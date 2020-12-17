Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust

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|1.3, Аноним (3), 11:15, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Реализация криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle
Оно написано на сях, точно-точно там нет никаких этих ваших дыр, от которых раст защищает?
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|2.7, пох. (?), 11:26, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Погодите, а что тогда эти хрустики вообще написали-то и десять лет отлаживают? Я-то сослепу сперва решил что вот, молодцы, openpgp на хрусте переписали. Оказывается, нифига.
Нескучный api, получаетсо?! Причем и он все еще немного окончательно уже но не совсем готов для прод...версии 1.0 ?
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|3.13, Аноним (88), 11:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Стабилизация Rust произошла только в мае 2015
> После трёх с половиной лет разработки
> десять лет отлаживают
> Декабрь 2020
Ясно, очередной ничего не добившийся, но преувеличивающиц чужие заявления коекакер.
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|2.10, Аноним (10), 11:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
По-моему, там значительная часть ассемблер. Все же знают, что ассемблер защищает от ржавых дыр.
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|4.44, Аноним (44), 13:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только через раст животворящий. Принцип железного водолазного костюма ака трёхболтовка. Нужду справлять тоже в костюм.
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|1.6, lockywolf (ok), 11:23, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут без реформ в консерватории, кажется, мало что можно сделать.
gpg сделан для инопланетян, и мне кажется маловероятным, что то, что сделано теми же людьми с той же целью, будет как-то принципиально отличаться.
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|2.9, пох. (?), 11:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты внимательно прочитал новость? Какими, нахрен, людьми?!
Принципиальное отличие тут (как во всех хрустоподелках) в том, что оно еще и не работает.
Но очень, очень безопастное.
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|3.15, Аноним (88), 11:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Принципиальное отличие от Вас в том, что оно хочет быть полезным людям.
Забесплатно. Представляете? Вот так просто, не требуя лицензионных отчислений или зарплаты. Вот ведь чудо какое. Наверное Вам такое неизвестно - полезно ещё и бесплатно, раз любите поливать грязью старания людей.
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|4.23, Michael Shigorin (ok), 12:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Он, конечно, циник (и последнее время на этой почве частенько промахивается с оценками по частичным данным) -- но уже давно оказался куда полезнее как минимум Вас, а то и вас с Рустиком.
|
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|5.33, Аноним (88), 13:13, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А какими, простите, заслугами отметился уважаемый Вами nox, раз Вы его вскукареки защищаете? Мне казалось, разработчики Альта вполне понимают ценность открытого кода, который можно самому взять и дополнить под свои же нужды, а то и под коммерцию.
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|6.37, пох. (?), 13:23, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
блжад, именно что понимают.
Поэтому ценность кода на экзотическом язычке, делающего из полезного ровно ничего (причем все это успешно умеет делать openpgp) для них равна нулю.
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|7.42, Аноним (88), 13:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> успешно умеет делать openpgp
Простите, какая из реализаций (СТАНДАРТА OpenPGP) делает это успешно и без танцев с бубном? Разработчики GnuPG и начали писать новую реализацию с нуля, чтобы избавиться от костылей первой реализации.
> Most loved language
> Fifth most wanted language
> экзотический язычок
Ну да, ну да, пошло коммьюнити куда подальше, nox лучше знает.
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|8.62, пох. (?), 14:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мля, это так прекрасно, что я, пожалуй, заскриню И да, _это_ комьюнити - шло бы... текст свёрнут, показать
|
|7.46, Аноним (88), 13:53, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ах, да, ещё, оказывается, язык, чья популярность на равне с конкурирующим ему Go, можно считать экзотическим. Дело же в оффлайн вакансиях, которые под конец 2020 релевантны только для стажеров, джунов и неамбициозных людей уровнем повыше. А профессионалы и так место найдут, без всяких Go/Rust/Kubernetes и прочих новомодных штук.
