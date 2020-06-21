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Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan

21.06.2020 09:09

Представлен первый стабильный выпуск открытого графического драйвера RPi-VK-Driver 1.0, реализующего поддержку графического API Vulkan для старых плат Raspberry Pi, поставляемых с GPU Broadcom Videocore IV. Драйвер подходит для всех моделей плат Raspberry Pi, выпущенных до появления Raspberry Pi 4, - от "Zero" и "1 Model A" до "3 Model B+" и "Compute Module 3+". Драйвер разработан Мартином Томасом (Martin Thomas), инженером из компании NVIDIA, тем не менее, разработка велась как личный проект, не связанный с NVIDIA (драйвер разрабатывался последние два года в свободное от работы время). Код распространяется под лицензией MIT.

Так как возможностей GPU VideoCore IV, которым укомплектованы старые модели Raspberry Pi, недостаточно для полноценной реализации Vulkan, в драйвере реализовано лишь подмножество API Vulkan, которое охватывает не весь стандарт, но пытается следовать ему насколько это позволяет оборудование. Тем не менее, доступной функциональности достаточно для многих приложений и игр, а производительность заметно опережает драйверы OpenGL, благодаря более эффективному управлению памятью, многопоточной обработке команд GPU и прямому управлению операциями GPU. Драйвер также поддерживает такие возможности как MSAA (Multisample anti-aliasing), низкоуровневые шейдеры и счётчики производительности. Из ограничений отмечается отсутствие поддержки шейдеров GLSL, которые пока недоступны на данном этапе разработки.

Тем же автором опубликован порт игры Quake 3 для Raspberry Pi, выступающий в качестве демонстрации возможностей нового драйвера. Игра основана на движке ioQuake3，в который был добавлен модульный бэкенд рендеринга на базе Vulkan, изначально развиваемый проектом Quake III Arena Kenny Edition. При использовании нового драйвера в игре удалось добиться отрисовки более 100 кадров в секунду (FPS) на плате Raspberry Pi 3B+ при выводе с разрешением 720p.

Напомним, что организация Raspberry Pi Foundation совместно с компанией Igalia ведёт разработку своего Vulkan-драйвера, который находится на начальной стадии развития и будет готов для запуска некоторых реальных приложений во второй половине 2020 года. Указанный драйвер ограничен поддержкой графического ускорителя VideoCore VI, применяемого начиная с модели Raspberry Pi 4, и не поддерживает старые платы. По сравнению с OpenGL использование Vulkan позволяет добиться повышения производительности графических приложений и игр.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/fo...)
  2. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  4. OpenNews: Майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS
  5. OpenNews: Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ
  6. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53202-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, vulkan, broadcom, videocore
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Алеша (?), 09:34, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а тем временем для Haswell-ов толком допилить не могут...
     
     
  • 2.2, тфьу (?), 09:42, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    vkcube работает, mpv вывод waylandvk - бeз проблем.
     
     
  • 3.3, КО (?), 09:52, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие-то пирамиды костылей...
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:16, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таков путь.
     

  • 1.4, vitalif (ok), 10:03, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что нивидия не делает, лишь бы для своих видюх нормальные [открытые] дрова не пилить...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:22, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Что только не делает nvidia чтобы не открывать свою проприетарщину. <Corect>
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:43, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я смотрел 4к h265 видео в mpv (уже лет 10 всё видео в 4к идёт, если кто не в курсе), с вулканом кадры выпадали очень сильно, как я его ни крутил. С glx всё нормально (на некоторых сценах с экшоном немного падали кадры, но куда меньше). Поэтому когда люди говорят, что вулкан непременно всё ускоряет, это, кхм, как мне кажется они немножко кривят душой.

    Вулкан даёт возможности для ускорения, но такие же возможности есть и в современном opengl, а значительно быстрее быть не может. Можно написать код лучше, который будет более эффективно работать, и он действительно будет быстрее работать. А ещё можно улучшить код opengl и он будет работать быстрее оригинального кода, написанного задней лапой.

    И кстати слабовато железо видимо, только по фану разрабатывать драйвер наверно. Q3 это та игра которой нужно 4мб видеопамяти и которая неплохо крутилась на домашних игровых консолях 20+ летней давности. Если уж задаваться целью показать графоний, то нужно что-нибудь вроде shadow of the colossus (15 лет между прочим), а таких игр в опенсорсе нет.

     
  • 1.7, Zenitur (ok), 10:43, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь Raspberry Pi 3B. На драйвере GL Legacy, прекрасно работает ioquake3 из GitHub проекта Raspberry Pi. Только почему-то список серверов отличается от ПК-версии 1.36 (на RPi - 1.35 версия, что вроде не должно влиять). Также на нём прекрасно работает SuperTuxKart на движке Irrlicht (новые версии не собирал). И несколько демок с сайте pouet.net (но во время их работы не альт-табается, и даже не Crtl-Alt-F1'ается). Не работает ускорение в Chromium, даже если запускать с --use-gl=egl (драйвер GL Legacy не поддерживает GLX). Зато работает аппаратное ускорение видео (через OpenMAX или, возможно, MMAL). Я нашёл патч, исправляющий ту ошибку, которая возникает при запуске с libEGL.so из драйвера GL Legacy. Но не нашёл готовых сборок браузера с этим патчем, а сам собирать ленюсь/не умею делать кросс-компиляцию под ARM.

    На новом драйвере, Chromium ускоряется, но всё равно бывают лаги и дикие фризы. Возможно, из-за моей карты памяти. Хотя Class10, что ему не хватает? Поэтому смотрю видео с YouTube при помощи omxplayer или VLC, даю им видеопоток при помощи "youtube-dl -g".

    Из игр запускал только Minecraft. Но игра требовательна к оперативной памяти, и переход с Raspbian 8 на 10 не пережила. На "десятке" работает, только если СИЛЬНО освободить оперативную память (и снизить VRAM до 32 Мб).

    По аналогии с игрой, делаю предположение, что браузеру тоже стало тесно на 1 Гб ОЗУ, ведь раньше он не лагал так сильно (например версия 58), а значит, моя карта памяти может оказаться ни при чём. Хотя блин, у меня на ретро компе используется CF-to-IDE и карта Transcend 32 Гб 40x, и ничего не лагает

     
  • 1.8, Андрей (??), 11:02, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    зачем Raspberry Pi этот vulkan драйвер? игр то всё равно на ней нет и не будет. а со светодиодиками играться, можно и уже с тем что есть.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И как эти игры могли появится без драйвера?
     
     
  • 3.11, Андрей (??), 12:16, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они и с драйвером не появятся. появляются только кривенькие опенсурсе порты уже давно заброшенных игр, да и то единицы.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:59, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это нет игр. Есть же openmw!
    Ах да, он как и react os, никому не нужен кроме самих разработчиков.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:48, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Samsung_Galaxy_Grand_Neo_(samsung-baffinlite) когда один товарищ  наконец доделает mainline ядро, я тоже на нем этот драйвер зацену.
     
  • 1.13, AlexYeCu_not_logged (?), 14:26, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скажем за это Мартину Томасу большое спасибо.
     
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