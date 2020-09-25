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Игра "Охота на лис", созданная для микрокалькуляторов МК-61, адаптирована для Linux

25.09.2020 09:23

Изначально программа с игрой "Охота на лис" для калькуляторов типа МК-61 была опубликована в 12 номере журнала «Наука и Жизнь» за 1985 год (автор А. Несчетный). Впоследствии вышел ряд версий для различных систем. Теперь данная игра адаптирована и для Linux. Редакция основана на версии для ZX-Spectrum (можно запустить эмулятор в браузере).

Проект написан на языке Си с использованием Wayland и API Vulkan. Авторский код публикуется как общественное достояние. Для воспроизведения музыки применяется эмулятор процессора AY-3-8912, производный от ранней версии UnrealSpeccy, таким образом составное произведение может подпадать под условия GPL. Подготовлен исполняемый файл для систем на базе архитектуры AMD64.

Правила игры: В случайных клетках располагаются "лисы" — радиопередатчики, посылающие в эфир сигнал "я здесь". "Охотник" вооружён пеленгатором, имеющим направленную антенну, так что сигналы "лис" принимаются по вертикали, горизонтали и диагоналям. Цель: обнаружить "лис" за минимальное число ходов. Найденная "лиса" (в отличии от оригинала) снимается с поля.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/STrusov/fox...)
  2. OpenNews: Punix - Unix-подобная ОС для калькуляторов TI-92+
  3. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: KnightOS - открытая ОС для калькуляторов TI z80
  6. OpenNews: Доступен набор классических текстовых игр bsd-games 3.0
Автор новости: n00by
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53778-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимкин (?), 10:29, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот раньше вирутальная версия была, по лесам носились с бластерами за лисами... было время...
     
     
  • 2.24, And (??), 12:02, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100% есть какая-либо геокешинг-базед игра для полей и лесов.
     
     
  • 3.25, Аноним здорового человека (?), 12:09, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивная_радиопеленгация aka "Охота на лис".
     
  • 3.30, anonimous (?), 12:25, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pokemon: GO)
     
  • 2.33, BlackRot (ok), 12:59, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я в лесу бегал но не с бластерами, а с пеленгаторами
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 10:30, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А где 🦊?
     
     
  • 2.13, n00by (ok), 11:02, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В версии для iPhone.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:33, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Проект написан на языке Си с использованием Wayland и API Vulkan.

    Такая древняя игра, под такие современные технологии. А если у меня на семерке нет ни того ни другого?

     
     
  • 2.4, Урри (?), 10:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Для тебя есть сапер.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:40, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там совсем другие правила.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попроси хозяина, пусть он тебе напихает ещё 3 цифры и тогда, возможно, у тебя всё будет.
     
     
  • 3.7, microsoft (?), 10:40, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Типа у твоей божественной ос нету хозяина ню ню...
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо было ставить Линукс
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И в Linux далеко не все испоьльзуют Wayland и API Vulkan, а Xorg и API OpenGL.
     
     
  • 4.36, n00by (ok), 13:08, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Изначально планировалось сделать поддержку и X, и Wayland, что бы наглядно сравнивать трудозатраты (с OGL против Vulkan и так всё понятно -- в последнем случае только что бы появилась чёрная поверхность, требуется боле 300 строк, а для треугольника -- 700). Но пока автор слегка перетрудился, потому публикуется как есть.
     
  • 2.9, n00by (ok), 10:42, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Браузер в "Семёрке" есть, зайдите в поисковик, поищите версию для Windows, должны быть. Или по по приведённой в новости ссылке https://zxart.ee/rus/soft/game/fox-hunt-ohota-na-lis/ попробуйте в том же браузере эмулятор Спектрума (если железо потянет).
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если у меня на семерке нет ни того ни другого?

    семёрка чего? CentOS? Или Дебиан?

     
     
  • 3.32, Аноним (3), 12:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очевидно что ВАЗ.
     
  • 3.38, Ag (ok), 13:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС 7 TKS ;)
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    OMG, я помню эту статью. В то время до дыр зачитывали Науку и Жизнь, другой информации не было. Потом появился Радио РК 86, я даже половину деталей достал, но так и не собрал, удалось достать БК-0010, который потом на ПК8000 заменил.
     
     
  • 2.10, имя_ (?), 10:47, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >даже половину деталей достал

    ого, олдфаги и правда в треде

     
     
  • 3.20, макароновирус (?), 11:42, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно встретил дерево в лесу?
     
  • 2.22, жабабыдлокодер (ok), 11:47, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкашку подключить к черно-белому телевизору тот еще квест был
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 12:23, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было ещё найти исправный телевизор или детали для ремонта....
     

  • 1.11, Gretta (?), 10:50, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда будет Лунный Коршун?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 13:42, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был в Орбитере.
     

  • 1.12, Dzen Python (ok), 11:00, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот за это я и люблю опенсорц и энтузиастов.
    Спасибо вам за возрождение моего любимого детства.
     
     
  • 2.16, Cradle (?), 11:17, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для возвращения в то детство не хватает оригинального UI как на MK61, доброго лампового, когда каждый раз с замиранием ждешь секунду-другую
     
     
  • 3.21, wizard (??), 11:45, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они на авито пачками по 300-400р продаются. в т.ч. рабочие. и даже МК61 и МК62. было бы желание
     
  • 3.23, Сергей (??), 11:47, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть эмулятор MK-61 на андроиде
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:10, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как обычно, ремейки не дотягивают до оригинала. Лучше ставьте эмулятор МК-61 и играйте в оригинал.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А железный МК-61 слабо?)
     
     
  • 3.41, Аноним (39), 13:43, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слабо написать эмулятор калькулятора?
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:14, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня в ящике стола все еще рабочий MK-52 лежит.. Дорогой моему сердцу раритет, на котором я когда-то учился кодить :)
     
     
  • 2.17, Gretta (?), 11:19, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, были времена! Пойду посмотрю на свой Б3-34.
     
  • 2.18, Cradle (?), 11:22, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    везет, а мой вот потерялся. Есть правда один полуживой TI-80, детям показывать, но это уже совсем не то, там уже целый Z80 внутре, что твой спектрум...  
     
  • 2.31, Аноним (26), 12:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А был ещё МК-85 на Васике.
     

  • 1.29, Аноним (26), 12:24, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На на кой этой игрульке Vulkan, она же плоская? На ZX-Spectrum ваще никакого 3D-ускорения нет и работает.
     
     
  • 2.34, n00by (ok), 13:02, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vulkan тут только ради того, что бы понять на практике, что это вообще такое. Рисовать пиксели процессором, как Вы сами заметили, автор научился ещё на ZX-Spectrum.
     
     
  • 3.43, Аноним (39), 13:44, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что бы понять на практике, что это вообще такое

    ...и выкинуть на.

     

  • 1.35, Аноним (35), 13:04, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы говорите что Линукс не для игр
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык подтянули Линукс... до этой игры
     

  • 1.42, VladSh (?), 13:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жОсткий мир Linux-игр...
     
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