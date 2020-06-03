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|2.4, Нонон (?), 08:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Блин, только сейчас понял что это не от разработчиков вайн. А от отдельного человека (
Подобный проект уже создавался. Называется wine wizard. И даже норм так работал. Но в последствии его разработчик забросил
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|3.13, Аноним (13), 08:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Таких проектов воз и маленькая тележка. Рекламировать свой, конечно, не буду. Но есть ещё Lutris, PoL из популярных.
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|4.85, rvs2016 (ok), 16:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Таких проектов воз и маленькая тележка.
> Рекламировать свой, конечно, не буду.
Да уж прорекламируй, не скромничай! :-)
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|1.2, Аноним (2), 08:11, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Еще один клон Lutris, и нифига не понятно зачем. Киллерфич нет вообще.
> Возможность прозрачного сжатия Wine и Игры в squashfs образы для экономия места.
и для убийства производительности, лол. Короче фт0пку.
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|2.9, hitman249 (ok), 08:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не совсем, технически цели PoL, Lutris и WL совпадают, это запуск игр, но механика работы последнего отличается от всего, что было до этого кардинально.
Основные киллер фичи, это конечно патчи(новая механика) и сжатие.
Производительность в сжатых играх как бы это странно не было, растёт за счет более быстрой загрузки игры.
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|3.81, SR_team (ok), 15:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Производительность в сжатых играх как бы это странно не было, растёт за счет более быстрой загрузки игры.
Скажи это моему nvme ssd с 2500мб/с скоростью чтения. Сможет r5 3500 распаковать 2.5гб данных за секунду?
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|2.53, Аноним (53), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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От конкуренции выигрывает конечный пользователь, тем более бесплатно.
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|1.3, BERKWIT (?), 08:14, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В целом это тот же Lutris , только вот сжатие в sqashfs -киллер фича. ИМХО интерфейс немножко планшетный , а так будем посмотреть.
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|2.26, lester (?), 09:08, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тормозить и так медленный вайн сжатием фс - это глупость, а не фича.
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|3.55, Аноним (55), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что у вас там тормозит? 486SX? Cжатие ускоряет IO в современных условиях, особенно если это HDD.
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|4.76, brzm (ok), 14:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поправочка: да, если у тебя очень дохлый камень и топчик M.2, то возможно будет медленнее. Во всяком случае можно подобрать такую конфигурацию. Просто если ты специально такой комп собрал, то это странно и не common use case.
Плюс, можно настроить 0-/1-сжатие (я не помню опции) и будет точно быстрее хоть и практически без экономии места.
https://catchchallenger.first-world.info/wiki/Quick_Benchmark:_Gzip_vs_Bzip2_vs_LZMA_vs_XZ_vs_LZ4_vs_LZO
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|5.88, мимо проходил (?), 16:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недавно перевёл редко запускаемые игрули в squashfs с zstd максимальной компрессии и автомонтирование через x-systemd.automount. Очень доволен, вот если б ещё dolphin не триггерил монтирование, когда в родительский каталог заходишь (
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|2.46, corvuscor (ok), 10:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только вот сжатие в sqashfs -киллер фича
Хмм, интересно, как раз с неделю назад на одном развлекательном сайте писал инструкцию, как префиксы и бинари вайна паковать в squashfs.
Имхо, фича полезная, странно, что до этого никто не додумался.
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|3.18, ryoken (ok), 08:54, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня кросовок куплен уже года как 2. Пользовался чисто для танчиков с кораблями. Теперь, когда их ставишь - радует пометка "Won't install". Так что Lutris их тут утёр давно и прочно. Одна только фича с быстрой заменой версии wine - очень помогает.
Видимо, кому-то понадобился свой запускатель.
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|4.21, hitman249 (ok), 08:57, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Одна только фича с быстрой заменой версии wine - очень помогает
тут быстрая смена wine аж из 6 разных репозиториев) репозиториев с протонами только 3 штуки
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|2.14, Аноним (13), 08:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> кому они нужны?
