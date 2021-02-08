Завершён процесс создания организации Rust Foundation

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|5.37, Урри (ok), 23:37, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Растофанатикам на больную мозоль наступил. Оказывается, раст не единственный такой.
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|8.67, nonon (?), 00:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Аргументация топчик 128293 128077 128513 Сразу видно, человек все языки з... текст свёрнут, показать
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|4.45, пох. (?), 23:42, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какую программу они написали, а не "будут переписывать" ?
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|5.59, Аноним (14), 23:56, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а не "будут переписывать"
Кажется, можно уловить суть растаманов: они написали транслятор си->раст, поэтому на свет выходит только то, что было ранее...
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|2.7, llolik (ok), 22:53, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> От кого?
Ниже по тексту
> Несмотря на то, что с тех пор Rust развивается автономно, финансовое и юридическое сопровождение предоставлялось компанией Mozilla
Читать как: у Mozilla сейчас тяжёлые времена, так что ребяты, кто пользует в своих экосистемах, а давайте не только мы бабки в проект вкладывать будем, да.
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|1.6, Аноним (6), 22:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Теперь есть официалная органищация которая будет официально ныть про сишные дырени?
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|1.8, Аноним (8), 22:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>независимой некоммерческой организации Rust Foundation
>10 директоров
>5 директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft
Боже какое лицемерие для хипстоты
F!
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|2.47, пох. (?), 23:44, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну всего ж половина! Остальные представляют интересы лесбиянок, обизьянок и обычных трапов.
Бть, дайте другой глобус, а? Этому уже никакая ядерная война не поможет очиститься.
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|1.10, Аноним (10), 22:55, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Как и следовало ожидать, среди директоров не обошлось без транса. Я за терпимость, пусть занимаются чем хотят, но зачем об их извращениях писать на каждом углу и везде выпячивать свою нетрадиционную принадлежность?
https://foundation.rust-lang.org/board/
Jane Lusby. Project Director, Collaboration
https://twitter.com/yaahc_ - "Jane Lusby she/her gay trans antifa, dev @ZcashFoundation
, collab director @rust_foundation, support Black trans people. awesome-rust-mentors"
Ивообще там какой-то содом. https://rustconf.com/speakers/
лесбиянка Ashley Hauck, у которой в описании докладчика это подчёркивается "she lives in Stockholm, Sweden, with her girlfriend".
Или чувак https://twitter.com/withoutboats/ на фотки которого https://twitter.com/withoutboats/status/1091074508918788097 лучше не смотреть (я предупреждал).
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|2.19, Аноним (14), 23:09, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато если покажешь на презентации, что ты гетеро, тебя сразу уволят, как сделали с разработчиком JS в Мозиле.
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|2.22, Аноним (22), 23:12, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну всё, теперь язык точно плохой, там нет накаченных гетеросексуальных парней и 3Д тян с грудью 5-го размера.
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|3.36, СССР (?), 23:34, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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да нет, тут про другое, просто ебанутые люди во главе, всего то..
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|2.27, Owlet (?), 23:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Я за терпимость
"Я против расизма и негров". Нет, ты типичный ксено/гомо/трансофоб, какая терпимость?
> зачем об их извращениях писать на каждом углу и везде выпячивать свою нетрадиционную принадлежность
А зачем люди пишут имена, профессии, национальность?
> у которой в описании докладчика это подчёркивается
а когда каждый второй пишет про свою гетеро-жену и детей - это не выпячивать?
Опять Русских Мужчин женщины и геи обидели, ну как так жить?
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|3.76, Михрютка (ok), 00:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> ты типичный ксено/гомо/трансофоб
еще один показательно передергивает, сваливая в одну кучу национальности, расы, и психические расстройства.
>>>А зачем люди пишут имена, профессии, национальность?
потому что имен, профессий и национальностей значительно больше, чем вариантов содержимого труселей, которых всего два.
>>>Опять Русских Мужчин женщины и геи обидели
этот омлет сейчас женщин в трансов или в гомо записал, мне интересно?
