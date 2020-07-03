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Выпуск Wine 5.12

03.07.2020 22:53

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.12. С момента выпуска версии 5.11 было закрыто 48 отчётов об ошибках и внесено 337 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Библиотека NTDLL преобразована в формат PE;
  • Добавлена поддержка API WebSocket;
  • Улучшена поддержка RawInput;
  • Обновлена спецификация API Vulkan;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Grand Theft Auto 3, Adobe Photoshop 7, Windows Media Player 9, Wing commander 4, Adobe Shockwave Player 11.x, Notepad2, GOTHIC 2 GOLD, Battle.net, Autodesk Fusion 360, Between, League of Legends, Dirt Rally 2.0, PS4 Remote Play 2.x, CompressonatorGUI 3.1, rFactor2, X2: The Threat, SierraChart v2068, Ashes of the Singularity: Escalation, S-Gear 2, Riot Vanguard, StarCitizen, Divinity: Original Sin 2, Need For Speed Hot Pursuit 2, Melodyne 5, TheHunter: Call of the Wild, Generation Zero: FNIX Rising, Age of Wonders: Planetfall.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.11 и Wine staging 5.11
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.10
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53282-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, коржик (?), 23:03, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 на нём запустится?
     
     
  • 2.2, коржик (?), 23:06, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возьми и проверь
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:08, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, запустится.
     
     
  • 3.4, коржик (?), 23:11, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не запустится
     
     
  • 4.13, Анончик9999 (?), 00:16, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для серьезных игор есть Windows 10, Xbox, PlayStation.
     
  • 3.8, Антидихлофос (?), 23:28, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты лгун, на твоём вайне ничего не работает.
     

  • 1.5, Дихлофос (?), 23:13, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никак не могу скомпилировать с помощью Cygwin для Windos XP, может кто подсобит?
     
     
  • 2.6, коржик (?), 23:19, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, я могу помочь, выкини свой антиквариат на помойку и купи нормальное железо.
    Ну или поставь windows 10 c wsl 2.
    Если же все варианты не подходят - страдай дальше.
     
     
  • 3.9, Дихлофос (?), 23:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windos 10 - ой фу, позор пользоваться таким гавном
     
  • 2.7, Антидихлофос (?), 23:26, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкини свой комп в окно
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:53, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А это что и зачем? Нет, мне показывали это лет 10 назад - было круто -то!тогда.. но щаз то.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:05, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    - Добавлена поддержка API WebSocket

    Хихи. Ну всё, теперь заживём! Джаваскрипторы на месте?

     
  • 1.12, JL2001 (ok), 00:10, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    говорят(с) fsync и esync сейчас сломаны?

    -Temporary removal of esync, 5.10+ did a large rework of ntdll which broke compatibility with esync. The patchset needs to be rebased. It is currently disabled in staging.
    -Temporary removal of fsync - fsync relies on esync. No esync = no fsync.
    https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom/releases

     
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