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Существенное увеличение производительности Zink, реализации OpenGL поверх API Vulkan

07.11.2020 10:06

Компания Collabora сообщила о прогрессе в разработке проекта Zink, развивающего Gallium-драйвер для Mesa с реализацией API OpenGL поверх Vulkan. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan. Отмечается, что производительность Zink теперь близка к производительности родных реализаций OpenGL и отстаёт от них лишь примерно на 5%. Напомним, что на начальном этапе разработки производительность Zink отставала от родных реализаций более чем в три раза.

Кроме производительности заметно расширены и функциональные возможности драйвера: обеспечена полноценная поддержка OpenGL 3.3, реализована совместимость с платформой macOS и добавлена поддержка устройств Raspberry Pi 4. В ближайшее время ожидается включение патчей с поддержкой тесселяционных шейдеров, интерполяции фрагментных шейдеров, вершинных потоков, динамической индексации массивов и расширений ARB_gpu_shader_fp64 (64-разрядные типы данных и операции в шейдерах), ARB_texture_query_lod, ARB_texture_gather и ARB_gpu_shader5. После добавления указанной функциональности будет обеспечена поддержка OpenGL 4.0 и 4.6.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan
  4. OpenNews: Vulkan-драйвер RADV переведён на использование бэкенда компиляции шейдеров ACO
  5. OpenNews: Релиз Mesa 20.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54047-zink
Ключевые слова: zink, opengl, vulkan
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  • 1.1, Аноним (1), 10:19, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    >проекта Zink, развивающего Gallium-драйвер для Mesa с реализацией API OpenGL поверх Vulkan

    🤦‍♂️

     
     
  • 2.2, Иваня (?), 10:36, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Словами скажи, что не так?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:56, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да
     
  • 3.4, Другой анон (?), 11:02, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не так, это зоопарк API, раелизаций и главное прослоек между ними для хоть какой то работы всего этого.
     
     
  • 4.7, n00by (ok), 11:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не переживайте, Khronos Group переведёт старые интерфейсы (OpenGL) в разряд не рекомендуемых и останется только один Vulkan. Благодарные пользователи подпрыгнут до потолка от радости и побегут покупать новые железки, на которых их любимый интернет-мессенджер на Electron почему-то вдруг перестал работать. Вот тут эксперты по зоопаркам и вспомнят, что есть "ненужная прослойка".
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:24, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gallium - это внутренний фреймворк MESA для написания любых драйверов.
    Vulkan и OpenGL - это клиентские API.
    Zink - это слой трансляции вызовов OpenGL в Vulkan, т.е. к gallium отношения вроде как не имеет.
     
     
  • 4.6, Аноним (5), 11:26, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя нет, наврал
    вот https://i.ytimg.com/vi/RhV72Xc8I1A/maxresdefault.jpg
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:17, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>производительность Zink отстаёт от производительности родных реализаций OpenGLлишь примерно на 5%.

    Вот и вся новость.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надежда есть:

    Напомним, что на начальном этапе разработки производительность Zink отставала от родных реализаций более чем в три раза.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:21, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чёт странно, вулкан-пукан вроде новая современная херня которая должна работать куда лучше чем opengl, нужна новость, когда будет опережать органах хотя бы на 5%
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хочешь быстрее, лучше, сильнее — пиши на вулкане. Прослойки совместимости существуют, внезапно, для совместимости. С тебя 10 баксов на счёт опеннета за консультацию.
     

  • 1.10, lockywolf (ok), 12:28, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же оно отвратительно работало раньше, если его так ускорили?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это стандартная практика - сначала работать над реализацией, а потом начинать потимизации.
     
     
  • 3.21, Леннарт Поттеринг (?), 15:56, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > начинать потимизации.

    Главное не забыть окно открыть.

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:25, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отвратительно работает нативный OpenGL на проприетарных дровах от nVidia (в linux). Уже подумываю сменить на amd 5600xt с их открытым драйвером в ядре, т.к. мой старенький радеон R9-290 сейчас в OGL бегает быстрее, чет 1660ti (есть оба). Уже жалею о покупке глюкавого GTX.
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 13:31, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и писали вначале без преждевременных оптимизаций.
     

  • 1.16, commiethebeastie (ok), 13:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня маааааленький такой вопрос, как его активировать? Почему разработчикам таких вещей лень написать такую мелочь? файл zink_dri.so у меня есть.

    Просто нереально бесит, когда вам пишут про его переменные, а самое важное забывают:

    https://docs.mesa3d.org/drivers/zink.html

    PS

    export MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE="zink"

     
  • 1.17, Неа (?), 13:55, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Любой, кто более-менее серьезно занимался 3D понимает, что все API, которые есть сейчас являются лютым овном. Из них DirectX менее пахучее.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:45, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Из них DirectX более пахучее и менее портируемое

    поправил

     
  • 2.19, Рева RarogCmex Денис (?), 14:49, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows-разработчик, не желающий учить алгоритмы, детектирован.
     
     
  • 3.20, lockywolf (ok), 15:51, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо тут инсинуаций. Человек активный контрибутор в wined3d.
     
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