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Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust

17.12.2020 10:27

После трёх с половиной лет разработки опубликован выпуск пакета Sequoia 1.0, развивающего библиотеку функций и инструментарий командной строки с реализацией стандарта OpenPGP (RFC-4880). Выпуск подытожил работу над низкоуровневым API, в котором реализован охват стандарта OpenPGP, достаточный для полноценного использования. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv2+. Реализация криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle. Поддерживаются платформы Linux, FreeBSD, Windows, macOS, Android и iOS.

Проект был основан тремя участниками разработки GnuPG из компании g10code, специализирующейся на аудите криптосистем и разработке дополнений к GnuPG. Команда Sequoia также известна созданием сервера ключей Hagrid, который применяется в сервисе keys.openpgp.org. Целью нового проекта была переработка архитектуры и применение новых техник повышения безопасности и надёжности кодовой базы.

Для повышения защиты в Sequoia применяются не только средства безопасного программирования с использованием языка Rust, но и защита от ошибок на уровне API. Например, API не позволяет случайно экспортировать материал секретного ключа, так как по умолчанию операции экспорта требуют явного выбора. Аналогично API подстраховывает от пропуска важных действий при обновлении цифровой подписи - по умолчанию автоматически обновляется время создания, алгоритм хэширования и эмитент подписи.

В Sequoia также пытаются избавиться от недостатков GnuPG, таких как рассинхронизация функциональности инструментов командной строки с библиотекой функций (некоторые действия можно выполнить только при помощи утилиты) и слишком тесная связь между компонентами, которая затрудняет внесение изменений, запутывает кодовую базу и мешает созданию полноценной системы unit-тестирования.

Sequoia развивает утилиту командной строки sq с поддержкой субкоманд в стиле Git, программу sqv (замена gpgv) для верификации отсоединённых цифровых подписей (detached signature), утилиту sqop (Stateless OpenPGP CLI) и библиотеку sequoia-openpgp. Имеются обвязки для языков Си и Python. Поддерживается большинство возможностей, описанных в стандарте OpenPGP, для шифрования, расшифровки, создания и проверки цифровых подписей. Из расширенных возможностей отмечается поддержка верификации по отдельно поставляемым цифровым подписям (detached signature), адаптация для интеграции с пакетными менеджерами (APT, RPM, cargo и т.п.), возможность ограничения подписей по пороговым значениям и времени.

Для упрощения разработки, отладки и разбора инцидентов предлагаются инструменты инспектирования пакетов, которые интегрированы с парсером и дают возможность наглядно проанализировать структуру зашифрованных сообщений, цифровых подписей и ключей. Для обеспечения защиты поддерживается использование криптографических сервисов, таких как сопроцессоры для вычисления в изолированных анклавах. Для дополнительной изоляции практикуется разделение по отдельным процессам сервисов, работающих с открытыми и закрытыми ключами (взаимодействие процессов организовано при помощи протокола Cap’n Proto). Например, в форме отдельного процесса развивается хранилище ключей.

Предлагается два варианта API - низкоуровневый и высокоуровневый. Низкоуровневый API максимально близко воспроизводит возможности OpenPGP и некоторые связанные расширения, такие как поддержка ECC, нотариальное заверение (подпись над подписью) и элементы из черновика будущей редакции стандарта. Низкоуровневый API также предоставляет вызовы для небуферизированной обработки сообщений, разбора и сериализации полей в сертификатах и ключах. Высокоуровневый API охватывает вспомогательные и предметно-ориентированные возможности, такие как хранение открытых ключей и функции доступа по сети. Высокоуровневый API находится на раннем этапе развития и пока не готов.

Отмечается, что по намеченной функциональности Sequoia достиг готовности к релизу 1.0 ещё год назад, но разработчики решили не торопиться и выделить больше времени на проверку наличия ошибок и написание качественной и полной документации с отсылками на информацию в стандарте OpenPGP и примерами использования.

