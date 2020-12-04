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Релиз Mesa 20.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

04.12.2020 09:42

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 20.3.0. Первый выпуск ветки Mesa 20.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 20.3.1. В Mesa 20.3 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris) и AMD (radeonsi), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600), NVIDIA (nvc0) и llvmpipe, OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), а также поддержка Vulkan 1.2 для карт Intel и AMD, и Vulkan 1.0 для VideoCore VI (Raspberry Pi 4).

Основные новшества:

  • В состав принят драйвер v3dv с поддержкой графического ускорителя VideoCore VI, применяемого в платах Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Compute Module 4 на базе чипа Broadcom BCM2711. Драйвер признан организацией Kronos полностью совместимым со спецификацией Vulkan 1.0.
  • В драйвере llvmpipe, предназначенном для программной отрисовки OpenGL, обеспечена поддержка OpenGL 4.5.
  • В состав включён новый драйвер lavapipe с реализацией программного растеризатора для API Vulkan (аналог llvmpipe, но для Vulkan). Программная реализация основана на отражении вызовов API Vulkan в API Gallium.
  • Существенно увеличена производительность и расширена функциональность Gallium-драйвера Zink с реализацией API OpenGL поверх Vulkan (драйвер позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan). Производительность Zink теперь близка к производительности родных реализаций OpenGL и отстаёт от них лишь примерно на 5%. Обеспечена полноценная поддержка OpenGL 3.3.
  • В OpenGL и Vulkan драйверах для GPU Intel добавлена поддержка семейства процессоров Alder Lake (12 поколение).
  • Проведена оптимизация производительности графических операций на чипах Tiger Lake и Rocket Lake (в некоторых играх и тестах, таких как Unreal Engine 4 Vulkan Demo, отмечается ускорение на 9-12%).
  • Для GPU Intel Haswell в драйвере ANV добавлена поддержка Vulkan-расширения Transform Feedback, которое позволяет проекту DXVK использовать API Direct3D Stream Output, отвечающий за отображение многих поверхностей в играх.
  • В драйвере Iris для GPU Intel реализована поддержка ядер OpenCL (MESA_SHADER_KERNEL) для выноса вычислений на сторону GPU.
  • В трекер состояний Clover c реализацией OpenCL добавлена поддержка спецификации OpenCL 1.2.
  • В бэкенд для компиляции шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM, добавлена поддержка движков NGG (Next-Gen Geometry) при работе с геометрическими шейдерами. Возможность реализована в драйвере RADV (для карт AMD).
  • В driconf добавлены настройки glx_extension_override и indirect_gl_extension_override при помощи которых можно переопределить список доступных GLX-расширений.
  • Добавлен слой для трансляции промежуточного представления (IR) шейдеров NIR в промежуточное представление TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructure). Применение указанного слоя позволяет добавить поддержку TGSI в драйверы, уже поддерживающие NIR.
  • В драйвер RadeonSI добавлена начальная поддержка графических карт AMD Dimgrey Cavefish (NAVI 23) и APU Van Gogh (RDNA2).
  • В драйверах Nouveau (NVIDIA NVC0) и Etnaviv (GPU Vivante) появилась поддержка кэширования скомпилированных шейдеров на диске.
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлены расширения:
  • В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения:


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз Mesa 20.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Vulkan-драйвер RADV переведён на использование бэкенда компиляции шейдеров ACO
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.0
  6. OpenNews: Существенное увеличение производительности Zink, реализации OpenGL поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54193-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 10:04, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >GLX_EXT_swap_control

    Кек. А что было до этого? Это-же про vsync.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:50, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GLX_MESA_swap_control и GLX_SGI_swap_control
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:07, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GLX_EXT_swap_control
    Version 8 (November 8, 2011)
     

  • 1.2, uis (ok), 10:06, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А lavapipe будет полезен.
    Осрбенно кошеrно будет, если он сможет эмулировать compute шейдеры, а остыльные запросы слать на видяху. Тогда vulkan будет на sandybridge.
     
  • 1.5, Козлетто (?), 10:41, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Программная реализация основана на отражении вызовов API Vulkan в API Gallium.

    Я как понимаю в mesa opengl сначала преобразуются во внутреннее представление Gallium, а лишь затем идёт в драйвер видеокарты. Тогда почему нельзя запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд для преобразвания vulkan -> gallium?
    А то сколько лет трындят об этом вулкане, а попробовать я ещё до сих пор не могу, потому-что, видите ли, видеокарта у меня слишком старая.

