2.26 , lester ( ? ), 09:08, 03/06/2020 Тормозить и так медленный вайн сжатием фс - это глупость, а не фича.

3.31 , hitman249 ( ok ), 09:26, 03/06/2020 включать сжатие не обязательно

3.55 , Аноним ( 55 ), 11:52, 03/06/2020 Что у вас там тормозит? 486SX? Cжатие ускоряет IO в современных условиях, особенно если это HDD.

3.71 , brzm ( ok ), 14:35, 03/06/2020 Сразу вспомнилось: https://blog.cloudflare.com/speeding-up-linux-disk-encryption/

https://www.spinics.net/lists/dm-crypt/msg07517.html "Я не проверял, не знаю как работает, но осуждаю".

В зависимости от количества и размера файлов, а также профиля IO SquashFS может дать выигрыш на операциях чтения в РАЗЫ и очень редко когда даёт проигрыш. Погуглили бы хоть, что-ли: https://groups.google.com/forum/#!topic/fa.linux.kernel/1EEhADKYr9Q

Я понимаю, что тесты старые, но ситуация не сильно изменилась. Во всяком случае деградаций я не заметил за эти годы.

4.76 , brzm ( ok ), 14:51, 03/06/2020 Поправочка: да, если у тебя очень дохлый камень и топчик M.2, то возможно будет медленнее. Во всяком случае можно подобрать такую конфигурацию. Просто если ты специально такой комп собрал, то это странно и не common use case. Плюс, можно настроить 0-/1-сжатие (я не помню опции) и будет точно быстрее хоть и практически без экономии места. https://catchchallenger.first-world.info/wiki/Quick_Benchmark:_Gzip_vs_Bzip2_vs_LZMA_vs_XZ_vs_LZ4_vs_LZO

5.88 , мимо проходил ( ? ), 16:49, 03/06/2020 Недавно перевёл редко запускаемые игрули в squashfs с zstd максимальной компрессии и автомонтирование через x-systemd.automount. Очень доволен, вот если б ещё dolphin не триггерил монтирование, когда в родительский каталог заходишь (

2.46 , corvuscor ( ok ), 10:48, 03/06/2020 > только вот сжатие в sqashfs -киллер фича Хмм, интересно, как раз с неделю назад на одном развлекательном сайте писал инструкцию, как префиксы и бинари вайна паковать в squashfs.

Имхо, фича полезная, странно, что до этого никто не додумался.

3.80 , Zenitur ( ok ), 15:24, 03/06/2020 Наверное твоей статьёй руководствовались

4.82 , corvuscor ( ok ), 16:00, 03/06/2020 Наверняка.