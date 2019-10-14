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Релиз PoCL 1.4, независимой реализации стандарта OpenCL

14.10.2019 21:39

Доступен релиз проекта PoCL 1.4 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APU и различных специализированных TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (CUDA).

В новой версии:

  • Добавлена поддержка LLVM/Clang 9.0. Прекращена поддержка версий LLVM старее 6.0.
  • Улучшена реализация на базе CPU промежуточных представлений кода SPIR и SPIR-V (используется в API Vulkan), которые могут применяться как для представления шейдеров для графики, так и для параллельных вычислений;
  • Добавлен драйвер pocl-accel с примером инфраструктуры для поддержки аппаратных ускорителей OpenCL 1.2, реализующих отражаемый в память (mmap) управляющий интерфейс;
  • Добавлена возможность сборки установок pocl, не привязанных к каталогам (relocatable).


  1. Главная ссылка к новости (http://portablecl.org/pocl-1.4...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 9.0
  3. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.0
  4. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opencl, pocl
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:55, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда уже запилят нормальный opencl для старых radeon r600 карт.
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:17, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще новую карту купить, чем ждать с моря погоды.
     

  • 3, Аноним (3), 22:43, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Как сейчас помню, этот опенкл постоянно грузил процессор вместе с видеокартой. Куда грузила только видеокарту, и если загрузить её целиком, иксы начинали подлагивать. Но это регулируется, единственное проявление какой-либо нагрузки. А, ещё фпс в АААА игрушках начинал проседать немного во время интенсиных вычислений. В общем, сомнительно, куда куда более актуальна.
     
     
  • 4, Аноним (3), 22:44, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати, так будет всегда: узкоспециализированные решения более оптимизированы и лучше работают.
     
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