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Завершён процесс создания организации Rust Foundation

08.02.2021 22:26

Основная команда разработчиков языка Rust (Rust Core Team) объявила о завершении процесса создания независимой некоммерческой организации Rust Foundation, которой компания Mozilla передала связанную с проектом Rust интеллектуальную собственность и элементы инфраструктуры, в том числе торговые марки и доменные имена, ассоциируемые с Rust, Cargo и реестром пакетов crates.io. Организация будет курировать связанную с языком Rust экосистему, поддерживать основных мэйнтейтнеров, занимающихся разработкой и принятием решений, а также отвечать за организацию финансирования проекта.

Напомним, что Rust изначально развивался как проект подразделения Mozilla Research, который в 2015 году был преобразован в самостоятельный проект с независимым от Mozilla управлением. Несмотря на то, что с тех пор Rust развивается автономно, финансовое и юридическое сопровождение предоставлялось компанией Mozilla. Теперь данные операции переданы в новую организацию, которая преподносится как нейтральная площадка, не связанная с Mozilla, что упростит привлечение новых компаний для поддержки Rust и повысит жизнеспособность проекта.

Управляющий совет Rust Foundation сформирован из 10 директоров. Пять директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, ставших учредителями и спонсорами Фонда. Ещё пять директоров выбраны из числа лидеров проекта - два члена Core Team и по одному члену от групп, отвечающих за надёжность, качество и взаимодействие с сообществом.

Торговые марки на Rust и Cargo уже переданы новой организации, но условия их использования пока остаются прежними. Условия использования торговых марок запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей. Дистрибутивы могут распространять пакет под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core Team или смена имени. Указанная особенность мешает оперативному самостоятельному устранению ошибок и уязвимостей в пакетах с Rust и Cargo без согласования изменений с upstream.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  3. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.49
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54555-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не на Ocaml?
     
     
  • 2.3, px (??), 22:43, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему OCaml?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:45, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что безопасный язык с формальной верификацией.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 23:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что не так? Я ошибся?
     
     
  • 5.37, Урри (ok), 23:37, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Растофанатикам на больную мозоль наступил. Оказывается, раст не единственный такой.
     
     
  • 6.40, Аноним (1), 23:37, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, первые версии компилятора rust были написаны на Ocaml.
     
  • 6.43, nonon (?), 23:40, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я немного растофанатик. Понятия не имею что за зверь OCaml
     
     
  • 7.58, msgod (ok), 23:55, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и дура
     
     
  • 8.67, nonon (?), 00:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аргументация топчик 128293 128077 128513 Сразу видно, человек все языки з... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    5 менеджеров будут мучить нескольких программистов
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:01, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут вопрос: можно ли растаманов называть программистами...
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:21, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нельзя?
     
     
  • 4.45, пох. (?), 23:42, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какую программу они написали, а не "будут переписывать" ?

     
     
  • 5.59, Аноним (14), 23:56, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а не "будут переписывать"

    Кажется, можно уловить суть растаманов: они написали транслятор си->раст, поэтому на свет выходит только то, что было ранее...

     
  • 5.73, Аноним (26), 00:23, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень много программ написали
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:44, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > независимой

    От кого?

     
     
  • 2.7, llolik (ok), 22:53, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > От кого?

    Ниже по тексту
    > Несмотря на то, что с тех пор Rust развивается автономно, финансовое и юридическое сопровождение предоставлялось компанией Mozilla

    Читать как: у Mozilla сейчас тяжёлые времена, так что ребяты, кто пользует в своих экосистемах, а давайте не только мы бабки в проект вкладывать будем, да.

     
     
  • 3.15, Аноним (14), 23:03, 08/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:09, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст не мозилла! Мозилляку на гилляку!
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Теперь есть официалная органищация которая будет официально ныть про сишные дырени?
     
     
  • 2.12, FractaL (ok), 22:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И я там самый главный серый кардиныл и нытик.
     
  • 2.32, СССР (?), 23:29, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    совершенно верно ))
     
  • 2.46, nonon (?), 23:44, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще какая разница кто ноет про сишные дырени?))
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >независимой некоммерческой организации Rust Foundation
    >10 директоров
    >5 директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft

    Боже какое лицемерие для хипстоты
    F!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:55, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так они только так и могут.
     
