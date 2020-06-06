Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:13, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они не первый год работают с линукс. Видимо дошло, что никто не будет делать нативки...

2.5 , Бен ( ? ), 09:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – То, что ряд игр, стабильно работающих на Wine(обобщим все одним словом), выдают не меньше fps, чем на Винде, говорит нам о том, что нативные игры как таковые не нужны. Нужны лишь хорошие, полноценные драйвера видеокарт и доступ к некоторым api. Из моего опыта, ряд нативных игр работает гораздо хуже, чем их реализация в протоне или даже чистом Wine. Пишу примеры:

Dying light (особенно!!!)

Pay Day 2

Life is strange (1,2)

Left 4 dead 2 Эти игры я купил потому, что они нативно поддерживаеют Линукс. Мучился с фпс, даже хотел купить видеокарту новую, пока не пришла идея запустить их через протон. И - все прекрасно работает. Меня уже сейчас на 100% устраивает протон, и уж тем более возможность Lutris выбирать всяческие сборки вайна. Нет такой игры, которая бы не запустилась или плохо работала. По крайне мере, я не столкнулся с этим. Даже клиент егс прекрасно себя чувствовал, я скачал бесплатную ГТА и даже поиграл пару часов , фпс, кстати, прекрасный О чем это я... Ах да, Гейб движется в максимально верном направлении. Если игры и будут работать на линуксе, то только так

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:48, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ещё нативный War Thunder работал хуже чем в вайне/протоне. К сожалению, в последних версиях добавили античит, с которым игра перестала запускаться в протоне.

3.17 , КО ( ? ), 10:57, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скажи это разработчикам античитов

3.25 , нигер на снегу ( ? ), 12:47, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Если игры и будут работать на линуксе, то только так Вся суть линукса в одном предложении. Вот так оно там всё и работает.

2.6 , Аноним ( 6 ), 09:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты дурак? он сотни игр из стима портировал на линукс.

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:36, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он их лично портировал?

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:06, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Портировал, но ничего все равно не работает.

3.13 , Михрютка ( ok ), 10:47, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а Дос Бокс портировал на линукс ваще всё.

2.18 , Аноним ( 18 ), 11:02, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нативные игра под линукс больше миф - чем реальность ... В основном все игры что (якобы нативные) использовали прослойки mono - реально нативных еще не видел... Причем часть игр заявленных что будут работать в линукс сразу не завелась пришлось в ручную конфиги mono править(выставлять разрешения правильные - рабочие ) .... Если есть возможность играть на линукс из под wine /proton - так это замечательно!!! Играю периодически через протон в старые игры (которые на Windows 10 наверно и не запустяться)

King of Bounty , Heroes 3....

3.23 , Михрютка ( ok ), 12:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>>реально нативных еще не видел... то вы просто не успели. так-то их было в свое время. G:\final\games\linux>dir

Том в устройстве G имеет метку Новый том

Серийный номер тома: D896-CE9B Содержимое папки G:\final\games\linux 15.02.2015 11:58 <DIR> .

15.02.2015 11:58 <DIR> ..

29.11.2009 21:47 558 241 792 (games) Rune - Linux.iso

15.02.2015 11:58 <DIR> .doom3

15.02.2015 11:58 <DIR> .quake4

15.02.2015 11:58 <DIR> .wolf

15.07.2007 17:39 379 499 595 Civilization Call to Power Linux.tar.gz

28.11.2009 21:47 458 569 728 Heretic II - Multilanguage (Eng-Spa-Deu-Ita-Fre) - [LINUX GAME].iso

10.12.2008 16:48 405 078 016 Heroes.of.Might.and.Magic.3.Linux.iso

10.12.2008 16:52 1 079 195 160 Jagged_Alliance_Linux.zip

10.01.2010 03:47 601 153 536 Metal Fakk 2 Multilanguage(Spa-Eng-Fre-Deu-Ita).iso

20.02.2009 05:45 45 447 932 prey-installer-02192009.bin

15.07.2007 17:41 571 993 779 Railroad_Tycoon_II_(Gold_Edition).Linux.tar.gz

04.12.2006 14:07 495 177 870 Sid.Meier's.Alpha.Centauri.-.Planetary.Pack.tar.gz

15.07.2007 17:41 455 268 221 Sim.City.3000.Unlimited.-.Linux.zip

15.07.2007 17:42 409 522 844 Sin-Linux [PC Game].rar

14.02.2015 19:59 <DIR> sof

14.02.2015 19:59 <DIR> unreal

11 файлов 5 459 148 473 байт

7 папок 18 566 602 752 байт свободно есть такой Райан Гордон, он же icculus, про которого и не помнят уже, наверное, этот вообще портировал под линукс все, что движется (если платили)

3.30 , GhostX ( ? ), 13:33, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как там King’s Bounty поживает? Когда последний раз пытался запустить под вайн, тормозила страшно.

2.33 , Аноним ( 33 ), 14:32, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вы так говорите нативный , как будто они все нативные на Windows На самом де...