В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено 6 вредоносных пакетов

2.3 , OnTheEdge ( ?? ), 12:27, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – она — мини

2.5 , Жироватт ( ok ), 12:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоит. Пока по всем вот этим спидозным накопителям не нарисуют сайт-несайт, в реальном времени отражающий текущую ситуёвину с самим репо и найденными вредоносами.

С блекджеком, пионерками, архивом статистики по самым разным метаданным пакетов, возможностью отбора трендов и таймланов, возможностью отправки юзерского фидбека, полуавтоматической ловлей подозрительно подозрительных (очень большой коэффициент likely в названии с популярными пакетами, пакеты из китая, рекламных говноконторок, мелких говноконторок "РогаКопыта Ltd." и от недавно зарегистрированных нонеймов, пакеты с накруткой рейтинга и установок...) и подозрительно неподозрительных пакетов (резких обновлений с нехарактерным кодом, указания реальным кодером угона его акков с последующим блоком любых апдейтов его пакетов до аудита, и т.п.), с обновлениями индекса и веделениями "новых" пакетов, с рейтингами у каждого автоматом внесенного разраба и возможность автоматом смотреть диффы...ну, короче, полноценную систему управления репо с проверкой авторов на продажу аккаунтов.

3.9 , пох. ( ? ), 12:49, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пакеты из китая Не, ну вот китайцев-то ты за что? Марат явно не китаец. Что-то мне подсказывает, что и не француз даже. Кем бы это он мог бы быть, действительно... 4.12 , ryoken ( ok ), 12:54, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чо не так с Маратами? Где я долгое время жил (Башкирия) - вполне стандартное имя :D.

2.8 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:41, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Учитывая специфику подготовки питонистов, им на трёхмесячных курсах могли и не рассказать, что такое в принципе может произойти. Поэтому есть риск, что обнаружение малвари в питонолибах останется незамеченными большей частью питонистов, что чревато проблемами для ни в чём не повинных мирных граждан. Так что лучше оповестить всех лишний раз.

3.10 , пох. ( ? ), 12:52, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну норм у Марата подготовка - смотри, зависимости, код реюз, setup.py тянущий на ходу что-то с шитхаба - все как у взрослых! > что чревато проблемами для ни в чём не повинных мирных граждан. а гражданы все равно ничего не смогут поправить в своем чудо-сайтике, имени давно канувшего в лету украинского аутсорсера за пиццор ржублей. Даже если точно будут знать что он майнит. 2.11 , пох. ( ? ), 12:53, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – завидуй молча! У чувака пять тыщ майнеров. А тебе опять премию не дадут.