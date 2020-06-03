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Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine

03.06.2020 06:42

Проект Wine Launcher развивает контейнер для Windows игр на основе Wine. Из особенностей выделяются современный стиль лаунчера, изолированность и независимость от системы, а также предоставление каждой игре отдельных Wine и Prefix, что позволяет гарантировать, то что игра при обновлении Wine в системе не сломается и будет работать всегда.

Возможности:

  • Отдельный Wine и Prefix для каждой игры.
  • Возможность прозрачного сжатия Wine и Игры в squashfs образы для экономия места.
  • Возможность легкого обновления Wine и пересборки Prefix-а без нарушения работоспособности игры.
  • Интеграция с DXVK, MangoHud, VkBasalt, Winetricks всё это устанавливается автоматически внутри sandbox и отдельной установки не требует.
  • Поддержка нескольких приложений в одном контейнере.
  • Присутствует 6 интегрированных Wine репозиториев.
  • Система диагностики, проверка корректных настроек системы и установленных библиотек.
  • Автоматическое создание патчей при установке игры, для возможности отвязки от Prefix-а.
  • Создание ярлыков с различными режимами запуска игры.
  • Возможность красивого оформления карточки запуска игры внутри Wine Launcher.
  • Подсчет проведённого в игре времени.
  • Восстановление разрешения монитора.
  • Автоматическое отключение эффектов рабочего стола перед запуском игры.
  • Присутствуют поддержка оптимизаций CSMT, ESYNC, FSYNC, ACO, GameMode.
  • Приложение переведено на языки: русский и английский.
  • Автоматическое обновление DXVK и лаунчера.
  • Звуковые эффекты при навигации по лаунчеру.
  • Отображение FPS.
  • Установка игры из образа диска.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hitman249/w...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: LoadLibrary, прослойка для загрузки Windows DLL в Linux-приложения
  4. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Автор новости: hitman249
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53074-winelauncher
Ключевые слова: winelauncher, wine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Нонон (?), 08:10, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я уже думал это никогда не случится
     
     
  • 2.4, Нонон (?), 08:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Блин, только сейчас понял что это не от разработчиков вайн. А от отдельного человека (
    Подобный проект уже создавался. Называется wine wizard. И даже норм так работал. Но в последствии его разработчик забросил
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 08:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Таких проектов воз и маленькая тележка. Рекламировать свой, конечно, не буду. Но есть ещё Lutris, PoL из популярных.
     
     
  • 4.85, rvs2016 (ok), 16:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таких проектов воз и маленькая тележка.
    > Рекламировать свой, конечно, не буду.

    Да уж прорекламируй, не скромничай! :-)

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:11, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Еще один клон Lutris, и нифига не понятно зачем. Киллерфич нет вообще.

    > Возможность прозрачного сжатия Wine и Игры в squashfs образы для экономия места.

    и для убийства производительности, лол. Короче фт0пку.

     
     
  • 2.9, hitman249 (ok), 08:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не совсем, технически цели PoL, Lutris и WL совпадают, это запуск игр, но механика работы последнего отличается от всего, что было до этого кардинально.
    Основные киллер фичи, это конечно патчи(новая механика) и сжатие.
    Производительность в сжатых играх как бы это странно не было, растёт за счет более быстрой загрузки игры.
     
     
  • 3.81, SR_team (ok), 15:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Производительность в сжатых играх как бы это странно не было, растёт за счет более быстрой загрузки игры.

    Скажи это моему nvme ssd с 2500мб/с скоростью чтения. Сможет r5 3500 распаковать 2.5гб данных за секунду?

     
  • 2.53, Аноним (53), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От конкуренции выигрывает конечный пользователь, тем более бесплатно.
     
  • 2.91, Аноним (91), 17:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более WSL подъехал :)
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52985
     

  • 1.3, BERKWIT (?), 08:14, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В целом это тот же Lutris , только вот сжатие в sqashfs -киллер фича.  ИМХО интерфейс немножко планшетный , а так будем посмотреть.
     
     
  • 2.26, lester (?), 09:08, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тормозить и так медленный вайн сжатием фс - это глупость, а не фича.
     
     
  • 3.31, hitman249 (ok), 09:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    включать сжатие не обязательно
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что у вас там тормозит? 486SX? Cжатие ускоряет IO в современных условиях, особенно если это HDD.
     