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|
|
|8.61, пох. (?), 14:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Он лучше тем что написан - и работает Будь он хоть на gwbasic при отсутствии ал... текст свёрнут, показать
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|8.82, Аноним (88), 15:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Аргументация уровня мой курьер лучше тем, что, он ездит на велосипеде XXX, а не... текст свёрнут, показать
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|5.38, Ананимус (?), 13:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> но уже давно оказался куда полезнее как минимум Вас, а то и вас с Рустиком
Чувак, несущий ахинею в комментах?
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|6.47, Аноним (88), 14:00, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, просто второй аккаунт Шигорина, откуда он позволяет себе писать плохо про других, а то ведь с основного аккаунта (который почти белый и пушистый) атата - от начальства/инвесторов/крупных заказчиков прилетит.
Ах, да, ошибочка с моей стороны: ник не nox, а пох, что объясняет уровень понимания.
|
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|7.92, псевдонимус (?), 16:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да нет, просто второй аккаунт Шигорина, откуда он позволяет себе писать плохо
> про других, а то ведь с основного аккаунта (который почти белый
> и пушистый) атата - от начальства/инвесторов/крупных заказчиков прилетит.
> Ах, да, ошибочка с моей стороны: ник не nox, а пох, что
> объясняет уровень понимания.
Это масонский заговор против Растишки!
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|5.100, Ordu (ok), 17:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вау, Шигорин, ты оказывается занимаешь позицию в вечном споре C vs Rust? Это почему? Раст на эльбрусе не работает?
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|4.52, Аноним (52), 14:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Между хотеть быть полезным и быть полезным - пропасть бездонная.
Wannabe такие wannabe.
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|2.55, Аноним (51), 14:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно ещё не стабилизировано... за три года API не стабилизировано!!!
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|3.66, Аноним (88), 14:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Sequoia достиг готовности к релизу 1.0 ещё год назад, но разработчики решили не торопиться и выделить больше времени на проверку наличия ошибок и написание качественной и полной документации с отсылками на информацию в стандарте OpenPGP и примерами использования
> за три года API не стабилизировано!!!
Ну да, доки, CI/CD, тесты, проверка на ошибки и стабилизация за неделю делаются. Да и внутреннее API и публичное - равноценные вещи. Ещё и OpenPGP это лёгкий стандарт, с реализацией ни у одного школьника не возникнет проблем, математика нинужна.
Сразу видно в комментаторе опытного разработчика популярных библиотек.
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|4.70, Аноним (51), 15:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> высокоуровневые API пока не стабилизированы и дорабатываются.
Три года, Карл! Не могут API родить...
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|3.93, псевдонимус (?), 16:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно ещё не стабилизировано... за три года API не стабилизировано!!!
Ты что, с ума сошел? Только непрерывные инновации, только ультрахардкор!
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|2.26, Аноним (25), 12:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Растофанатики не осилили переписать Nettle осилили только обертку. Что и требовалось доказать.
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|2.59, furryyumminyaknyakutiputi (?), 14:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Молодцы, верной дорогой!
По совету Фрактала скачал этот самый Nettle. Был абсолютно уверен, что такой серьёзный участник растокомьюнити не посоветует бесполезных, а тем более вредных библиотек.
Распаковал... и что я вижу??? Это же дырявая сишка!!!!!!!
Фрактал, ты теперь официально предатель всего растоманского движения!
Не верьте ему. Он специально про дырявую сишку разговаривает, чтобы отвлечь внимание растоманов и распылить их силы
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|1.14, КО (?), 11:43, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"специализирующейся на аудите криптосистем"
Cайт g10code на http.
Смеющийся испанец.mp4
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|2.31, псевдонимус (?), 13:09, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот я 3 года ждал выпуск криптографической библиотеки..их-ха-ха.. а они взяли и наваяи оболочку на сраст.. ха-ха-ха!
