Игра "Охота на лис", созданная для микрокалькуляторов МК-61, адаптирована для Linux

Изначально программа с игрой "Охота на лис" для калькуляторов типа МК-61 была опубликована в 12 номере журнала «Наука и Жизнь» за 1985 год (автор А. Несчетный). Впоследствии вышел ряд версий для различных систем. Теперь данная игра адаптирована и для Linux. Редакция основана на версии для ZX-Spectrum (можно запустить эмулятор в браузере).

Проект написан на языке Си с использованием Wayland и API Vulkan. Авторский код публикуется как общественное достояние. Для воспроизведения музыки применяется эмулятор процессора AY-3-8912, производный от ранней версии UnrealSpeccy, таким образом составное произведение может подпадать под условия GPL. Подготовлен исполняемый файл для систем на базе архитектуры AMD64.

Правила игры: В случайных клетках располагаются "лисы" — радиопередатчики, посылающие в эфир сигнал "я здесь". "Охотник" вооружён пеленгатором, имеющим направленную антенну, так что сигналы "лис" принимаются по вертикали, горизонтали и диагоналям. Цель: обнаружить "лис" за минимальное число ходов. Найденная "лиса" (в отличии от оригинала) снимается с поля.