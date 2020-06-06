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Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

06.06.2020 08:58

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Существенно сокращено время загрузки игры "Streets of Rage 4";
  • Устранены крахи в играх "Detroit: Become Human", "Planet Zoo", "Jurassic World: Evolution", "Unity of Command II" и "Splinter Cell Blacklist";
  • Внесены оптимизации, повысившие производительность игр "DOOM Eternal", "Detroit: Become Human" и "We Happy Few";
  • Добавлена поддержка свежего Steam SDK, в котором решены проблемы в игре Scrap Mechanic и в пакете "Mod and Play";
  • Устранены ошибки при запуске Rockstar Launcher, всплывающие на некоторых системах;
  • Прослойка DXVK с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan обновлена до выпуска 1.7;
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.06;
  • Перенесены свежие наработки, связанные с vkd3d (реализация DirectX 12 на базе API Vulkan);
  • В KDE решена проблема, не позволяющая использовать Alt+Tab для переключения на другие приложения при запуске в полноэкранном режиме;
  • Решена проблема с неработоспособностью сетевого пинга в некоторых многопользовательских играх, таких как "Path of Exile" и "Wolcen";
  • Решена проблема с работой внешних ссылок в "Lords Mobile";
  • Устранён крах в TOXIKK;
  • Повышена производительность gstreamer;
  • Устранён крах в игре "WRC 7" (FIA World Rally Championship) при использовании игрового руля (для корректной работы некоторых эффектов обратной связи требуется использование в системе ядра Linux 5.7).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53104-proton
Ключевые слова: proton, wine, game, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Гейб Ньюэлл - жирный Билл Гейтс по факту, убийца нативных игр на линуксе.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:13, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они не первый год работают с линукс. Видимо дошло, что никто не будет делать нативки...
     
  • 2.5, Бен (?), 09:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    То, что ряд игр, стабильно работающих на Wine(обобщим все одним словом), выдают не меньше fps, чем на Винде,  говорит нам о том, что нативные игры как таковые не нужны. Нужны лишь хорошие, полноценные  драйвера видеокарт и доступ к некоторым api. Из моего опыта, ряд нативных игр работает гораздо хуже, чем их реализация в протоне или даже чистом Wine. Пишу примеры:
    Dying light (особенно!!!)
    Pay Day 2
    Life is strange (1,2)
    Left 4 dead 2

    Эти игры я купил потому, что они нативно поддерживаеют Линукс. Мучился с фпс, даже хотел купить видеокарту новую, пока не пришла идея запустить их через протон. И - все прекрасно работает.

    Меня уже сейчас на 100% устраивает протон, и уж тем более возможность Lutris выбирать всяческие сборки вайна. Нет такой игры, которая бы не запустилась или плохо работала. По крайне мере, я не столкнулся с этим. Даже клиент егс прекрасно себя чувствовал, я скачал бесплатную ГТА и даже поиграл пару часов , фпс, кстати, прекрасный

    О чем это я... Ах да, Гейб движется в максимально верном направлении. Если игры и будут работать на линуксе, то только так

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:48, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё нативный War Thunder работал хуже чем в вайне/протоне. К сожалению, в последних версиях добавили античит, с которым игра перестала запускаться в протоне.
     
  • 3.17, КО (?), 10:57, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи это разработчикам античитов
     
  • 3.25, нигер на снегу (?), 12:47, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Если игры и будут работать на линуксе, то только так

    Вся суть линукса в одном предложении. Вот так оно там всё и работает.

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты дурак? он сотни игр из стима портировал на линукс.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:36, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он их лично портировал?
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:06, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Портировал, но ничего все равно не работает.
     
  • 3.13, Михрютка (ok), 10:47, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а Дос Бокс портировал на линукс ваще всё.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:02, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нативные игра под линукс больше миф - чем реальность ... В основном все игры что (якобы нативные) использовали прослойки mono - реально нативных еще не видел...

    Причем часть игр заявленных что будут работать в линукс сразу не завелась пришлось в ручную конфиги mono править(выставлять разрешения правильные - рабочие ) ....

    Если есть возможность играть на линукс из под wine /proton - так это замечательно!!!

    Играю периодически через протон в старые игры (которые на Windows 10 наверно и не запустяться)
    King of Bounty , Heroes 3....

     
     
  • 3.23, Михрютка (ok), 12:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>реально нативных еще не видел...

    то вы просто не успели. так-то их было в свое время.

