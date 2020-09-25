Игра "Охота на лис", созданная для микрокалькуляторов МК-61, адаптирована для Linux

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|1.1, Анонимкин (?), 10:29, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот раньше вирутальная версия была, по лесам носились с бластерами за лисами... было время...
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|2.24, And (??), 12:02, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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100% есть какая-либо геокешинг-базед игра для полей и лесов.
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|1.3, Аноним (3), 10:33, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Проект написан на языке Си с использованием Wayland и API Vulkan.
Такая древняя игра, под такие современные технологии. А если у меня на семерке нет ни того ни другого?
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|2.5, Аноним (5), 10:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попроси хозяина, пусть он тебе напихает ещё 3 цифры и тогда, возможно, у тебя всё будет.
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|3.26, Аноним (26), 12:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И в Linux далеко не все испоьльзуют Wayland и API Vulkan, а Xorg и API OpenGL.
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|4.36, n00by (ok), 13:08, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Изначально планировалось сделать поддержку и X, и Wayland, что бы наглядно сравнивать трудозатраты (с OGL против Vulkan и так всё понятно -- в последнем случае только что бы появилась чёрная поверхность, требуется боле 300 строк, а для треугольника -- 700). Но пока автор слегка перетрудился, потому публикуется как есть.
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|2.27, Аноним (27), 12:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А если у меня на семерке нет ни того ни другого?
семёрка чего? CentOS? Или Дебиан?
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|1.8, Аноним (8), 10:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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OMG, я помню эту статью. В то время до дыр зачитывали Науку и Жизнь, другой информации не было. Потом появился Радио РК 86, я даже половину деталей достал, но так и не собрал, удалось достать БК-0010, который потом на ПК8000 заменил.
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|2.10, имя_ (?), 10:47, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>даже половину деталей достал
ого, олдфаги и правда в треде
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|3.28, Аноним (27), 12:23, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было ещё найти исправный телевизор или детали для ремонта....
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|1.12, Dzen Python (ok), 11:00, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот за это я и люблю опенсорц и энтузиастов.
Спасибо вам за возрождение моего любимого детства.
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|2.16, Cradle (?), 11:17, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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для возвращения в то детство не хватает оригинального UI как на MK61, доброго лампового, когда каждый раз с замиранием ждешь секунду-другую
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|3.21, wizard (??), 11:45, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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они на авито пачками по 300-400р продаются. в т.ч. рабочие. и даже МК61 и МК62. было бы желание
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|1.14, Аноним (14), 11:10, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как обычно, ремейки не дотягивают до оригинала. Лучше ставьте эмулятор МК-61 и играйте в оригинал.
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|1.15, Аноним (15), 11:14, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня в ящике стола все еще рабочий MK-52 лежит.. Дорогой моему сердцу раритет, на котором я когда-то учился кодить :)
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|2.18, Cradle (?), 11:22, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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везет, а мой вот потерялся. Есть правда один полуживой TI-80, детям показывать, но это уже совсем не то, там уже целый Z80 внутре, что твой спектрум...
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|1.29, Аноним (26), 12:24, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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На на кой этой игрульке Vulkan, она же плоская? На ZX-Spectrum ваще никакого 3D-ускорения нет и работает.
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|2.34, n00by (ok), 13:02, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Vulkan тут только ради того, что бы понять на практике, что это вообще такое. Рисовать пиксели процессором, как Вы сами заметили, автор научился ещё на ZX-Spectrum.
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|3.43, Аноним (39), 13:44, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что бы понять на практике, что это вообще такое
...и выкинуть на.
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