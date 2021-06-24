В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено 6 вредоносных пакетов

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|2.5, Жироватт (ok), 12:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит. Пока по всем вот этим спидозным накопителям не нарисуют сайт-несайт, в реальном времени отражающий текущую ситуёвину с самим репо и найденными вредоносами.
С блекджеком, пионерками, архивом статистики по самым разным метаданным пакетов, возможностью отбора трендов и таймланов, возможностью отправки юзерского фидбека, полуавтоматической ловлей подозрительно подозрительных (очень большой коэффициент likely в названии с популярными пакетами, пакеты из китая, рекламных говноконторок, мелких говноконторок "РогаКопыта Ltd." и от недавно зарегистрированных нонеймов, пакеты с накруткой рейтинга и установок...) и подозрительно неподозрительных пакетов (резких обновлений с нехарактерным кодом, указания реальным кодером угона его акков с последующим блоком любых апдейтов его пакетов до аудита, и т.п.), с обновлениями индекса и веделениями "новых" пакетов, с рейтингами у каждого автоматом внесенного разраба и возможность автоматом смотреть диффы...ну, короче, полноценную систему управления репо с проверкой авторов на продажу аккаунтов.
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|3.9, пох. (?), 12:49, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пакеты из китая
Не, ну вот китайцев-то ты за что? Марат явно не китаец.
Что-то мне подсказывает, что и не француз даже. Кем бы это он мог бы быть, действительно...
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|4.12, ryoken (ok), 12:54, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чо не так с Маратами? Где я долгое время жил (Башкирия) - вполне стандартное имя :D.
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|2.8, YetAnotherOnanym (ok), 12:41, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая специфику подготовки питонистов, им на трёхмесячных курсах могли и не рассказать, что такое в принципе может произойти. Поэтому есть риск, что обнаружение малвари в питонолибах останется незамеченными большей частью питонистов, что чревато проблемами для ни в чём не повинных мирных граждан. Так что лучше оповестить всех лишний раз.
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|3.10, пох. (?), 12:52, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну норм у Марата подготовка - смотри, зависимости, код реюз, setup.py тянущий на ходу что-то с шитхаба - все как у взрослых!
> что чревато проблемами для ни в чём не повинных мирных граждан.
а гражданы все равно ничего не смогут поправить в своем чудо-сайтике, имени давно канувшего в лету украинского аутсорсера за пиццор ржублей. Даже если точно будут знать что он майнит.
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|2.11, пох. (?), 12:53, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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завидуй молча! У чувака пять тыщ майнеров. А тебе опять премию не дадут.
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|1.6, Аноним (6), 12:31, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из заголовка сперва подумал что это общая сводка и сразу такой "что-то маловато"
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