Релиз 1.0 пока охватывает только crate-пакет sequoia-openpgp и утилиту для проверки цифровых подписей sqv. CLI-интерфейс "sq" и высокоуровневые API пока не стабилизированы и дорабатываются. Из ограничений, которые планируются устранить в дальнейших выпусках, отмечается реализация сервисов для хранения закрытых и открытых ключей, поддержка незашифрованных (cleartext) цифровых подписей и возможность использования регулярных выражений для определения заслуживающих доверия подписей.

  1. Главная ссылка к новости (https://sequoia-pgp.org/blog/2...)
  2. OpenNews: Выпуск Sequoia 0.20.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  3. OpenNews: Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2
  4. OpenNews: Выявлен дубликат короткого идентификатора PGP-ключа Линуса Торвальдса
  5. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  6. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54272-sequoia
Ключевые слова: sequoia, pgp, gnupg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (107) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, РастаЛенин (?), 11:09, 17/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.17, псевдонимус (?), 11:53, 17/12/2020 Скрыто модератором
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  • 3.41, Аноним (41), 13:27, 17/12/2020 Скрыто модератором
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  • 1.3, Аноним (3), 11:15, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Реализация криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle

    Оно написано на сях, точно-точно там нет никаких этих ваших дыр, от которых раст защищает?

     
     
  • 2.7, пох. (?), 11:26, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Погодите, а что тогда эти хрустики вообще написали-то и десять лет отлаживают? Я-то сослепу сперва решил что вот, молодцы, openpgp на хрусте переписали. Оказывается, нифига.

    Нескучный api, получаетсо?! Причем и он все еще немного окончательно уже но не совсем готов для прод...версии 1.0 ?


     
     
  • 3.13, Аноним (88), 11:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Стабилизация Rust произошла только в мае 2015
    > После трёх с половиной лет разработки
    > десять лет отлаживают
    > Декабрь 2020

    Ясно, очередной ничего не добившийся, но преувеличивающиц чужие заявления коекакер.

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По-моему, там значительная часть ассемблер. Все же знают, что ассемблер защищает от ржавых дыр.
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Святой Раст защищает от всех дыр, от совсем всех!
     
     
  • 3.35, псевдонимус (?), 13:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дышать тоже нельзя будет?
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 13:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только через раст животворящий. Принцип железного водолазного костюма ака трёхболтовка. Нужду справлять тоже в костюм.
     
  • 4.54, furryyumminyaknyakutiputi (?), 14:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смотря через что. а то мало ли захочешь неинклюзивно дышать - растокомунити не оценит.
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 11:23, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут без реформ в консерватории, кажется, мало что можно сделать.

    gpg сделан для инопланетян, и мне кажется маловероятным, что то, что сделано теми же людьми с той же целью, будет как-то принципиально отличаться.

     
     
  • 2.9, пох. (?), 11:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты внимательно прочитал новость? Какими, нахрен, людьми?!

    Принципиальное отличие тут (как во всех хрустоподелках) в том, что оно еще и не работает.
    Но очень, очень безопастное.

     
     
  • 3.15, Аноним (88), 11:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Принципиальное отличие от Вас в том, что оно хочет быть полезным людям.
    Забесплатно. Представляете? Вот так просто, не требуя лицензионных отчислений или зарплаты. Вот ведь чудо какое. Наверное Вам такое неизвестно - полезно ещё и бесплатно, раз любите поливать грязью старания людей.
     
     
  • 4.23, Michael Shigorin (ok), 12:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он, конечно, циник (и последнее время на этой почве частенько промахивается с оценками по частичным данным) -- но уже давно оказался куда полезнее как минимум Вас, а то и вас с Рустиком.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 13:06, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В альте нет ни одной программы на rust?
     
  • 5.33, Аноним (88), 13:13, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какими, простите, заслугами отметился уважаемый Вами nox, раз Вы его вскукареки защищаете? Мне казалось, разработчики Альта вполне понимают ценность открытого кода, который можно самому взять и дополнить под свои же нужды, а то и под коммерцию.
     
     
  • 6.37, пох. (?), 13:23, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    блжад, именно что понимают.
    Поэтому ценность кода на экзотическом язычке, делающего из полезного ровно ничего (причем все это успешно умеет делать openpgp) для них равна нулю.
     
