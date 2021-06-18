The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Rust 1.53. Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux

18.06.2021 13:01

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.53, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

Дополнительно можно отметить предоставление финансирования работы по развитию интеграции в ядро Linux средств для разработки компонентов на языке Rust. Работа будет вестись в рамках проекта Prossimo под эгидой организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета. Средства будут предоставлены компанией Google, которая оплатит работу Мигеля Охеда (Miguel Ojeda), автора проекта Rust-for-Linux. Ранее ISRG и Google уже профинансировали создание альтернативного HTTP-бэкенда для утилиты curl и разработку нового TLS-модуля для http-сервера Apache.

По данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью. Предполагается, что использование языка Rust для разработки компонентов ядра, таких как драйверы устройств, позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обращением к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.52
  3. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
  4. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  5. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55349-rust
Ключевые слова: rust, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:14, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший релиз, отличные новости
    Раст как всегда
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 13:16, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но кроме символов emoji

    и так ли хорош этот релиз? хруст бы свершил революцию в программировании с такими переменными

     
     
  • 3.11, Аноним (1), 13:23, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плюсы давно совершили, а Раст тут отстаёт
     
     
  • 4.16, OnTheEdge (ok), 13:32, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤦
     
     
  • 5.29, Аноним (1), 13:53, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ideone.com/i007hT
     
  • 3.21, Анонус (?), 13:39, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Джулии уже можно смайлики в именах переменных использовать. Так что революция давно свершилась.
     
     
  • 4.39, adolfus (ok), 14:09, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только двоеточие в именах файлов и точку на конце имени в некоторых ОС не можно.
     

  • 1.2, Аноним (-), 13:14, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руст в Ядро до хруста?
    Интересно они переупрямят Линуса или нет?
    Но в принципе как вариант - ответвление ядра с инкРУСТированным рустом. Почему бы нет?
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 13:23, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Линус где-то был против?
    Были объективные проблемы и будет решение, в чем проблема?
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 13:32, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А Линус где-то был против?

    Именно так себе и придумали местные после третьего перечитывания желтоватого опеннетного пересказа (по отдельным ключевым словам - "хруст" "линус" "не готов").
    В последствии результат фантазий превратился в "Раст на самом деле не умеет в низкоуровневую системщину! Сам Линус сказал!", "Линус погнал растоманов из ядра ссаными тряпками! Вот!" и прочее ...

    ЗЫ:
    Кстати, пятница + раст + "в ядро Linux" ... вангую минимум 200 комментариев, минимум 30 потертых, минимум четверть "Скрыто модератором". Летс тзе зрач бегин!


     
     
  • 4.27, Аноним (1), 13:51, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще не понимаю повода для срача
    Неужели тут настолько много ярых сектантов C, которые даже попробовать что-то новое не хотят?
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 13:25, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Линус вроде не против, он выдвинул требования к интеграции (что правильно).
     
     
  • 3.41, adolfus (ok), 14:13, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Правильно сначала заявиться в ISO/IEC на предмет создания комитета языка, который подготовит стандарт, который будет поддерживаться хотя бы лет двадцать.
     
  • 2.45, Lex (??), 14:16, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто его спрашивает, если фактические владельцы( самые жирные инвесторы ) решили-таки это затолкать в линукс?
    Торвальдс если и может возразить, то что-то типа «я категорически против интеграции не_самой_новой версии раста, Господа-инвесторы, кудааах»
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:18, 18/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:20, 18/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.7, OnTheEdge (ok), 13:21, 18/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:21, 18/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.9, Аноним (1), 13:22, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > кроме символов emoji

    За что 😭
    Даже плюсы умеют в emoji

     
     
  • 2.33, fsb4000 (?), 13:57, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Плюсы тоже не умеют в emoji (на уровне стандарта)

    https://wg21.link/p1949r7

    >All emoji become excluded, instead of just some

     
  • 2.50, Аноним (-), 14:25, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> кроме символов emoji
    > За что 😭

    Если я скажу, что это просто чтобы досадить iPony, ты поверишь?


     

  • 1.10, eganru (?), 13:22, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Немного непонятно, как собирать - раньше я брал gcc, собирал ядро и никаких проблем в целом не возникало. Так было вчера, так было 10 лет назад.

    Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости.

    Выходит что, для сборки будет необходимо дополнительно использовать инструментарий с llvm, с которым в общем-то не хочется без особой нужды связываться?

     
     
  • 2.15, Аноним (1), 13:31, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > проблем в целом не возникало

    Есть какие-то проблемы с установкой Раста?

    > Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости

    Очень надеюсь, что или gcc-версия полностью синхронизируется с мейнстримом, или её будут использовать в специфических случаях.
    Не хочется ещё раз такого кошмара с компиляторами, как сейчас с C || C++.

