Релиз Mesa 20.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, uis (ok), 10:04, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>GLX_EXT_swap_control
Кек. А что было до этого? Это-же про vsync.
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|1.2, uis (ok), 10:06, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А lavapipe будет полезен.
Осрбенно кошеrно будет, если он сможет эмулировать compute шейдеры, а остыльные запросы слать на видяху. Тогда vulkan будет на sandybridge.
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|1.5, Козлетто (?), 10:41, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Программная реализация основана на отражении вызовов API Vulkan в API Gallium.
Я как понимаю в mesa opengl сначала преобразуются во внутреннее представление Gallium, а лишь затем идёт в драйвер видеокарты. Тогда почему нельзя запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд для преобразвания vulkan -> gallium?
А то сколько лет трындят об этом вулкане, а попробовать я ещё до сих пор не могу, потому-что, видите ли, видеокарта у меня слишком старая.
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|2.11, Аноним (11), 11:08, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Тогда почему нельзя запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд для преобразвания vulkan -> gallium?
Как будто это дело пяти минут, взял и написал за обеденный перерыв. Зачем кому-то тратить на это время и силы? Поддержка Vulkan есть в видеокартах 2012-2013 годов выпуска.
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|3.17, Аноним (10), 11:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем кому-то тратить на это время и силы?
Тратят же силы на раст, на системду, на вулкан, на инклюзивность... Если хватает времени переименовывать мастера в примари...
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|4.28, Тратят (?), 13:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасение потопающих - дело рук самих потопающих (с)
Вместо нытья на форумах возьми и добавь, заодно и скиллы обретешь вместо сидения на толстой диванной жoпe.
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|5.32, Козлетто (?), 14:36, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вместо нытья на форумах возьми и добавь, заодно и скиллы обретешь вместо сидения на толстой диванной жoпe.
Только есть одно но, далеко не все в мире программисты, чтобы просто взять и пилить там в коде что-нибудь. Вот я например специалист в области вообще никак не связанными с программированием и с IT вообще. Просто я иногда читаю сайты, типа опеннета, поэтому немного чуть эрудированнее типичный домохозяйки, в области IT
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|4.30, Аноним (30), 13:53, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тратят же силы на раст, на системду, на вулкан, на инклюзивность... Если хватает времени переименовывать мастера в примари...
это говорит о том, что всё это кому-то нужно, а "запилить поддержку vulkan на всех поддерживаемых Gallium'ом видеокартах, просто написав бекенд" никому не нужно
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|1.7, leibniz (ok), 10:57, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Года три-четыре назад сидел на генте с четвертыми кедами под Nouveau для какой-то средней нвидии — артефактов было пруд пруди. Стал ли он лучше?
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|3.20, Аноним (20), 11:28, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Максвелы не такие уж и старые, только динамического управления частотой кулера не будет. Но у меня выше 70% под нагрузкой не поднимается и это довольно тихо, вот полные обороты шумновато.
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|2.21, Аноним (20), 11:30, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я использовал 5 кеды года 4 назад с нуво, всё нормально было. Разве что в некоторых игрушках проблемы были.
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|3.27, Аноним (27), 12:54, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, что слинковано с qtwebengine не падало? У меня всё валилось, пока на Radeon не заменил.
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|4.33, Аноним (20), 14:39, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня нет таких программ, но электрон нормально работал. Я как раз поменял радеон потому что тот ловил gpu hang из-за хромиума (и не только).
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|1.8, corvuscor (ok), 10:57, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наверное, стоило бы еще добавить, что Clover бампнули до полноценного OpenCL 1.2, что на сегодня является минимальной поддерживаемой версией для ряда софта.
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|2.12, leibniz (ok), 11:09, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Clover такая вещь, которую поставил и настроил один раз, и коли работает на конкретном железе, то лучше не трогать (: Есть ли смысл в обновлении?
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|3.18, Аноним (18), 11:19, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там есть что настраивать? Да и зачем её ставить, если она и так в составе mesa
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|1.24, Аноним (24), 12:10, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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сижу играю в игры на линуксе, купленные в стиме, да. вот так то, знайте. вперед линукс, вперед игроки за нами будующее, обожаю игры и 3д софт программы. а меса cкоро будет под palmOS?
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|2.29, Аноним (27), 13:13, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вперед игроки за нами будующее
Но это чего-то сомнительно.
А чего PalmOS вспомнил?
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