     
  • 7.42, Аноним (88), 13:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > успешно умеет делать openpgp

    Простите, какая из реализаций (СТАНДАРТА OpenPGP) делает это успешно и без танцев с бубном? Разработчики GnuPG и начали писать новую реализацию с нуля, чтобы избавиться от костылей первой реализации.

    > Most loved language
    > Fifth most wanted language
    > экзотический язычок

    Ну да, ну да, пошло коммьюнити куда подальше, nox лучше знает.

     
     
  • 8.62, пох. (?), 14:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мля, это так прекрасно, что я, пожалуй, заскриню И да, _это_ комьюнити - шло бы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.46, Аноним (88), 13:53, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ах, да, ещё, оказывается, язык, чья популярность на равне с конкурирующим ему Go, можно считать экзотическим. Дело же в оффлайн вакансиях, которые под конец 2020 релевантны только для стажеров, джунов и неамбициозных людей уровнем повыше. А профессионалы и так место найдут, без всяких Go/Rust/Kubernetes и прочих новомодных штук.
     
  • 7.49, Аноним (30), 14:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Openpgp лучше уже тем что написан не на rust.
     
     
  • 8.61, пох. (?), 14:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он лучше тем что написан - и работает Будь он хоть на gwbasic при отсутствии ал... текст свёрнут, показать
     
  • 8.82, Аноним (88), 15:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргументация уровня мой курьер лучше тем, что, он ездит на велосипеде XXX, а не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, псевдонимус (?), 16:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тот курьер ездит, а этот свой лисапед на горбу носит - ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.38, Ананимус (?), 13:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но уже давно оказался куда полезнее как минимум Вас, а то и вас с Рустиком

    Чувак, несущий ахинею в комментах?

     
     
  • 6.47, Аноним (88), 14:00, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, просто второй аккаунт Шигорина, откуда он позволяет себе писать плохо про других, а то ведь с основного аккаунта (который почти белый и пушистый) атата - от начальства/инвесторов/крупных заказчиков прилетит.

    Ах, да, ошибочка с моей стороны: ник не nox, а пох, что объясняет уровень понимания.

     
     
  • 7.92, псевдонимус (?), 16:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да нет, просто второй аккаунт Шигорина, откуда он позволяет себе писать плохо
    > про других, а то ведь с основного аккаунта (который почти белый
    > и пушистый) атата - от начальства/инвесторов/крупных заказчиков прилетит.
    > Ах, да, ошибочка с моей стороны: ник не nox, а пох, что
    > объясняет уровень понимания.

    Это масонский заговор против Растишки!

     
  • 5.100, Ordu (ok), 17:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау, Шигорин, ты оказывается занимаешь позицию в вечном споре C vs Rust? Это почему? Раст на эльбрусе не работает?
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Между хотеть быть полезным и быть полезным - пропасть бездонная.
    Wannabe такие wannabe.
     

  • 1.8, псевдонимус (?), 11:27, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Закопать. Хотя лучше врагу установить.
     
     
  • 2.55, Аноним (51), 14:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно ещё не стабилизировано... за три года API не стабилизировано!!!
     
     
  • 3.66, Аноним (88), 14:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Sequoia достиг готовности к релизу 1.0 ещё год назад, но разработчики решили не торопиться и выделить больше времени на проверку наличия ошибок и написание качественной и полной документации с отсылками на информацию в стандарте OpenPGP и примерами использования
    > за три года API не стабилизировано!!!

    Ну да, доки, CI/CD, тесты, проверка на ошибки и стабилизация за неделю делаются. Да и внутреннее API и публичное - равноценные вещи. Ещё и OpenPGP это лёгкий стандарт, с реализацией ни у одного школьника не возникнет проблем, математика нинужна.

    Сразу видно в комментаторе опытного разработчика популярных библиотек.

     
     
  • 4.70, Аноним (51), 15:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > высокоуровневые API пока не стабилизированы и дорабатываются.

    Три года, Карл! Не могут API родить...