  • 3.71, brzm (ok), 14:35, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу вспомнилось:

    https://blog.cloudflare.com/speeding-up-linux-disk-encryption/
    https://www.spinics.net/lists/dm-crypt/msg07517.html

    "Я не проверял, не знаю как работает, но осуждаю".
    В зависимости от количества и размера файлов, а также профиля IO SquashFS может дать выигрыш на операциях чтения в РАЗЫ и очень редко когда даёт проигрыш.

    Погуглили бы хоть, что-ли: https://groups.google.com/forum/#!topic/fa.linux.kernel/1EEhADKYr9Q
    Я понимаю, что тесты старые, но ситуация не сильно изменилась. Во всяком случае деградаций я не заметил за эти годы.

     
     
  • 4.76, brzm (ok), 14:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поправочка: да, если у тебя очень дохлый камень и топчик M.2, то возможно будет медленнее. Во всяком случае можно подобрать такую конфигурацию. Просто если ты специально такой комп собрал, то это странно и не common use case.

    Плюс, можно настроить 0-/1-сжатие (я не помню опции) и будет точно быстрее хоть и практически без экономии места.

    https://catchchallenger.first-world.info/wiki/Quick_Benchmark:_Gzip_vs_Bzip2_vs_LZMA_vs_XZ_vs_LZ4_vs_LZO

     
     
  • 5.88, мимо проходил (?), 16:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно перевёл редко запускаемые игрули в squashfs с zstd максимальной компрессии и автомонтирование через x-systemd.automount. Очень доволен, вот если б ещё dolphin не триггерил монтирование, когда в родительский каталог заходишь (
     
  • 2.46, corvuscor (ok), 10:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только вот сжатие в sqashfs -киллер фича

    Хмм, интересно, как раз с неделю назад на одном развлекательном сайте писал инструкцию, как префиксы и бинари вайна паковать в squashfs.
    Имхо, фича полезная, странно, что до этого никто не додумался.

     
     
  • 3.80, Zenitur (ok), 15:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное твоей статьёй руководствовались
     
     
  • 4.82, corvuscor (ok), 16:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:17, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 на нем запустится?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 09:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вопрос к вайну а не к враперу поверх вайна
     
  • 2.51, Chebur (?), 11:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже запускается, на голом вайне вполне себе пашет
     

  • 1.6, Lex (??), 08:19, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На каталине пойдёт?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 08:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мак же не для этого предназначен?
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 08:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть же Crossover.
    Зачем все эти подделки наколенные...
     
     
  • 3.18, ryoken (ok), 08:54, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня кросовок куплен уже года как 2. Пользовался чисто для танчиков с кораблями. Теперь, когда их ставишь - радует пометка "Won't install". Так что Lutris их тут утёр давно и прочно. Одна только фича с быстрой заменой версии wine - очень помогает.

    Видимо, кому-то понадобился свой запускатель.

     
     
  • 4.21, hitman249 (ok), 08:57, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одна только фича с быстрой заменой версии wine - очень помогает

    тут быстрая смена wine аж из 6 разных репозиториев) репозиториев с протонами только 3 штуки

     
  • 2.17, ryoken (ok), 08:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каталину уже завезли Vulkan? Чтоб без бубнов?
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:32, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хоспади это уже который по счету? кому они нужны?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 08:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > кому они нужны?

    Ну я вот для себя писал обёртку для запуска с нужными параметрами в определённых условиях. Я не хочу запоминать все 1000 параметров для запуска одной игры. Я уж молчу про запуск всяких эпикгейм, гог гэлакси и прочего ненужно.

     
     
  • 3.35, Аноним (8), 09:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >desktop file - alien concept

    чем бы дитя не тешилось

     
  • 2.64, Аноним (64), 12:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хоспади это уже который по счету комментарий ненужнанона? кому они нужны?
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:41, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего нового, такие идеи уже давно реализованы, и даже лучше.
    1 секунда поиска на гите: https://github.com/Kron4ek/wine-portable-executable
     
     
  • 2.16, hitman249 (ok), 08:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по ссылке просто wine, который ничем не отличается от того что устанавливается в систему.
    то что в топике и здесь это совсем разные вещи
     

  • 1.15, Аноним (15), 08:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    По моему лучшая запускалка игр через вайн это steam.
    Там даже wine ставить не нужно, он его сам притащит в чанж-рут.
     
     
  • 2.19, ryoken (ok), 08:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны да, с другой - в стиме не всё есть, что может понадобиться :).
     
     
  • 3.29, Аноним (15), 09:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внезапно: в Steam есть возможность добавлять левые (локальные не стим) проги.
     
