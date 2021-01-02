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Выпуск языка программирования Rust 1.49

02.01.2021 10:22

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.49, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Обеспечен первый уровень поддержки 64-разрядных систем ARM (aarch64) в окружениях на базе ядра Linux и Glibs (aarch64-unknown-linux-gnu). Ранее на первом уровне обеспечивалась поддержка архитектур x86_64 (Linux, macOS, Windows) и i686 (Linux, Windows). В окружениях macOS и Windows уровень поддержки ARM 64 доведён до второго уровня (aarch64-apple-darwin, aarch64-pc-windows-msvc). Добавлена поддержка систем Apple, оснащённых новым ARM-чипом M1. Реализован третий уровень поддержки платформы MIPS little-endian (mipsel-unknown-none).

    Напомним, что на первом уровне поддержки формируются бинарные сборки, проводится доскональное тестирование и предоставляются наивысшие гарантии поддержки платформы - каждое изменение в компиляторе проверяется выполнением полного тестового набора. На втором уровне формируются бинарные пакеты и гарантируется возможность сборки, но не гарантируется корректная работа бинарных сборок и не проводятся полные тесты функциональности. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

  • Во встроенном тестовом фреймворке улучшена обработка сценариев проверки многопоточных обработчиков. Вывод тестов, выполняемых в отдельных потоках, теперь не перемешивается с сообщениями тестового фреймворка. Весь диагностический вывод оформлен единым блоком, который сохраняется в лог, но выводится на экран только в случае сбоя или выполнения операции "panic!". 
    
   #[test]
   fn thready_pass() {
       println!("fee");
       std::thread::spawn(|| {
           println!("fie");
           println!("foe");
       })
       .join()
       .unwrap();
      println!("fum");
   }

   ❯ cargo test
       Compiling threadtest v0.1.0
      Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.52s
        Running target/debug/deps/threadtest-40aabfaa345584be

   running 1 test
   test thready_pass ... FAILED

   failures:

   ---- thready_pass stdout ----
   fee
   fie
   foe
   fum
   thread 'thready_pass' panicked at 'explicit panic', src/lib.rs:11:5
  • В шаблонах реализована возможность привязки по ссылке или перемещению, которая позволяет выборочно заимствовать (borrow) отдельные компоненты типа. 
    
   #[derive(Debug)]
   struct Person {
       name: String,
       age: u8,
   }

   let person = Person {
       name: String::from("Alice"),
       age: 20,
   };

   // `name` is moved out of person, but `age` is referenced.
   let Person { name, ref age } = person;
   println!("{} {}", name, age);
  • Разрешено приведение перечислений без вариантов (например, enum Void) в целые типы с использованием оператора "as". 
    
   pub enum Void {}
   #[no_mangle]
   pub fn bar(v: Void) -> usize {
       v as usize
   }
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы slice::select_nth_unstable, slice::select_nth_unstable_by и slice::select_nth_unstable_by_key.
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методах Poll::is_ready и Poll::is_pending.
  • В пакетном менеджере Cargo в команду "cargo metadata" добавлена поддержка полей "homepage" и "documentation". Добавлена переменная окружения CARGO_PRIMARY_PACKAGE, которая устанавливается при сборке в rustc корневого пакета, указанного в командной строке. В именах пакетов и целевых платформ разрешено использование масок, например "-p 'serde*'" или "--test '*'". Обеспечена возможность независимой повторяемой пересборки crate-пакетов при помощи команды cargo-package.
  • Требования к минимально поддерживаемой версии LLVM подняты до LLVM 9.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.48
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  5. OpenNews: Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust
  6. OpenNews: Выпуск Sequoia 0.20.0, реализации OpenPGP на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54345-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Фракталу подарок на НГ.
     
     
  • 2.12, Анан (?), 11:53, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    божественный язык
     
     
  • 3.17, microsoft (?), 12:05, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/божественный язык/очередное бесполезное и бездарное поделие васянов/

    Не благодари за правки, я так знаю что шикарен

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    1. Сколько на Расте весит hello world? 3 или 5 Мегабайт?

    2. Что дольше компилируется C++ или Раст? При условии, что размер исходного кода одинаков.

    3. У типичного исходника на Расте, какая парадигма? Вроде ОПП там нет, вроде язык не функциональный, вроде чистый Си они считают примитивным, тогда стуктурная парадигма тоже отпадает.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:55, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    C++ оверхед , а это поделие вообще в серьез нельзя воспринимать.
     
  • 2.6, VINRARUS (ok), 10:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзай shell:
    echo "hello word"
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:42, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст это просто DSL чтобы написать на нем браузерный движок. Как все уже знают ничего из этого не вышло. Теперь пытаются придумать Расту хоть какое-то применение и не находят. Потому что он плохо подходит для всего.
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:46, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    4. LLVM явяляется зависимостью пакета Раст?
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:49, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тескт в статье противоречит официальной документации.

    "Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок <...>, таких как <...>, разыменование нулевых указателей<...>"


    Официальная документация, "Behavior considered undefined":
    <...>
    * Dereferencing (using the * operator on) a dangling or unaligned raw pointer.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:20, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как и любая технология, придуманная в десятые — невообразимо переусложнённое хипстерское убожество. Бейджики с местоимениями на конференциях прилагаются. Уже когда у разработчиков возникла ИДЕЯ cargo, например, или слизывания Haskell, язык был обречён. Позовите, когда сделают урезанный C с такой же моделью памяти, а-ля Cyclone.
     
  • 1.9, Аноним (10), 11:40, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чтобы было проще было собирать мусор. Хруст сразу генерирует мусор.
     
  • 1.11, Дегенератор (ok), 11:45, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смузи вечеринка в разгаре
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У комментаторов прям спермотоксикоз на раст. Это хорошо - стадия отрицания на лицо)
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 11:56, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя стадия гнев. Ничего скоро вырастишь, маленький джигит. И примешь то что Раст это ошибка.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:55, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чаще раста наверное ни один яп так не получает обновы.
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 11:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что кроме как писать на нём Раст язык больше ни для чего не подходит.
     

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