    > не хочется без особой нужды связываться

    Почему? LLVM универсальнее. Тот же Clang является основным компилятором Андроида и всех Огрызков, достаточно совместим с MSVC на Оффтопике, и только мир Линукса продолжает GCCчить.

     
     
  • 3.35, deeaitch (ok), 14:01, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > достаточно совместим с MSVC на Оффтопике, и только мир Линукса продолжает GCCчить.

    Очнись, какой MSVC? Это это почти вымерло. Его держат только там где есть древний код специально под это заточенный. В нём ни стандартов нифига, оно уже никому не нужно и давно не развивается даже самим мелкософтом.

     
  • 3.38, eganru (?), 14:09, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    [i]Есть какие-то проблемы с установкой Раста?[/i] - не могу Вас понять.

    что значит установка раста? наверное Вы хотите сказать, установка инструментария, пригодного для сборки проектов, написанных на Rust.

    Если так, то проблем скорее нет - есть особенности. Зачастую очень серьезные.

    Rust хочет llvm, llvm в нужной конфигурации собирается долго.
    Потом я запускаю firefox и он не работает. Я читаю логи, и делаю какие-то свои шаги дальше.

    Может firefox сейчас отпустило(после того, когда разум стал меня покидать перестало интересовать что под капотом той или иной особенности).

    [i]Почему? LLVM универсальнее.[/i] - может. нужно проверять. кому-то.

    [i]компилятором Андроида и всех Огрызков, достаточно совместим с MSVC[/i] - это плюс какой-то неочевидный?

     
  • 3.46, adolfus (ok), 14:18, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не хочется ещё раз такого кошмара с компиляторами, как сейчас с C || C++.

    Это где такой кошмар? И си и кресты великолепно поддерживаются несколькими компиляторами в соответствии со стандартами 9899 и 14882. Все четко работает, как описано.
    В этом отношении такого языка, как руст, нет в природе.

     
     
  • 4.53, Аноним (-), 14:30, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это где такой кошмар? И си и кресты великолепно поддерживаются несколькими компиляторами
    > в соответствии со стандартами 9899 и 14882. Все четко работает, как
    > описано.

    У теоретиков - несомненно. Практики - в курсе "режима сильной совместимости" clang с gcc и прочих
    "Over the years, there has been a persistent effort to build the Linux kernel using the Clang C compiler that is part of the LLVM project." (https://lwn.net/Articles/734071/)

     
  • 3.52, n00by (ok), 14:29, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> проблем в целом не возникало
    > Есть какие-то проблемы с установкой Раста?

    Да, есть: фанаты Раста сами не могут сравнить список поддерживаемых gcc и llvm процессорных архитектур.

     
  • 2.23, Siborgium (ok), 13:49, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласно словам Торвальдса, код на расте будет опциональным и ограничится драйверами для периферии.
     
     
  • 3.42, letsmac (ok), 14:13, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линух стремительно бежит по дорожке, на которой все грабли уже собрали другие.
     
  • 2.47, Ordu (ok), 14:20, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сейчас работа с rust в gcc не достигла зрелости.
    > Выходит что, для сборки будет необходимо дополнительно использовать инструментарий с llvm...

    Нет, не выходит, потому что rust в ядре тоже очень далёк от зрелости. Ну вот вообще и совсем. Когда он будет близок к зрелости, возможно напишут какой-нибудь первый драйверок на расте. Который тебе, скорее всего, не будет нужен никогда. К тому моменту, когда ты столкнёшься с драйвером на rust'е, который тебе нужен, может пройти лет десять. А что будет через десять лет, я предсказывать не возьмусь. И тебе не рекомендую.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:31, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть финансирует, все равно решает Линус.
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 13:36, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линус уже давно ничего не решает. Он играет роль свадебного хенерала. Пустышка, короче.
     

  • 1.18, FortyTwo (ok), 13:33, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Пакетный менеджер Cargo по умолчанию переведён на использование имени "main"

    Это победа

     
     
  • 2.24, Аноним (1), 13:49, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Всегда не нравилось master
    Повод избавиться от него несколько глупый конечно, но сам факт радует)
     
  • 2.49, Dzen Python (ok), 14:23, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, заживем!
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:38, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

    Может хватит писать ложь в каждой новости про раст? Без типов со счетчиками ссылок ни одну реальную программу не написать, а подсчет ссылок - это разновидность сборки мусора и это рантайм.

     
     
  • 2.22, Аноним (1), 13:48, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Он высчитывает на этапе компиляции, а не при использовании (Rc не в счёт)
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 13:50, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Фейспалм
     
  • 2.28, Rev (?), 13:51, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сборка мусора это обычно GC, а он подразумевает рантайм.
    У Раста нет ни того, ни другого.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:50, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот только читаемость кода как у брейнфака. Здесь больше шансов накосячить именно в синтаксисе.
    Не особо вижу смысл в этой проверке обращений памяти, я на Го пишу, а всё равно из-за собственных ошибок паники возникают.
     
