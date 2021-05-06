Релиз Mesa 21.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|2.2, Аноним (2), 09:06, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже удивился. Обычно высокоскоростные вещи пишут на питоне.
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|5.18, Анонин (?), 09:46, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> неее, нафиг их совмещать: котлеты отдельно\мухи отдельно
фанатик детектед
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|2.11, макпыф (ok), 09:21, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну это понятно, такие большие вещи на асемблере не пишут. А юольше и нету ни чего подходящего
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|1.4, Аноним (4), 09:11, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.
кул стори, бро
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|2.13, Аноним (13), 09:23, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего бы и нет? Практически незаметный процесс трансляции в вулкан можно делать, это нам доказали vkd3d и dxvk
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|3.21, test (??), 10:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для radeonsi у меня он в половину медленней.. а так да, если допилят, то будет круто
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