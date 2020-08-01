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Выпуск Wine 5.14

01.08.2020 18:00

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.14. С момента выпуска версии 5.13 было закрыто 26 отчётов об ошибках и внесено 302 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли.
  • Предложена начальная версия шрифта Webdings.
  • Началось преобразование библиотек MSVCRT в формат PE.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: AOL 9.0, Largo Winch, DOSCenter, StarCraft: Brood War, Bayonetta, Star Wars: The Force Unleashed II, Toontown Rewritten, Helm Standalone/VST plugin, PassMark PerformanceTest 10, Diablo III, Chaos Legion, Tableau Desktop, Battle.net, TES4:Oblivion.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.13
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.12 и Wine staging 5.12
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53475-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 18:02, 01/08/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Уверен, на том свете Сизиф давно уже не камень в гору вкатывает, а Wine пилит.
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 18:04, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там в сишной дырени сидится? Тепло? Если дует, то можем попросить Сизифа закатить туда свой камень.
     
     
  • 3, Fracta1L (ok), 18:06, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, и сишные дырени чинит ещё
     
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