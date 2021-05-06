Выпуск языка программирования Rust 1.52

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|3.21, Бендер (?), 20:54, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередной идинственный и настоящий убийца. Дадада.
Расскажи это моему ржавому заду.
И смотри с этой заразой. Не подхвати, потом от гемороя не избавишься.
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|2.12, Аноним (10), 20:42, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким?
Синтаксис как синтаксис, разве что слегка отличается от совсем типичного
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|1.6, Аноним (7), 20:32, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ждем жертву маркетинга фрактала, он там расскажет за безопасность.
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|2.13, Аноним (10), 20:43, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там рассказывать? Безопасность отменная, крупные компании выбирают Rust.
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|1.17, Аноним (17), 20:46, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда он отправится на свалку истории уже? Жирный растоблоб надоел, из-за него обновления на лишний час рястягиваются.
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|1.18, Бендер (?), 20:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О мой ржавый зад. Мой бедный ржавый зад.
Я подхватил ржавчину. Теперь я умру.
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|1.22, Аноним (22), 20:56, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше я был не в безопасности а теперь я с безопасным рустом и теперь я в безопOut of memory: process killed
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|1.23, Аноним (24), 20:56, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо так: "Выпуск языка для создания сферичиских коней в вакууме Rust 1.52"
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