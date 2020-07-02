Доступен набор классических текстовых игр bsd-games 3.0

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|1.2, A.Stahl (ok), 09:03, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не спец в подобных играх (когда-то в диком детстве пытался играть в Зорк или что-то похожее со словарём, но терпения не хватило), но насколько помню там тривиальная грамматика. Глагол + существительное. Может это уже можно на HTML перевести? Мне кажется это могло бы подарить таким играм вторую жизнь.
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|2.11, Аноним (11), 10:03, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Писать такие игры извращение, портировать под линукс это двойное извращение. Про игру в это, я вообще молчу.
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|4.24, A.Stahl (ok), 11:52, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только после того, как Вы порадуете ссылочкой на формальное доказательство рациональности аргумента "Сперва добейся".
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|5.25, n00by (ok), 12:24, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, вижу, я не ошибся с адресантом вопроса, определив в Анониме гуру игростроения и решив поучиться -- у него тут фанаты и заступнички.
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|6.26, A.Stahl (ok), 12:28, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя логика поломалась. Здесь нет никаких "гуру игростроения".
И слово "адресант" значит не то что ты подумал. Адресант это тот, кто адресует сообщение адресату.
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|7.27, n00by (ok), 12:32, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы мне голову арестантами не морочийте! Я не знаю кто Тот, но у него сам Сталин шофёр! (с)
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|1.5, lockywolf (ok), 09:08, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никакое это не обновление. Какой-то стрёмный неофициальный бутлег.
Чувак ничтоже сумняшеся выбросил из комплекта лончер (wargames), и текстовые скринсейверы. Какого чёрта?
И форматтер для перфокарт был скорее прикольным, чем нет.
Всё равно никто всерьёз не стал бы в эти игры играть, они всегда были в юниксе для смеха по большому счёту.
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|1.12, Аноним (11), 10:07, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Читая такие новости понимаю что человеки это тупиковая ветвь эволюции. Бездарная трата электроэнергии.
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|1.13, Нанобот (ok), 10:29, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а там есть сапёр? такой, чтобы мины можно было помечать командами типа ":58m!"
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|2.28, Аноним (28), 12:46, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быстрее слаку твою на помойку вывезут, чем что-то туда завезут.
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