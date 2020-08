Выпуск Wine 5.15 и DXVK 1.7.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.15. С момента выпуска версии 5.14 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 273 изменения. Наиболее важные изменения: Добавлена начальная реализация звуковых библиотек XACT Engine (Cross-platform Audio Creation Tool, xactengine3_*.dll), включающая программные интерфейсы IXACT3Engine, IXACT3SoundBank, IXACT3Cue, IXACT3WaveBank и IXACT3Wave;

Началось формирование математической библиотеки в MSVCRT, реализуемой на основе Musl;

Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли;

Проведена оптимизация производительности API Direct Input;

Решены проблемы с обработкой исключений на платформе x86-64;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: splayer, Bully Scholarship Edition, DSA: Drakensang, Racedriver GRID, Pac-Man Museum, Captain Morgane, Gothic 1.0, Worms World Party Remastered, Call of Duty WWII, BlazBlue: Calamity Trigger, Kea Colorinbook, Grim Dawn, SAP GUI, FrostyModManager 1.0.5.9, Gigabyte "EasyTune", Red Dead Redemption 2. Дополнительно можно отметить выпуск прослойки DXVK 1.7.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 19.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. В новой версии обеспечено использование расширений VK_EXT_4444_formats и VK_EXT_extended_dynamic_state для поддерживаемых драйверов с целью устранения потенциальных проблем с цветами границ сэмплов на оборудовании Intel и корректного обращения к вершинным буферам. Внесены незначительные оптимизации производительности. В D3D9 реализована поддержка формата NV12 и отсутствующей шейдерной инструкции (решило проблемы с работой приложения GeForce Now и отрисовкой шейдеров в некоторых играх). Устранены проблемы при запуске игр Anarchy Online, Metro Exodus, Observation, Resident Evil 7, Serious Sam 2, SpellForce 2, Timeshift, TrackMania, Darksiders: Warmastered Edition, Monster Hunter World, Borderlands 3, Halo, Halo CE, Mafia III: Definitive Edition и Terminator: Resistance.