     
  • 4.43, Антон (??), 10:15, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ставить можно?
    я могу через стим запустить игру, купленную в Эпик?
     
     
  • 5.45, Аноним (15), 10:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хз как там в Эпике ...
    https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=2219-YDJV-5557
     
  • 2.20, Бен (?), 08:57, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Позвольте сделать замечание. Протон прекрасно работает, но далеко не везде. К примеру, играл в warframe на средних, получал около 50-60 кадров на стандартном протоне (5.07,4.11,3.16)
    Поставил руками proton GE, мод от одного весьма талантливого товарищам и все заработало на высоких, теперь имею 174 фпс в среднем, ибо комп довольно не плох. Дропгул Винду с дуалбута. Для себя сделал вывод, что на линуксе все прекрасно работает, если правильно оптимизированно , хотя бы программно

    Скажу лишь то, что для меня протон в Стиме решает 95% проблем, спасибо им за это огромоое

     
  • 2.67, заминированный тапок (ok), 14:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По моему лучшая запускалка игр через вайн это steam

    Как там поживают ишью по AliensVsPredator, carmageddon и ТД и ТП по списку?

     

  • 1.22, Аноним (22), 09:03, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не вижу ничего хорошего в отдельном префиксе на каждую игру, потому что директория эта всё пухнет и пухнет от версии к версии.
     
     
  • 2.28, Бен (?), 09:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Учитывая, как пухнут игры, даже 500мб как каждую игру для стабильной работы - это совершенно ни о чем. Любой более-менее серьезный проект весит 30+Гб,а то и все 100+. Что там 300-500мб от вайна?
     
     
  • 3.89, мимо проходил (?), 16:56, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же любители ностальгии? Игры начала 2000-х весят по 1-2ГБ. и для них 500МБ сверху это +25-50%.
    Держу отдельные префиксы только если требуются какие-то специфические компоненты, и то ещё надо смотреть, нельзя ли накинуть нативных .dll и настроить оверрайды.
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:06, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно на электроне, надеюсь?
     
     
  • 2.68, анонимомус (?), 14:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раземеется(electron/js/vue), у тех кто запускает игры ресурсов всегда в запасе, лишние 500м на лаунчер роли не сыграет... По крайней мере так думают авторы лаунчеров под винду, теперь и на линуксе.
     
     
  • 3.77, hitman249 (ok), 14:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ~140мб ОЗУ же
     

  • 1.24, Ivan_83 (ok), 09:07, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аффтор!

    А как мне твои бинарники запускать на BSD системах!?

    Лучше бы обеспечил сценарием сборки, а то эти твои "скачай и запусти бинарник" - это не unix way.

     
     
  • 2.27, lester (?), 09:10, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > запускать на BSD системах

    обратись к системному администратору своего музея.

     
     
  • 3.33, yyyy (?), 09:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хахах, не сразу понял намек :)
     
  • 3.36, Аноним (23), 09:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    затролел лалку)))
     
     
  • 4.69, анонн (ok), 14:20, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > затролел лалку)))

    А ты-то тут при чём?


     
  • 3.66, Ivan_83 (ok), 13:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на FreeBSD это не юзабельно без сборки бинаря.
    Ставить линуксятор я принципиально не хочу.
     
  • 3.70, анонн (ok), 14:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> обеспечил сценарием сборки, а то эти твои "скачай и запусти бинарник" - это не unix way.
    > обратись к системному администратору своего музея.

    Внимание-внимание!
    Открыта перепись современных опеннетных Линуксои^W любителей "Хотим все, как привычно и знакомо из венды - только НАХАЛЯВУ!"-вея!
    Спешите отметиться!


     

  • 1.25, Аноним (25), 09:07, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Налетели чайки "не надо/уже есть/ничего нового". Вас никто не заставляет пользоваться, лично Вам не нужен- пройдите спокойно мимо. Open source это свобода выбора. Мне нужен, я действительно рад выпуску и хочу сказать огромное спасибо автору за его труды!
     
     
  • 2.30, yyyy (?), 09:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    говнопроектики на електроне с тупой копипастой фич можно и НУЖНО критиковать!
     
  • 2.40, Аноним (23), 09:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Open source это свобода выбора

    Из сортов говен? Я лучше в маздай перезагружусь и поиграю как белый человек.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свобода выбора из говна и палок.

    При чем это говно из палок критиковать нельзя, а если критиковать то линуксоиды удалят ваше сообщение, ибо критиковать линукс и его по нельзя.