    G:\final\games\linux>dir
    Том в устройстве G имеет метку Новый том
    Серийный номер тома: D896-CE9B

    Содержимое папки G:\final\games\linux

    15.02.2015  11:58    <DIR>          .
    15.02.2015  11:58    <DIR>          ..
    29.11.2009  21:47       558 241 792 (games) Rune - Linux.iso
    15.02.2015  11:58    <DIR>          .doom3
    15.02.2015  11:58    <DIR>          .quake4
    15.02.2015  11:58    <DIR>          .wolf
    15.07.2007  17:39       379 499 595 Civilization Call to Power Linux.tar.gz
    28.11.2009  21:47       458 569 728 Heretic II - Multilanguage (Eng-Spa-Deu-Ita-Fre) - [LINUX GAME].iso
    10.12.2008  16:48       405 078 016 Heroes.of.Might.and.Magic.3.Linux.iso
    10.12.2008  16:52     1 079 195 160 Jagged_Alliance_Linux.zip
    10.01.2010  03:47       601 153 536 Metal Fakk 2 Multilanguage(Spa-Eng-Fre-Deu-Ita).iso
    20.02.2009  05:45        45 447 932 prey-installer-02192009.bin
    15.07.2007  17:41       571 993 779 Railroad_Tycoon_II_(Gold_Edition).Linux.tar.gz
    04.12.2006  14:07       495 177 870 Sid.Meier's.Alpha.Centauri.-.Planetary.Pack.tar.gz
    15.07.2007  17:41       455 268 221 Sim.City.3000.Unlimited.-.Linux.zip
    15.07.2007  17:42       409 522 844 Sin-Linux [PC Game].rar
    14.02.2015  19:59    <DIR>          sof
    14.02.2015  19:59    <DIR>          unreal
                  11 файлов  5 459 148 473 байт
                   7 папок  18 566 602 752 байт свободно

    есть такой Райан Гордон, он же icculus, про которого и не помнят уже, наверное, этот вообще портировал под линукс все, что движется (если платили)

     
  • 3.30, GhostX (?), 13:33, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там King’s Bounty поживает? Когда последний раз пытался запустить под вайн, тормозила страшно.
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:32, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите нативный , как будто они все нативные на Windows На самом де... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:25, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    4 протон работает, 5 ни одну игру не запускает.
     
     
  • 2.4, заминированный тапок (ok), 09:28, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пользуй Lutris, он один и запускает всё
     
  • 2.29, ano (??), 13:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    небось видяха древняя и неумеет vulkan, либо дрова последнего не установлены. PROTON_USE_WINED3D=1 в помощь.
     

  • 1.8, srgazh (?), 09:37, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Microsoft выпустила WSL-2 что бы люди были счастливы и не пользовались костылями Proton))  
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 10:05, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как здорово что теперь можено играть в нативные Линукс игры на оффтопике.
     
     
  • 3.12, srgazh (?), 10:16, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Как здорово что теперь можено играть в нативные Линукс игры на оффтопике.

    Нет, чтоб играть на десктопе в нормальные игры без тормозов) и оставить GNU/Linux для серверов)) а WSL для разработки и тестирования ПО    

     
     
  • 4.19, AlexYeCu_not_logged (?), 11:03, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Нет, чтоб играть на десктопе в нормальные игры без тормозов) и оставить GNU/Linux для серверов)) а WSL для разработки и тестирования ПО    

    Так и сиди в своей Винде, чего здесь-то трёшься, ущербный?

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:08, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы люди были счастливы, Microsoft следовало бы распуститься.
     
     
  • 3.22, нигер на снегу (?), 12:07, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где десктоп брать? Макбуки слишком дорогие, знаешь ли.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А где десктоп брать? Макбуки слишком дорогие, знаешь ли.

    Тебе и телефона в качестве десктопа хватит

     
     
  • 5.28, нигер на снегу (?), 13:19, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любой телефон будет лучше для десктопа, чем линукс.
     
  • 3.32, KhabMan (ok), 14:27, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не люди, а те 3 процента, что используют Linux на десктопе:)
     
     
  • 4.35, anonymous (??), 14:35, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называть 3 процента людей "не людьми" в некоторых странах может приводить к уголовной ответственности.
     
  • 3.34, anonymous (??), 14:33, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За последние годы они вроде таки перешли на светлую сторону :)
     
  • 2.31, ano (??), 13:41, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Valve выпустила Proton чтобы люди были счастливы и не пользовались костылями типа WSL-2

    //fixed

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:48, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-8,

    Как можно так составлять предложения.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:07, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лехко? :) Люди художественную качественную не читают, отсюда баги в грамотно и стиле писательстве.
     

  • 1.16, Zenitur (ok), 10:56, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сменил для Worms Armageddon - Proton 3.16 на 5.0. Теперь меню игры не растягивается навесь экран, а находится в углу экрана в размере 640x480. Сама игра стала тормозить почему-то. Выставил для этой игры обратно 3.16.
     
     
  • 2.21, Бен (?), 11:43, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весьма частый случай. У меня тоже много что на 3.16 работает, а на 5 вообще не запускается. Советую вам попробовать Proton-GE
    https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom
     

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