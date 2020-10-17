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Выпуск Sequoia 0.20.0, реализации OpenPGP на языке Rust

17.10.2020 13:20

Представлен выпуск пакета Sequoia 0.20.0, предлагающего библиотеку функций и инструментарий командной строки с реализацией стандартов OpenPGP (RFC-4880). Sequoia развивается тремя участниками проекта GnuPG, которые для повышения безопасности и надёжности кодовой базы решили создать новую свободную реализацию OpenPGP на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

Кроме повышения безопасности, в Sequoia также пытаются избавиться от недостатков GnuPG, которые без нарушения совместимости или существенной переработки кодовой базы невозможно устранить в основном проекте. Например, GnuPG имеет достаточно тесную связь между компонентами, что затрудняет внесение изменений, запутывает кодовую базу и мешает созданию полноценной системы unit-тестирования. Инструментарий командной строки gpupg не синхронизирован по функциональности с библиотекой функций и некоторые действия можно выполнить только при помощи утилиты.

Sequoia представляет утилиту командной строки sq с поддержкой субкоманд в стиле Git и два варианта API - низкоуровневый и высокоуровневый. Имеются обвязки для языков Си и Python. Поддерживается большинство возможностей, описанных в стандарте OpenPGP, для шифрования, расшифровки, создания и проверки цифровых подписей. Из расширенных возможностей отмечается поддержка верификации по отдельно поставляемым цифровым подписям (detached signature), адаптация для интеграции с пакетными менеджерами (APT, RPM, cargo и т.п.), возможность ограничения подписей по пороговым значениям и времени.

Низкоуровневый API максимально близко воспроизводит возможности OpenPGP и некоторые связанные расширения, такие как поддержка ECC и элементы из черновика будущей редакции стандарта. Исключения составляют только устаревшие части спецификации, которые могут негативно повлиять на безопасность, например, поддержка хэшей MD5. Низкоуровневый API также поддерживает небуферизированную обработку сообщений. Низкоуровневый API уже очень близок к полному охвату стандарта OpenPGP и готов для манипуляции данными OpenPGP на низком уровне (в ближайшее время ожидается стабильный релиз 1.0). Высокоуровневый API ещё только начинает развиваться и пока охватывает только такие возможности, как хранение открытых ключей и функции доступа по сети. Другие вспомогательные и предметно-ориентированные возможности будут добавляться по мере развития проекта.

Пакет также предоставляет мощные средства инспектирования пакетов, которые могут применяться при разработке, отладке и разборе инцидентов. Средства инспектирования интегрированы с парсером и дают возможность наглядно проанализировать структуру зашифрованных сообщений, цифровых подписей и ключей. 


   sq packet dump --hex message.pgp

   New CTB, 13 bytes: One-Pass Signature Packet
       Version: 3
       Type: Binary
       Pk algo: EdDSA Edwards-curve Digital Signature Algorithm
       Hash algo: SHA512
       Issuer: 83F8 2E4F E9A5 E098
       Last: true

   00000000  c4 0d                                              frame
   00000002        03                                           version
   00000003           00                                        sigtype
   00000004              0a                                     hash_algo
   00000005                 16                                  pk_algo
   00000006                    83 f8  2e 4f e9 a5 e0 98         issuer
   0000000e                                             01      last

Поддерживаются платформы Linux, Windows, macOS, Android и iOS. Имеется возможность использования предоставляемых платформами криптографических сервисов, таких как сопроцессоры для вычисления в изолированных анклавах. Для обеспечения дополнительной изоляции практикуется разделение по отдельным процессам сервисов, работающих с открытыми и закрытыми ключами. Например, в форме отдельного процесса развивается хранилище ключей. Для взаимодействия процессов используется протокол Cap’n Proto.

В новой версии добавлены низкоуровневый пакет sequoia-openpgp, программа sqv (замена gpgv) для верификации отсоединённых цифровых подписей (detached signature) и утилита sqop с реализацией интерфейса, не учитывающего состояние (Stateless OpenPGP CLI). До версии 1.46 подняты требования к языку Rust. Расширено применение системы непрерывной интеграции для проверки изменений и улучшен набор для тестирования совместимости с OpenPGP.

  1. Главная ссылка к новости (https://sequoia-pgp.org/blog/2...)
  2. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
  3. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  4. OpenNews: Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2
  5. OpenNews: Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей
  6. OpenNews: Обновление GnuPG 2.2.23 с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53905-sequoia
Ключевые слова: sequoia, pgp, gnupg
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 13:25, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Им нечем заняться? Они пытаются исправить проблему стандарта OpenPGP выпуском очередной его реализации...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:31, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А смысл?

    переписать на rust, чё тупые вопросы задаёшь?

     
     
  • 3.8, uis (ok), 13:47, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > переписать на rust, чё тупые вопросы задаёшь?

    Поставленную задачу в устранении проблем PGP не выполняет

     
     
  • 4.9, Аноним (4), 13:50, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    задача была переписать на rust. ты что - глупый?
     
     
  • 5.15, uis (ok), 14:22, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кроме повышения безопасности, в Sequoia также пытаются избавиться от недостатков GnuPG

    К окулисту сходи

     
  • 3.11, Аноним (11), 14:09, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашли чему возмущаться. За одно лишь переписывание с одного языка на другой - уже памятник ставить надо. Переписывание с С, С++ на Rust - хуже точно не сделает, а вот лучше вполне, но кто об это задумывается?
     
     
  • 4.13, uis (ok), 14:21, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перепиши на ada. Хуже точно не станет.
     
  • 2.5, Sin2x (ok), 13:32, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда коту нечем заняться...
     
     
  • 3.12, uis (ok), 14:12, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда коту нечем заняться...

    Кот не спешит это демонстрировать

     

  • 1.2, InuYasha (??), 13:26, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Блин, подумал, что SequoiaView на ляликсы портировали. Это прога, которая строит графическое представление ФС.
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 13:56, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    под линукс есть baobab, если надо, а под винду есть windirstat
     
     
  • 3.16, siplusplus (?), 14:40, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qdirstat
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:22, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е вот на столько все плохо ? Ребят, мне казалось что вы это специально. Вообще можно заняться например огородничеством, еду добытую таким способом можно хоть самим употреблять тем самым экономя средства на предметы первой необходимости - лекарства и одежда например. Если повезет с излишком - продать и заработать денег, всяко больше выйдет чем от программирования. Зеленые мелкие программизды пусть за эфимерную вермишель гробят здоровье, вы же вроде бы как уже лет тридцать этим занимаетесь.
     

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