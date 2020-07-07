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Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton

07.07.2020 22:47

В рамках проекта VKD3D-Proton создано ответвление от кодовой базы vkd3d. Указанный форк компания Valve планирует использовать в развиваемом на базе Wine пакете для запуска Windows-игр Proton. Поддержка DirectX 9/10/11 в Proton основывается на пакете DXVK, а реализация DirectX 12 до сих пор была основана на библиотеке vkd3d (после смерти автора vkd3d разработку указанного компонента продолжили сотрудники CodeWeavers и сообщества Wine). В разработку VKD3D-Proton вовлечён Ганс-Кристиан Арнцен (Hans-Kristian Arntzen), автор инструментария SPIRV-Cross и разработчик некоторых расширений к API Vulkan, работающий на компанию Valve, а также Филипп Реболь (Philip Rebohle), автор DXVK, и Джошуа Эштон (Joshua Ashton), автор D9VK.

В VKD3D-Proton планируется поддерживать специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. VKD3D-Proton не нацелен на сохранение обратной совместимости с API оригинального vkd3d и не исключает прекращение поддержки старых GPU и графических драйверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Погиб автор vkd3d и один из ключевых разработчиков Wine
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53306-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, proton, direct3d
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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Объясните пожалуйста деревне, а почему нельзя сразу контрибьютить внутрь vkd3d? Ветку отдельную запилить? Почему сразу форк и обещания синхронизации?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:15, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что у стима своя сборочка и они не очень любят взаимодействовать с апстримом? Их можно понять. А вообще, вайн не на гитхабе, это наверное основная причина. Не хватает социального взаимодействия.
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Они пытались, но их патчи не принимали. Потом разрабы vkd3d начали повторно реализовывать некоторые вещи, которые форкеры уже сделали. В итоге плюнули и решили забить. Vkd3d стагнирует после смерти его создателя, основная работа в любом случае идет в этом форке. Этим форком занимаются создатель dxvk, создатель Fossilize и создатель dvup, d9vk, ныне разраб dx9-бекенда dxvk. Это люди, которые умеют пилить слои трансляции вызовов графических апи, эффективные именно в играх.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:15, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очередные костыли.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 01:03, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличные костыли, ещё хочу. Гамерить на линуксе мне нравится куда больше, чем на винде.
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 01:29, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это приятное чувство, когда ты осознаешь, что играешь в свою ААА-игру, созданную для винды, на линуксе! Этот приятный момент, когда, наигравшись, ты закрываешь ее и сразу видишь свой любимый рабочий стол.
     

  • 1.11, mos87 (ok), 00:24, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ненужно

    нет линукса == нет денег!

     

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