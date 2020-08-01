Выпуск Wine 5.14

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.14. С момента выпуска версии 5.13 было закрыто 26 отчётов об ошибках и внесено 302 изменения.
Наиболее важные изменения:
- Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли.
- Предложена начальная версия шрифта Webdings.
- Началось преобразование библиотек MSVCRT в формат PE.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
AOL 9.0, Largo Winch, DOSCenter, StarCraft: Brood War, Bayonetta, Star Wars: The Force Unleashed II, Toontown Rewritten, Helm Standalone/VST plugin, PassMark PerformanceTest 10, Diablo III, Chaos Legion, Tableau Desktop, Battle.net, TES4:Oblivion.