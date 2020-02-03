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Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер

03.02.2020 20:33

Разработчики проекта Raspberry Pi объявили о начале работы над новым свободным видеодрайвером для графического ускорителя VideoCore VI, применяемого в чипах Broadcom. Новый драйвер базируется на графическом API Vulkan и ориентирован прежде всего на использование с платами Raspberry Pi 4 и моделями, которые будут выпускаться в будущем (возможностей GPU VideoCore IV, поставлявшегося в Raspberry Pi 3, недостаточно для полноценной реализации Vulkan).

Разработку нового драйвера, в сотрудничестве с организацией Raspberry Pi Foundation, ведёт компания Igalia. Пока подготовлен только начальный прототип драйвера, пригодный для выполнения простейших демонстраций. Первый бета выпуск, который можно будет использовать для запуска некоторых реальных приложений, планируется опубликовать во второй половине 2020 года.

Дополнительно объявлено о сертификации организацией Khronos Mesa-драйвера v3d (ранее назывался vc5), который признан полностью совместимым с OpenGL ES 3.1. Драйвер сертифицирован при использовании чипа Broadcom BCM2711, применяемого в платах Raspberry Pi 4. Получение сертификата позволяет официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  3. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
  4. OpenNews: Broadcom открыл драйвер, прошивку и полную документацию для видеоускорителя VideoCore IV
  5. OpenNews: Опубликован код драйвера для видеоускорителя Broadcom VideoCore, используемого в Raspberry Pi
  6. OpenNews: Доступен свободный драйвер для графической подсистемы Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: vulkan, raspberrypi, opengl
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