     
     
  • 5.84, Аноним84701 (ok), 16:18, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> высокоуровневые API пока не стабилизированы и дорабатываются.
    > Три года, Карл! Не могут API родить...

    Вейланд. 12 лет.

    Стабильно:
    https://github.com/wayland-project/wayland-protocols/tree/master/stable
    presentation-time,
    viewporter,
    xdg-shell

    нестабильные протоколы:
    https://github.com/wayland-project/wayland-protocols/tree/master/unstable

    fullscreen-shell
    idle-inhibit
    input-method
    input-timestamps
    keyboard-shortcuts-inhibit
    linux-dmabuf
    linux-explicit-synchronization
    pointer-constraints
    pointer-gestures
    primary-selection
    relative-pointer
    tablet
    text-input
    xdg-decoration
    xdg-foreign
    xdg-output
    xdg-shell
    xwayland-keyboard-grab

     
  • 3.93, псевдонимус (?), 16:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно ещё не стабилизировано... за три года API не стабилизировано!!!

    Ты что, с ума сошел? Только непрерывные инновации, только ультрахардкор!

     

  • 1.11, Ю.Т. (?), 11:35, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ведь это просто rust-обертка к Nettle?..
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 12:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Растофанатики не осилили переписать Nettle осилили только обертку. Что и требовалось доказать.
     
     
  • 3.71, Растофанатик (?), 15:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы и не собирались!
    ("а я и не сплю!")
     

  • 1.12, Fracta1L (ok), 11:39, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Молодцы, верной дорогой!
     
     
  • 2.59, furryyumminyaknyakutiputi (?), 14:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Молодцы, верной дорогой!

    По совету Фрактала скачал этот самый Nettle. Был абсолютно уверен, что такой серьёзный участник растокомьюнити не посоветует бесполезных, а тем более вредных библиотек.
    Распаковал... и что я вижу??? Это же дырявая сишка!!!!!!!

    Фрактал, ты теперь официально предатель всего растоманского движения!

    Не верьте ему. Он специально про дырявую сишку разговаривает, чтобы отвлечь внимание растоманов и распылить их силы

     

  • 1.14, КО (?), 11:43, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "специализирующейся на аудите криптосистем"
    Cайт g10code на http.
    Смеющийся испанец.mp4
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 12:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может, потому и? :]
     
     
  • 3.83, Аноним (-), 15:54, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя Миша а когда у вас никнейм стал на латинице? Круто.
     
  • 2.31, псевдонимус (?), 13:09, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот я 3 года ждал  выпуск криптографической библиотеки..их-ха-ха.. а они взяли и наваяи оболочку на сраст.. ха-ха-ха!
     
     
  • 3.34, Аноним (88), 13:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так Вам, как публичному лицу Альта, может быть проще будет организовать разработку криптографической блиблиотеки на расте, а не писать на форумчиках, какие же криворукие опенсорс разрабы написали всего лишь обёрточку. Хотя чего это я? С такой точкой зрения, какую Вы здесь высказали, можно и Альт назвать обёрточкой, за которую ещё и деньги просят, какая наглость.

    Хотя не, двойные стандарты это хорошо, приветсвуется в коммьюнити, да.

     
     
  • 4.39, псевдонимус (?), 13:26, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст ещё и до маразма доводит? С каких пор я публичное лицо альтлинукс?
     
     
  • 5.40, Аноним (88), 13:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошу прощения, ошибся веткой :)
     
     
  • 6.43, псевдонимус (?), 13:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, у самого такие фэйлы бывают :-)
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:48, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему каждый раз, когда растоманы выпустят очередную поделку для решения квадратных уравнений, об этом необходимо постить новости?

    Перепишите уже ядро линукс на расте. И гордитесь. Если будет работать, конечно.

     
     
  • 2.20, псевдонимус (?), 11:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему каждый раз, когда растоманы выпустят очередную поделку для решения квадратных уравнений,
    > об этом необходимо постить новости?
    > Перепишите уже ядро линукс на расте. И гордитесь. Если будет работать, конечно.

