избавиться от него несколько глупый конечно, но сам факт радует)
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|1.20, Аноним (20), 13:38, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Может хватит писать ложь в каждой новости про раст? Без типов со счетчиками ссылок ни одну реальную программу не написать, а подсчет ссылок - это разновидность сборки мусора и это рантайм.
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|2.22, Аноним (1), 13:48, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Он высчитывает на этапе компиляции, а не при использовании (Rc не в счёт)
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|2.28, Rev (?), 13:51, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сборка мусора это обычно GC, а он подразумевает рантайм.
У Раста нет ни того, ни другого.
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|1.25, Аноним (25), 13:50, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот только читаемость кода как у брейнфака. Здесь больше шансов накосячить именно в синтаксисе.
Не особо вижу смысл в этой проверке обращений памяти, я на Го пишу, а всё равно из-за собственных ошибок паники возникают.
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|2.31, Аноним (1), 13:55, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Читаемость кода отличная, кроме очень специфических случаев
Синтаксис Го нравится гораздо меньше и вызывает много вопросов
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|2.43, Rev (?), 14:14, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто надо по-другому форматировать код. Так, как его форматируют в почти всех проектах на Расте, это просто ужас-ужас!
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|3.61, Урри (ok), 14:42, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут что форматируй, что не форматируй - один хpен читабельность почти на нуле.
сорец карго:
fn print(
&mut self,
status: &dyn fmt::Display,
message: Option<&dyn fmt::Display>,
color: Color,
justified: bool,
) -> CargoResult<()> {
match self.verbosity {
Verbosity::Quiet => Ok(()),
_ => {
if self.needs_clear {
self.err_erase_line();
}
self.output
.message_stderr(status, message, color, justified)
}
}
}
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|2.68, Аноним 80_уровня (ok), 14:46, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читаемость - дело не последней важности, но как у него дела с генерируемым кодом?
Ядро системы - не то место, где можно терпеть производительность как у питона.
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|2.48, adolfus (ok), 14:21, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сам ты дырявый. Сначала научись программировать, а потом разевай свой членоприемник.
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|3.54, deeaitch (ok), 14:34, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не может. Он сам об этом тут говорил что дибил. Если поищешь в его коментах быстро найдёшь. Он тогда зарегеный был.
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|2.55, deeaitch (ok), 14:35, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как всегда глуп до невозможности. Ещё ничего не произошло а ты уже обделался из своей дыреи от радости.
Подгузники смени. Пахнет не очень.
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|1.37, Dzen Python (ok), 14:05, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Гугл проспонсирует растовых бездарностей, так и не сумевших сделать даже dummy-драйвер для линуксячьего ведра.
Печально на самом деле, если сила бакса окажется сильнее силы разума.
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|2.63, Урри (ok), 14:43, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в хромиуме они умеют использовать умные указатели и раст в нем банально не нужен.
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|1.44, Аноним (44), 14:15, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> проблемы удалось решить обходным путём - компилятор продолжит преобразование array.into_iter() в (&array).into_iter(), как если бы отсутствовала реализация типажа IntoIterator, но только при вызове метода с использованием синтаксиса ".into_iter()"
Да здравствуют очередные заплатки! Скоро по контринтуитивности раст переплюнет джаваскрипт.
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|1.51, Аноним (51), 14:25, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
Троянский конь для конкурента Фуксии)
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|2.57, Аноним (60), 14:39, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь это тестовая площадка. поматросят и бросят, а ядру потом с этим жить
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|1.56, Аноним (60), 14:38, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гугл профинансирует - звучит как приговор, что расту быть таки в ядре. С другой стороны пусть в свой форк и добавляют.
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|2.65, Онаним (?), 14:45, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Google уже много проектов "профинансировал".
Google+ например.
Закапывать наглухо "профинансированное" в случае невзлёта они не стесняются, так что всё ок.
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|1.58, Аноним (58), 14:40, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошая новость! Rust давным-давно пора скинуть вниз по кривой хайпа: вперёд к «максимуму разочарований». Растишке давно пора начать взрослеть.
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|1.67, Онаним (?), 14:46, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> обходным путём - компилятор продолжит преобразование array.into_iter() в (&array).into_iter(), как если бы отсутствовала реализация типажа IntoIterator, но только при вызове метода с использованием синтаксиса ".into_iter()" и не касаясь вызовов в форме
А это не костыль ли?
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