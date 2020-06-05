Выпуск Wine 5.10

Он будет героически решать проблемы с тирингом, мыльными шрифтами, неработающим ускорением видео в браузерах, будет писать по, которого нет на линуксе, но которое ему нужно.

Он купит супер дорогой 4к монитор, чтобы шрифты не мылились.

Он будет писать драйвера для железа, которое не работает на линуксе, но без проблем работает на винде.

При подключении 2 мониторов он будет ращбираться, почему 2 монитор не показывает изображение.

Ты просто не понимаешь всех прелестей линукса.

Линукс это ОС для элиты, а не для холопов с винды.