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|3.34, Аноним (88), 13:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так Вам, как публичному лицу Альта, может быть проще будет организовать разработку криптографической блиблиотеки на расте, а не писать на форумчиках, какие же криворукие опенсорс разрабы написали всего лишь обёрточку. Хотя чего это я? С такой точкой зрения, какую Вы здесь высказали, можно и Альт назвать обёрточкой, за которую ещё и деньги просят, какая наглость.
Хотя не, двойные стандарты это хорошо, приветсвуется в коммьюнити, да.
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|1.16, Аноним (16), 11:48, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему каждый раз, когда растоманы выпустят очередную поделку для решения квадратных уравнений, об этом необходимо постить новости?
Перепишите уже ядро линукс на расте. И гордитесь. Если будет работать, конечно.
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|2.20, псевдонимус (?), 11:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Почему каждый раз, когда растоманы выпустят очередную поделку для решения квадратных уравнений,
> об этом необходимо постить новости?
> Перепишите уже ядро линукс на расте. И гордитесь. Если будет работать, конечно.
А чё, надо не только чтоб безопасное было, но ещё и работало!?
Ставьте реальные задачи. bc вот можно попробовать переписать.
|
|2.56, Аноним (51), 14:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> поделку для решения квадратных уравнений
Это не просто поделка, это обёртка вокруг сишной либы решения квадратных уравнений!
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|1.18, Аноним (18), 11:56, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если программу на С сконвертировать автоматическим конвертором в Раст то она автоматом избавляется от багов. Но ведь тогда можно её обратно законвертить в С. И в итоге получим программу на С, но без багов. PROFIT!
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|2.19, Аноним (3), 11:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это и будет твоим домашним заданием - написать конвертер из сей в раст и из раста в си
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|3.27, Аноним (25), 12:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да такие задачки на собеседовании для джунов задают. …А потом жалуются на кадровый голод…
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|2.32, псевдонимус (?), 13:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И-ть ты норкоман.
ЗЫ: все же учить кодингу надо на асмах. Чтобы такие вот не получались.
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|1.21, Аноним (21), 12:06, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А названо оно так потому что так возжелала левая пятка главного разраба? Даешь больше случайных не имющих отношения к проекту названий!
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|2.58, Аноним (51), 14:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас мода пошла в среде альтернативных давать названия, как после генератора случайных букв, смысла столько же.
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|1.22, Чебур (?), 12:32, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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@Видишь rust/electron в заголовке
@
@Запасаешься попкорном и кайфуешь от войн в коментах
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|1.29, Аноним (29), 12:55, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Web of Trust (WoT) в нем работает? Нет! Тогда зачем оно?
По поводу раст обертки над Nettle, а в какой стране нинче можно реальную криптуху писать, чтоб жидо-масоны тебя не посадили? Разрешается писать только нескучные обертки над одобрения овном.
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|2.45, Аноним (44), 13:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тебя в любой стране найдут люди из той страны, которая тебе права не давала.
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|1.50, Аноним (52), 14:12, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Реализация криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle
А зачем оно тогда? Нескучная обёртка на хрустишке?
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|2.89, Аноним (88), 16:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное разрабы GnuPG устали от жалоб на нечеловечески техничские и скучные инструкции как завести их продукт для той же почты, например. Да придёт OpenPGP к каждой домохозяйке.
Правда, году этак в 2025, но всё же)
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|2.63, Аноним (51), 14:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ты заметил, с какой бешеной скоростью пишут на расте? Мозила, 15 лет, 10% кода на расте. Вот эти вот, 3 года, обёртка сишной либы! Три года, Карл! А у них даже API не стабилизировано.
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|3.64, Аноним (88), 14:43, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мозила, 15 лет, 10% кода на расте
> 2020 - 2015 = [1]5
Вам бы преподавателем в университеты идти, там таких ценят.
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|4.73, Аноним (51), 15:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе бы историю раста подтянуть, когда его начали разрабатывать и где.