    А чё, надо не только чтоб безопасное было, но ещё и работало!?

    Ставьте реальные задачи. bc вот можно попробовать переписать.

     
  • 2.56, Аноним (51), 14:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > поделку для решения квадратных уравнений

    Это не просто поделка, это обёртка вокруг сишной либы решения квадратных уравнений!

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:56, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если программу на С сконвертировать автоматическим конвертором в Раст то она автоматом избавляется от багов. Но ведь тогда можно её обратно законвертить в С. И в итоге получим программу на С, но без багов. PROFIT!
     
     
  • 2.19, Аноним (3), 11:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это и будет твоим домашним заданием - написать конвертер из сей в раст и из раста в си
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 12:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да такие задачки на собеседовании для джунов задают. …А потом жалуются на кадровый голод…
     
  • 2.32, псевдонимус (?), 13:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И-ть ты норкоман.

    ЗЫ: все же учить кодингу надо на асмах. Чтобы такие вот не получались.

     

  • 1.21, Аноним (21), 12:06, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А названо оно так потому что так возжелала левая пятка главного разраба? Даешь больше случайных не имющих отношения к проекту названий!
     
     
  • 2.58, Аноним (51), 14:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас мода пошла в среде альтернативных давать названия, как после генератора случайных букв, смысла столько же.
     

  • 1.22, Чебур (?), 12:32, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    @Видишь rust/electron в заголовке
    @
    @Запасаешься попкорном и кайфуешь от войн в коментах
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 12:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Через обертку написанную на раст для электрона.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:55, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Web of Trust (WoT) в нем работает? Нет! Тогда зачем оно?

    По поводу раст обертки над Nettle, а в какой стране нинче можно реальную криптуху писать, чтоб жидо-масоны тебя не посадили? Разрешается писать только нескучные обертки над одобрения овном.

     
     
  • 2.45, Аноним (44), 13:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебя в любой стране найдут люди из той страны, которая тебе права не давала.
     
     
  • 3.109, Аноним (109), 18:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > люди из той страны

    В РФ людей нет, закончились в 1917 году.

     
  • 2.80, Сейд (ok), 15:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Беларуси можно.
     
     
  • 3.108, Аноним (109), 18:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И экспортных ограничений на ПО с криптухой тоже у вас нет?
     

  • 1.36, Анестезиолог (?), 13:22, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что раст животворящий делает!
     
     
  • 2.60, Аноним (51), 14:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 3 года написали обёртку вокруг сишной либы... Достижение!
     

  • 1.48, Аноним (48), 14:03, 17/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.50, Аноним (52), 14:12, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Реализация криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle

    А зачем оно тогда? Нескучная обёртка на хрустишке?

     
     
  • 2.75, Аноним (51), 15:09, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обёртка

    Другого на расте написать невозможно.

     
  • 2.89, Аноним (88), 16:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное разрабы GnuPG устали от жалоб на нечеловечески техничские и скучные инструкции как завести их продукт для той же почты, например. Да придёт OpenPGP к каждой домохозяйке.

    Правда, году этак в 2025, но всё же)

     

  • 1.53, Аноним (53), 14:20, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С чем связано такое отношение к расту??
    Язык как язык, странно.
     
     
  • 2.63, Аноним (51), 14:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты заметил, с какой бешеной скоростью пишут на расте? Мозила, 15 лет, 10% кода на расте. Вот эти вот, 3 года, обёртка сишной либы! Три года, Карл! А у них даже API не стабилизировано.
     
     
  • 3.64, Аноним (88), 14:43, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мозила, 15 лет, 10% кода на расте
    > 2020 - 2015 = [1]5

    Вам бы преподавателем в университеты идти, там таких ценят.

     
     
  • 4.73, Аноним (51), 15:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе бы историю раста подтянуть, когда его начали разрабатывать и где.
     
     
  • 5.78, Аноним (88), 15:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, обидно читать комментариий, когда следил все эти годы за его разработкой и, в отличие от комментатора, в курсе, что стабилизация языка произошла только в мае 2015, до этого API свободно ломались от выпуска к выпуску, что не позволяло разрабатывать на нём серьёзные библиотеки, не то что движок для браузера (коих полноценных сейчас только два с половиной).

