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Новая версия curl 7.69

05.03.2020 09:03

Доступна новая версия утилиты для получения и отправки данных по сети - curl 7.69.0, предоставляющей возможность гибкого формирования запроса с заданием таких параметров, как cookie, user_agent, referer и любых других заголовков. cURL поддерживает HTTP, HTTPS, HTTP/2.0, SMTP, IMAP, POP3, Telnet, FTP, LDAP, RTSP, RTMP и другие сетевые протоколы. Одновременно вышло обновление параллельно развиваемой библиотеки libcurl, предоставляющей API для задействования всех функций curl в программах на таких языках, как Си, Perl, PHP, Python.

В выпуске добавлен новый бэкенд для поддержки протокола SSH, подготовленный с использованием библиотеки wolfSSH. Бэкенд позволяет передавать данные с использованием SFTP с минимальными накладными расходами, что даёт возможность использовать его в сборах tiny-curl для встраиваемых систем. SCP в добавленном бэкенде пока не поддерживается (для SCP следует использовать старый бэкенд на основе libssh).

Среди других изменений в curl 7.69 отмечается удаление поддержки библиотеки PolarSSL (развитие продолжено в рамках проекта mbedtls, поддержка которого сохранена) и добавление в бэкенд для протокола SMTP опции "CURLOPT_MAIL_RCPT_ALLLOWFAILS" ("--mail-rcpt-allowfails"), при указании которой допускается отклонение команд "RCPT TO" для отдельных получателей из списка.



  1. Главная ссылка к новости (https://curl.haxx.se/mail/arch...)
  2. OpenNews: Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3
  3. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  4. OpenNews: Новая версия утилиты cURL 7.51 с устранением 11 уязвимостей
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в криптографической библиотеке MbedTLS (PolarSSL)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: curl
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Чем оно лучше wget?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:47, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддерживает все типы запросов, а заодно даёт больше хитрых крутилок для них.
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:47, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверное это всего лишь обёртка над одноимённой библиотекой, которая весьма полезна и удобна.
     
  • 2.10, Корец (?), 11:49, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем батон хлеба лучше крестовой отвёртки?
     
     
  • 3.11, Albertio (ok), 12:18, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сытнее
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:37, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://daniel.haxx.se/docs/curl-vs-wget.html

    Но aria2 местами лучше и заодно умеет торренты с магнитами. Лучший торрент клиент на свете.

     

  • 1.5, R (?), 09:51, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почтовые протоколы каким боком в нем?
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 10:04, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почтовые эт фигня. Вот почему нет Gopher & NNTP???
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 10:05, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что кое-кому нужно заменить жёлтый потрёпанный календарь на яркий и аккуратный.
     
  • 3.8, Аноним (-), 10:55, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Gopher

    давно поддерживается, емнип с версии 7.21.3
    https://curl.haxx.se/docs/faq.html#What_is_cURL
    Поддержку специально не афишируют на каждом углу, чтобы модно-молодежные смузи не давились, уже были случаи летальных исходов.

     
     
  • 4.9, ryoken (ok), 11:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддержку специально не афишируют на каждом углу, чтобы модно-молодежные смузи не давились,
    > уже были случаи летальных исходов.

    Хотелось бы это увидеть :D. А так - ну разве что KAD, e2K & torrent вкрутить осталось :D.

     
     
  • 5.13, Аноним (12), 14:40, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Aria2 уж есть и прекрасно с этим справляется. Мне кажется curl комбайн несколько другой оперы, в частности его удобно использовать для чтобы передавать параметры страницам в интернете и разбирать ответ в скриптах.
     

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