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Выпуск Wine 5.13

18.07.2020 09:16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.13. С момента выпуска версии 5.12 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 407 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Реализован вызов IniFileMapping для отражения (mapping) файлов конфигурации в формате ini (win9x) в соответствующие параметры в реестре (NT). В функции GetPrivateProfileStringW(), WritePrivateProfileStringW(), GetPrivateProfileSectionNames() и WritePrivateProfileSection() добавлена поддержка отражения в реестр.
  • В функциях NTDLL задействованы преобразователи (thunk) системных вызовов.
  • Переделан код вывода чисел с плавающей запятой.
  • Проведена начальная работа по реструктуризации поддержки консоли.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Core Media Player, The Witcher 2, CuteFTP 8.3.4, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Warframe, Call to Power II, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare 2, Blindwrite 7, Dungeon Siege 1 & 2, Mass Effect: Andromeda.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  3. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.12 и Wine staging 5.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53390-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, SR_team (ok), 09:57, 18/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    > В функции GetPrivateProfileStringW(), WritePrivateProfileStringW(), GetPrivateProfileSectionNames() и WritePrivateProfileSection() добавлена поддержка отражения в реестр.

    Нихера себе! Этого до данного релиза не было, или оно просто иначе работало?

     
  • 2, Аноним (2), 10:05, 18/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Проведена начальная работа по реструктуризации поддержки консоли.

    Ого, цигвин без патчей работать будет?

     
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