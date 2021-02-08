Завершён процесс создания организации Rust Foundation

Основная команда разработчиков языка Rust (Rust Core Team) объявила о завершении процесса создания независимой некоммерческой организации Rust Foundation, которой компания Mozilla передала связанную с проектом Rust интеллектуальную собственность и элементы инфраструктуры, в том числе торговые марки и доменные имена, ассоциируемые с Rust, Cargo и реестром пакетов crates.io. Организация будет курировать связанную с языком Rust экосистему, поддерживать основных мэйнтейтнеров, занимающихся разработкой и принятием решений, а также отвечать за организацию финансирования проекта.

Напомним, что Rust изначально развивался как проект подразделения Mozilla Research, который в 2015 году был преобразован в самостоятельный проект с независимым от Mozilla управлением. Несмотря на то, что с тех пор Rust развивается автономно, финансовое и юридическое сопровождение предоставлялось компанией Mozilla. Теперь данные операции переданы в новую организацию, которая преподносится как нейтральная площадка, не связанная с Mozilla, что упростит привлечение новых компаний для поддержки Rust и повысит жизнеспособность проекта.

Управляющий совет Rust Foundation сформирован из 10 директоров. Пять директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, ставших учредителями и спонсорами Фонда. Ещё пять директоров выбраны из числа лидеров проекта - два члена Core Team и по одному члену от групп, отвечающих за надёжность, качество и взаимодействие с сообществом.

Торговые марки на Rust и Cargo уже переданы новой организации, но условия их использования пока остаются прежними. Условия использования торговых марок запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей. Дистрибутивы могут распространять пакет под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core Team или смена имени. Указанная особенность мешает оперативному самостоятельному устранению ошибок и уязвимостей в пакетах с Rust и Cargo без согласования изменений с upstream.



