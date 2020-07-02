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Доступен набор классических текстовых игр bsd-games 3.0

02.07.2020 08:52

Подготовлен новый выпуск адаптированного для запуска в Linux набора классических текстовых UNIX-игр bsd-games 3.0, в который входят такие игры, как Colossal Cave Adventure, червь, цезарь, роботы и клондайк.

Выпуск стал первым обновлением после формирования ветки 2.17 в 2005 году и отличается переработкой кодовой базы для упрощения сопровождения, реализацией системы автоматической сборки, поддержкой стандарта XDG (~/.local/share), избавлением от установки флага sgid, модернизацией интерфейса и интеграцией игровых данных в исполняемые файлы.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/msharov/bsd...)
  2. OpenNews: Опубликованы исходные тексты игры VVVVVV
  3. OpenNews: Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.2.0
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Postal
  5. OpenNews: Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  6. OpenNews: Выпуск консольной игры ASCII Patrol 1.7
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53275-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не в стиме?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 10:54, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что эти игры нативны!
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:04, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стим не поддерживает бсд? Кто бы мог подумать.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:58, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >стиме

    Потому что никому не нужен этот зонд.

     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 09:03, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не спец в подобных играх (когда-то в диком детстве пытался играть в Зорк или что-то похожее со словарём, но терпения не хватило), но насколько помню там тривиальная грамматика. Глагол + существительное. Может это уже можно на HTML перевести? Мне кажется это могло бы подарить таким играм вторую жизнь.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 12:59, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно специально для людей, которые любят отгадывать кроссворды.
     

  • 1.3, Антон (??), 09:07, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    10 из 10 погружение на кончиках пальцев
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:08, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Прочитал как bdsm-games
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:03, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Писать такие игры извращение, портировать под линукс это двойное извращение. Про игру в это, я вообще молчу.
     
     
  • 3.18, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато там, говорят, можно убить дракона голыми руками.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:32, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В BDSM-играх? Там и одноглазую змею можно придушить.
     
  • 3.20, n00by (ok), 11:24, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не порадуете ссылочкой на игру, которую Вы написали?
     
     
  • 4.24, A.Stahl (ok), 11:52, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только после того, как Вы порадуете ссылочкой на формальное доказательство рациональности аргумента "Сперва добейся".
     
     
  • 5.25, n00by (ok), 12:24, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, вижу, я не ошибся с адресантом вопроса, определив в Анониме гуру игростроения и решив поучиться -- у него тут фанаты и заступнички.
     
     
  • 6.26, A.Stahl (ok), 12:28, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя логика поломалась. Здесь нет никаких "гуру игростроения".

    И слово "адресант" значит не то что ты подумал. Адресант это тот, кто адресует сообщение адресату.


     
     
  • 7.27, n00by (ok), 12:32, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы мне голову арестантами не морочийте! Я не знаю кто Тот, но у него сам Сталин шофёр! (с)
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 09:08, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никакое это не обновление. Какой-то стрёмный неофициальный бутлег.

    Чувак ничтоже сумняшеся выбросил из комплекта лончер (wargames), и текстовые скринсейверы. Какого чёрта?

    И форматтер для перфокарт был скорее прикольным, чем нет.

    Всё равно никто всерьёз не стал бы в эти игры играть, они всегда были в юниксе для смеха по большому счёту.

     
     
  • 2.8, wtfwtf (?), 09:38, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И wtf, он выкинул wtf! Я им пользовался :)
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:10, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А есть локализации на русский язык, чтобы поиграть?
     
  • 1.7, iPony129412 (?), 09:36, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это про лутинг?
     
     
  • 2.21, Аноним (22), 11:28, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про лутинг, например, тут https://habr.com/ru/post/451314/
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:46, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ретроигры это круть!
     
  • 1.10, siu77 (ok), 10:01, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где trek?
     
  • 1.12, Аноним (11), 10:07, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Читая такие новости понимаю что человеки это тупиковая ветвь эволюции. Бездарная трата электроэнергии.
     
     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бендер, залогинься.
     

  • 1.13, Нанобот (ok), 10:29, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а там есть сапёр? такой, чтобы мины можно было помечать командами типа ":58m!"
     
  • 1.15, Аноним (-), 10:56, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В каррент Слаки завезли?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:46, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрее слаку твою на помойку вывезут, чем что-то туда завезут.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:14, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О! БДСМ игры?!
     
  • 1.23, del (??), 11:51, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот, а вы говорите под линукс игор нет... вот же...
     
  • 1.30, Аноним (31), 13:03, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Набор ненужных игр.
     
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