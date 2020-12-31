Из Mesa удалён драйвер программной отрисовки swrast

Из кодовой базы Mesa удалён драйвер swrast, предназначенный для программной отрисовки OpenGL. На смену классическому драйверу swrast пришли драйверы llvmpipe и softpipe, которые заметно опережают swrast по производительности и функциональности (в llvmpipe поддерживается OpenGL 4.5, в swrast - OpenGL 3.3). Драйвер swrast построен на базе классического интерфейса DRI, в то время как в llvmpipe и softpipe применяется фреймворк Gallium.

Удалению swrast способствовало наличие множества нерешённых проблем и возникновение регрессий, при том, что данный драйвер уже не применяется в дистрибутивах. Кроме того, в начале декабря из Mesa был удалён привязанный к swrast старый классическй вариант программного интерфейса OSMesa, позволяющего осуществлять рендеринг не на экран, а в находящийся в памяти буфер. До этой недели swrast продолжал применяться в Debian в сборке с ядром GNU Hurd и на платформах без поддержки LLVM, но теперь он заменён на softpipe, который не привязан к LLVM.



