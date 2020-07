Выпуск Wine 5.13

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.13. С момента выпуска версии 5.12 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 407 изменений. Наиболее важные изменения: Реализован вызов IniFileMapping для отражения (mapping) файлов конфигурации в формате ini (win9x) в соответствующие параметры в реестре (NT). В функции GetPrivateProfileStringW(), WritePrivateProfileStringW(), GetPrivateProfileSectionNames() и WritePrivateProfileSection() добавлена поддержка отражения в реестр.

В функциях NTDLL задействованы преобразователи (thunk) системных вызовов.

Переделан код вывода чисел с плавающей запятой.

Проведена начальная работа по реструктуризации поддержки консоли.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Core Media Player, The Witcher 2, CuteFTP 8.3.4, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Warframe, Call to Power II, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare 2, Blindwrite 7, Dungeon Siege 1 & 2, Mass Effect: Andromeda.