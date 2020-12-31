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Из Mesa удалён драйвер программной отрисовки swrast

31.12.2020 11:13

Из кодовой базы Mesa удалён драйвер swrast, предназначенный для программной отрисовки OpenGL. На смену классическому драйверу swrast пришли драйверы llvmpipe и softpipe, которые заметно опережают swrast по производительности и функциональности (в llvmpipe поддерживается OpenGL 4.5, в swrast - OpenGL 3.3). Драйвер swrast построен на базе классического интерфейса DRI, в то время как в llvmpipe и softpipe применяется фреймворк Gallium.

Удалению swrast способствовало наличие множества нерешённых проблем и возникновение регрессий, при том, что данный драйвер уже не применяется в дистрибутивах. Кроме того, в начале декабря из Mesa был удалён привязанный к swrast старый классическй вариант программного интерфейса OSMesa, позволяющего осуществлять рендеринг не на экран, а в находящийся в памяти буфер. До этой недели swrast продолжал применяться в Debian в сборке с ядром GNU Hurd и на платформах без поддержки LLVM, но теперь он заменён на softpipe, который не привязан к LLVM.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
  3. OpenNews: Intel подготовил патчи для включения в Mesa системы программной отрисовки OpenSWR
  4. OpenNews: В Wayland-сеансе GNOME 3.34 будет обеспечен запуск XWayland по мере необходимости
  5. OpenNews: Релиз Mesa 20.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54337-swrast
Ключевые слова: swrast, llvmpipe, softpipe, mesa
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, OnTheEdge (ok), 11:18, 31/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    прям новость для iPony под новогоднюю ёлку
     
  • 2, slava_kpss (ok), 11:20, 31/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Специальная олимпиада под названием "ну зачем удалили, оно никому не мешало" объявляется открытой.
     
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