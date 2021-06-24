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В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено 6 вредоносных пакетов

24.06.2021 12:16

В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено несколько пакетов, включающих код для скрытого майнинга криптовалюты. Проблемы присутствовали в пакетах maratlib, maratlib1, matplatlib-plus, mllearnlib, mplatlib и learninglib, имена которых выбраны похожими по написанию на популярные библиотеки (matplotlib) с расчётом, что пользователь ошибётся при написании и не заметит отличий (тайпсквоттинг). Пакеты были размещены в апреле под учётной записью nedog123 и за два месяца в сумме были загружены около 5 тысяч раз.

Вредоносный код был размещён в библиотеке maratlib, которая использовалась в остальных пакетах в форме зависимости. Вредоносный код был скрыт с использованием собственного механизма обфускации, не определяемого типовыми утилитами, и запускался при выполнении сборочного скрипта setup.py, выполняемого во время установки пакета. Из setup.py загружался с GitHub и запускался bash-скрипт aza.sh, который в свою очередь загружал и запускал приложения для майнинга криптовалют Ubqminer или T-Rex.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/sona...)
  2. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  3. OpenNews: В каталоге пакетов PyPI появилась поддержка двухфакторной аутентификации
  4. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55384-pypi
Ключевые слова: pypi, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А это точно стоит отдельной новости?
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (??), 12:27, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она — мини
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 12:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит. Пока по всем вот этим спидозным накопителям не нарисуют сайт-несайт, в реальном времени отражающий текущую ситуёвину с самим репо и найденными вредоносами.
    С блекджеком, пионерками, архивом статистики по самым разным метаданным пакетов, возможностью отбора трендов и таймланов, возможностью отправки юзерского фидбека, полуавтоматической ловлей подозрительно подозрительных (очень большой коэффициент likely в названии с популярными пакетами, пакеты из китая, рекламных говноконторок, мелких говноконторок "РогаКопыта Ltd." и от недавно зарегистрированных нонеймов, пакеты с накруткой рейтинга и установок...) и подозрительно неподозрительных пакетов (резких обновлений с нехарактерным кодом, указания реальным кодером угона его акков с последующим блоком любых апдейтов его пакетов до аудита, и т.п.), с обновлениями индекса и веделениями "новых" пакетов, с рейтингами у каждого автоматом внесенного разраба и возможность автоматом смотреть диффы...ну, короче, полноценную систему управления репо с проверкой авторов на продажу аккаунтов.
     
     
  • 3.9, пох. (?), 12:49, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пакеты из китая

    Не, ну вот китайцев-то ты за что? Марат явно не китаец.

    Что-то мне подсказывает, что и не француз даже. Кем бы это он мог бы быть, действительно...

     
     
  • 4.12, ryoken (ok), 12:54, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо не так с Маратами? Где я долгое время жил (Башкирия) - вполне стандартное имя :D.
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 12:41, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая специфику подготовки питонистов, им на трёхмесячных курсах могли и не рассказать, что такое в принципе может произойти. Поэтому есть риск, что обнаружение малвари в питонолибах останется незамеченными большей частью питонистов, что чревато проблемами для ни в чём не повинных мирных граждан. Так что лучше оповестить всех лишний раз.
     
     
  • 3.10, пох. (?), 12:52, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну норм у Марата подготовка - смотри, зависимости, код реюз, setup.py тянущий на ходу что-то с шитхаба - все как у взрослых!

    > что чревато проблемами для ни в чём не повинных мирных граждан.

    а гражданы все равно ничего не смогут поправить в своем чудо-сайтике, имени давно канувшего в лету украинского аутсорсера за пиццор ржублей. Даже если точно будут знать что он майнит.

     
  • 2.11, пох. (?), 12:53, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    завидуй молча! У чувака пять тыщ майнеров. А тебе опять премию не дадут.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 12:24, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вдруг снова?
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (??), 12:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это скорее к npm-репозитарию, хотя один фиг, судя по всему
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:31, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из заголовка сперва подумал что это общая сводка и сразу такой "что-то маловато"
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:34, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > maratlib

    Марат, поджигай!

     
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