Ну я вот для себя писал обёртку для запуска с нужными параметрами в определённых условиях. Я не хочу запоминать все 1000 параметров для запуска одной игры. Я уж молчу про запуск всяких эпикгейм, гог гэлакси и прочего ненужно.
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|2.64, Аноним (64), 12:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хоспади это уже который по счету комментарий ненужнанона? кому они нужны?
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|2.16, hitman249 (ok), 08:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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по ссылке просто wine, который ничем не отличается от того что устанавливается в систему.
то что в топике и здесь это совсем разные вещи
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|1.15, Аноним (15), 08:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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По моему лучшая запускалка игр через вайн это steam.
Там даже wine ставить не нужно, он его сам притащит в чанж-рут.
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|2.19, ryoken (ok), 08:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С одной стороны да, с другой - в стиме не всё есть, что может понадобиться :).
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|3.29, Аноним (15), 09:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Внезапно: в Steam есть возможность добавлять левые (локальные не стим) проги.
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|4.43, Антон (??), 10:15, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а ставить можно?
я могу через стим запустить игру, купленную в Эпик?
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|2.20, Бен (?), 08:57, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Позвольте сделать замечание. Протон прекрасно работает, но далеко не везде. К примеру, играл в warframe на средних, получал около 50-60 кадров на стандартном протоне (5.07,4.11,3.16)
Поставил руками proton GE, мод от одного весьма талантливого товарищам и все заработало на высоких, теперь имею 174 фпс в среднем, ибо комп довольно не плох. Дропгул Винду с дуалбута. Для себя сделал вывод, что на линуксе все прекрасно работает, если правильно оптимизированно , хотя бы программно
Скажу лишь то, что для меня протон в Стиме решает 95% проблем, спасибо им за это огромоое
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|2.67, заминированный тапок (ok), 14:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>По моему лучшая запускалка игр через вайн это steam
Как там поживают ишью по AliensVsPredator, carmageddon и ТД и ТП по списку?
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|1.22, Аноним (22), 09:03, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не вижу ничего хорошего в отдельном префиксе на каждую игру, потому что директория эта всё пухнет и пухнет от версии к версии.
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|2.28, Бен (?), 09:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Учитывая, как пухнут игры, даже 500мб как каждую игру для стабильной работы - это совершенно ни о чем. Любой более-менее серьезный проект весит 30+Гб,а то и все 100+. Что там 300-500мб от вайна?
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|3.89, мимо проходил (?), 16:56, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же любители ностальгии? Игры начала 2000-х весят по 1-2ГБ. и для них 500МБ сверху это +25-50%.
Держу отдельные префиксы только если требуются какие-то специфические компоненты, и то ещё надо смотреть, нельзя ли накинуть нативных .dll и настроить оверрайды.
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|2.68, анонимомус (?), 14:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раземеется(electron/js/vue), у тех кто запускает игры ресурсов всегда в запасе, лишние 500м на лаунчер роли не сыграет... По крайней мере так думают авторы лаунчеров под винду, теперь и на линуксе.
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|1.24, Ivan_83 (ok), 09:07, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Аффтор!
А как мне твои бинарники запускать на BSD системах!?
Лучше бы обеспечил сценарием сборки, а то эти твои "скачай и запусти бинарник" - это не unix way.
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|2.27, lester (?), 09:10, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> запускать на BSD системах
обратись к системному администратору своего музея.
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|3.66, Ivan_83 (ok), 13:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня на FreeBSD это не юзабельно без сборки бинаря.
Ставить линуксятор я принципиально не хочу.
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|3.70, анонн (ok), 14:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> обеспечил сценарием сборки, а то эти твои "скачай и запусти бинарник" - это не unix way.
> обратись к системному администратору своего музея.
Внимание-внимание!
Открыта перепись современных опеннетных Линуксои^W любителей "Хотим все, как привычно и знакомо из венды - только НАХАЛЯВУ!"-вея!
Спешите отметиться!
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|1.25, Аноним (25), 09:07, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Налетели чайки "не надо/уже есть/ничего нового". Вас никто не заставляет пользоваться, лично Вам не нужен- пройдите спокойно мимо. Open source это свобода выбора. Мне нужен, я действительно рад выпуску и хочу сказать огромное спасибо автору за его труды!
