Существенное увеличение производительности Zink, реализации OpenGL поверх API Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 10:19, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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>проекта Zink, развивающего Gallium-драйвер для Mesa с реализацией API OpenGL поверх Vulkan
🤦♂️
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|3.4, Другой анон (?), 11:02, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не так, это зоопарк API, раелизаций и главное прослоек между ними для хоть какой то работы всего этого.
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|4.7, n00by (ok), 11:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не переживайте, Khronos Group переведёт старые интерфейсы (OpenGL) в разряд не рекомендуемых и останется только один Vulkan. Благодарные пользователи подпрыгнут до потолка от радости и побегут покупать новые железки, на которых их любимый интернет-мессенджер на Electron почему-то вдруг перестал работать. Вот тут эксперты по зоопаркам и вспомнят, что есть "ненужная прослойка".
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|3.5, Аноним (5), 11:24, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gallium - это внутренний фреймворк MESA для написания любых драйверов.
Vulkan и OpenGL - это клиентские API.
Zink - это слой трансляции вызовов OpenGL в Vulkan, т.е. к gallium отношения вроде как не имеет.
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|1.8, Аноним (8), 12:17, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>производительность Zink отстаёт от производительности родных реализаций OpenGLлишь примерно на 5%.
Вот и вся новость.
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|2.12, Аноним (12), 13:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надежда есть:
Напомним, что на начальном этапе разработки производительность Zink отставала от родных реализаций более чем в три раза.
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|1.9, Аноним (9), 12:21, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чёт странно, вулкан-пукан вроде новая современная херня которая должна работать куда лучше чем opengl, нужна новость, когда будет опережать органах хотя бы на 5%
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|2.11, Аноним (11), 12:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хочешь быстрее, лучше, сильнее — пиши на вулкане. Прослойки совместимости существуют, внезапно, для совместимости. С тебя 10 баксов на счёт опеннета за консультацию.
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|2.13, Аноним (12), 13:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это стандартная практика - сначала работать над реализацией, а потом начинать потимизации.
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|2.14, Аноним (14), 13:25, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отвратительно работает нативный OpenGL на проприетарных дровах от nVidia (в linux). Уже подумываю сменить на amd 5600xt с их открытым драйвером в ядре, т.к. мой старенький радеон R9-290 сейчас в OGL бегает быстрее, чет 1660ti (есть оба). Уже жалею о покупке глюкавого GTX.
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|1.16, commiethebeastie (ok), 13:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня маааааленький такой вопрос, как его активировать? Почему разработчикам таких вещей лень написать такую мелочь? файл zink_dri.so у меня есть.
Просто нереально бесит, когда вам пишут про его переменные, а самое важное забывают:
https://docs.mesa3d.org/drivers/zink.html
PS
export MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE="zink"
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|1.17, Неа (?), 13:55, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Любой, кто более-менее серьезно занимался 3D понимает, что все API, которые есть сейчас являются лютым овном. Из них DirectX менее пахучее.
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