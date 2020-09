Игра "Охота на лис", созданная для микрокалькуляторов МК-61, адаптирована для Linux

2.4 , Урри ( ? ), 10:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Для тебя есть сапер.

3.39 , Аноним ( 39 ), 13:40, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там совсем другие правила.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попроси хозяина, пусть он тебе напихает ещё 3 цифры и тогда, возможно, у тебя всё будет.

3.7 , microsoft ( ? ), 10:40, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Типа у твоей божественной ос нету хозяина ню ню...

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Надо было ставить Линукс

3.26 , Аноним ( 26 ), 12:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И в Linux далеко не все испоьльзуют Wayland и API Vulkan, а Xorg и API OpenGL.

4.36 , n00by ( ok ), 13:08, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Изначально планировалось сделать поддержку и X, и Wayland, что бы наглядно сравнивать трудозатраты (с OGL против Vulkan и так всё понятно -- в последнем случае только что бы появилась чёрная поверхность, требуется боле 300 строк, а для треугольника -- 700). Но пока автор слегка перетрудился, потому публикуется как есть.

2.9 , n00by ( ok ), 10:42, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Браузер в "Семёрке" есть, зайдите в поисковик, поищите версию для Windows, должны быть. Или по по приведённой в новости ссылке https://zxart.ee/rus/soft/game/fox-hunt-ohota-na-lis/ попробуйте в том же браузере эмулятор Спектрума (если железо потянет).

2.27 , Аноним ( 27 ), 12:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А если у меня на семерке нет ни того ни другого? семёрка чего? CentOS? Или Дебиан?

3.32 , Аноним ( 3 ), 12:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Очевидно что ВАЗ.

3.38 , Ag ( ok ), 13:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ОС 7 TKS ;)