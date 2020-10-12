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Релиз набора компиляторов LLVM 11.0

12.10.2020 22:46

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 11.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Ключевым изменением в новом выпуске стало включение в состав Flang, фронтэнда для языка Fortran. Flang поддерживает Fortran 2018, OpenMP 4.5 и OpenACC 3.0, но разработка проекта пока не завершена и фронтэнд ограничивается разбором кода и его проверкой на корректность. Генерация промежуточного кода LLVM пока не поддерживается и для формирования исполняемых файлов генерируется канонический код, который передаётся во внешний компилятор Fortran.

Улучшения в Clang 11.0:

  • Добавлена возможность восстановления абстрактного синтаксического дерева (AST) для некорректного кода на C++, которое может использоваться для упрощения диагностики ошибок и предоставляет дополнительную информацию для внешних утилит, таких как clang-tidy и clangd. Возможность по умолчанию включена для кода на C++ и управляется через опции "-Xclang -f[no-]recovery-ast".
  • Добавлены новые режимы диагностики:
    • "-Wpointer-to-int-cast" - группа предупреждений о приведении указателей к целому типу int, не вмещающему все возможные значения.
    • "-Wuninitialized-const-reference" - предупреждение о передаче неинициализированных переменных в параметрах функции, принимающих ссылочные аргументы с признаком "const".
    • "-Wimplicit-const-int-float-conversion" - включённое по умолчанию предупреждение о неявном преобразовании вещественной константы в целый тип.
  • Для платформы ARM предоставлены встроенные в компилятор Си-функции (Intrinsics), заменяемые на эффективные векторные инструкции Arm v8.1-M MVE и CDE. Доступные функции определены в заголовочных файлах arm_mve.h и arm_cde.h.
  • Добавлен набор расширенных целочисленных типов _ExtInt(N), позволяющих создавать типы не кратные степени двойки, которые могут эффективно обрабатываться на FPGA/HLS. Например, _ExtInt(7) определяет целый тип, состоящий из 7 бит.
  • Добавлены макросы, определяющие поддержку встроенных Си-функций на базе инструкций ARM SVE (Scalable Vector Extension): __ARM_FEATURE_SVE, __ARM_FEATURE_SVE_BF16, __ARM_FEATURE_SVE_MATMUL_FP32, __ARM_FEATURE_SVE_MATMUL_FP64, __ARM_FEATURE_SVE_MATMUL_INT8, __ARM_FEATURE_SVE2, __ARM_FEATURE_SVE2_AES, __ARM_FEATURE_SVE2_BITPERM, __ARM_FEATURE_SVE2_SHA3, __ARM_FEATURE_SVE2_SM4. Например, макрос __ARM_FEATURE_SVE определяется при генерации кода AArch64 с установкой опции командной строки "-march=armv8-a+sve".
  • Флаг "-O" теперь отождествляется с режимом оптимизации "-O1" вместо "-O2".
  • Добавлены новые флаги компилятора:
    • "-fstack-clash-protection" - включает защиту от пересечения стека и кучи.
    • "-ffp-exception-behavior={ignore,maytrap,strict}" - позволяет выбрать режим обработчика исключений для чисел с плавающей запятой.
    • "-ffp-model={precise,strict,fast}" - упрощает доступ к серии специализированных опций для чисел с плавающей запятой.
    • "-fpch-codegen" и "-fpch-debuginfo" для генерации предкомпилированного заголовка (PCH) с отдельными объектными файлами для кода и debuginfo.
    • "-fsanitize-coverage-allowlist" и "-fsanitize-coverage-blocklist" для проверки белого и чёрного списков coverage-тестирования.
    • "-mtls-size={12,24,32,48}" для выбора размера TLS (thread-local storage).
    • "-menable-experimental-extension" для включения экспериментальных расширений RISC-V.
  • По умолчанию для Си применён режим "-fno-common", позволяющий повысить эффективность доступа к глобальным переменным на некоторых платформах.
  • Кэш модулей по умолчанию перенесён из /tmp в каталог ~/.cache. Для переопределения можно использовать флаг "-fmodules-cache-path=".
  • Применяемый по умолчанию стандарт языка Си обновлён с gnu11 до gnu17.
  • Добавлена предварительная поддержка расширения GNU C "asm inline" для добавления ассемблерных вставок. Расширение пока только разбирается, но никак не обрабатывается.
  • Расширены возможности, связанные с поддержкой OpenCL и CUDA. Добавлена поддержка диагностики блоков OpenCL 2.0 и реализованы новые возможности OpenMP 5.0.
  • В утилиту clang-format добавлена опция IndentExternBlock для выравнивания внутри блоков extern "C" и extern "C++".
  • В статическом анализаторе улучшена обработка унаследованных конструкторов в C++. Добавлены новые проверки alpha.core.C11Lock и alpha.fuchsia.Lock для проверки блокировок, alpha.security.cert.pos.34c для выявления небезопасного использования putenv, webkit.NoUncountedMemberChecker и webkit.RefCntblBaseVirtualDtor для выявления проблем с несчётными типами, alpha.cplusplus.SmartPtr для проверки разыменования нулевого умного указателя.
  • В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок.
  • В кеширующем сервере clangd (Clang Server) повышена производительность и добавлены новые возможности диагностики.

