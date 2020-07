Доступен набор классических текстовых игр bsd-games 3.0

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:03, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Писать такие игры извращение, портировать под линукс это двойное извращение. Про игру в это, я вообще молчу.

3.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:19, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато там, говорят, можно убить дракона голыми руками.

4.22 , Аноним ( 22 ), 11:32, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В BDSM-играх? Там и одноглазую змею можно придушить.

3.20 , n00by ( ok ), 11:24, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не порадуете ссылочкой на игру, которую Вы написали?

4.24 , A.Stahl ( ok ), 11:52, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только после того, как Вы порадуете ссылочкой на формальное доказательство рациональности аргумента "Сперва добейся".

5.25 , n00by ( ok ), 12:24, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, вижу, я не ошибся с адресантом вопроса, определив в Анониме гуру игростроения и решив поучиться -- у него тут фанаты и заступнички.

6.26 , A.Stahl ( ok ), 12:28, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя логика поломалась. Здесь нет никаких "гуру игростроения". И слово "адресант" значит не то что ты подумал. Адресант это тот, кто адресует сообщение адресату.



7.27 , n00by ( ok ), 12:32, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы мне голову арестантами не морочийте! Я не знаю кто Тот, но у него сам Сталин шофёр! (с)