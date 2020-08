Выпуск Wine 5.14

1, Fracta1L ( ok ), 18:02, 01/08/2020 [ответить] –3 + / – Уверен, на том свете Сизиф давно уже не камень в гору вкатывает, а Wine пилит.

2, A.Stahl ( ok ), 18:04, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как там в сишной дырени сидится? Тепло? Если дует, то можем попросить Сизифа закатить туда свой камень.

3, Fracta1L ( ok ), 18:06, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот да, и сишные дырени чинит ещё