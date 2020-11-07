Существенное увеличение производительности Zink, реализации OpenGL поверх API Vulkan

Компания Collabora сообщила о прогрессе в разработке проекта Zink, развивающего Gallium-драйвер для Mesa с реализацией API OpenGL поверх Vulkan. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan. Отмечается, что производительность Zink теперь близка к производительности родных реализаций OpenGL и отстаёт от них лишь примерно на 5%. Напомним, что на начальном этапе разработки производительность Zink отставала от родных реализаций более чем в три раза.

Кроме производительности заметно расширены и функциональные возможности драйвера: обеспечена полноценная поддержка OpenGL 3.3, реализована совместимость с платформой macOS и добавлена поддержка устройств Raspberry Pi 4. В ближайшее время ожидается включение патчей с поддержкой тесселяционных шейдеров, интерполяции фрагментных шейдеров, вершинных потоков, динамической индексации массивов и расширений ARB_gpu_shader_fp64 (64-разрядные типы данных и операции в шейдерах), ARB_texture_query_lod, ARB_texture_gather и ARB_gpu_shader5. После добавления указанной функциональности будет обеспечена поддержка OpenGL 4.0 и 4.6.



