Vulkan-драйвер RADV переведён на использование бэкенда компиляции шейдеров ACO

> Богат мир меньшинствами. Особенно забавно, что эти меньшинства отчаянно против других меньшинств))) ШТА?

А это "2d20" что? Новое смузи-представление 2k20?

Нет, это 2d20 бросок на тупняк. Результат впрочем очевиден.

Это просто боты, купленные amd, отрабатывающие свои 15 серебряников.

Да кому нужны твои паленые кривые radeon? Кому ты их все пытается впарить? Лохи, покупающие radeon, давно кончились.

Была у меня RX 5700 xt, купленная как раз из-за таких как ты, орущих, что radeon топ. Пользовался ей год, карта мало того, что горячая как кипятильник, так ещё кривые дрова на которых вечные софтовые баги.

Продал эту поделку и забыл как страшный сон.

Купил себе 2070ti на которой все без проблем работает.

Конечно Radeon топ в линуксе из коробки. Разбираться нужно прежде, чем купить 5700хт и юзать его в линуксе, и понимать, что сначала поддержка его будет не очень. Хотя несколько мне известно, он сразу поддерживался достаточно хорошо, так как архитектура не сильно поменялось. Даже под виндой новые драйвера для радеонов куда лучше, чем у конкурентов.

А что до вас, так вряд-ли у вас Radeon был, а если и был, тогда я более чем уверен, что вы врёте.

А что до вас, так вряд-ли у вас Radeon был, а если и был, тогда я более чем уверен, что вы врёте.

Разумеется великому эксперту c opennet видней, что у меня было, а что нет. Угу у radeon такие хорошие драйвера под Винду, что у людей куча проблем на тех форумах с RX 5700xt до сих пор.

Сходите к ним скажите, что все проблемы они придумали и вообще карт, то у них этих и нет.

Ведь раз они пишут о проблемах святого radeon, то значит это засланные шпионы от nvidia и вруны. Насчёт той шутки кстати, что у radeon дрова под Винду лучше чем у nvidia - вам в кривое зеркало.

Петросян оценит.

Больше тратить своё время на ботов, купленных amd не намерен.

Всего хорошего

Сначала поддержка будет не очень, а потом "Oland is pretty old, You will need to downgrade the whole system to Ubuntu 14 There is no reasonable way to get the newer Ubuntus to run the older kernel series"

3.29 , JL2001 ( ok ), 17:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да кому нужны твои паленые кривые radeon? Кому ты их все пытается

> впарить? Лохи, покупающие radeon, давно кончились.

> Была у меня RX 5700 xt, купленная как раз из-за таких как

> ты, орущих, что radeon топ.

> Пользовался ей год, карта мало того, что горячая как кипятильник, так ещё

> кривые дрова на которых вечные софтовые баги.

> Продал эту поделку и забыл как страшный сон.

> Купил себе 2070ti на которой все без проблем работает. простите, какое нам дело до того, какие у вас там под виндой дрова?

Увы, зеленые карты на свободных драйверах работают ужасно, поэтому их использование исключено.

> Увы, зеленые карты на свободных драйверах работают ужасно, поэтому их использование исключено. Нвидиа сознательно саботирует свободный драйвер, не иначе. А всё потому, что она посмотрела на эти вечно кривые опенсорсные драйверы (лично я пользовался самыми разными на протяжении этих лет) и сделала правильный вывод. Есть надежда, что она когда-нибудь позволит запускать свои блобы из опенсорсного драйвера, как это сейчас делают все остальные производители. Когда преимущества проприетарного драйвера будут совсем уж очевидны (потому что лично я пользовался опенсорсным драйвером на ферми и мне норм, при этом реклокинг появился только на кеплере и никак не на ферми -- для меня явно недостаточно очевидно, да и на максвеле потом использовал nouveau). Она не хочет распыления и нести репутационные потери. Скоро они окончательно доведут до ума libglvnd (у кучи софта до сих пор проблемы, хотя 3 года прошло или сколько там), и возможно тогда позволят разрабатывать опенсорсный драйвер, на который станет воможно переключаться без особых сложностей.

Так у жеворсов уже несколько лет новый быстрый компилятор шейдеров, совершенно без багов. Я экспериментировал со старым -- в dxvk тени с освещением артефачили очень сильно, например. Не разбирался, кто виноват. Очень странное заявление, особенно касательно генты, где проблемы с проприетарным драйвером исключительно маловероятны. ПС. Последние годы именно нвидиа больше всего для линукса делает. Почему? На мой взгляд, есть минимум 2 причины. Потому что ей нужно работать на производительных машинах, где её используют (не для игрушек). И потому. что её карточки используются совместно с интеловскими встройками. Интел в некоторой мере объединил усилия с нвидиа по части доведения линукса до юзабельного состояния. А амд тем временем думает только о себе и из-за ограничений бюджета (видимо) поставляет кривой багованный драйвер (помнится прошлый драйвер амд на украине разрабатывали, кто теперь им занимается?) с серьёзными задержками (это уже классика амд). Что-то часто выкидывают железо на рынок, а поддержки в драйвере нет. Я не против разнообразия, в принципе, но студентики что-то саботируют неугодных им производителей. А угодные, не особо заботятся о своих пользователях и здоровье комьюнити. Такой опенсорс нам не нужен.

3.27 , Аноним ( 21 ), 17:41, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скоро выйдут новые глючные карты radeon.

Боты будут здесь восхвалять эти карты.

А на деле будет опять кривое, неработающее дно.

Rx 5700 xt уже год, а драйвера нормального на эту карту до сих пор нет.