     

  • 1.32, Аноним (32), 09:26, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мда, опять электрон..
     
     
  • 2.34, Анонимий (?), 09:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай не наэлектроне, никто не будет против
     
     
  • 3.37, Аноним (8), 09:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да накой оно нужно вообще?
     

  • 1.39, Im banana man (?), 09:36, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну вас. Взял Switch и радуюсь. Одну игру раз в полгода покупаю и достаточно. Вон Bioshock вышел недавно в коллекции. Надо брать!
     
  • 1.47, Аноним (47), 10:52, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Объясните мамонту:
    - зачем еще одна сущность?
    - что мешает объединиться с аналогичными проектами и дополнять функции?
     
     
  • 2.48, hitman249 (ok), 10:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проекты несовместимы между собой
    архитектурный конфликт, в других проектах невозможно реализовать данный функционал
     
     
  • 3.50, Аноним (47), 11:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не затруднит, на примере PlayOnLinux.
    Неужели невозможно интегрировать туда в виде отдельной опции, вкладки, отдельно открывающегося окна, ... ? Просто ну струдом вертся...
     
     
  • 4.52, hitman249 (ok), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно начать с самого верха, WL не требует установки чего либо в систему.
    WL становится частью игры и не зависит от версии Linux, меняй ОС на другую, в игре ничего модифицировать не потребуется, она всего этого не заметит, запускай её на другой системе и продолжай играть с последнего сохранения.
    Систему патчей также с трудом можно натянуть на существующие решения, точнее натянуть то можно, что хочешь, но пользоваться этим будет не удобно, потому бессмысленно
     
     
  • 5.75, анонимомус (?), 14:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это надо было описать в новости.

    К вопросу скачивания и установки, надо ответственнее подходить к вопросу названий файлов, особенно, скачайте "start", сделайте его исполняемым, положите в bin, это просто фейспалм, название должно соответствовать приложению, это инсталятор, для линукса? Если шел скрипт - где ".sh", eсли это appimage, то это тоже принято писать в расширении файла, можно запустить на x86? Надо указать архитектуру, что будет когда пользователь скачает 10 версий, привет помойка в Download? Версию тоже в название файла. Для примера название скачиваемого файла всем известных приложений: krita-4.2.9-x86_64.appimage и LibreOffice-6.3.5-x86_64.AppImage (написание "AppImage" вероятно более распространено).

     
     
  • 6.84, hitman249 (ok), 16:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас это понятно, спасибо, но на момент релиза было не очевидно, работаем.
    у вас не будет файлов start в Download, каждый файл "пойдёт в дело", это не инсталлятор.
    также не важно какая у вас версия файла start, они апаются до последней версии в полу-автоматическом режиме, т.е. это не проблема
     
  • 4.54, sdaasd (?), 11:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PlayOnLinux в неизвестном положении (последние новости на сайте за сентябрь 2019). Хотя вроде Wine'ы и Proton'ы все еще собирают.
    Вроде POL5 по интересному пути идет (докинули туда Proton тот-же например), но JavaFX еще попробуй завести, да и интерфейс, имхо, стал сильно дурнее.
     

  • 1.56, Аноним (55), 11:54, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отдельный респект за squashfs, наконец стали думать головой
     
  • 1.57, Аноним (55), 11:57, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, а кто-нибудь знает, как окно с игрой в wine можно масштабировать? А то у меня есть один квест (розовая пантера), он запускается в окошке 640x480, что мелковато. А если использовать фулл-скрин - всё виснет, видимо монитор 1440p не поддерживает такое разрешение. Средствами игры разрешение изменить нельзя. Хотелось бы увеличения, типа "лупы" на конкретное окно. Может и не вайном даже, а WM.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 12:05, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    winecfg -> graphics -> emulate a virtual desktop
     
     
  • 3.59, Аноним (55), 12:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > winecfg -> graphics -> emulate a virtual desktop

    фича интересная, но видимо не для этой игры. Игра предлагает изменить разрешение экрана до 640x480 или остаться в окне (тоже размером 640x480). Сама она масштабироваться не умеет. Поэтому, запуская как emulate a virtual desktop игра пытается изменить размер этого самого virtual desktop (ей это не удается, но это ладно), по сути - уменьшить до своих 640x480. Ресайз окна средствами WM просто двигает рамки, изображение остается того же размера, место заполняется до рамок заполняется мусором.

