Выпуск Wine 5.9

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|2.15, опа (?), 01:05, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Wine - убийца Windows. Все меньше и меньше людей используют продукцию мошенников корпорации
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|3.16, Аноним (16), 01:30, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-у, тут не все так радужно. Я не новичек в linux, а последнюю версию wine поставить не могу. В репозитариях debian она отстает года на три. А при попытках собрать сталкиваешься с целым ворохом проблем, вроде необходимости собирать две версии wine для того чтобы иметь возможность запускать 32-разрядные приложения windows (большинство) в 64-разрядной linux.
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|4.18, Аноним (18), 01:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что FHS говно и вызывает DLL hell.
Используй NixOS.
Ну или костыль playonlinux или litrus.
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|4.21, Нормальный (ok), 02:11, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я не новичек в linux
> В репозитариях debian
> при попытках собрать
Ужос какой, нам гентушникам очень интересно, продолжайте пытаться, "не новичек" в своем дебиане, обязательно тут отписывайтесь, всем интересно.
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|2.5, Аноним (5), 23:40, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм.
Вообще, нет.
Kernel + systemd + utillinux + bash/shell + xorg-x11-server + хотя бы TWM.
Wine поверх ядра как-то не работает что ли.
// b.
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|2.6, Нереварин (?), 23:48, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это единственная нужная программа на линукс десктопе, так может ну его этот линукс, а?
И может тогда лучше поставить windows 10?
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|1.9, SR_team (ok), 00:05, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка генерации файлов PDB при сборке DLL в формате PE;
llvm-mingw теперь обязателен или они к обычному mingw прикрутили?
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|2.13, Аноним (13), 00:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, что это за PDB, а DLL MinGW и раньше прекрасно собирал.
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|3.14, SR_team (ok), 00:55, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> DLL MinGW и раньше прекрасно собирал.
Да ладно! Быть того не может! Компилятор который должен собирать dll и exe собрал dll? Я не верю!
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|1.12, corvuscor (ok), 00:44, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Значительно продвинулась вперёд разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;
Ну наконец-то, хоть кто-то запилит транслятор из DirectX в Vulkan!
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|1.20, Аноним (20), 02:07, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Wine мне постоянно пишет, что надо зайти в Control Panel и включить там поддержку .Net. Сам .Net установлен...
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