Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust

2.19 , helgi ( ?? ), 15:45, 03/02/2021 Кто они? Гугл тянет го, ему как-то на раст пофигу.

3.29 , Аноним ( 29 ), 16:18, 03/02/2021 Go гугл придумал, чтобы студенты могли сходу относительно эффективный софт писать, а не для системной разработки. Они даже отказались от использования Go в исходном коде своей операционной системы Fuchsia, в то время как кода на Rust там уже больше, чем на C или C++ по отдельности и близко к их сумме. Плюс, они рассматривают возможность внедрения кода на Rust в chromium. https://fuchsia.dev/fuchsia-src/contribute/governance/policy/programming_langu
https://www.reddit.com/r/rust/comments/k9r3s4/fuchsia_lines_of_code_over_last_
https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety/rust-and-c-inter
https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety

https://www.reddit.com/r/rust/comments/k9r3s4/fuchsia_lines_of_code_over_last_

https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety/rust-and-c-inter

3.37 , Аноним ( 18 ), 16:51, 03/02/2021 Писаки на Раст.

2.39 , Аноним ( 39 ), 16:53, 03/02/2021 Пока ещё можно. Надеюсь, что к тому времени, когда будет нельзя, Rust появится в составе GCC.