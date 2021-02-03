Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust

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|2.31, Аноним (31), 16:23, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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https://www.cs.ucy.ac.cy/~eliasathan/papers/tops20.pdf
Не надо в Сишные проекты добавлять код на других языках, вы этим только увеличите количество дыр, страшных дыр, которых даже на чистом си не было!
Сложность поддержки, аудита в проектах написанных на нескольких языках увеличивается кратно.
А сборка и сопровождение пакета в дистрах станет адом.
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|1.2, КО (?), 14:53, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Работа будет профинансирована компанией Google"
Давай, до свидания!
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|2.33, КузькинБрат (?), 16:42, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ниче что как раз Google и его команда понаходили ряд исторических и очень сложных багов, в частности распечатали серию багов в проце Интел.
Большая контора, много хороших инженеров есть, опять же GoLang где придумали?
Не, я не защищаю корпоратов, но всё же, дуть на молоко везде, как то глупо.
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|2.35, КузькинБрат (?), 16:49, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опохмелись, и открой букварь.
Утечки памяти и Дыры по срыву указателя -- две разные вещи.
Первое, лишь сожрет память и будет ООМ и всё. Откуда любая платформа может знать что это не задумка автора программы, например, нагенерить 100500 объектов, запретить использовать память, лол?
А вот выход указателя за пределы памяти отведенной программе, или внедрение в эту память своего кода и исполнение его - это другое дело. Раст против второго.
И то если очень умело расставить XSS и рукожопового метапрограммирования нагородить, которое динамически входные данные превращает в разный код, то... от такого поможет только метла и вон из профессии
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|1.7, Аноним (7), 15:02, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давно пора запретить бесполезные маркетинговые новости о программах написанных на этом эзотерическом языке.
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|3.24, пох. (?), 16:09, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, прекращайте о хрусте в совершенной форме.
О _переписываемых_!
P.S. хотя, не все так безнадежно на хрустофронте: ruffle в очередной ночной сборке ОСИЛИЛ escopeta.swf! Все как надо - музычка играется, педики отаке, ружжо палит, охотника иппут-с, и все на вебасме без всякого адоба.
Ну хоть какая-то польза от хрустишек.
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|2.10, Аноним (10), 15:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддерживаю, всех бы резиновыми дубинками по головам бил, кто не согласен только с моей точкой зрения на чём программировать. Всех в Buchenwald, кто не кодит на С/С++.
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|3.12, Чебур (?), 15:16, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно, не справедливо что страдают только программисты С/С++, пускай страдают все
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|4.13, Аноним (10), 15:18, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Один язык программирования, одна операционная система, одна вера!
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|1.8, Аноним (7), 15:05, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Системное ПО постепенно перепишут на современные безопасные языки, а фаерфокс так и останется на Си.
Или вообще будет форком хрома.
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|1.11, Ivan_83 (ok), 15:15, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Гниль накинулась на труп :) - его даже лайти заменяет.
И в новости не сказано кто потом эту ржавую гадость будет сопровождать, уже не говоря о том, насколько это усложнит самостоятельную сборку проекта и увелчит время сборки.
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|2.27, пох. (?), 16:12, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И в новости не сказано кто потом эту ржавую гадость будет сопровождать
а зачем ее сопровождать-то? Она ж не работает.
> уже не говоря о том, насколько это усложнит самостоятельную сборку проекта
полагаю, нинасколько - "хруст нинайден, нинайден, ай-ай-ай, укажите --with-chrust или будем собираться с обычной openssl, как всегда". Ты среди трехсот строк автоконфовых тестов и не заметишь.
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|1.16, Аноним (15), 15:26, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне тут пришла мысль переписать на русте программу выводящую дату, запускайте на всех экранах страны большими буквами. Срочно в номер епт
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|1.17, helgi (??), 15:41, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это школьники с перемены каменты пишут? Откуда такая крутизна и море критики?
Или тут у каждого такие способности, что их идеи гугл тоже готов проспонсировать?
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|2.26, Аноним (26), 16:12, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я переписал ваш комментарий на языке Rust, меня уже вывели в заголовки новостей?
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|3.28, пох. (?), 16:14, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опять неправильно, да что ж такое-то?!
"Я буду переписывать ваш комментарий на языке хруст!" - вот же ж как надо!
P.S. хотя гугля на бабки так и не развести, конечно. Давай попробуем с sudo?
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|1.18, Аноним (18), 15:42, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они всюду суют чуть-чуть на Раст и теперь без него систему собрать будет сложно. Маркетологи рулят.)
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|2.39, Аноним (39), 16:53, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока ещё можно. Надеюсь, что к тому времени, когда будет нельзя, Rust появится в составе GCC.
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|1.21, Аноним (21), 15:51, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне больше интересно почему некоторые (не буду показывать пальцами) жалуются что TLS flawed by design ?
Что это значит?
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|2.30, пох. (?), 16:18, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто жалуется, а кто доволен как слон.
Ну потому что да, by design бесконечное минное поле с ловушками и скрытыми оврагами. Чудовищного размера стандарт, совершенно убоищные форматы данных, протоколы придуманные на голову больными или просто врагами...
Все крайне громоздко, простая реализация невозможна, урезать до разумного предела невозможно (см gnutls, они с этого начали и к чему пришли?) нормальный человекопонимаемый апи невозможен. Это еще до начала твоих попыток применять криптографию, где отдельная область трэша и п-ца - до нее еще даже не дошло.
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|1.23, Аноним (23), 15:58, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>код будет написан на языке Rust, который сфокусирован на безопасной работе с памятью
... и будет содержать атаки по сторонним каналам, которые тщательно выпиливали из модуля на C
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|1.32, Аноним Анонимович Анонимов (?), 16:40, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Rustманы, возрадуйтесь! Настал ваш час. В полумертвый сервер добавят модуль - вот это повод для гордости. Четвертый пример применения раста в продакшене.
Грустно, что Си вытесняется этим вот всем, мельчает программист.
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|2.36, Аноним (36), 16:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Четвертый пример применения раста в продакшене.
А какие первые три?
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|2.41, КузькинБрат (?), 17:01, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему мельчает, наоборот отращивает под собой другие языки, на которых пишутся либы, потом фреймворки, потом продукты.
Низкоуровневый вклад в значимые вещи должен быть как наука - двигаться медленно, но вдумчиво с максимальным прицелом на надежность и переиспользование.
Каждый день изобретать свой закон Ньютона, или свои дискретные велосипеды без оглядки на Д.Кнута -- это неправильное использование текущего мира, он так не работает.
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|1.40, Онаним (?), 16:54, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Реализация TLS от хрустоманов, которые от криптографии на расстоянии нескольких световых лет?
Спасибо, ребята, но мимо.
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