Основные новшества LLVM 11.0:

  • Система сборки переведена на использование Python 3. Если Python 3 недоступен то реализована возможность отката на использование Python 2.
  • Из выпуска исключён фронтэнд с компилятором для языка Go (llgo), который возможно будет реструктиризирован в будущем.
  • В промежуточное представление (IR) добавлен атрибут vector-function-abi-variant для описания маппинга между скалярными и векторными функциями для векторизации вызовов. Из llvm::VectorType выделено два отдельных векторных типа llvm::FixedVectorType и llvm::ScalableVectorType.
  • Признано неопределённым поведением ветвление на основе udef-значений и передача undef-значений в функции стандартной библиотеки. В memset/memcpy/memmove разрешена передача undef-указателей, но если параметр с размером равен нулю.
  • В LLJIT добавлена поддержка выполнения статических инициализаций через методы LLJIT::initialize и LLJIT::deinitialize. Реализована возможность добавления статических библиотек к JITDylib при помощи класса StaticLibraryDefinitionGenerator. Добавлен Си API для ORCv2 (API для сборки JIT-компиляторов).
  • В бэкенд для архитектуры AArch64 добавлена поддержка процессоров Cortex-A34, Cortex-A77, Cortex-A78 и Cortex-X1. Реализованы расширения ARMv8.2-BF16 (BFloat16) и ARMv8.6-A, включая RMv8.6-ECV (Enhanced Counter Virtualization), ARMv8.6-FGT (Fine Grained Traps), ARMv8.6-AMU ( Activity Monitors virtualization) и ARMv8.0-DGH (Data gathering hint). Обеспечена возможность генерации кода для встроенных функций-обвязок к векторным инструкциям SVE.
  • В бэкенд для архитектуры ARM добавлена поддержка процессоров Cortex-M55, Cortex-A77, Cortex-A78 и Cortex-X1. Реализованы расширения Armv8.6-A Matrix Multiply и RMv8.2-AA32BF16 BFloat16.
  • В бэкенд для архитектуры PowerPC добавлена поддержка генерации кода для процессоров POWER10. Расширены оптимизации циклов и улучшена поддержка операций с плавающей запятой.
  • В бэкенде для архитектуры RISC-V разрешён приём патчей с поддержкой экспериментальных расширенных наборов инструкций, ещё официально не одобренных.
  • Бэкенд для архитектуры AVR переведён из категории экспериментальных в стабильные, включённые в базовую поставку.
  • В бэкенде для архитектуры x86 реализована поддержка инструкций Intel AMX и TSXLDTRK. Добавлена защита от атак LVI (Load Value Injection), а также реализован общий механизм Speculative Execution Side Effect Suppression для блокирования атак, вызванных спекулятивным выполнением операций в CPU.
  • В бэкенде для архитектуры SystemZ добавлена поддержка MemorySanitizer и LeakSanitizer.
  • В Libc++ добавлена поддержка заголовочного файла с математическими константами <numbers>.
  • Расширены возможности компоновщика LLD. Улучшена поддержка формата ELF, в том числе добавлены опции "--lto-emit-asm", "--lto-whole-program-visibility", "--print-archive-stats", "--shuffle-sections", "--thinlto-single-module", "--unique", "--rosegment", "--threads=N". Добавлена опция "--time-trace" для сохранения трассировки в файл, который затем можно проанализировать через интерфейс chrome://tracing в Chrome.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.llvm.org/piperma...)
  2. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
  3. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 10
  5. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53874-llvm
Ключевые слова: llvm, clang, compile
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно, не копайте
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:01, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для чего Fortran использовать можно, кроме вычислений? А то ощущение, что язык под одну нишу заточен.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:12, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем нужен фортран, если есть C, C++, OpenCL, SyCL, а если и их мало, то Boost::Compute (по сути просто обёртка вокруг OpenCL для человечной инициализации), ArrayFire, а если и этого мало, то pyTorch, TensorFlow, MxNet, и даже недавний релиз NeoML от ABBYY, с зависимостями от проприетарной платной bloatare, дискриминирующей против AMD, Intel Performance Primitives.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 23:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем библиотеки перечислять?
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 23:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что без них BLAS (оптимизированные операции линейной алгебры, вроде скалярного произведения и разложений, причём каждой операции по несколько видов, в зависимости от симметрии матрицы) из коробки нет. Ещё AMD OpenCL BLAS и FFT забыл перечислить.
     
