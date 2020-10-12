Релиз набора компиляторов LLVM 11.0

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|1.3, Аноним (3), 23:01, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для чего Fortran использовать можно, кроме вычислений? А то ощущение, что язык под одну нишу заточен.
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|2.5, Аноним (5), 23:12, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем нужен фортран, если есть C, C++, OpenCL, SyCL, а если и их мало, то Boost::Compute (по сути просто обёртка вокруг OpenCL для человечной инициализации), ArrayFire, а если и этого мало, то pyTorch, TensorFlow, MxNet, и даже недавний релиз NeoML от ABBYY, с зависимостями от проприетарной платной bloatare, дискриминирующей против AMD, Intel Performance Primitives.
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|4.7, Аноним (5), 23:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что без них BLAS (оптимизированные операции линейной алгебры, вроде скалярного произведения и разложений, причём каждой операции по несколько видов, в зависимости от симметрии матрицы) из коробки нет. Ещё AMD OpenCL BLAS и FFT забыл перечислить.
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|3.12, Аноним (3), 23:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно на нём операционную систему написать или микроконтроллеры прогать?
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|4.15, Аноним (15), 00:16, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я под ВЭБ на нем прогаю, вместо жаваскрипта. Олдскульненько так.
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|2.18, Аноним (18), 00:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для чего Fortran использовать можно, кроме вычислений?
Для повышения чсв разве что.
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|1.4, Аноним (5), 23:05, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А грёбанный долгоиграющий баг с неправильными флагами компоновки при использовании стандартной библиотеки glibc при включённом positional-independent code при использовании clang в качестве фронтенда линкера так и не пофиксили. Приходится изращаться для обхода.
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|1.8, Аноним (5), 23:41, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена защита от атак LVI (Load Value Injection)
1. Большая деградация производительности.
2. Требует SSE2.
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|2.13, Аноним (13), 00:02, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Требует SSE2
Который есть во всех х64 процессорах. Что сказать-то хотел?
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|3.16, Аноним (5), 00:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Который есть во всех х64 процессорах
В aarch64 этого набора инструкций нет ;)
А сказать я хотел, что есть люди (которые даже софт не собирают, только на форумах - ****ят), которым очень не терпится прибить 32-бита, а вернее не столько прибить 32-бита, сколько нагадить его пользователям, при этом прикрывшись другими мотивами. Если кого-то толкнуть вниз, сам полетишь вверх - им кажется. Не понимают, что в обществе закон сохранения импульса не работает.
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|4.17, Аноним (17), 00:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Извините, какие пользователи у 32 бит? Это те же самые пользователи, что у 16 бит, или другие? Вот 8 бит конечно нужны, но это точно другие пользователи.
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|1.9, Аноним (5), 23:43, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Бэкенд для архитектуры AVR переведён из категории экспериментальных в стабильные, включённые в базовую поставку.
Зато PIC несколько лет назад выпилили. Теперь лифтинг делать некуда и натравливать retdec не на что.
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|1.11, Аноним (5), 23:46, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>"-fpch-codegen" и "-fpch-debuginfo" для генерации предкомпилированного заголовка (PCH) с отдельными объектными файлами для кода и debuginfo.
А толку? Их всё равно кроме Visual Studio ни одна система сборки не использует.
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