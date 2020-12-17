Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust

2.63 , Аноним ( 51 ), 14:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А ты заметил, с какой бешеной скоростью пишут на расте? Мозила, 15 лет, 10% кода на расте. Вот эти вот, 3 года, обёртка сишной либы! Три года, Карл! А у них даже API не стабилизировано.

3.64 , Аноним ( 88 ), 14:43, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Мозила, 15 лет, 10% кода на расте

> 2020 - 2015 = [1]5 Вам бы преподавателем в университеты идти, там таких ценят.

4.73 , Аноним ( 51 ), 15:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе бы историю раста подтянуть, когда его начали разрабатывать и где.

5.78 , Аноним ( 88 ), 15:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, обидно читать комментариий, когда следил все эти годы за его разработкой и, в отличие от комментатора, в курсе, что стабилизация языка произошла только в мае 2015, до этого API свободно ломались от выпуска к выпуску, что не позволяло разрабатывать на нём серьёзные библиотеки, не то что движок для браузера (коих полноценных сейчас только два с половиной). То, что Вы способны в Википедии глянуть чиселко не говорит о вашей осведомлённости истории. То, что Вы можете прочитать три слова о том, что Mozilla пишет (писала) на расте движок, не говорит о том, что он разраюатывался так, как представляете себе именно Вы. Попробовали бы писать код, да ещё и на основе нестабильного SDK - после этого критика (а лучше предложения и пулл-реквесты) приветствуются.

6.107 , Аноним ( 107 ), 18:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лолка, например Go версия 1.0 вышла в 2012 и уже в 2013 появился docker написанный на Go. Расскажи-ка что написали на расте за 5 лет такого за что раст стоило бы назвать стоящим языком? Подсказка: ничего.

4.74 , Аноним ( 51 ), 15:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Растаманы - как 40-летние девственницы, им всегда 5 лет. Но кто в это поверит...

5.79 , Аноним ( 88 ), 15:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С такой логикой Intel с 1971 года не могут собрать нормальный процессор, а Java и PHP уже 25 лет не могут нормальными языками стать (популярны? да. Юзабельны? не то что бы, но терпимо).

3.98 , Аноним ( 88 ), 17:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мозила, 15 лет, 10% кода на расте Сейчас бы кривые управленческие решения ныне маркетинговой компании причислять к ошибкам языка программирования. Это как сказать, что Люк нехороший человек, потому что Дарт Веёдер убивал.

2.65 , Аноним ( 65 ), 14:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С того, что на нём пока пишутся только растопыренные пальцы, ничего реально стоящего нет.

Р - Репутация.

2.67 , Аноним ( 67 ), 14:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С чем связано такое отношение к расту?? С тем же, с чем и к systemd, например. Представьте, что вы просыпаетесь от того, что чувствуете, что вам в рот засовывают что-то огромное. Будете ли вы разбираться, что это, и потом думать, вытолкнуть это или сглотнуть, или сначала попытаетесь избавиться и только потом будете разбираться, что это было? На тот же haskell никто не гонит, потому что его не пытаются пропихнуть насильно.

3.69 , пох. ( ? ), 14:58, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, ну с эрлангом и keyservers неплохо ведь получилось? ;-) И ведь даже есть другие реализации (сишные, ага) - но основные public key servers - вот на этой.

3.72 , Аноним ( 88 ), 15:02, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А то Linux, git, chromium, .NET, JDK, php, Postgres, SQLite, mongodb, cassandra, redis, electron, v8 и BSD только на Rust заставляют пулл-реквесты создавать. Куда деваться, придётся на нём писать, раз проталкивают.

2.68 , пох. ( ? ), 14:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да сами не знаем - вроде и правда, язык как язык, а что на нем ни напишут - херня какая-то получается. P.S. я все еще жду, конечно, чуда от ruffle.rs, но пока, к сожалению -

build(deps-dev): bump webpack from 5.10.2 to 5.10.3 in /web - и такая дребедень - каждый день

(видимо в этом и дао разработки-на-хрусте - каждый день bump какая-то нужная и важная хрень, работа кипит!) P.P.S. [написал-стер, умный догадается, глупому не надо, а я боюсь сглазить]

3.81 , Аноним ( 88 ), 15:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего ждать? Берите и пишите - получите то, что Вам и надо. Двойная выгода - и вклад в opensource, и для себя что-то полезное получите.

4.94 , Аноним ( 94 ), 16:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А он не умеет. Это ж не комменты на опеннете строчить по полсотни в час.

4.97 , пох. ( ? ), 16:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне слишком много всего надо - в одну человеческую жизнь никак не помещается. Приходится, знаете ли, использовать результаты деятельности других людей, а не создавать мир вокруг себя из хаоса. 5.103 , Аноним ( 86 ), 18:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не создавать мир вокруг себя из хаоса твой мозг и так его каждое мгновение создает

2.76 , Аноним ( 76 ), 15:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все очень просто.

Когда в lts релиз ядра линукса пролазит бажина с типами (ну unsigned int вместо int, дело то житейское) или публикуют очередную пачку CVE с выходами за границы или разыменованиями, то кто-то пишет в комментах что в нормальных языках эту ошибку допустить намного сложнее или вообще невозможно. Причем не всегда имеют в виду rust, но часто его. И тут у сишников и плюсовиков начинает рвать днище. Ну а через какое-то время из-за частого повторения, а CVE из-за ошибок с memory management находят по несколько штук в неделю, как у собачки Павлова выработался рефлекс: видишь rust - горит зад. Причем в темах про CVE rust даже упоминать не надо, достаточно написать что-то вроде "никогда такого не было и вот опять" как они сами про него пишут :)

2.106 , Аноним ( 107 ), 18:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фанатики у него поехавшие. И маркетинг языка не соответствует содержанию языка, в целом всё.

