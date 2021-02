Завершён процесс создания организации Rust Foundation

Как и следовало ожидать, среди директоров не обошлось без транса. Я за терпимость, пусть занимаются чем хотят, но зачем об их извращениях писать на каждом углу и везде выпячивать свою нетрадиционную принадлежность? https://foundation.rust-lang.org/board/ Jane Lusby. Project Director, Collaboration https://twitter.com/yaahc_ - "Jane Lusby she/her gay trans antifa, dev @ZcashFoundation

, collab director @rust_foundation, support Black trans people. awesome-rust-mentors"

Ивообще там какой-то содом. https://rustconf.com/speakers/

лесбиянка Ashley Hauck, у которой в описании докладчика это подчёркивается "she lives in Stockholm, Sweden, with her girlfriend". Или чувак https://twitter.com/withoutboats/ на фотки которого https://twitter.com/withoutboats/status/1091074508918788097 лучше не смотреть (я предупреждал).