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|2.30, yyyy (?), 09:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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говнопроектики на електроне с тупой копипастой фич можно и НУЖНО критиковать!
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|2.40, Аноним (23), 09:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Open source это свобода выбора
Из сортов говен? Я лучше в маздай перезагружусь и поиграю как белый человек.
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|3.49, Аноним (49), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Свобода выбора из говна и палок.
При чем это говно из палок критиковать нельзя, а если критиковать то линуксоиды удалят ваше сообщение, ибо критиковать линукс и его по нельзя.
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|1.39, Im banana man (?), 09:36, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да ну вас. Взял Switch и радуюсь. Одну игру раз в полгода покупаю и достаточно. Вон Bioshock вышел недавно в коллекции. Надо брать!
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|1.47, Аноним (47), 10:52, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Объясните мамонту:
- зачем еще одна сущность?
- что мешает объединиться с аналогичными проектами и дополнять функции?
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|2.48, hitman249 (ok), 10:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проекты несовместимы между собой
архитектурный конфликт, в других проектах невозможно реализовать данный функционал
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|3.50, Аноним (47), 11:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не затруднит, на примере PlayOnLinux.
Неужели невозможно интегрировать туда в виде отдельной опции, вкладки, отдельно открывающегося окна, ... ? Просто ну струдом вертся...
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|4.52, hitman249 (ok), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно начать с самого верха, WL не требует установки чего либо в систему.
WL становится частью игры и не зависит от версии Linux, меняй ОС на другую, в игре ничего модифицировать не потребуется, она всего этого не заметит, запускай её на другой системе и продолжай играть с последнего сохранения.
Систему патчей также с трудом можно натянуть на существующие решения, точнее натянуть то можно, что хочешь, но пользоваться этим будет не удобно, потому бессмысленно
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|5.75, анонимомус (?), 14:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все это надо было описать в новости.
К вопросу скачивания и установки, надо ответственнее подходить к вопросу названий файлов, особенно, скачайте "start", сделайте его исполняемым, положите в bin, это просто фейспалм, название должно соответствовать приложению, это инсталятор, для линукса? Если шел скрипт - где ".sh", eсли это appimage, то это тоже принято писать в расширении файла, можно запустить на x86? Надо указать архитектуру, что будет когда пользователь скачает 10 версий, привет помойка в Download? Версию тоже в название файла. Для примера название скачиваемого файла всем известных приложений: krita-4.2.9-x86_64.appimage и LibreOffice-6.3.5-x86_64.AppImage (написание "AppImage" вероятно более распространено).
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|6.84, hitman249 (ok), 16:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас это понятно, спасибо, но на момент релиза было не очевидно, работаем.
у вас не будет файлов start в Download, каждый файл "пойдёт в дело", это не инсталлятор.
также не важно какая у вас версия файла start, они апаются до последней версии в полу-автоматическом режиме, т.е. это не проблема
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|4.54, sdaasd (?), 11:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PlayOnLinux в неизвестном положении (последние новости на сайте за сентябрь 2019). Хотя вроде Wine'ы и Proton'ы все еще собирают.
Вроде POL5 по интересному пути идет (докинули туда Proton тот-же например), но JavaFX еще попробуй завести, да и интерфейс, имхо, стал сильно дурнее.
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|1.57, Аноним (55), 11:57, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребят, а кто-нибудь знает, как окно с игрой в wine можно масштабировать? А то у меня есть один квест (розовая пантера), он запускается в окошке 640x480, что мелковато. А если использовать фулл-скрин - всё виснет, видимо монитор 1440p не поддерживает такое разрешение. Средствами игры разрешение изменить нельзя. Хотелось бы увеличения, типа "лупы" на конкретное окно. Может и не вайном даже, а WM.
