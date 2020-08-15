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Выпуск Wine 5.15 и DXVK 1.7.1

15.08.2020 11:01

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.15. С момента выпуска версии 5.14 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 273 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена начальная реализация звуковых библиотек XACT Engine (Cross-platform Audio Creation Tool, xactengine3_*.dll), включающая программные интерфейсы IXACT3Engine, IXACT3SoundBank, IXACT3Cue, IXACT3WaveBank и IXACT3Wave;
  • Началось формирование математической библиотеки в MSVCRT, реализуемой на основе Musl;
  • Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли;
  • Проведена оптимизация производительности API Direct Input;
  • Решены проблемы с обработкой исключений на платформе x86-64;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: splayer, Bully Scholarship Edition, DSA: Drakensang, Racedriver GRID, Pac-Man Museum, Captain Morgane, Gothic 1.0, Worms World Party Remastered, Call of Duty WWII, BlazBlue: Calamity Trigger, Kea Colorinbook, Grim Dawn, SAP GUI, FrostyModManager 1.0.5.9, Gigabyte "EasyTune", Red Dead Redemption 2.

Дополнительно можно отметить выпуск прослойки DXVK 1.7.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 19.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

В новой версии обеспечено использование расширений VK_EXT_4444_formats и VK_EXT_extended_dynamic_state для поддерживаемых драйверов с целью устранения потенциальных проблем с цветами границ сэмплов на оборудовании Intel и корректного обращения к вершинным буферам. Внесены незначительные оптимизации производительности. В D3D9 реализована поддержка формата NV12 и отсутствующей шейдерной инструкции (решило проблемы с работой приложения GeForce Now и отрисовкой шейдеров в некоторых играх). Устранены проблемы при запуске игр Anarchy Online, Metro Exodus, Observation, Resident Evil 7, Serious Sam 2, SpellForce 2, Timeshift, TrackMania, Darksiders: Warmastered Edition, Monster Hunter World, Borderlands 3, Halo, Halo CE, Mafia III: Definitive Edition и Terminator: Resistance.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.14
  3. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  4. OpenNews: Новые версии Wine 4.17, Wine Staging 4.17, Proton 4.11-6 и D9VK 0.21
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53551-wine
Ключевые слова: wine, dxvk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 15/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 11:12, 15/08/2020 Скрыто модератором
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  • 4.10, Fracta1L (ok), 11:28, 15/08/2020 Скрыто модератором
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  • 2.3, Аноним (3), 11:13, 15/08/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.4, Аноним (2), 11:15, 15/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проведена оптимизация производительности API Direct Input;

    Теперь фокус перестанет исчезать после альттаба в юнити? Зело инконвиентно, когда нельзя переключать окна (даже фулскрин или окно не важно).

     
     
  • 2.5, lockywolf (ok), 11:19, 15/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это чтобы ты не отвлекался.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:45, 15/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я жлоб и пользую во все дыры версию 4.)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:56, 15/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не жлоб, а извращенец.
     

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