Выпуск Wine 5.9

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.9. С момента выпуска версии 5.8 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 337 изменений. Наиболее важные изменения: Значительно продвинулась вперёд разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;

Реализована начальная поддержка разделения DLL на варианты в форматах PE и разделяемых библиотек Unix (.so). Предложена начальная версия ntdll.so (вариант ntdll.dll);

Добавлена поддержка генерации файлов PDB при сборке DLL в формате PE;

В USD (User Shared Data) ядра обеспечено обновление меток времени;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Star Wars: The Old Republic, игры Blizzard, Denuvo Anti-Tamper, Hype The Time Quest, Age of Empires II, Grand Theft Auto 5, Microsoft Teams 1.3.x, Deus Ex GOT, Hitman, Hitman 2, Good Company, NVIDIA RTX Voice, Windows 10 SDK, Hearts of Iron IV.