    То, что Вы способны в Википедии глянуть чиселко не говорит о вашей осведомлённости истории. То, что Вы можете прочитать три слова о том, что Mozilla пишет (писала) на расте движок, не говорит о том, что он разраюатывался так, как представляете себе именно Вы. Попробовали бы писать код, да ещё и на основе нестабильного SDK - после этого критика (а лучше предложения и пулл-реквесты) приветствуются.

     
     
  • 6.107, Аноним (107), 18:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лолка, например Go версия 1.0 вышла в 2012 и уже в 2013 появился docker написанный на Go. Расскажи-ка что написали на расте за 5 лет такого за что раст стоило   бы назвать стоящим языком? Подсказка: ничего.
     
  • 4.74, Аноним (51), 15:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Растаманы - как 40-летние девственницы, им всегда 5 лет. Но кто в это поверит...
     
     
  • 5.79, Аноним (88), 15:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С такой логикой Intel с 1971 года не могут собрать нормальный процессор, а Java и PHP уже 25 лет не могут нормальными языками стать (популярны? да. Юзабельны? не то что бы, но терпимо).
     
  • 3.98, Аноним (88), 17:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мозила, 15 лет, 10% кода на расте

    Сейчас бы кривые управленческие решения ныне маркетинговой компании причислять к ошибкам языка программирования.

    Это как сказать, что Люк нехороший человек, потому что Дарт Веёдер убивал.

     
  • 2.65, Аноним (65), 14:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С того, что на нём пока пишутся только растопыренные пальцы, ничего реально стоящего нет.
    Р - Репутация.
     
  • 2.67, Аноним (67), 14:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чем связано такое отношение к расту??

    С тем же, с чем и к systemd, например.

    Представьте, что вы просыпаетесь от того, что чувствуете, что вам в рот засовывают что-то огромное. Будете ли вы разбираться, что это, и потом думать, вытолкнуть это или сглотнуть, или сначала попытаетесь избавиться и только потом будете разбираться, что это было?

    На тот же haskell никто не гонит, потому что его не пытаются пропихнуть насильно.

     
     
  • 3.69, пох. (?), 14:58, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну с эрлангом и keyservers неплохо ведь получилось? ;-)

    И ведь даже есть другие реализации (сишные, ага) - но основные public key servers - вот на этой.

     
  • 3.72, Аноним (88), 15:02, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то Linux, git, chromium, .NET, JDK, php, Postgres, SQLite, mongodb, cassandra, redis, electron, v8 и BSD только на Rust заставляют пулл-реквесты создавать. Куда деваться, придётся на нём писать, раз проталкивают.
     
  • 2.68, пох. (?), 14:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да сами не знаем - вроде и правда, язык как язык, а что на нем ни напишут - херня какая-то получается.

    P.S. я все еще жду, конечно, чуда от ruffle.rs, но пока, к сожалению -
    build(deps-dev): bump webpack from 5.10.2 to 5.10.3 in /web - и такая дребедень - каждый день
    (видимо в этом и дао разработки-на-хрусте - каждый день bump какая-то нужная и важная хрень, работа кипит!)

    P.P.S. [написал-стер, умный догадается, глупому не надо, а я боюсь сглазить]

     
     
  • 3.81, Аноним (88), 15:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ждать? Берите и пишите - получите то, что Вам и надо. Двойная выгода - и вклад в opensource, и для себя что-то полезное получите.
     
     
  • 4.94, Аноним (94), 16:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А он не умеет. Это ж не комменты на опеннете строчить по полсотни в час.
     
  • 4.97, пох. (?), 16:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне слишком много всего надо - в одну человеческую жизнь никак не помещается. Приходится, знаете ли, использовать результаты деятельности других людей, а не создавать мир вокруг себя из хаоса.

