Выпуск Rust 1.53. Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux

2.15 , Аноним ( 1 ), 13:31, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > проблем в целом не возникало Есть какие-то проблемы с установкой Раста? > Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости Очень надеюсь, что или gcc-версия полностью синхронизируется с мейнстримом, или её будут использовать в специфических случаях.

Не хочется ещё раз такого кошмара с компиляторами, как сейчас с C || C++. > не хочется без особой нужды связываться Почему? LLVM универсальнее. Тот же Clang является основным компилятором Андроида и всех Огрызков, достаточно совместим с MSVC на Оффтопике, и только мир Линукса продолжает GCCчить.

3.35 , deeaitch ( ok ), 14:01, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > достаточно совместим с MSVC на Оффтопике, и только мир Линукса продолжает GCCчить. Очнись, какой MSVC? Это это почти вымерло. Его держат только там где есть древний код специально под это заточенный. В нём ни стандартов нифига, оно уже никому не нужно и давно не развивается даже самим мелкософтом.

3.38 , eganru ( ? ), 14:09, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – [i]Есть какие-то проблемы с установкой Раста?[/i] - не могу Вас понять. что значит установка раста? наверное Вы хотите сказать, установка инструментария, пригодного для сборки проектов, написанных на Rust. Если так, то проблем скорее нет - есть особенности. Зачастую очень серьезные. Rust хочет llvm, llvm в нужной конфигурации собирается долго.

Потом я запускаю firefox и он не работает. Я читаю логи, и делаю какие-то свои шаги дальше. Может firefox сейчас отпустило(после того, когда разум стал меня покидать перестало интересовать что под капотом той или иной особенности). [i]Почему? LLVM универсальнее.[/i] - может. нужно проверять. кому-то. [i]компилятором Андроида и всех Огрызков, достаточно совместим с MSVC[/i] - это плюс какой-то неочевидный?

3.46 , adolfus ( ok ), 14:18, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не хочется ещё раз такого кошмара с компиляторами, как сейчас с C || C++. Это где такой кошмар? И си и кресты великолепно поддерживаются несколькими компиляторами в соответствии со стандартами 9899 и 14882. Все четко работает, как описано.

В этом отношении такого языка, как руст, нет в природе.

4.53 , Аноним ( - ), 14:30, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это где такой кошмар? И си и кресты великолепно поддерживаются несколькими компиляторами

> в соответствии со стандартами 9899 и 14882. Все четко работает, как

> описано. У теоретиков - несомненно. Практики - в курсе "режима сильной совместимости" clang с gcc и прочих

"Over the years, there has been a persistent effort to build the Linux kernel using the Clang C compiler that is part of the LLVM project." (https://lwn.net/Articles/734071/)

3.52 , n00by ( ok ), 14:29, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> проблем в целом не возникало

> Есть какие-то проблемы с установкой Раста? Да, есть: фанаты Раста сами не могут сравнить список поддерживаемых gcc и llvm процессорных архитектур.

2.23 , Siborgium ( ok ), 13:49, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Согласно словам Торвальдса, код на расте будет опциональным и ограничится драйверами для периферии.

3.42 , letsmac ( ok ), 14:13, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линух стремительно бежит по дорожке, на которой все грабли уже собрали другие.

2.47 , Ordu ( ok ), 14:20, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости.

> Выходит что, для сборки будет необходимо дополнительно использовать инструментарий с llvm... Нет, не выходит, потому что rust в ядре тоже очень далёк от зрелости. Ну вот вообще и совсем. Когда он будет близок к зрелости, возможно напишут какой-нибудь первый драйверок на расте. Который тебе, скорее всего, не будет нужен никогда. К тому моменту, когда ты столкнёшься с драйвером на rust'е, который тебе нужен, может пройти лет десять. А что будет через десять лет, я предсказывать не возьмусь. И тебе не рекомендую.