Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

|
|1.1, Аноним (1), 09:09, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Гейб Ньюэлл - жирный Билл Гейтс по факту, убийца нативных игр на линуксе.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 09:13, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Они не первый год работают с линукс. Видимо дошло, что никто не будет делать нативки...
|
|2.5, Бен (?), 09:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
То, что ряд игр, стабильно работающих на Wine(обобщим все одним словом), выдают не меньше fps, чем на Винде, говорит нам о том, что нативные игры как таковые не нужны. Нужны лишь хорошие, полноценные драйвера видеокарт и доступ к некоторым api. Из моего опыта, ряд нативных игр работает гораздо хуже, чем их реализация в протоне или даже чистом Wine. Пишу примеры:
Dying light (особенно!!!)
Pay Day 2
Life is strange (1,2)
Left 4 dead 2
Эти игры я купил потому, что они нативно поддерживаеют Линукс. Мучился с фпс, даже хотел купить видеокарту новую, пока не пришла идея запустить их через протон. И - все прекрасно работает.
Меня уже сейчас на 100% устраивает протон, и уж тем более возможность Lutris выбирать всяческие сборки вайна. Нет такой игры, которая бы не запустилась или плохо работала. По крайне мере, я не столкнулся с этим. Даже клиент егс прекрасно себя чувствовал, я скачал бесплатную ГТА и даже поиграл пару часов , фпс, кстати, прекрасный
О чем это я... Ах да, Гейб движется в максимально верном направлении. Если игры и будут работать на линуксе, то только так
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 10:48, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ещё нативный War Thunder работал хуже чем в вайне/протоне. К сожалению, в последних версиях добавили античит, с которым игра перестала запускаться в протоне.
|
|3.25, нигер на снегу (?), 12:47, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Если игры и будут работать на линуксе, то только так
Вся суть линукса в одном предложении. Вот так оно там всё и работает.
|
|2.18, Аноним (18), 11:02, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нативные игра под линукс больше миф - чем реальность ... В основном все игры что (якобы нативные) использовали прослойки mono - реально нативных еще не видел...
Причем часть игр заявленных что будут работать в линукс сразу не завелась пришлось в ручную конфиги mono править(выставлять разрешения правильные - рабочие ) ....
Если есть возможность играть на линукс из под wine /proton - так это замечательно!!!
Играю периодически через протон в старые игры (которые на Windows 10 наверно и не запустяться)
King of Bounty , Heroes 3....
|
|
|
|3.23, Михрютка (ok), 12:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>>реально нативных еще не видел...
то вы просто не успели. так-то их было в свое время.
G:\final\games\linux>dir
Том в устройстве G имеет метку Новый том
Серийный номер тома: D896-CE9B
Содержимое папки G:\final\games\linux
15.02.2015 11:58 <DIR> .
15.02.2015 11:58 <DIR> ..
29.11.2009 21:47 558 241 792 (games) Rune - Linux.iso
15.02.2015 11:58 <DIR> .doom3
15.02.2015 11:58 <DIR> .quake4
15.02.2015 11:58 <DIR> .wolf
15.07.2007 17:39 379 499 595 Civilization Call to Power Linux.tar.gz
28.11.2009 21:47 458 569 728 Heretic II - Multilanguage (Eng-Spa-Deu-Ita-Fre) - [LINUX GAME].iso
10.12.2008 16:48 405 078 016 Heroes.of.Might.and.Magic.3.Linux.iso
10.12.2008 16:52 1 079 195 160 Jagged_Alliance_Linux.zip
10.01.2010 03:47 601 153 536 Metal Fakk 2 Multilanguage(Spa-Eng-Fre-Deu-Ita).iso
20.02.2009 05:45 45 447 932 prey-installer-02192009.bin
15.07.2007 17:41 571 993 779 Railroad_Tycoon_II_(Gold_Edition).Linux.tar.gz
04.12.2006 14:07 495 177 870 Sid.Meier's.Alpha.Centauri.-.Planetary.Pack.tar.gz
15.07.2007 17:41 455 268 221 Sim.City.3000.Unlimited.-.Linux.zip
15.07.2007 17:42 409 522 844 Sin-Linux [PC Game].rar
14.02.2015 19:59 <DIR> sof
14.02.2015 19:59 <DIR> unreal
11 файлов 5 459 148 473 байт
7 папок 18 566 602 752 байт свободно
есть такой Райан Гордон, он же icculus, про которого и не помнят уже, наверное, этот вообще портировал под линукс все, что движется (если платили)
|
|3.30, GhostX (?), 13:33, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как там King’s Bounty поживает? Когда последний раз пытался запустить под вайн, тормозила страшно.
|
|2.33, Аноним (33), 14:32, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы так говорите нативный , как будто они все нативные на Windows На самом де... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.29, ano (??), 13:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
небось видяха древняя и неумеет vulkan, либо дрова последнего не установлены. PROTON_USE_WINED3D=1 в помощь.
|
|1.8, srgazh (?), 09:37, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Microsoft выпустила WSL-2 что бы люди были счастливы и не пользовались костылями Proton))
|
|
|
|2.9, Аноним (10), 10:05, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как здорово что теперь можено играть в нативные Линукс игры на оффтопике.
|
|
|
|3.12, srgazh (?), 10:16, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Как здорово что теперь можено играть в нативные Линукс игры на оффтопике.
Нет, чтоб играть на десктопе в нормальные игры без тормозов) и оставить GNU/Linux для серверов)) а WSL для разработки и тестирования ПО
|
|
|
|4.19, AlexYeCu_not_logged (?), 11:03, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>Нет, чтоб играть на десктопе в нормальные игры без тормозов) и оставить GNU/Linux для серверов)) а WSL для разработки и тестирования ПО
Так и сиди в своей Винде, чего здесь-то трёшься, ущербный?
|
|2.11, Аноним (11), 10:08, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Чтобы люди были счастливы, Microsoft следовало бы распуститься.
|
|
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 12:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А где десктоп брать? Макбуки слишком дорогие, знаешь ли.
Тебе и телефона в качестве десктопа хватит
|
|
|
|4.35, anonymous (??), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Называть 3 процента людей "не людьми" в некоторых странах может приводить к уголовной ответственности.
|
|2.31, ano (??), 13:41, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Valve выпустила Proton чтобы люди были счастливы и не пользовались костылями типа WSL-2
//fixed
|
|1.15, Аноним (15), 10:48, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-8,
Как можно так составлять предложения.
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 13:07, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лехко? :) Люди художественную качественную не читают, отсюда баги в грамотно и стиле писательстве.
|
|1.16, Zenitur (ok), 10:56, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Сменил для Worms Armageddon - Proton 3.16 на 5.0. Теперь меню игры не растягивается навесь экран, а находится в углу экрана в размере 640x480. Сама игра стала тормозить почему-то. Выставил для этой игры обратно 3.16.
|