     
     
  • 4.60, Аноним (55), 12:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    добавлю,

    >  Сама она масштабироваться не умеет.

    когда у меня был старый (на новом разрешение вообще не меняется) LCD монитор, при смене разрешения на меньшее, изображение не растягивалось на весь экран, а находилось в центре черных рамок уменьшенное, что тоже не прибавляло играбельности. Работало норм только на ЭЛТ

     
     
  • 5.63, НяшМяш (ok), 12:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proton в стиме по-умолчанию масштабирует картинку. В тех играх, что я через него пускаю, при изменении разрешения качество картинки изменяется, а видеорежим дисплея нет (остаётся FullHD). Даже integer scaling в него запилили https://github.com/ValveSoftware/Proton/wiki/Changelog#411-10
     

  • 1.61, Аноним (61), 12:29, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иронично, в статье скриншот с нерабочей в Wine игрой, из-за того что протекты досих пор не робят в Wine.
     
     
  • 2.62, hitman249 (ok), 12:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в этой нерабочей игре уже 15 часов наиграл
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 13:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самые днищенские гфш всегда работали, но кому они нужны? В вайне тебе придётся играть в большинство ммо с засильем читеров и ботоводов. А так я вон и blade and soul запускал в 2013 примерно (она тогда только в корее была, но доступна с кривым машинным переводом на фришарде), но проблем. Тормозила правда в некоторых местах, но тогда dxvk не было.
     
  • 3.73, brzm (ok), 14:43, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    15 часов в линейке? Бросай это дело срочно, пока не поздно! А то точно wine-launcher забросишь, некогда будет, сплошные рейды и данж. :D
     
     
  • 4.74, hitman249 (ok), 14:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже наигрался)) просто понастольгировать немного решил))
    читеров и ботоводов в игре не заметил, вполне нормальный сервер
     

  • 1.72, brzm (ok), 14:42, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор, ридми и описание на русском по-умолчанию это моветон. Дело ваше, конечно, но с английским народу больше подтянется, оно банально не гуглится нормально.

    README.md на англ и README.RU.md?

    Выпустили бы чуть раньше, а то я уже решил что Линукс для игр это ботва, некогда всё это настраивать и просто купил второй комп для этого. Так и пробовать негде. :)

     
  • 1.78, Аноним (78), 15:05, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обновлялка игр есть? Основная причина почему не стал использовать лютрис а ушел писать свой велосипед, например
     
     
  • 2.83, hitman249 (ok), 16:15, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    система патчей в WL появилась именно по этой причине
     

  • 1.79, Аноним (78), 15:08, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    открыл гитхаб проекта - а там сплошной жс. Уносите
     
  • 1.86, rvs2016 (ok), 16:31, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читал-читал комментаторов, но так и не увидел ни одного комментатора с информацией о том - удавалось ли кому-нибудь совсем нормально запускать через Wine браузер активных миров (Active worlds).

    Не совсем нормально у меня миры в KDE запускаются. Ну только разносятся на какие-то немного странные отдельные окна. Немного непривычно, конечно, но работать можно. Перемещаться можно (и внутри миров, и между ними). С объектами работать можно. Общаться можно. Но совсем обычного вида браузера пока не получается. Хотя и то дело. Раньше было ещё хуже.

    The Master, если чё.

     
     
  • 2.87, Аноним (65), 16:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это за шляпа? Оно чем-то лучше secondlife? А то в secondlife за ролевые игры пермабан выдавали, нафиг такие игры. Хотя лет 10+ так уже не интересовался, вообще игры с рандомными людьми это скучно почти всегда.
     
     
  • 3.90, rvs2016 (ok), 17:10, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что это за шляпа? Оно чем-то лучше secondlife? А то в secondlife
    > за ролевые игры пермабан выдавали, нафиг такие игры. Хотя лет 10+
    > так уже не интересовался, вообще игры с рандомными людьми это скучно
    > почти всегда.

    Лет 10 назад секонд лайф я вроде пытался запускать, но он мне показался странным. Вроде и управление не понравилось, и ещё что-то.

    А я вот не помню - в секонд лайфе участки бесплатно дают? В Русской Вселенной Активных миров лет 20 назад просто давали в Диптауне или в Free участки тем, кто сдаст экзамен в школе стройки. А лет 7 назад я в Русскую Вселенную Активных миров из многолетнего отшельничества вернулся, а там насоздавали кучу миров, в которых уже не участки раздают, а вообще - стройся где хочешь, только не сильно близко к центрам миров.

     

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