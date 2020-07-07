Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton

В рамках проекта VKD3D-Proton создано ответвление от кодовой базы vkd3d. Указанный форк компания Valve планирует использовать в развиваемом на базе Wine пакете для запуска Windows-игр Proton. Поддержка DirectX 9/10/11 в Proton основывается на пакете DXVK, а реализация DirectX 12 до сих пор была основана на библиотеке vkd3d (после смерти автора vkd3d разработку указанного компонента продолжили сотрудники CodeWeavers и сообщества Wine). В разработку VKD3D-Proton вовлечён Ганс-Кристиан Арнцен (Hans-Kristian Arntzen), автор инструментария SPIRV-Cross и разработчик некоторых расширений к API Vulkan, работающий на компанию Valve, а также Филипп Реболь (Philip Rebohle), автор DXVK, и Джошуа Эштон (Joshua Ashton), автор D9VK.

В VKD3D-Proton планируется поддерживать специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. VKD3D-Proton не нацелен на сохранение обратной совместимости с API оригинального vkd3d и не исключает прекращение поддержки старых GPU и графических драйверов.



