Выпуск языка программирования Rust 1.49

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|3.17, microsoft (?), 12:05, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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s/божественный язык/очередное бесполезное и бездарное поделие васянов/
Не благодари за правки, я так знаю что шикарен
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|1.2, Аноним (2), 10:44, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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1. Сколько на Расте весит hello world? 3 или 5 Мегабайт?
2. Что дольше компилируется C++ или Раст? При условии, что размер исходного кода одинаков.
3. У типичного исходника на Расте, какая парадигма? Вроде ОПП там нет, вроде язык не функциональный, вроде чистый Си они считают примитивным, тогда стуктурная парадигма тоже отпадает.
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|2.5, Аноним (5), 10:55, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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C++ оверхед , а это поделие вообще в серьез нельзя воспринимать.
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|2.10, Аноним (10), 11:42, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раст это просто DSL чтобы написать на нем браузерный движок. Как все уже знают ничего из этого не вышло. Теперь пытаются придумать Расту хоть какое-то применение и не находят. Потому что он плохо подходит для всего.
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|1.4, Аноним (4), 10:49, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тескт в статье противоречит официальной документации.
"Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок <...>, таких как <...>, разыменование нулевых указателей<...>"
Официальная документация, "Behavior considered undefined":
<...>
* Dereferencing (using the * operator on) a dangling or unaligned raw pointer.
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|1.8, Аноним (8), 11:20, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как и любая технология, придуманная в десятые — невообразимо переусложнённое хипстерское убожество. Бейджики с местоимениями на конференциях прилагаются. Уже когда у разработчиков возникла ИДЕЯ cargo, например, или слизывания Haskell, язык был обречён. Позовите, когда сделают урезанный C с такой же моделью памяти, а-ля Cyclone.
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|1.9, Аноним (10), 11:40, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чтобы было проще было собирать мусор. Хруст сразу генерирует мусор.
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|1.13, Аноним (13), 11:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У комментаторов прям спермотоксикоз на раст. Это хорошо - стадия отрицания на лицо)
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|2.15, Аноним (10), 11:56, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у тебя стадия гнев. Ничего скоро вырастишь, маленький джигит. И примешь то что Раст это ошибка.
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|2.16, Аноним (10), 11:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что кроме как писать на нём Раст язык больше ни для чего не подходит.
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