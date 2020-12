Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust

2.9 , пох. ( ? ), 11:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты внимательно прочитал новость? Какими, нахрен, людьми?! Принципиальное отличие тут (как во всех хрустоподелках) в том, что оно еще и не работает.

Но очень, очень безопастное.

3.15 , Аноним ( 88 ), 11:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Принципиальное отличие от Вас в том, что оно хочет быть полезным людям.

Забесплатно. Представляете? Вот так просто, не требуя лицензионных отчислений или зарплаты. Вот ведь чудо какое. Наверное Вам такое неизвестно - полезно ещё и бесплатно, раз любите поливать грязью старания людей.

4.23 , Michael Shigorin ( ok ), 12:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Он, конечно, циник (и последнее время на этой почве частенько промахивается с оценками по частичным данным) -- но уже давно оказался куда полезнее как минимум Вас, а то и вас с Рустиком.

5.30 , Аноним ( 30 ), 13:06, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В альте нет ни одной программы на rust?

5.33 , Аноним ( 88 ), 13:13, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А какими, простите, заслугами отметился уважаемый Вами nox, раз Вы его вскукареки защищаете? Мне казалось, разработчики Альта вполне понимают ценность открытого кода, который можно самому взять и дополнить под свои же нужды, а то и под коммерцию.

6.37 , пох. ( ? ), 13:23, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – блжад, именно что понимают.

Поэтому ценность кода на экзотическом язычке, делающего из полезного ровно ничего (причем все это успешно умеет делать openpgp) для них равна нулю.

7.42 , Аноним ( 88 ), 13:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > успешно умеет делать openpgp Простите, какая из реализаций (СТАНДАРТА OpenPGP) делает это успешно и без танцев с бубном? Разработчики GnuPG и начали писать новую реализацию с нуля, чтобы избавиться от костылей первой реализации. > Most loved language

> Fifth most wanted language

> экзотический язычок Ну да, ну да, пошло коммьюнити куда подальше, nox лучше знает.

8.62 , пох. ( ? ), 14:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мля, это так прекрасно, что я, пожалуй, заскриню И да, _это_ комьюнити - шло бы... 7.46 , Аноним ( 88 ), 13:53, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ах, да, ещё, оказывается, язык, чья популярность на равне с конкурирующим ему Go, можно считать экзотическим. Дело же в оффлайн вакансиях, которые под конец 2020 релевантны только для стажеров, джунов и неамбициозных людей уровнем повыше. А профессионалы и так место найдут, без всяких Go/Rust/Kubernetes и прочих новомодных штук.

7.49 , Аноним ( 30 ), 14:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддерживаю. Openpgp лучше уже тем что написан не на rust.

8.61 , пох. ( ? ), 14:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Он лучше тем что написан - и работает Будь он хоть на gwbasic при отсутствии ал... 8.82 , Аноним ( 88 ), 15:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Аргументация уровня мой курьер лучше тем, что, он ездит на велосипеде XXX, а не... 9.90 , псевдонимус ( ? ), 16:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так тот курьер ездит, а этот свой лисапед на горбу носит - ... 5.38 , Ананимус ( ? ), 13:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но уже давно оказался куда полезнее как минимум Вас, а то и вас с Рустиком Чувак, несущий ахинею в комментах?

6.47 , Аноним ( 88 ), 14:00, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, просто второй аккаунт Шигорина, откуда он позволяет себе писать плохо про других, а то ведь с основного аккаунта (который почти белый и пушистый) атата - от начальства/инвесторов/крупных заказчиков прилетит. Ах, да, ошибочка с моей стороны: ник не nox, а пох, что объясняет уровень понимания.

7.92 , псевдонимус ( ? ), 16:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да нет, просто второй аккаунт Шигорина, откуда он позволяет себе писать плохо

> про других, а то ведь с основного аккаунта (который почти белый

> и пушистый) атата - от начальства/инвесторов/крупных заказчиков прилетит.

> Ах, да, ошибочка с моей стороны: ник не nox, а пох, что

> объясняет уровень понимания. Это масонский заговор против Растишки!

5.100 , Ordu ( ok ), 17:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вау, Шигорин, ты оказывается занимаешь позицию в вечном споре C vs Rust? Это почему? Раст на эльбрусе не работает?

4.52 , Аноним ( 52 ), 14:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Между хотеть быть полезным и быть полезным - пропасть бездонная.

Wannabe такие wannabe.