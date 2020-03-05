Новая версия curl 7.69

Доступна новая версия утилиты для получения и отправки данных по сети - curl 7.69.0, предоставляющей возможность гибкого формирования запроса с заданием таких параметров, как cookie, user_agent, referer и любых других заголовков. cURL поддерживает HTTP, HTTPS, HTTP/2.0, SMTP, IMAP, POP3, Telnet, FTP, LDAP, RTSP, RTMP и другие сетевые протоколы. Одновременно вышло обновление параллельно развиваемой библиотеки libcurl, предоставляющей API для задействования всех функций curl в программах на таких языках, как Си, Perl, PHP, Python.

В выпуске добавлен новый бэкенд для поддержки протокола SSH, подготовленный с использованием библиотеки wolfSSH. Бэкенд позволяет передавать данные с использованием SFTP с минимальными накладными расходами, что даёт возможность использовать его в сборах tiny-curl для встраиваемых систем. SCP в добавленном бэкенде пока не поддерживается (для SCP следует использовать старый бэкенд на основе libssh).

Среди других изменений в curl 7.69 отмечается удаление поддержки библиотеки PolarSSL (развитие продолжено в рамках проекта mbedtls, поддержка которого сохранена) и добавление в бэкенд для протокола SMTP опции "CURLOPT_MAIL_RCPT_ALLLOWFAILS" ("--mail-rcpt-allowfails"), при указании которой допускается отклонение команд "RCPT TO" для отдельных получателей из списка.