     
  • 2.31, Аноним (1), 13:55, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Читаемость кода отличная, кроме очень специфических случаев
    Синтаксис Го нравится гораздо меньше и вызывает много вопросов
     
     
  • 3.34, Аноним (20), 13:59, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет, ужасная
     
  • 2.43, Rev (?), 14:14, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто надо по-другому форматировать код. Так, как его форматируют в почти всех проектах на Расте, это просто ужас-ужас!
     
     
  • 3.61, Урри (ok), 14:42, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут что форматируй, что не форматируй - один хpен читабельность почти на нуле.

    сорец карго:
       fn print(
            &mut self,
            status: &dyn fmt::Display,
            message: Option<&dyn fmt::Display>,
            color: Color,
            justified: bool,
        ) -> CargoResult<()> {
            match self.verbosity {
                Verbosity::Quiet => Ok(()),
                _ => {
                    if self.needs_clear {
                        self.err_erase_line();
                    }
                    self.output
                        .message_stderr(status, message, color, justified)
                }
            }
        }

     
     
  • 4.64, Онаним (?), 14:43, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мои глаза вытекли, спасибо.
     
  • 2.68, Аноним 80_уровня (ok), 14:46, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаемость - дело не последней важности, но как у него дела с генерируемым кодом?
    Ядро системы - не то место, где можно терпеть производительность как у питона.
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:56, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С памятью хоть работать научились?
     
  • 1.36, Fracta1L (ok), 14:03, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Хорошая новость. Фанбоям дырявой сишки - страдать.
     
     
  • 2.48, adolfus (ok), 14:21, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сам ты дырявый. Сначала научись программировать, а потом разевай свой членоприемник.
     
     
  • 3.54, deeaitch (ok), 14:34, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не может. Он сам об этом тут говорил что дибил. Если поищешь в его коментах быстро найдёшь. Он тогда зарегеный был.
     
  • 2.55, deeaitch (ok), 14:35, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда глуп до невозможности. Ещё ничего не произошло а ты уже обделался из своей дыреи от радости.

    Подгузники смени. Пахнет не очень.

     

  • 1.37, Dzen Python (ok), 14:05, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Гугл проспонсирует растовых бездарностей, так и не сумевших сделать даже dummy-драйвер для линуксячьего ведра.

    Печально на самом деле, если сила бакса окажется сильнее силы разума.

     
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:41, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Силы священного Линуса же
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:11, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    а в хромиум rust они не хотят профинансировать?
     
     
  • 2.59, Аноним (60), 14:40, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это другое
     
  • 2.63, Урри (ok), 14:43, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в хромиуме они умеют использовать умные указатели и раст в нем банально не нужен.
     

  • 1.44, Аноним (44), 14:15, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > проблемы удалось решить обходным путём - компилятор продолжит преобразование array.into_iter() в (&array).into_iter(), как если бы отсутствовала реализация типажа IntoIterator, но только при вызове метода с использованием синтаксиса ".into_iter()"

    Да здравствуют очередные заплатки! Скоро по контринтуитивности раст переплюнет джаваскрипт.

     
  • 1.51, Аноним (51), 14:25, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux

    Троянский конь для конкурента Фуксии)

     
     
  • 2.57, Аноним (60), 14:39, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь это тестовая площадка. поматросят и бросят, а ядру потом с этим жить
     

  • 1.56, Аноним (60), 14:38, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл профинансирует - звучит как приговор, что расту быть таки в ядре. С другой стороны пусть в свой форк и добавляют.
     
     
  • 2.65, Онаним (?), 14:45, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google уже много проектов "профинансировал".
    Google+ например.
    Закапывать наглухо "профинансированное" в случае невзлёта они не стесняются, так что всё ок.
     
  • 2.66, Урри (ok), 14:45, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл столько проектов успешно похоронил, сколько ты еще не попробовал.
    https://killedbygoogle.com/

    Так что ни о каком приговоре речи нет. Разве что о "пытаются убить еще и ядро".

     

  • 1.58, Аноним (58), 14:40, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость! Rust давным-давно пора скинуть вниз по кривой хайпа: вперёд к «максимуму разочарований». Растишке давно пора начать взрослеть.
     
  • 1.67, Онаним (?), 14:46, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обходным путём - компилятор продолжит преобразование array.into_iter() в (&array).into_iter(), как если бы отсутствовала реализация типажа IntoIterator, но только при вызове метода с использованием синтаксиса ".into_iter()" и не касаясь вызовов в форме

    А это не костыль ли?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру