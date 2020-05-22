Выпуск Wine 5.9

2.2 , relax ( ?? ), 22:56, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Windows -> WSL -> WSL2 -> Linux - жуть не меньшая!

3.4 , Аноним ( 4 ), 22:58, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Windows -> WSL2 -> Wine - лайк э босс.

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:58, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Xbox -> Монитор/Телевизор

https://www.xbox.com/ru-RU/consoles/xbox-series-x

2.15 , опа ( ? ), 01:05, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Wine - убийца Windows. Все меньше и меньше людей используют продукцию мошенников корпорации

3.16 , Аноним ( 16 ), 01:30, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну-у, тут не все так радужно. Я не новичек в linux, а последнюю версию wine поставить не могу. В репозитариях debian она отстает года на три. А при попытках собрать сталкиваешься с целым ворохом проблем, вроде необходимости собирать две версии wine для того чтобы иметь возможность запускать 32-разрядные приложения windows (большинство) в 64-разрядной linux.

4.18 , Аноним ( 18 ), 01:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что FHS говно и вызывает DLL hell.

Используй NixOS.

Ну или костыль playonlinux или litrus.

4.21 , Нормальный ( ok ), 02:11, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я не новичек в linux

> В репозитариях debian

> при попытках собрать Ужос какой, нам гентушникам очень интересно, продолжайте пытаться, "не новичек" в своем дебиане, обязательно тут отписывайтесь, всем интересно.

2.17 , Анончик9999 ( ? ), 01:43, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нафиг Wine, если есть WSL?

