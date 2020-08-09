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Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0

09.08.2020 22:23

Опубликован новый выпуск RetroArch 1.9.0, надстройки для эмуляции различных игровых консолей, позволяющей запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг.

В новой версии:

  • Добавлен режим просмотра списков воспроизведения "Explore" для выборки содержимого локальной коллекции с учётом метаданных в базе Libretro. Для фильтрации можно использовать такие критерии, как число игроков, разработчик, издатель, система, страна создания игры, год выпуска и жанр.
  • Модернизирован поиск в списках воспроизведения.
  • Добавлена анимация при загрузке контента.
  • Реализован выпадающий список для быстрого переопределения клавиш.
  • Во встроенной видеопроигрывателе появился индикатор текущей позиции.
  • Внесены улучшения в меню.
  • Проведена большая работа по сокращению потребления памяти и снижению дискового ввода/вывода при выполнении таких операций, как загрузка файлов конфигурации и списков воспроизведения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.libretro.com/index...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  4. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53522-retroarch
Ключевые слова: retroarch, game
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:29, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну? Начнём? "Не нужно", либретро-ядра "неполноценные", лучше отдельно?
    А между прочим, один из самых живых проектов, наблюдаю за ними много лет, и делают очень много заметного.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:24, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, теперь мне нечего добавить. А что они заметного делают, кроме воровства кода? Вроде единственное, что они полезного делают, так это популяризуют среди хомячков. Но, поскольку оно "неполноценное", впечатление у тех останется весьма негативное. Ну и шейдеры там когда работают тогда работают, некоторые проекты совсем не спешили утягивать себе эти шейдеры.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звучит здорово, надо тестить. А то higan прямо очень жруч, а fceux нежруч только под вендой (
     
  • 1.3, бродского не читал (?), 22:36, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем это лучше меднафена?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:07, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вам русским по белому написано: надстройка для эмуляции различных игровых консолей... при помощи простого унифицированного графического интерфейса.
    Проще говоря - единый гуй для меднафена, reicast, pcsx, mgba и так далее и так далее, со всякими опциональными свистелками вроде сохранения ребинда кнопок для каждой игры индивидуально, автосохранением и автозагрузкой savestate, онлайн ачивками и прочим
     

  • 1.5, Аноним (4), 23:11, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Поддерживается использование эмуляторов PSP

    к сожалению, поддерживается оно... мягко говоря, не очень. Ибо ядро делалось сто лет назад из тогдашнего среза ppsspp и с тех пор толком не обновлялось, из-за чего и проблемы с производительностью, и давно пофикшенные в ppsspp баги, и вот это вот все. С остальными консолями примерно того времени и новее ситуация примерно такая же - лучше использовать отдельные эмуляторы, чем их ядра для libretro.

    Но для старья работает идеально. nes, gba, snes, mega drive, ps1 - только через него и играю (держу в курсе, да)

     
     
  • 2.8, Аноним (6), 23:26, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для старья… Ты же в курсе, что отдельный higan в тысячу раз лучше?
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 23:28, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сеги у меня mednafen, он не самый лучший, но вроде на линуксе с сегой проблемы. В частности, с сегой сд (нормальная музыка на дисках шла, например).
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:33, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем лучше?
     
     
  • 4.12, Аноним (6), 00:49, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем лучше?

    В прошлый раз, когда я смотрел, он очень уступал в качестве эмуляции и фичах. Копипаста не может быть лучше оригинального проекта (если тот жив).

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:26, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Живе Беларусь!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:08, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять Бутько?!
     
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