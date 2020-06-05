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Выпуск Wine 5.10

05.06.2020 23:07

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.10. С момента выпуска версии 5.9 было закрыто 47 отчётов об ошибках и внесено 395 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжена разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;
  • Предоставлена начальная реализация отдельной разделяемой библиотеки Unix (.so) для NTDLL;
  • Улучшена поддержка драйверов для ядра Windows от систем античита StarForce v3, и Denuvo Anti-Cheat;
  • Расширены средства подстановки глифов в DirectWrite;
  • Добавлена поддержка закрытых ключей DSS;
  • Решены проблемы с обработкой исключений на системах ARM64;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Microsoft Word 6.0, PsInfo, Foxit Reader 6.12, Total Commander 9.x, TrackMania Nations ESWC, Spitfire Audio 3.x, Avast Free Antivirus 20.3, Secret Files 1-2, Fahrenheit, Ufo:Extraterrestrials, FinanceExplorer, PowerToys for Windows 10, Sniper Elite V2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.9
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53103-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Цезий Родонович (?), 23:45, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Зачем это сейчас, если есть WSL2?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:56, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это обратный случай.
     
     
  • 3.6, Онаним тот самый (?), 00:08, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну так всё правильно. Прошивка для игр — лучшее место для игр, а теперь она научилась в линуксовые приложения, и вайн не нужен.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы строну попутали. Винда хочет запускать приложения от linux, а linux  приложения от windows
     
  • 2.12, нигер на снегу (?), 01:20, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    После выхода WSL многие сторожили линуксоиды свалили на винду, не говоря уже о молодняке. Куда мир катится... Даже я вот начал коситься в ту сторону, ибо надоело тратить время на борьбу с операционной системой, вместо того, чтобы просто работать.
     
     
  • 3.13, нигер на льду (?), 01:30, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Настоящий линуксоид никогда не скажет нет своим принципам и не уйдёт с ОС для ЭЛИТЫ.

    Он будет героически решать проблемы с тирингом, мыльными шрифтами, неработающим ускорением видео в браузерах, будет писать по, которого нет на линуксе, но которое ему нужно.

    Он купит супер дорогой 4к монитор, чтобы шрифты не мылились.

    Он будет писать драйвера для железа, которое не работает на линуксе, но без проблем работает на винде.

    При подключении 2 мониторов он будет ращбираться, почему 2 монитор не показывает изображение.

    Ты просто не понимаешь всех прелестей линукса.

    Линукс это ОС для элиты, а не для холопов с винды.

     
     
  • 4.14, нигер на снегу (?), 01:39, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, реально 4к моник решает проблему со шрифтами в линуксе?

     
  • 4.17, Аноним (17), 02:34, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это попенсорс, куча софта написана энтузиастами, дай бог если юнит-тесты есть. Про регрессии по ручному функциональному тестированию по комбинаторным тест-кейсам можно даже не спрашивать. Это софт исключительно для прокачки навыка чтения чужих исходников.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 02:56, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дай бог если юнит-тесты есть.

    То ли дело Windows, где задачи отдела тестирования уже давно успешно взяли на себя благородные пользователи этого шедевра системной архитектуры :)

     
  • 3.18, Аноним (19), 02:54, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надоело тратить время на борьбу с операционной системой, вместо того, чтобы просто работать.

    Забавно, именно так я запомнил свои ощущения от работы Windows, когда пересел на Linux и вздохнул с облегчением.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:54, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 на нем запустится?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:04, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Diablo 2 на нём запустится легко!
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:17, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=74
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:38, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Microsoft Word 6.0
    Ну всё , теперь заживём :)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:10, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аваст порадовал. МакЭфри не хватает в списке, так бы вообще была красота.
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:52, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставлю вайн только для того, что бы поставить антивирь потом на линукс.
     
     
  • 2.10, th3m3 (ok), 00:57, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Который будет защищать Wine от вирусов?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 02:11, 06/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine, на текущий момент, не даёт того уровня совместимости, что-бы вендовирусы представляли для него сколько-нибудь серьёзную опасность. Ну, то есть, они запускаются, но под каждый надо править конфиг... Короче, для полного счастья, нужен аналог PlayOnLinux, но для вирусов.
     

  • 1.15, Аноним (15), 01:41, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх лучше бы вот это исправили, а то патч глючноват https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=45277
     
  • 1.20, Аноним (20), 03:01, 06/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine всегда будет в положении догогяющего. Поэтому вопрос. Возможно ли (если не сейчас, то в будущем) использовать от Wine только самый нижний слой (вызовы ядра, базовые библиотеки), а всё остальное из настоящей Windows?
     
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