Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Существенно сокращено время загрузки игры "Streets of Rage 4";

Устранены крахи в играх "Detroit: Become Human", "Planet Zoo", "Jurassic World: Evolution", "Unity of Command II" и "Splinter Cell Blacklist";

Внесены оптимизации, повысившие производительность игр "DOOM Eternal", "Detroit: Become Human" и "We Happy Few";

Добавлена поддержка свежего Steam SDK, в котором решены проблемы в игре Scrap Mechanic и в пакете "Mod and Play";

Устранены ошибки при запуске Rockstar Launcher, всплывающие на некоторых системах;

Прослойка DXVK с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan обновлена до выпуска 1.7;

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.06;

Перенесены свежие наработки, связанные с vkd3d (реализация DirectX 12 на базе API Vulkan);

В KDE решена проблема, не позволяющая использовать Alt+Tab для переключения на другие приложения при запуске в полноэкранном режиме;

Решена проблема с неработоспособностью сетевого пинга в некоторых многопользовательских играх, таких как "Path of Exile" и "Wolcen";

Решена проблема с работой внешних ссылок в "Lords Mobile";

Устранён крах в TOXIKK;

Повышена производительность gstreamer;

Устранён крах в игре "WRC 7" (FIA World Rally Championship) при использовании игрового руля (для корректной работы некоторых эффектов обратной связи требуется использование в системе ядра Linux 5.7).