  • 2.10, Я (??), 23:44, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fortran вечен!!!
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 23:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно на нём операционную систему написать или микроконтроллеры прогать?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 00:16, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я под ВЭБ на нем прогаю, вместо жаваскрипта. Олдскульненько так.
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для чего Fortran использовать можно, кроме вычислений?

    Для повышения чсв разве что.

     

  • 1.4, Аноним (5), 23:05, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А грёбанный долгоиграющий баг с неправильными флагами компоновки при использовании стандартной библиотеки glibc при включённом positional-independent code при использовании clang в качестве фронтенда линкера так и не пофиксили. Приходится изращаться для обхода.
     
  • 1.8, Аноним (5), 23:41, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена защита от атак LVI (Load Value Injection)

    1. Большая деградация производительности.
    2. Требует SSE2.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:02, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Требует SSE2

    Который есть во всех х64 процессорах. Что сказать-то хотел?

     
     
  • 3.16, Аноним (5), 00:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Который есть во всех х64 процессорах

    В aarch64 этого набора инструкций нет ;)

    А сказать я хотел, что есть люди (которые даже софт не собирают, только на форумах - ****ят), которым очень не терпится прибить 32-бита, а вернее не столько прибить 32-бита, сколько нагадить его пользователям, при этом прикрывшись другими мотивами. Если кого-то толкнуть вниз, сам полетишь вверх - им кажется. Не понимают, что в обществе закон сохранения импульса не работает.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, какие пользователи у 32 бит? Это те же самые пользователи, что у 16 бит, или другие? Вот 8 бит конечно нужны, но это точно другие пользователи.
     

  • 1.9, Аноним (5), 23:43, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Бэкенд для архитектуры AVR переведён из категории экспериментальных в стабильные, включённые в базовую поставку.

    Зато PIC несколько лет назад выпилили. Теперь лифтинг делать некуда и натравливать retdec не на что.

     
  • 1.11, Аноним (5), 23:46, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"-fpch-codegen" и "-fpch-debuginfo" для генерации предкомпилированного заголовка (PCH) с отдельными объектными файлами для кода и debuginfo.

    А толку? Их всё равно кроме Visual Studio ни одна система сборки не использует.

     
  • 1.14, zzz (??), 00:13, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С таким прогрессом впору GCC именовать "LLVM-совместимым".
     

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