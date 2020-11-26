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Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.0

26.11.2020 08:29

Разработчики Raspberry Pi сообщили о сертификации организацией Khronos графического драйвера v3dv, который успешно прошёл более 100 тысяч тестов из набора CTS (Kronos Conformance Test Suite) и признан полностью совместимым со спецификацией Vulkan 1.0. Драйвер сертифицирован при использовании чипа Broadcom BCM2711, применяемого в платах Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Compute Module 4. Проверка была выполнена на плате Raspberry Pi 4 с дистрибутивом Raspberry Pi OS на базе ядра Linux 5.4.51 и X-сервера.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Драйвер v3dv разработан компанией Igalia в сотрудничестве с организацией Raspberry Pi Foundation, в прошлом месяце был принят в основной состав Mesa и будет предложен в следующем релизе Mesa 20.3. По сравнению с OpenGL использование Vulkan позволяет добиться повышения производительности графических приложений и игр.

Драйвер v3dv ограничен поддержкой графического ускорителя VideoCore VI, применяемого начиная с модели Raspberry Pi 4. Для старых плат отдельно развивается драйвер RPi-VK-Driver, который реализует лишь подмножество API Vulkan, так как возможностей GPU VideoCore, поставлявшихся в платах до Raspberry Pi 4, недостаточно для полноценной реализации API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Существенное увеличение производительности Zink, реализации OpenGL поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan
  4. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  6. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54146-vulkan
Ключевые слова: vulkan, raspberry, pi
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  • 1.1, КО (?), 08:37, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "позволяет добиться"
    Кроме рекламы я не увидел что он там себе позволяет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:43, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры от Андроида будешь запускать на десктопе на базе RPi. Играть через враппер X11-SurfaceFlinger на мышеклаве в мобильные игры.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:48, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    v3dv + zink = OpenGL-3.3 - аппаратно, в mesa, без блобов.
     
  • 2.5, nox. (?), 08:54, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где Вы рекламу увидели?
     
  • 2.11, asdasdasd (?), 09:57, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iD Tech 6 / 7 хорошо оптимизированы.
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:45, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://mesamatrix.net

    v3dv третий драйвер для железа, после AMD и Intel с поддержкой Vulcan 1.0 в mesa.

    Теперь есть возможность на чипах Broadcom VideoCore VI через драйвер zink гонять OpenGL-3.3

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:54, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    тлдр: графоний без блобов уже возможен на малинке, или еще нет?
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 09:04, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теоретически, через прокладку zink возможен.

    Надо ждать от владельцев малины-4 практического подтверждения работоспособности.

     

  • 1.7, ryoken (ok), 09:00, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это, наверное, всё замечательно. Только последняя спецификация на сайте кроноса - 1.2.
     
     
  • 2.10, SSSSAM (?), 09:40, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавят поддержку со временем
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:14, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если аппаратно железо может только Vulkan-1.0, то не добавят.
     

  • 1.9, Козлетто (?), 09:14, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению (или к счастью) у меня нет RP4

    >Для старых плат отдельно развивается драйвер RPi-VK-Driver

    А это уже интересно, кто-то уже пробовал?

     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 10:13, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл? Они вообще слабые.
     
     
  • 3.14, Zenitur (ok), 11:12, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про слабость я бы поспорил. VideoCore IV используется в нескольких моделях смартфонов. Значит, он тянет мобильные игрушки. Возможно что этот GPU слаб именно под управлением опенсорсного драйвера, а под проприетарным показывает производительность получше. Во всяком случае, у меня SuperTuxKart на OpenGL ES работает хорошо и быстро. Медленно работает Quake III, потому что там часть отсутствующих расширений OpenGL эмулируется на процессоре.
     
  • 3.15, Козлетто (?), 11:44, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они вообще слабые

    Вот для этого и нужен вулкан. Все ж утверждают что он дескать быстрее и оптимизированние, позволяет выжать из железки все соки. Вот на практике и проверим.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:21, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На практике gpu hang был только у попенсорсных драйверов, а с вулканом и на блобе (и достаточно регулярно, его правда стараются латать и чем сырее блоб тем меньше багов). Давать доступ к железу криворуким обезьянам игровым разработчикам было ошибкой изначально.
     
  • 4.18, Валик (?), 12:26, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так сотню раз уже проверяли на интелях и амдях - те же яйца...
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:50, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А VideoCore VI это то самое ядро, у которого основной софт исполняется непосредственно в этом ядре и являлся лютым блобом, а драйвер, который исполнялся ЦП был небольшой прослойкой? Или это было в предидущем ядре?
    И в итоге драйвер, о котором новость, где работает?
     
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