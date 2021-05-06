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Выпуск языка программирования Rust 1.52

06.05.2021 20:20

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.52, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Убрана привязка к порядку выполнения команд "cargo check" и "cargo clippy". Раньше вызов "cargo clippy" после "cargo check" не приводил к запуску утилиты clippy (linter) из-за отсутствия разделения кэшей для данных режимов проверки. Теперь эта проблема решена и порядок вызова "cargo clippy" и "cargo check" перестал иметь значение.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методах:
  • Добавлена lint-проверка unsafe_op_in_unsafe_fn для определения обрамления unsafe-блоками unsafe-кода, используемого в unsafe-функциях.
  • Разрешено приведение mutable-указателей на массивы в форму указателей на тип, что и у элемента массива. 
    
   let mut x: [usize; 2] = [0, 0];
   let p = &mut x as *mut usize;
   let p = &mut x as *const usize;
  • В clippy (linter) добавлено 9 новых проверок.
  • В пакетном менеджере cargo для пакетов реализована поддержка поля "manifest_path" в JSON. В репозиторий crates.io добавлена поддержка указания информации о лицензиях в формате SPDX 3.11.
  • Разрешено указание нескольких фильтров при выполнении тестов, например запуск "cargo test -- foo bar" запустит все тексты, соответствующие маскам "foo" и "bar".
  • Применяемый по умолчанию инструментарий LLVM обновлён до версии LLVM 12.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ s390x-unknown-linux-musl, riscv32gc-unknown-linux-musl, riscv64gc-unknown-linux-musl и powerpc-unknown-openbsd . Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Facebook присоединился к организации Rust Foundation
  3. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
  4. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.51
  6. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55098-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    C++
     
     
  • 2.20, Бендер (?), 20:54, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.2, acroobat (??), 20:23, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередной убийца Си
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:41, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Единственный настоящий.
     
     
  • 3.21, Бендер (?), 20:54, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очередной идинственный и настоящий убийца. Дадада.

    Расскажи это моему ржавому заду.

    И смотри с этой заразой. Не подхвати, потом от гемороя не избавишься.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:29, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    VIVE LA RUST!
     
  • 1.4, Ferris (?), 20:30, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что-то слабенько в этот раз. Хотя с массивами прикольная штука
     
  • 1.5, user90 (?), 20:31, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как кто-то может что-то писать с таким синтаксисом? Не понимаю)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так никто и не может)
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:37, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятнее синтаксиса ЯП не видел!
     
     
  • 3.9, Анонин (?), 20:38, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nim глянь
     
     
  • 4.16, Аноним (10), 20:44, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пародия на Питон
    А хуже Питона ещё ничего не придумали
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:41, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    После C++ это просто радость для глаз.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 20:43, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, дюжину вкусноты этому господину
     
  • 3.15, Аноним (10), 20:44, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, дюжину вкусноты этому господину
     
  • 3.19, Бендер (?), 20:53, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После C++ на это смотреть не возможно.
    После C++ это не нужно.
     
  • 2.12, Аноним (10), 20:42, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким?
    Синтаксис как синтаксис, разве что слегка отличается от совсем типичного
     

  • 1.6, Аноним (7), 20:32, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем жертву маркетинга фрактала, он там расскажет за безопасность.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 20:43, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что там рассказывать? Безопасность отменная, крупные компании выбирают Rust.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:46, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда он отправится на свалку истории уже? Жирный растоблоб надоел, из-за него обновления на лишний час рястягиваются.
     
  • 1.18, Бендер (?), 20:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О мой ржавый зад. Мой бедный ржавый зад.

    Я подхватил ржавчину. Теперь я умру.

     
  • 1.22, Аноним (22), 20:56, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше я был не в безопасности а теперь я с безопасным рустом и теперь я в безопOut of memory: process killed
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:57, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаааааа, классика. Два чая господину.
     

  • 1.23, Аноним (24), 20:56, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо так: "Выпуск языка для создания сферичиских коней в вакууме Rust 1.52"
     
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