     
     
  • 5.103, Аноним (86), 18:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не создавать мир вокруг себя из хаоса

    твой мозг и так его каждое мгновение создает

     
  • 2.76, Аноним (76), 15:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все очень просто.
    Когда в lts релиз ядра линукса пролазит бажина с типами (ну unsigned int вместо int, дело то житейское) или публикуют очередную пачку CVE с выходами за границы или разыменованиями, то кто-то пишет в комментах что в нормальных языках эту ошибку допустить намного сложнее или вообще невозможно. Причем не всегда имеют в виду rust, но часто его. И тут у сишников и плюсовиков начинает рвать днище.

    Ну а через какое-то время из-за частого повторения, а CVE из-за ошибок с memory management находят по несколько штук в неделю, как у собачки Павлова выработался рефлекс: видишь rust -  горит зад.

    Причем в темах про CVE rust даже упоминать не надо, достаточно написать что-то вроде "никогда такого не было и вот опять" как они сами про него пишут :)

     
  • 2.106, Аноним (107), 18:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанатики у него поехавшие. И маркетинг языка не соответствует содержанию языка, в целом всё.
     

  • 1.77, Аноним (76), 15:14, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    При этом большинство комментаторов (со обеих сторон) не то что на rust ни строчки не написало, а даже код видели только в википедии. Они не знаю ни от каких классов ошибок он защищает, ни основные принципы на которых базируются проверки. Но для трепа в комментах это и не нужно.
     
     
  • 2.85, Аноним (85), 16:22, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > При этом большинство комментаторов (со обеих сторон) не то что на rust ни строчки не написало, а даже код видели только в википедии. Они не знаю ни от каких классов ошибок он защищает, ни основные принципы на которых базируются проверки. Но для трепа в комментах это и не нужно.

    Если что-то выглядит как говно, пахнет как говно и ты видел что его только что кто-то размазал как говно, то ты должен съесть его килограмм, что бы оценить.

     
     
  • 3.87, Аноним (88), 16:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты видел что его только что кто-то размазал как говно

    Это программист, я фотошоп.

     
  • 3.91, Аноним (85), 16:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ты видел что его только что кто-то размазал как говно

    И при этом обозвал версией 1.0 и выложил на всеообщее оборзение.

    Копрофилы...

     

  • 1.95, Аноним (95), 16:52, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впечатляет количество баттхерта.
    Вас учили на плюсах и вбивали в бошки, что это единственно верный язык для всего? А сбылось это.
    Если ни на чем кроме плюсов (его клонов или гибридов с джявой) уже не можете, так это исключительно ваши проблемы. Ваше место рядом с помойкой на картонке.
     
     
  • 2.101, Ordu (ok), 18:00, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вас учили на плюсах и вбивали в бошки, что это единственно верный язык для всего?

    Нет. Их учили на C в рамках ликбез-курса прогряммирования в ВУЗе.

     
  • 2.105, Аноним (107), 18:21, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай тогда подробно объясни почему ты ещё ничего не написал на расте?
     

  • 1.102, Аноним (102), 18:09, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Люблю Rust, он дарит мне возможность просто поджечь кому-то пятую точку, не используя моих усилий. Ну пишут на расте программы и пишут, что бубнить-то? Не нравится, используйте программы на вашем любимом языке. Собрались "диды" на лавке и обсуждают нужное и не нужное в жизни, кек, умирайте в своих отстойниках.
     
     
  • 2.104, Аноним (107), 18:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чо бубнишь-то забейся под лавку и пиши на своем Расте. Ой так ты пока ещё ни одной строчки на этом язычке не написал, интернет воен, вот же совпадение.
     
     
  • 3.110, Аноним (102), 18:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растовоин* не путай с обычным.
    Взгляни вокруг, оглянись назад — Сишники с тобой связаться хотят. 90% комментуторов под этой новостью от ненавистников новых технологий/языков. Вас тригерит с обычной новости, при этом есть действующий проект, где этого раста нет и не будет, но воняете говной так, что за полярным кругом от вас пахнет.
    З.Ы. про не строчки кода обидно вообще-то, cargo new project минимум 2 строки "hello world" создает
     

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