     
     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 10:58, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Зачем на таком старом хламе сидеть?
     
     
  • 3.13, _hide_ (ok), 11:10, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что работает.
     
     
  • 4.23, Fracta1L (ok), 11:39, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Тогда страдай дальше
     
  • 3.14, Аноним (10), 11:10, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты уже выбросил свой вчерашний айфон?
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:08, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Тогда почему нельзя запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд для преобразвания vulkan -> gallium?

    Как будто это дело пяти минут, взял и написал за обеденный перерыв. Зачем кому-то тратить на это время и силы? Поддержка Vulkan есть в видеокартах 2012-2013 годов выпуска.

     
     
  • 3.15, _hide_ (ok), 11:10, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это Вы оптимист
     
  • 3.17, Аноним (10), 11:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем кому-то тратить на это время и силы?

    Тратят же силы на раст, на системду, на вулкан, на инклюзивность... Если хватает времени переименовывать мастера в примари...

     
     
  • 4.28, Тратят (?), 13:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасение потопающих - дело рук самих потопающих (с)

    Вместо нытья на форумах возьми и добавь, заодно и скиллы обретешь вместо сидения на толстой диванной жoпe.

     
     
  • 5.32, Козлетто (?), 14:36, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вместо нытья на форумах возьми и добавь, заодно и скиллы обретешь вместо сидения на толстой диванной жoпe.

    Только есть одно но, далеко не все в мире программисты, чтобы просто взять и пилить там в коде что-нибудь. Вот я например специалист в области вообще никак не связанными с программированием и с IT вообще. Просто я иногда читаю сайты, типа опеннета, поэтому немного чуть эрудированнее типичный домохозяйки, в области IT

     
  • 4.30, Аноним (30), 13:53, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тратят же силы на раст, на системду, на вулкан, на инклюзивность... Если хватает времени переименовывать мастера в примари...

    это говорит о том, что всё это кому-то нужно, а "запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд" никому не нужно

     

  • 1.7, leibniz (ok), 10:57, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Года три-четыре назад сидел на генте с четвертыми кедами под Nouveau для какой-то средней нвидии — артефактов было пруд пруди. Стал ли он лучше?
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 11:11, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вряд ли оно сейчас вообще заработает.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:28, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максвелы не такие уж и старые, только динамического управления частотой кулера не будет. Но у меня выше 70% под нагрузкой не поднимается и это довольно тихо, вот полные обороты шумновато.
     
  • 2.21, Аноним (20), 11:30, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использовал 5 кеды года 4 назад с нуво, всё нормально было. Разве что в некоторых игрушках проблемы были.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 11:31, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ферми была тогда, реклокинга на ней не было.
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:54, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что слинковано с qtwebengine не падало? У меня всё валилось, пока на Radeon не заменил.
     
     
  • 4.33, Аноним (20), 14:39, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет таких программ, но электрон нормально работал. Я как раз поменял радеон потому что тот ловил gpu hang из-за хромиума (и не только).
     

  • 1.8, corvuscor (ok), 10:57, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наверное, стоило бы еще добавить, что Clover бампнули до полноценного OpenCL 1.2, что на сегодня является минимальной поддерживаемой версией для ряда софта.
     
     
  • 2.12, leibniz (ok), 11:09, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Clover такая вещь, которую поставил и настроил один раз, и коли работает на конкретном железе, то лучше не трогать (: Есть ли смысл в обновлении?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:19, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там есть что настраивать? Да и зачем её ставить, если она и так в составе mesa
     
     
  • 4.19, leibniz (ok), 11:20, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я про bootloader...
     
     
  • 5.25, commiethebeastie (ok), 12:24, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%BC%D0%
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:10, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    сижу играю в игры на линуксе, купленные в стиме, да. вот так то, знайте. вперед линукс, вперед игроки за нами будующее, обожаю игры и 3д софт программы.  а меса cкоро будет  под palmOS?
     
     
  • 2.26, BERKWIT (?), 12:26, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толсто , сэр - очень толсто.
     
  • 2.29, Аноним (27), 13:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вперед игроки за нами будующее

    Но это чего-то сомнительно.

    А чего PalmOS вспомнил?

     

  • 1.31, Аноним (31), 14:23, 04/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.34, Аноним (20), 14:41, 04/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

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