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Выпуск утилиты curl 7.75.0 с экспериментальным HTTP-бэкендом на языке Rust

04.02.2021 11:22

Доступна новая версия утилиты для получения и отправки данных по сети - curl 7.75.0, предоставляющей возможность гибкого формирования запроса с заданием таких параметров, как cookie, user_agent, referer и любых других заголовков. cURL поддерживает HTTP, HTTPS, HTTP/2.0, HTTP/3, SMTP, IMAP, POP3, SSH, Telnet, FTP, LDAP, RTSP, RTMP и другие сетевые протоколы. Одновременно вышло обновление параллельно развиваемой библиотеки libcurl, предоставляющей API для задействования всех функций curl в программах на таких языках, как Си, Perl, PHP, Python.

Выпуск примечателен появлением возможности замены бэкендов для обработки протокола HTTP в curl и libcurl. В качестве опции в состав включён первый альтернативный HTTP-бэкенд Hyper, реализованный на языке Rust. Бэкенд построен с использованием одноимённой библиотеки c реализацией протоколов HTTP/1 и HTTP/2, и позиционируется как более защищённый за счёт применения технологий безопасной работы с памятью. Работа выполнена при поддержке организации ISRG, стоящей за проектом Let’s Encrypt, которая на днях выступила с инициативой реализации на языке Rust модуля mod_tls для http-сервера Apache.

Другие изменения:

  • Добавлена опция "--create-file-mode [mode]", позволяющая задать права доступа для файлов, сохраняемых на удалённом сервере (для протоколов, поддерживающих подобное сохранение).
  • В опции "--write-out" применяемой для настройки вывода информации о ходе передачи данных, добавлена поддержка новых переменных: onerror для определения сообщения при ошибке, url для подстановки url, exitcode для подстановки кода ошибки, errormsg для подстановки сообщения об ошибке, stderr для отправки в stderr и т.п. Например: 
    
   curl -w '%{onerror}%{url} got %{exitcode}\n' $URL
  • Расширен синтаксис параметра CURLOPT_RESOLVE, в котором теперь допускается добавление временных записей.
  • Добавлена поддержка "gophers://", защищённого варианта протокола Gopher, работающего поверх TLS.
  • Добавлена поддержка AWS HTTP v4 Signature.


  1. Главная ссылка к новости (https://curl.se/mail/archive-2...)
  2. OpenNews: Новая версия curl 7.69
  3. OpenNews: Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54528-curl
Ключевые слова: curl, rust
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, растоним (?), 11:26, 04/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    наконец-то!
     
     
  • 2.5, Расташкольник (?), 11:35, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так победим!
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:30, 04/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Нужно больше растишки!
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:33, 04/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что там с производительностью? Hyper из питона убер тормозной, в тысячу раз хуже того же тормозного requests. Понятно, что это Proof of Concept библиотек на расте, но всё же.
     
  • 1.4, Расташкольник (?), 11:34, 04/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ура! Раст скоро завоюет галактику!
     
  • 1.6, Нанобот (ok), 11:40, 04/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Неужели разработчики не читают опеннет и не знают, насколько плохим является раст?
     
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