     
  • 3.74, Аноним (26), 00:24, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как?
     
  • 2.47, пох. (?), 23:44, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну всего ж половина! Остальные представляют интересы лесбиянок, обизьянок и обычных трапов.

    Бть, дайте другой глобус, а? Этому уже никакая ядерная война не поможет очиститься.

     
  • 2.50, nonon (?), 23:45, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему лицемерие?
     

  • 1.9, Аноним (11), 22:55, 08/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:55, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Как и следовало ожидать, среди директоров не обошлось без транса. Я за терпимость, пусть занимаются чем хотят, но зачем об их извращениях писать на каждом углу и везде выпячивать свою нетрадиционную принадлежность?

    https://foundation.rust-lang.org/board/

    Jane Lusby. Project Director, Collaboration

    https://twitter.com/yaahc_ - "Jane Lusby she/her gay trans antifa, dev @ZcashFoundation
    , collab director @rust_foundation, support Black trans people. awesome-rust-mentors"


    Ивообще там какой-то содом. https://rustconf.com/speakers/
    лесбиянка Ashley Hauck, у которой в описании докладчика это подчёркивается "she lives in Stockholm, Sweden, with her girlfriend".

    Или чувак https://twitter.com/withoutboats/ на фотки которого https://twitter.com/withoutboats/status/1091074508918788097 лучше не смотреть (я предупреждал).

     
     
  • 2.19, Аноним (14), 23:09, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато если покажешь на презентации, что ты гетеро, тебя сразу уволят, как сделали с разработчиком JS в Мозиле.
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:12, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну всё, теперь язык точно плохой, там нет накаченных гетеросексуальных парней и 3Д тян с грудью 5-го размера.
     
     
  • 3.36, СССР (?), 23:34, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да нет, тут про другое, просто ебанутые люди во главе, всего то..
     
  • 2.27, Owlet (?), 23:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Я за терпимость

    "Я против расизма и негров". Нет, ты типичный ксено/гомо/трансофоб, какая терпимость?

    > зачем об их извращениях писать на каждом углу и везде выпячивать свою нетрадиционную принадлежность

    А зачем люди пишут имена, профессии, национальность?

    > у которой в описании докладчика это подчёркивается

    а когда каждый второй пишет про свою гетеро-жену и детей - это не выпячивать?

    Опять Русских Мужчин женщины и геи обидели, ну как так жить?

     
     
  • 3.76, Михрютка (ok), 00:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> ты типичный ксено/гомо/трансофоб

    еще один показательно передергивает, сваливая в одну кучу национальности, расы, и психические расстройства.

    >>>А зачем люди пишут имена, профессии, национальность?

    потому что имен, профессий и национальностей значительно больше, чем вариантов содержимого труселей, которых всего два.

    >>>Опять Русских Мужчин женщины и геи обидели

    этот омлет сейчас женщин в трансов или в гомо записал, мне интересно?

     
  • 2.29, Аноним (26), 23:26, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Транс детектор, что в этом плохого?
     
     
  • 3.38, СССР (?), 23:37, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в том, что он психологически больная личность. Возможно он крутой программист, но он не смог удержать психологическое равновесие, в результате он свалился в одно из расстройств
     
  • 2.30, Аноним (4), 23:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут важнее всего «antifa» и «support Black trans people»: на простую формальность не тянет.
     
  • 2.35, Аноним (35), 23:33, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичное растокомьюнити, что такого? У ноды примерно такое же. И у руби, там вообще одни маководы. На самом деле ничего плохого не вижу, лишь неплохо было бы бы отделить их всех от моего ПО (привет браузерам).
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:01, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Дистрибутивы могут распространять пакет под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core Team или смена имени

    Ну ничего умнее от этих с заржавевшими мозгами я и не ожидал.

     
     
  • 2.51, Sluggard (ok), 23:45, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ж детище Мозиллы. Всё в лучших традициях.
     

  • 1.16, Онан (?), 23:07, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что, ещё одна корпорация.
     
