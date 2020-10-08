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Выпуск DXVK 1.7.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

08.10.2020 09:52

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.7.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 19.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Устранено серьёзное регрессивное изменение в реализации D3D9, приводившее к крахам во многих играх.
  • Устранены крахи при использовании D3D9 вместе с Vulkan-драйвером AMDVLK.
  • Добавлено обходное решение проблем с переполнением стека в некоторых 32-разрядных играх, использующих D3D9.
  • Добавлено обходное решение проблем с отрисовкой в играх на базе движка Unity Engine, запускаемых на системах с драйверами AMD.
  • Налажена поддержка Unicode при запуске в Windows.
  • Добавлена настройка DXVK_LOG_PATH=none для отключения создаения лог-файла (логи продолжат выводиться в stderr).
  • Решены проблемы в играх Baldur Gate 3, Final Fantasy XIV, Just Cause 3, Marvel Avengers, Need for Speed Heat, PGA TOUR 2K21 и Trails in the Sky SC.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.15 и DXVK 1.7.1
  3. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53853-dxvk
Ключевые слова: dxvk, direct3d, game, wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    * крахи
    * крахи
    * добавлено обходное решение
    * добавлено обходное решение
     
     
  • 2.3, n00by (ok), 11:05, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > * добавлено обходное решение
    > * добавлено обходное решение

    Точно так, как в Вашей любимой ОС:

    The file private\ntos\rtl\heap.c, which dates from 1989, tells us

        // The specific idiot in this case is Office95, which likes
        // to free a random pointer when you start Word95 from a desktop
        // shortcut.

    The file private\ntos\w32\ntuser\kernel\swp.c from 11-Jul-1991 points at

        * for idiots like MS-Access 2.0 who SetWindowPos( SWP_BOZO
        * and blow away themselves on the shell, then lets
        * just ignore their plea to be removed from the tray

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:53, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты взял что у анонима любимая ос - мсдос?
     
     
  • 4.7, n00by (ok), 12:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С чего ты взял что у анонима любимая ос - мсдос?

    Ну, это баналь. Этот самый "ты" просто не умеет читать, но рвётся хоть что-то лянуть, вот и пишет в ответ на цитату исходников ntos любимое слово -- мсдос.

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что они уже реализовали все, что хотели. Теперь только исправление ошибок, обходные пути для игровых багов и оптимизации.
     

  • 1.2, Пингвин Такс (?), 11:01, 08/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Мафию новую наконец то завели. Радует.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:32, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки закончили ремейк первой? Но это дёшево, как ни крути. За все годы одна нормальная игра вышла.
     

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