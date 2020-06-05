Выпуск Wine 5.10

|
|
|
|
|
|3.6, Онаним тот самый (?), 00:08, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Ну так всё правильно. Прошивка для игр — лучшее место для игр, а теперь она научилась в линуксовые приложения, и вайн не нужен.
|
|2.4, Аноним (4), 23:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы строну попутали. Винда хочет запускать приложения от linux, а linux приложения от windows
|
|2.12, нигер на снегу (?), 01:20, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
После выхода WSL многие сторожили линуксоиды свалили на винду, не говоря уже о молодняке. Куда мир катится... Даже я вот начал коситься в ту сторону, ибо надоело тратить время на борьбу с операционной системой, вместо того, чтобы просто работать.
|
|
|
|3.13, нигер на льду (?), 01:30, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Настоящий линуксоид никогда не скажет нет своим принципам и не уйдёт с ОС для ЭЛИТЫ.
Он будет героически решать проблемы с тирингом, мыльными шрифтами, неработающим ускорением видео в браузерах, будет писать по, которого нет на линуксе, но которое ему нужно.
Он купит супер дорогой 4к монитор, чтобы шрифты не мылились.
Он будет писать драйвера для железа, которое не работает на линуксе, но без проблем работает на винде.
При подключении 2 мониторов он будет ращбираться, почему 2 монитор не показывает изображение.
Ты просто не понимаешь всех прелестей линукса.
Линукс это ОС для элиты, а не для холопов с винды.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 02:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это попенсорс, куча софта написана энтузиастами, дай бог если юнит-тесты есть. Про регрессии по ручному функциональному тестированию по комбинаторным тест-кейсам можно даже не спрашивать. Это софт исключительно для прокачки навыка чтения чужих исходников.
|
|
|
|5.19, Аноним (19), 02:56, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> дай бог если юнит-тесты есть.
То ли дело Windows, где задачи отдела тестирования уже давно успешно взяли на себя благородные пользователи этого шедевра системной архитектуры :)
|
|3.18, Аноним (19), 02:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> надоело тратить время на борьбу с операционной системой, вместо того, чтобы просто работать.
Забавно, именно так я запомнил свои ощущения от работы Windows, когда пересел на Linux и вздохнул с облегчением.
|
|1.8, Аноним (8), 00:38, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Microsoft Word 6.0
Ну всё , теперь заживём :)
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 01:10, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аваст порадовал. МакЭфри не хватает в списке, так бы вообще была красота.
|
|1.9, Аноним (9), 00:52, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ставлю вайн только для того, что бы поставить антивирь потом на линукс.
|
|
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 02:11, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Wine, на текущий момент, не даёт того уровня совместимости, что-бы вендовирусы представляли для него сколько-нибудь серьёзную опасность. Ну, то есть, они запускаются, но под каждый надо править конфиг... Короче, для полного счастья, нужен аналог PlayOnLinux, но для вирусов.
|
|1.20, Аноним (20), 03:01, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Wine всегда будет в положении догогяющего. Поэтому вопрос. Возможно ли (если не сейчас, то в будущем) использовать от Wine только самый нижний слой (вызовы ядра, базовые библиотеки), а всё остальное из настоящей Windows?
|