Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0

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|1.1, Аноним (1), 22:29, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну? Начнём? "Не нужно", либретро-ядра "неполноценные", лучше отдельно?
А между прочим, один из самых живых проектов, наблюдаю за ними много лет, и делают очень много заметного.
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|2.6, Аноним (6), 23:24, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот, теперь мне нечего добавить. А что они заметного делают, кроме воровства кода? Вроде единственное, что они полезного делают, так это популяризуют среди хомячков. Но, поскольку оно "неполноценное", впечатление у тех останется весьма негативное. Ну и шейдеры там когда работают тогда работают, некоторые проекты совсем не спешили утягивать себе эти шейдеры.
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|1.2, Аноним (2), 22:30, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Звучит здорово, надо тестить. А то higan прямо очень жруч, а fceux нежруч только под вендой (
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|2.4, Аноним (4), 23:07, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вам русским по белому написано: надстройка для эмуляции различных игровых консолей... при помощи простого унифицированного графического интерфейса.
Проще говоря - единый гуй для меднафена, reicast, pcsx, mgba и так далее и так далее, со всякими опциональными свистелками вроде сохранения ребинда кнопок для каждой игры индивидуально, автосохранением и автозагрузкой savestate, онлайн ачивками и прочим
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|1.5, Аноним (4), 23:11, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Поддерживается использование эмуляторов PSP
к сожалению, поддерживается оно... мягко говоря, не очень. Ибо ядро делалось сто лет назад из тогдашнего среза ppsspp и с тех пор толком не обновлялось, из-за чего и проблемы с производительностью, и давно пофикшенные в ppsspp баги, и вот это вот все. С остальными консолями примерно того времени и новее ситуация примерно такая же - лучше использовать отдельные эмуляторы, чем их ядра для libretro.
Но для старья работает идеально. nes, gba, snes, mega drive, ps1 - только через него и играю (держу в курсе, да)
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|2.8, Аноним (6), 23:26, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для старья… Ты же в курсе, что отдельный higan в тысячу раз лучше?
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|3.9, Аноним (6), 23:28, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для сеги у меня mednafen, он не самый лучший, но вроде на линуксе с сегой проблемы. В частности, с сегой сд (нормальная музыка на дисках шла, например).
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|4.12, Аноним (6), 00:49, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем лучше?
В прошлый раз, когда я смотрел, он очень уступал в качестве эмуляции и фичах. Копипаста не может быть лучше оригинального проекта (если тот жив).
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