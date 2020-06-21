Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan

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|2.2, тфьу (?), 09:42, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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vkcube работает, mpv вывод waylandvk - бeз проблем.
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|1.4, vitalif (ok), 10:03, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Что нивидия не делает, лишь бы для своих видюх нормальные [открытые] дрова не пилить...
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|2.5, Аноним (5), 10:22, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Что только не делает nvidia чтобы не открывать свою проприетарщину. <Corect>
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|1.6, Аноним (6), 10:43, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я смотрел 4к h265 видео в mpv (уже лет 10 всё видео в 4к идёт, если кто не в курсе), с вулканом кадры выпадали очень сильно, как я его ни крутил. С glx всё нормально (на некоторых сценах с экшоном немного падали кадры, но куда меньше). Поэтому когда люди говорят, что вулкан непременно всё ускоряет, это, кхм, как мне кажется они немножко кривят душой.
Вулкан даёт возможности для ускорения, но такие же возможности есть и в современном opengl, а значительно быстрее быть не может. Можно написать код лучше, который будет более эффективно работать, и он действительно будет быстрее работать. А ещё можно улучшить код opengl и он будет работать быстрее оригинального кода, написанного задней лапой.
И кстати слабовато железо видимо, только по фану разрабатывать драйвер наверно. Q3 это та игра которой нужно 4мб видеопамяти и которая неплохо крутилась на домашних игровых консолях 20+ летней давности. Если уж задаваться целью показать графоний, то нужно что-нибудь вроде shadow of the colossus (15 лет между прочим), а таких игр в опенсорсе нет.
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|1.7, Zenitur (ok), 10:43, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь Raspberry Pi 3B. На драйвере GL Legacy, прекрасно работает ioquake3 из GitHub проекта Raspberry Pi. Только почему-то список серверов отличается от ПК-версии 1.36 (на RPi - 1.35 версия, что вроде не должно влиять). Также на нём прекрасно работает SuperTuxKart на движке Irrlicht (новые версии не собирал). И несколько демок с сайте pouet.net (но во время их работы не альт-табается, и даже не Crtl-Alt-F1'ается). Не работает ускорение в Chromium, даже если запускать с --use-gl=egl (драйвер GL Legacy не поддерживает GLX). Зато работает аппаратное ускорение видео (через OpenMAX или, возможно, MMAL). Я нашёл патч, исправляющий ту ошибку, которая возникает при запуске с libEGL.so из драйвера GL Legacy. Но не нашёл готовых сборок браузера с этим патчем, а сам собирать ленюсь/не умею делать кросс-компиляцию под ARM.
На новом драйвере, Chromium ускоряется, но всё равно бывают лаги и дикие фризы. Возможно, из-за моей карты памяти. Хотя Class10, что ему не хватает? Поэтому смотрю видео с YouTube при помощи omxplayer или VLC, даю им видеопоток при помощи "youtube-dl -g".
Из игр запускал только Minecraft. Но игра требовательна к оперативной памяти, и переход с Raspbian 8 на 10 не пережила. На "десятке" работает, только если СИЛЬНО освободить оперативную память (и снизить VRAM до 32 Мб).
По аналогии с игрой, делаю предположение, что браузеру тоже стало тесно на 1 Гб ОЗУ, ведь раньше он не лагал так сильно (например версия 58), а значит, моя карта памяти может оказаться ни при чём. Хотя блин, у меня на ретро компе используется CF-to-IDE и карта Transcend 32 Гб 40x, и ничего не лагает
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|1.8, Андрей (??), 11:02, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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зачем Raspberry Pi этот vulkan драйвер? игр то всё равно на ней нет и не будет. а со светодиодиками играться, можно и уже с тем что есть.
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|3.11, Андрей (??), 12:16, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они и с драйвером не появятся. появляются только кривенькие опенсурсе порты уже давно заброшенных игр, да и то единицы.
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|4.14, Аноним (14), 14:59, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это нет игр. Есть же openmw!
Ах да, он как и react os, никому не нужен кроме самих разработчиков.
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