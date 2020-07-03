Выпуск Wine 5.12

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|1.5, Дихлофос (?), 23:13, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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никак не могу скомпилировать с помощью Cygwin для Windos XP, может кто подсобит?
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|2.6, коржик (?), 23:19, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, я могу помочь, выкини свой антиквариат на помойку и купи нормальное железо.
Ну или поставь windows 10 c wsl 2.
Если же все варианты не подходят - страдай дальше.
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|1.10, Аноним (10), 23:53, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А это что и зачем? Нет, мне показывали это лет 10 назад - было круто -то!тогда.. но щаз то.
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|1.11, Аноним (11), 00:05, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Добавлена поддержка API WebSocket
Хихи. Ну всё, теперь заживём! Джаваскрипторы на месте?
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