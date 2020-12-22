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Релиз PoCL 1.6, независимой реализации стандарта OpenCL

22.12.2020 12:04

Представлен релиз проекта PoCL 1.6 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APU и различных специализированных TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (CUDA).

В новой версии:

  • Добавлена поддержка LLVM 11.
  • Расширены возможности по отладке кода OpenCL при использовании драйвера CPU.
  • Добавлен сборочный параметр HARDENING_ENABLE для включения опций компилятора для генерации более защищённого варианта libpocl.so ценой снижения производительности.
  • Проведена оптимизации производительности бэкенда CUDA, позволившая заметно ускорить операции, связанные с использованием локальной памяти (FFT, GEMM). Производительность PoCL во многих тестах теперь близка к проприетарному драйверу OpenCL от компании NVIDIA.

  • Возвращена поддержка систем PowerPC 8/9, уровень реализации OpenCL для которых при использовании устройств pthread и CUDA соответствует уровню CUDA на системах x86_64.
  • Добавлена возможность компиляции PoCL с драйверами устройств, включёнными во время сборки - доступность устройств будет проверена при запуске (ранее системы, на которых собирается и выполняется PoCL, должны были иметь идентичную поддержку драйверов). Реализована возможность применения пакетного менеджера conda для распространения бинарных пакетов PoCL с поддержкой CUDA для систем Linux-x86_64 и Linux-ppc64le.
  • Изменён ABI для ядер CUDA, в которых используются блоки __local. После обновления пользователям необходимо удалить кэш pocl.
  • Прекращена поддержка сборочной опции SINGLE_LLVM_LIB, вместо которой для определения библиотек для связывания задействованы STATIC_LLVM и llvm-config.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/a...)
  2. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  3. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
  4. OpenNews: Релиз PoCL 1.4, независимой реализации стандарта OpenCL
  5. OpenNews: Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54299-opencl
Ключевые слова: opencl, pocl
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, InuYasha (??), 12:11, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эм... т.е. библиотека стандарта OpenCL, призванного решить проблему железозависимости (как та же CUDA), оказалось, таки, зависимой и пришлось создавать тру-независимую реализацию? o_O
     
  • 2, Арагорн (?), 12:16, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Релиз PoCL 1.6, !!сильной!! и независимой реализации стандарта OpenCL

    а если серьезно, то нафиг, если для куды я буду использовать куду, а на центральных процах (с сопроцами) стандартные потоки/процессы

    вообще, реализация не зависит от графических вендоров, но зависит от разных бэкендов?.. хм, не шило ли на мыло выходит

     
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