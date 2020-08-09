Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0

>Поддерживается использование эмуляторов PSP

к сожалению, поддерживается оно... мягко говоря, не очень. Ибо ядро делалось сто лет назад из тогдашнего среза ppsspp и с тех пор толком не обновлялось, из-за чего и проблемы с производительностью, и давно пофикшенные в ppsspp баги, и вот это вот все. С остальными консолями примерно того времени и новее ситуация примерно такая же - лучше использовать отдельные эмуляторы, чем их ядра для libretro.

Но для старья работает идеально. nes, gba, snes, mega drive, ps1 - только через него и играю (держу в курсе, да)

