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Выпуск Wine 5.9

22.05.2020 22:43

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.9. С момента выпуска версии 5.8 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 337 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Значительно продвинулась вперёд разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;
  • Реализована начальная поддержка разделения DLL на варианты в форматах PE и разделяемых библиотек Unix (.so). Предложена начальная версия ntdll.so (вариант ntdll.dll);
  • Добавлена поддержка генерации файлов PDB при сборке DLL в формате PE;
  • В USD (User Shared Data) ядра обеспечено обновление меток времени;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Star Wars: The Old Republic, игры Blizzard, Denuvo Anti-Tamper, Hype The Time Quest, Age of Empires II, Grand Theft Auto 5, Microsoft Teams 1.3.x, Deus Ex GOT, Hitman, Hitman 2, Good Company, NVIDIA RTX Voice, Windows 10 SDK, Hearts of Iron IV.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.8 и Wine staging 5.8
  3. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53009-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux -> Wine -> Windows SDK - жуть то какая.
     
     
  • 2.2, relax (??), 22:56, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows -> WSL -> WSL2 -> Linux - жуть не меньшая!
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:58, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Windows -> WSL2 -> Wine - лайк э босс.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:58, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xbox -> Монитор/Телевизор
    https://www.xbox.com/ru-RU/consoles/xbox-series-x
     
  • 2.15, опа (?), 01:05, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Wine - убийца Windows. Все меньше и меньше людей используют продукцию мошенников корпорации
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:30, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-у, тут не все так радужно. Я не новичек в linux, а последнюю версию wine поставить не могу. В репозитариях debian она отстает года на три. А при попытках собрать сталкиваешься с целым ворохом проблем, вроде необходимости собирать две версии wine для того чтобы иметь возможность запускать 32-разрядные приложения windows (большинство) в 64-разрядной linux.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 01:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что FHS говно и вызывает DLL hell.
    Используй NixOS.
    Ну или костыль playonlinux или litrus.
     
  • 4.21, Нормальный (ok), 02:11, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не новичек в linux
    > В репозитариях debian
    > при попытках собрать

    Ужос какой, нам гентушникам очень интересно, продолжайте пытаться, "не новичек" в своем дебиане, обязательно тут отписывайтесь, всем интересно.

     
  • 2.17, Анончик9999 (?), 01:43, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафиг Wine, если есть WSL?
     

  • 1.3, Аноним (4), 22:57, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Единственная нужная программа на линуксовом десктопе.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:40, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хм.

    Вообще, нет.

    Kernel + systemd + utillinux + bash/shell + xorg-x11-server + хотя бы TWM.

    Wine поверх ядра как-то не работает что ли.

    // b.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:32, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то не умеет в троллинг...
     
  • 2.6, Нереварин (?), 23:48, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если это единственная нужная программа на линукс десктопе, так может ну его этот линукс, а?

    И может тогда лучше поставить windows 10?

     
     
  • 3.7, Аноним (8), 23:55, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52985
     

  • 1.9, SR_team (ok), 00:05, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка генерации файлов PDB при сборке DLL в формате PE;

    llvm-mingw теперь обязателен или они к обычному mingw прикрутили?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что это за PDB, а DLL MinGW и раньше прекрасно собирал.
     
     
  • 3.14, SR_team (ok), 00:55, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DLL MinGW и раньше прекрасно собирал.

    Да ладно! Быть того не может! Компилятор который должен собирать dll и exe собрал dll? Я не верю!

     
  • 3.19, Андрей (??), 02:06, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debugger ищет PDB, путь к которому зашивается в EXE.
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:08, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чуть ли не самый акивный проект. Релизы каждые три недели.
     
  • 1.12, corvuscor (ok), 00:44, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Значительно продвинулась вперёд разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;

    Ну наконец-то, хоть кто-то запилит транслятор из DirectX в Vulkan!

     
  • 1.20, Аноним (20), 02:07, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine мне постоянно пишет, что надо зайти в Control Panel и включить там поддержку .Net. Сам .Net установлен...
     
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