     
  • 2.23, Аноним (14), 23:15, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пять директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla
     

  • 1.17, Аноним (-), 23:08, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Без разрешения код будет не безопасный и утечки памяти возможны
     
  • 1.20, Аноним (20), 23:09, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, вроде идеи в Расте неплохие, но чет посмотришь на лидерство, и как то фу. На чем писать проги вот думаю, на окамле что ли? Или мож на эрланге?
     
     
  • 2.24, Аноним (14), 23:19, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно на Форте, на нём пишут софт и для спутников, и для аэропортов, весьма надёжно.
     
     
  • 3.42, Аноним (1), 23:39, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько СПО Форт (в частности gforth) удобно использовать для проганья?
     
     
  • 4.49, Аноним (14), 23:45, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы неудобно - не использовали...
     
  • 3.77, Аноним (77), 00:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот вы мне неплохую идею подкинули, на форт никогда раньше не смотрел, теперь же надо будет. Благодарю покорнейше
     
  • 2.28, Owlet (?), 23:25, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Если в языке для вас важно ориентация лидеров, не пишите лучше не на чём. И без вас хватает.
     
     
  • 3.31, Аноним (77), 23:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них не очень хороший ещё подход с переносом всего во внешние крейты. На то, чтобы читать числа из стдин, надо крейт качать сторонний, в стд только чтение строки с консоли. Чет такое себе, не знаю
     
  • 3.33, Аноним (77), 23:29, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут смысл в том, что с такими лидерами сообщество вообще какое выйдет?
     
     
  • 4.52, Аноним (14), 23:47, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет как с мозилой: как только власть захватили альтернативные - начался упадок в компании.
     
  • 3.34, Аноним (4), 23:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для вас ориентация лидеров, видимо, важнее их враждебных к свободному ПО и конкуренции работодателей и экстремистких политических убеждений.
     
  • 2.54, nonon (?), 23:50, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты решил язык выбирать по тем людям которые в совете директоров что ли? Кажись языки не так выбираются
     
     
  • 3.63, Аноним (77), 00:01, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык нынче вместе с сообществом и экосистемой выбирается, не в вакууме. А в растений поощряется, выходит, иметь кучу зависимостей из интернета с этим их карго. А мне такой подходит не очень нравится, зависимость - всегда потенциальная брешь, change my mind
     

  • 1.25, Тов Майор (?), 23:20, 08/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.44, СССР (?), 23:41, 08/02/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.62, Аноним (14), 00:00, 09/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.39, nonon (?), 23:37, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Долгих лет жизни языку, проекту, и каждому кто на расте пишет!)
     
     
  • 2.53, Аноним (14), 23:49, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты как-будто провожаешь их в последний путь.
     
     
  • 3.57, nonon (?), 23:54, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хах. Не, ну правда, язык хорош. Не понимаю за что его так хейтят. Как по мне, Гошка куда более более конченая чем Раст. Но это со стороны не сильно заметно, пока не начнёшь писать код
     
  • 2.64, Аноним (77), 00:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот то-то и обидно, что идеи в язык вложили классные, а сообщество вокруг него сомнительное
     

  • 1.41, Аноним (4), 23:38, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А китайская Huawei тоже с псевдолевонацистами?
     
     
  • 2.56, Кетаеса (?), 23:52, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Палтия сказал - нада, моя сделать фотка в колготках.
     

  • 1.66, Zitz (?), 00:03, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему так много шумихи вокруг очередного корпоративного буллщита?
     
     
  • 2.69, Аноним (14), 00:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такая поведенческая стратегия в компаниях: "Поднял карандаш с пола - прокукарекай!". Это для визибилити делается и продвижения по лестнице. Вот и растаманы точно так же делают, на любой чих создают организации с десятью директорами и пишут сотнями новости об этом. Написали "хеловрот" - вышло ещё 100500 статей.
     
  • 2.75, Онан (?), 00:25, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередная корпорация навязывает нам свои стандарты под флагом свободы и опенсорца. Так было с Go. Благо, хайп потихоньку спадает.
     

  • 1.72, Аноньимъ (ok), 00:22, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Управляющий совет Rust Foundation сформирован из 10 директоров
    >10 директоров

    Мда.

     

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