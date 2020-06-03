2.48 , hitman249 ( ok ), 10:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проекты несовместимы между собой

архитектурный конфликт, в других проектах невозможно реализовать данный функционал

3.50 , Аноним ( 47 ), 11:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если не затруднит, на примере PlayOnLinux.

Неужели невозможно интегрировать туда в виде отдельной опции, вкладки, отдельно открывающегося окна, ... ? Просто ну струдом вертся...

4.52 , hitman249 ( ok ), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно начать с самого верха, WL не требует установки чего либо в систему.

WL становится частью игры и не зависит от версии Linux, меняй ОС на другую, в игре ничего модифицировать не потребуется, она всего этого не заметит, запускай её на другой системе и продолжай играть с последнего сохранения.

Систему патчей также с трудом можно натянуть на существующие решения, точнее натянуть то можно, что хочешь, но пользоваться этим будет не удобно, потому бессмысленно

5.75 , анонимомус ( ? ), 14:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все это надо было описать в новости. К вопросу скачивания и установки, надо ответственнее подходить к вопросу названий файлов, особенно, скачайте "start", сделайте его исполняемым, положите в bin, это просто фейспалм, название должно соответствовать приложению, это инсталятор, для линукса? Если шел скрипт - где ".sh", eсли это appimage, то это тоже принято писать в расширении файла, можно запустить на x86? Надо указать архитектуру, что будет когда пользователь скачает 10 версий, привет помойка в Download? Версию тоже в название файла. Для примера название скачиваемого файла всем известных приложений: krita-4.2.9-x86_64.appimage и LibreOffice-6.3.5-x86_64.AppImage (написание "AppImage" вероятно более распространено).

6.84 , hitman249 ( ok ), 16:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сейчас это понятно, спасибо, но на момент релиза было не очевидно, работаем.

у вас не будет файлов start в Download, каждый файл "пойдёт в дело", это не инсталлятор.

также не важно какая у вас версия файла start, они апаются до последней версии в полу-автоматическом режиме, т.е. это не проблема

4.54 , sdaasd ( ? ), 11:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PlayOnLinux в неизвестном положении (последние новости на сайте за сентябрь 2019). Хотя вроде Wine'ы и Proton'ы все еще собирают.

Вроде POL5 по интересному пути идет (докинули туда Proton тот-же например), но JavaFX еще попробуй завести, да и интерфейс, имхо, стал сильно дурнее.

