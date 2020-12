Релиз Mesa 20.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

2.9 , Fracta1L ( ok ), 10:58, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – Зачем на таком старом хламе сидеть?

3.13 , _hide_ ( ok ), 11:10, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что работает.

4.23 , Fracta1L ( ok ), 11:39, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Тогда страдай дальше

3.14 , Аноним ( 10 ), 11:10, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ты уже выбросил свой вчерашний айфон?

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:08, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Тогда почему нельзя запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд для преобразвания vulkan -> gallium? Как будто это дело пяти минут, взял и написал за обеденный перерыв. Зачем кому-то тратить на это время и силы? Поддержка Vulkan есть в видеокартах 2012-2013 годов выпуска.

3.15 , _hide_ ( ok ), 11:10, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это Вы оптимист

3.17 , Аноним ( 10 ), 11:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем кому-то тратить на это время и силы? Тратят же силы на раст, на системду, на вулкан, на инклюзивность... Если хватает времени переименовывать мастера в примари...

4.28 , Тратят ( ? ), 13:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасение потопающих - дело рук самих потопающих (с) Вместо нытья на форумах возьми и добавь, заодно и скиллы обретешь вместо сидения на толстой диванной жoпe.

5.32 , Козлетто ( ? ), 14:36, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вместо нытья на форумах возьми и добавь, заодно и скиллы обретешь вместо сидения на толстой диванной жoпe. Только есть одно но, далеко не все в мире программисты, чтобы просто взять и пилить там в коде что-нибудь. Вот я например специалист в области вообще никак не связанными с программированием и с IT вообще. Просто я иногда читаю сайты, типа опеннета, поэтому немного чуть эрудированнее типичный домохозяйки, в области IT

4.30 , Аноним ( 30 ), 13:53, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тратят же силы на раст, на системду, на вулкан, на инклюзивность... Если хватает времени переименовывать мастера в примари... это говорит о том, что всё это кому-то нужно, а "запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд" никому не нужно