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|5.78, Аноним (88), 15:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм, обидно читать комментариий, когда следил все эти годы за его разработкой и, в отличие от комментатора, в курсе, что стабилизация языка произошла только в мае 2015, до этого API свободно ломались от выпуска к выпуску, что не позволяло разрабатывать на нём серьёзные библиотеки, не то что движок для браузера (коих полноценных сейчас только два с половиной).
То, что Вы способны в Википедии глянуть чиселко не говорит о вашей осведомлённости истории. То, что Вы можете прочитать три слова о том, что Mozilla пишет (писала) на расте движок, не говорит о том, что он разраюатывался так, как представляете себе именно Вы. Попробовали бы писать код, да ещё и на основе нестабильного SDK - после этого критика (а лучше предложения и пулл-реквесты) приветствуются.
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|6.107, Аноним (107), 18:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лолка, например Go версия 1.0 вышла в 2012 и уже в 2013 появился docker написанный на Go. Расскажи-ка что написали на расте за 5 лет такого за что раст стоило бы назвать стоящим языком? Подсказка: ничего.
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|4.74, Аноним (51), 15:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Растаманы - как 40-летние девственницы, им всегда 5 лет. Но кто в это поверит...
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|5.79, Аноним (88), 15:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С такой логикой Intel с 1971 года не могут собрать нормальный процессор, а Java и PHP уже 25 лет не могут нормальными языками стать (популярны? да. Юзабельны? не то что бы, но терпимо).
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|3.98, Аноним (88), 17:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мозила, 15 лет, 10% кода на расте
Сейчас бы кривые управленческие решения ныне маркетинговой компании причислять к ошибкам языка программирования.
Это как сказать, что Люк нехороший человек, потому что Дарт Веёдер убивал.
|
|2.65, Аноним (65), 14:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С того, что на нём пока пишутся только растопыренные пальцы, ничего реально стоящего нет.
Р - Репутация.
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|2.67, Аноним (67), 14:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С чем связано такое отношение к расту??
С тем же, с чем и к systemd, например.
Представьте, что вы просыпаетесь от того, что чувствуете, что вам в рот засовывают что-то огромное. Будете ли вы разбираться, что это, и потом думать, вытолкнуть это или сглотнуть, или сначала попытаетесь избавиться и только потом будете разбираться, что это было?
На тот же haskell никто не гонит, потому что его не пытаются пропихнуть насильно.
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|3.69, пох. (?), 14:58, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, ну с эрлангом и keyservers неплохо ведь получилось? ;-)
И ведь даже есть другие реализации (сишные, ага) - но основные public key servers - вот на этой.
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|3.72, Аноним (88), 15:02, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то Linux, git, chromium, .NET, JDK, php, Postgres, SQLite, mongodb, cassandra, redis, electron, v8 и BSD только на Rust заставляют пулл-реквесты создавать. Куда деваться, придётся на нём писать, раз проталкивают.
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|2.68, пох. (?), 14:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да сами не знаем - вроде и правда, язык как язык, а что на нем ни напишут - херня какая-то получается.
P.S. я все еще жду, конечно, чуда от ruffle.rs, но пока, к сожалению -
build(deps-dev): bump webpack from 5.10.2 to 5.10.3 in /web - и такая дребедень - каждый день
(видимо в этом и дао разработки-на-хрусте - каждый день bump какая-то нужная и важная хрень, работа кипит!)
P.P.S. [написал-стер, умный догадается, глупому не надо, а я боюсь сглазить]
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|3.81, Аноним (88), 15:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего ждать? Берите и пишите - получите то, что Вам и надо. Двойная выгода - и вклад в opensource, и для себя что-то полезное получите.
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|4.94, Аноним (94), 16:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А он не умеет. Это ж не комменты на опеннете строчить по полсотни в час.
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|4.97, пох. (?), 16:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне слишком много всего надо - в одну человеческую жизнь никак не помещается. Приходится, знаете ли, использовать результаты деятельности других людей, а не создавать мир вокруг себя из хаоса.
