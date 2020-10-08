Выпуск DXVK 1.7.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.7.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 19.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Устранено серьёзное регрессивное изменение в реализации D3D9, приводившее к крахам во многих играх.

Устранены крахи при использовании D3D9 вместе с Vulkan-драйвером AMDVLK.

Добавлено обходное решение проблем с переполнением стека в некоторых 32-разрядных играх, использующих D3D9.

Добавлено обходное решение проблем с отрисовкой в играх на базе движка Unity Engine, запускаемых на системах с драйверами AMD.

Налажена поддержка Unicode при запуске в Windows.

Добавлена настройка DXVK_LOG_PATH=none для отключения создаения лог-файла (логи продолжат выводиться в stderr).

Решены проблемы в играх Baldur Gate 3, Final Fantasy XIV, Just Cause 3, Marvel Avengers, Need for Speed Heat, PGA TOUR 2K21 и Trails in the Sky SC.



