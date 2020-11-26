Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.0

|
|1.1, КО (?), 08:37, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
"позволяет добиться"
Кроме рекламы я не увидел что он там себе позволяет.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 08:43, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Игры от Андроида будешь запускать на десктопе на базе RPi. Играть через враппер X11-SurfaceFlinger на мышеклаве в мобильные игры.
|
|1.3, Аноним (4), 08:45, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
https://mesamatrix.net
v3dv третий драйвер для железа, после AMD и Intel с поддержкой Vulcan 1.0 в mesa.
Теперь есть возможность на чипах Broadcom VideoCore VI через драйвер zink гонять OpenGL-3.3
|
|
|
|2.8, Аноним (4), 09:04, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Теоретически, через прокладку zink возможен.
Надо ждать от владельцев малины-4 практического подтверждения работоспособности.
|
|1.7, ryoken (ok), 09:00, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это, наверное, всё замечательно. Только последняя спецификация на сайте кроноса - 1.2.
|
|
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 10:14, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если аппаратно железо может только Vulkan-1.0, то не добавят.
|
|1.9, Козлетто (?), 09:14, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
К сожалению (или к счастью) у меня нет RP4
>Для старых плат отдельно развивается драйвер RPi-VK-Driver
А это уже интересно, кто-то уже пробовал?
|
|
|
|
|
|3.14, Zenitur (ok), 11:12, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про слабость я бы поспорил. VideoCore IV используется в нескольких моделях смартфонов. Значит, он тянет мобильные игрушки. Возможно что этот GPU слаб именно под управлением опенсорсного драйвера, а под проприетарным показывает производительность получше. Во всяком случае, у меня SuperTuxKart на OpenGL ES работает хорошо и быстро. Медленно работает Quake III, потому что там часть отсутствующих расширений OpenGL эмулируется на процессоре.
|
|3.15, Козлетто (?), 11:44, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они вообще слабые
Вот для этого и нужен вулкан. Все ж утверждают что он дескать быстрее и оптимизированние, позволяет выжать из железки все соки. Вот на практике и проверим.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 12:21, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На практике gpu hang был только у попенсорсных драйверов, а с вулканом и на блобе (и достаточно регулярно, его правда стараются латать и чем сырее блоб тем меньше багов). Давать доступ к железу криворуким обезьянам игровым разработчикам было ошибкой изначально.
|
|4.18, Валик (?), 12:26, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так сотню раз уже проверяли на интелях и амдях - те же яйца...
|
|1.16, Аноним (16), 11:50, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А VideoCore VI это то самое ядро, у которого основной софт исполняется непосредственно в этом ядре и являлся лютым блобом, а драйвер, который исполнялся ЦП был небольшой прослойкой? Или это было в предидущем ядре?
И в итоге драйвер, о котором новость, где работает?
|