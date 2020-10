Выпуск Sequoia 0.20.0, реализации OpenPGP на языке Rust

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:31, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А смысл? переписать на rust, чё тупые вопросы задаёшь?

3.8 , uis ( ok ), 13:47, 17/10/2020 > переписать на rust, чё тупые вопросы задаёшь? Поставленную задачу в устранении проблем PGP не выполняет

4.9 , Аноним ( 4 ), 13:50, 17/10/2020 задача была переписать на rust. ты что - глупый?

5.15 , uis ( ok ), 14:22, 17/10/2020 >Кроме повышения безопасности, в Sequoia также пытаются избавиться от недостатков GnuPG К окулисту сходи

3.11 , Аноним ( 11 ), 14:09, 17/10/2020 Нашли чему возмущаться. За одно лишь переписывание с одного языка на другой - уже памятник ставить надо. Переписывание с С, С++ на Rust - хуже точно не сделает, а вот лучше вполне, но кто об это задумывается?

4.13 , uis ( ok ), 14:21, 17/10/2020 Перепиши на ada. Хуже точно не станет.

2.5 , Sin2x ( ok ), 13:32, 17/10/2020 Когда коту нечем заняться...

3.12 , uis ( ok ), 14:12, 17/10/2020 > Когда коту нечем заняться... Кот не спешит это демонстрировать