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Релиз Mesa 21.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

06.05.2021 08:41

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 21.1.0. Первый выпуск ветки Mesa 21.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 21.1.1. В Mesa 21.1 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов 965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink и llvmpipe. Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), а OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM). Поддержка Vulkan 1.2 реализована для карт Intel и AMD, Vulkan 1.1 для GPU Qualcomm и программного растеризатора lavapipe, а Vulkan 1.0 для GPU Broadcom VideoCore VI (Raspberry Pi 4).

Основные новшества:

  • В Vulkan-драйверы RADV (AMD) и ANV (Intel) добавлена поддержка расширений VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout и VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory.
  • В драйвер RADV (для карт AMD GFX9) добавлена поддержка модификаторов формата DRM (включено расширение VK_EXT_image_drm_format_modifier).
  • В драйвере RADV реализована поддержка VRS (Variable Rate Shading) для использования с любыми буферами глубины. VRS позволяет повысить производительность ценой снижения качества.
  • Добавлена поддержка GPU AMD Aldebaran (gfx90a).
  • Добавлен новый драйвер venus с реализацией виртуального GPU (virtio-gpu) на базе API Vulkan.
  • В драйвере Zink (реализация API OpenGL поверх Vulkan) включена поддержка OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.1. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.
  • В драйвере lavapipe с реализацией программного растеризатора для API Vulkan (аналог llvmpipe, но для Vulkan) добавлена поддержка Vulkan 1.1 и реализовано Vulkan-расширение VK_KHR_copy_commands2. Программная реализация в lavapipe основана на отражении вызовов API Vulkan в API Gallium.
  • Добавлена поддержка хранения кэша шейдеров в одном файле.
  • В драйверах Virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM) и Lima (GPU ARM Mali) реализована поддержка кэширования шейдеров на диске.
  • В Gallium-драйвере D3D12 с прослойкой для организации работы OpenGL поверх API DirectX 12 (D3D12) обеспечена совместимость с OpenGL 3.3 при работе поверх D3D12-драйверов WARP (программный растеризатор) и NVIDIA. Драйвер применяется в прослойке WSL2 для запуска графических приложений Linux в Windows.
  • Добавлены новые расширения OpenGL:


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  3. OpenNews: Релиз Mesa 21.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa
  5. OpenNews: Из Mesa удалён драйвер программной отрисовки swrast
  6. OpenNews: В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55090-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонин (?), 09:03, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Написан на Си, С++
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:06, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже удивился. Обычно высокоскоростные вещи пишут на питоне.
     
     
  • 3.5, Гимли (?), 09:11, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    обычно высокоскоростные вещи пишут на ассемблере
     
     
  • 4.15, Гимли (?), 09:39, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аааа так это был сарказм!
     
     
  • 5.20, Анонин (?), 10:05, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юморист чтоль?


     
  • 3.7, 50летний девственник (?), 09:16, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ПоХаПе
     
     
  • 4.9, Данила Багров (?), 09:18, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на хрусте
     
  • 2.3, Леголас (ok), 09:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Написан на Си, С++

    нет такого языка С++, есть C++

     
     
  • 3.8, Анонин (?), 09:17, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет такого языка С++, есть C/C++

    Фиксед

     
     
  • 4.17, Леголас (ok), 09:42, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неее, нафиг их совмещать: котлеты отдельно\мухи отдельно
     
     
  • 5.18, Анонин (?), 09:46, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неее, нафиг их совмещать: котлеты отдельно\мухи отдельно

    фанатик детектед

     
  • 3.10, макпыф (ok), 09:20, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там раскладка отличаеться или что?
     
     
  • 4.12, Леголас (ok), 09:22, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даС
     
     
  • 5.14, КО (?), 09:37, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ловите наркомана
     
  • 2.11, макпыф (ok), 09:21, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это понятно, такие большие вещи на асемблере не пишут. А юольше и нету ни чего подходящего
     
     
  • 3.19, РастаЛенин (?), 09:48, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust for everybody!
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:11, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.

    кул стори, бро

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:23, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего бы и нет? Практически незаметный процесс трансляции в вулкан можно делать, это нам доказали vkd3d и dxvk
     
     
  • 3.21, test (??), 10:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для radeonsi у меня он в половину медленней.. а так да, если допилят, то будет круто
     
  • 2.16, Данила Багров (?), 09:40, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не брат ты мне
     

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