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|5.103, Аноним (86), 18:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не создавать мир вокруг себя из хаоса
твой мозг и так его каждое мгновение создает
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|2.76, Аноним (76), 15:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все очень просто.
Когда в lts релиз ядра линукса пролазит бажина с типами (ну unsigned int вместо int, дело то житейское) или публикуют очередную пачку CVE с выходами за границы или разыменованиями, то кто-то пишет в комментах что в нормальных языках эту ошибку допустить намного сложнее или вообще невозможно. Причем не всегда имеют в виду rust, но часто его. И тут у сишников и плюсовиков начинает рвать днище.
Ну а через какое-то время из-за частого повторения, а CVE из-за ошибок с memory management находят по несколько штук в неделю, как у собачки Павлова выработался рефлекс: видишь rust - горит зад.
Причем в темах про CVE rust даже упоминать не надо, достаточно написать что-то вроде "никогда такого не было и вот опять" как они сами про него пишут :)
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|2.106, Аноним (107), 18:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фанатики у него поехавшие. И маркетинг языка не соответствует содержанию языка, в целом всё.
|
|1.77, Аноним (76), 15:14, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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При этом большинство комментаторов (со обеих сторон) не то что на rust ни строчки не написало, а даже код видели только в википедии. Они не знаю ни от каких классов ошибок он защищает, ни основные принципы на которых базируются проверки. Но для трепа в комментах это и не нужно.
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|2.85, Аноним (85), 16:22, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> При этом большинство комментаторов (со обеих сторон) не то что на rust ни строчки не написало, а даже код видели только в википедии. Они не знаю ни от каких классов ошибок он защищает, ни основные принципы на которых базируются проверки. Но для трепа в комментах это и не нужно.
Если что-то выглядит как говно, пахнет как говно и ты видел что его только что кто-то размазал как говно, то ты должен съесть его килограмм, что бы оценить.
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|3.87, Аноним (88), 16:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты видел что его только что кто-то размазал как говно
Это программист, я фотошоп.
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|3.91, Аноним (85), 16:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ты видел что его только что кто-то размазал как говно
И при этом обозвал версией 1.0 и выложил на всеообщее оборзение.
Копрофилы...
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|1.95, Аноним (95), 16:52, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Впечатляет количество баттхерта.
Вас учили на плюсах и вбивали в бошки, что это единственно верный язык для всего? А сбылось это.
Если ни на чем кроме плюсов (его клонов или гибридов с джявой) уже не можете, так это исключительно ваши проблемы. Ваше место рядом с помойкой на картонке.
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|2.101, Ordu (ok), 18:00, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вас учили на плюсах и вбивали в бошки, что это единственно верный язык для всего?
Нет. Их учили на C в рамках ликбез-курса прогряммирования в ВУЗе.
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|2.105, Аноним (107), 18:21, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давай тогда подробно объясни почему ты ещё ничего не написал на расте?
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|1.102, Аноним (102), 18:09, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Люблю Rust, он дарит мне возможность просто поджечь кому-то пятую точку, не используя моих усилий. Ну пишут на расте программы и пишут, что бубнить-то? Не нравится, используйте программы на вашем любимом языке. Собрались "диды" на лавке и обсуждают нужное и не нужное в жизни, кек, умирайте в своих отстойниках.
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|2.104, Аноним (107), 18:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чо бубнишь-то забейся под лавку и пиши на своем Расте. Ой так ты пока ещё ни одной строчки на этом язычке не написал, интернет воен, вот же совпадение.
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|3.110, Аноним (102), 18:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Растовоин* не путай с обычным.
Взгляни вокруг, оглянись назад — Сишники с тобой связаться хотят. 90% комментуторов под этой новостью от ненавистников новых технологий/языков. Вас тригерит с обычной новости, при этом есть действующий проект, где этого раста нет и не будет, но воняете говной так, что за полярным кругом от вас пахнет.
З.Ы. про не строчки кода обидно вообще-то, cargo new project минимум 2 строки "hello world" создает
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