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|3.38, СССР (?), 23:37, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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в том, что он психологически больная личность. Возможно он крутой программист, но он не смог удержать психологическое равновесие, в результате он свалился в одно из расстройств
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|2.30, Аноним (4), 23:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут важнее всего «antifa» и «support Black trans people»: на простую формальность не тянет.
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|2.35, Аноним (35), 23:33, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типичное растокомьюнити, что такого? У ноды примерно такое же. И у руби, там вообще одни маководы. На самом деле ничего плохого не вижу, лишь неплохо было бы бы отделить их всех от моего ПО (привет браузерам).
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|1.13, Аноним (13), 23:01, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Дистрибутивы могут распространять пакет под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core Team или смена имени
Ну ничего умнее от этих с заржавевшими мозгами я и не ожидал.
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|2.23, Аноним (14), 23:15, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пять директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla
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|1.20, Аноним (20), 23:09, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Блин, вроде идеи в Расте неплохие, но чет посмотришь на лидерство, и как то фу. На чем писать проги вот думаю, на окамле что ли? Или мож на эрланге?
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|2.24, Аноним (14), 23:19, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно на Форте, на нём пишут софт и для спутников, и для аэропортов, весьма надёжно.
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|3.42, Аноним (1), 23:39, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько СПО Форт (в частности gforth) удобно использовать для проганья?
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|3.77, Аноним (77), 00:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот вы мне неплохую идею подкинули, на форт никогда раньше не смотрел, теперь же надо будет. Благодарю покорнейше
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|2.28, Owlet (?), 23:25, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если в языке для вас важно ориентация лидеров, не пишите лучше не на чём. И без вас хватает.
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|3.31, Аноним (77), 23:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них не очень хороший ещё подход с переносом всего во внешние крейты. На то, чтобы читать числа из стдин, надо крейт качать сторонний, в стд только чтение строки с консоли. Чет такое себе, не знаю
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|3.33, Аноним (77), 23:29, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут смысл в том, что с такими лидерами сообщество вообще какое выйдет?
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|4.52, Аноним (14), 23:47, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет как с мозилой: как только власть захватили альтернативные - начался упадок в компании.
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|3.34, Аноним (4), 23:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для вас ориентация лидеров, видимо, важнее их враждебных к свободному ПО и конкуренции работодателей и экстремистких политических убеждений.
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|2.54, nonon (?), 23:50, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты решил язык выбирать по тем людям которые в совете директоров что ли? Кажись языки не так выбираются
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|3.63, Аноним (77), 00:01, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Язык нынче вместе с сообществом и экосистемой выбирается, не в вакууме. А в растений поощряется, выходит, иметь кучу зависимостей из интернета с этим их карго. А мне такой подходит не очень нравится, зависимость - всегда потенциальная брешь, change my mind
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|3.57, nonon (?), 23:54, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хах. Не, ну правда, язык хорош. Не понимаю за что его так хейтят. Как по мне, Гошка куда более более конченая чем Раст. Но это со стороны не сильно заметно, пока не начнёшь писать код
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|2.64, Аноним (77), 00:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вот то-то и обидно, что идеи в язык вложили классные, а сообщество вокруг него сомнительное
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|1.66, Zitz (?), 00:03, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему так много шумихи вокруг очередного корпоративного буллщита?
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|2.69, Аноним (14), 00:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть такая поведенческая стратегия в компаниях: "Поднял карандаш с пола - прокукарекай!". Это для визибилити делается и продвижения по лестнице. Вот и растаманы точно так же делают, на любой чих создают организации с десятью директорами и пишут сотнями новости об этом. Написали "хеловрот" - вышло ещё 100500 статей.
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|2.75, Онан (?), 00:25, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередная корпорация навязывает нам свои стандарты под флагом свободы и опенсорца. Так было с Go. Благо, хайп потихоньку спадает.
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|1.72, Аноньимъ (ok), 00:22, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Управляющий совет Rust Foundation сформирован из 10 директоров
>10 директоров
Мда.
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