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|3.59, Аноним (55), 12:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> winecfg -> graphics -> emulate a virtual desktop
фича интересная, но видимо не для этой игры. Игра предлагает изменить разрешение экрана до 640x480 или остаться в окне (тоже размером 640x480). Сама она масштабироваться не умеет. Поэтому, запуская как emulate a virtual desktop игра пытается изменить размер этого самого virtual desktop (ей это не удается, но это ладно), по сути - уменьшить до своих 640x480. Ресайз окна средствами WM просто двигает рамки, изображение остается того же размера, место заполняется до рамок заполняется мусором.
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|4.60, Аноним (55), 12:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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добавлю,
> Сама она масштабироваться не умеет.
когда у меня был старый (на новом разрешение вообще не меняется) LCD монитор, при смене разрешения на меньшее, изображение не растягивалось на весь экран, а находилось в центре черных рамок уменьшенное, что тоже не прибавляло играбельности. Работало норм только на ЭЛТ
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|1.61, Аноним (61), 12:29, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иронично, в статье скриншот с нерабочей в Wine игрой, из-за того что протекты досих пор не робят в Wine.
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|3.65, Аноним (65), 13:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самые днищенские гфш всегда работали, но кому они нужны? В вайне тебе придётся играть в большинство ммо с засильем читеров и ботоводов. А так я вон и blade and soul запускал в 2013 примерно (она тогда только в корее была, но доступна с кривым машинным переводом на фришарде), но проблем. Тормозила правда в некоторых местах, но тогда dxvk не было.
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|3.73, brzm (ok), 14:43, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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15 часов в линейке? Бросай это дело срочно, пока не поздно! А то точно wine-launcher забросишь, некогда будет, сплошные рейды и данж. :D
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|4.74, hitman249 (ok), 14:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уже наигрался)) просто понастольгировать немного решил))
читеров и ботоводов в игре не заметил, вполне нормальный сервер
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|1.72, brzm (ok), 14:42, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор, ридми и описание на русском по-умолчанию это моветон. Дело ваше, конечно, но с английским народу больше подтянется, оно банально не гуглится нормально.
README.md на англ и README.RU.md?
Выпустили бы чуть раньше, а то я уже решил что Линукс для игр это ботва, некогда всё это настраивать и просто купил второй комп для этого. Так и пробовать негде. :)
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|1.78, Аноним (78), 15:05, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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обновлялка игр есть? Основная причина почему не стал использовать лютрис а ушел писать свой велосипед, например
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|1.86, rvs2016 (ok), 16:31, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читал-читал комментаторов, но так и не увидел ни одного комментатора с информацией о том - удавалось ли кому-нибудь совсем нормально запускать через Wine браузер активных миров (Active worlds).
Не совсем нормально у меня миры в KDE запускаются. Ну только разносятся на какие-то немного странные отдельные окна. Немного непривычно, конечно, но работать можно. Перемещаться можно (и внутри миров, и между ними). С объектами работать можно. Общаться можно. Но совсем обычного вида браузера пока не получается. Хотя и то дело. Раньше было ещё хуже.
The Master, если чё.
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|2.87, Аноним (65), 16:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что это за шляпа? Оно чем-то лучше secondlife? А то в secondlife за ролевые игры пермабан выдавали, нафиг такие игры. Хотя лет 10+ так уже не интересовался, вообще игры с рандомными людьми это скучно почти всегда.
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|3.90, rvs2016 (ok), 17:10, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что это за шляпа? Оно чем-то лучше secondlife? А то в secondlife
> за ролевые игры пермабан выдавали, нафиг такие игры. Хотя лет 10+
> так уже не интересовался, вообще игры с рандомными людьми это скучно
> почти всегда.
Лет 10 назад секонд лайф я вроде пытался запускать, но он мне показался странным. Вроде и управление не понравилось, и ещё что-то.
А я вот не помню - в секонд лайфе участки бесплатно дают? В Русской Вселенной Активных миров лет 20 назад просто давали в Диптауне или в Free участки тем, кто сдаст экзамен в школе стройки. А лет 7 назад я в Русскую Вселенную Активных миров из многолетнего отшельничества вернулся, а там насоздавали кучу миров, в которых уже не участки раздают, а вообще - стройся где хочешь, только не сильно близко к центрам миров.
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