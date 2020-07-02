Доступен набор классических текстовых игр bsd-games 3.0

Подготовлен новый выпуск адаптированного для запуска в Linux набора классических текстовых UNIX-игр bsd-games 3.0, в который входят такие игры, как Colossal Cave Adventure, червь, цезарь, роботы и клондайк.

Выпуск стал первым обновлением после формирования ветки 2.17 в 2005 году и отличается переработкой кодовой базы для упрощения сопровождения, реализацией системы автоматической сборки, поддержкой стандарта XDG (~/.local/share), избавлением от установки флага sgid, модернизацией интерфейса и интеграцией игровых данных в исполняемые файлы.